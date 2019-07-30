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Все про:Київська область (974) конфлікт (317) Нацполіція (7943) Фастів (11)

 У Київській області під час сімейної сварки чоловік ударив дружину ножем у шию, - Нацполіція

У місті Фастів Київської області чоловік вдарив свою дружину ножем під час сварки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Інцидент стався вранці 29 липня. У поліцію надійшло повідомлення від жінки, яка стала свідком конфлікту подружжя.

"Виїздом слідчо-оперативної групи поліції на місце події було встановлено, що у сімейної пари під час спільного розпиття спиртних напоїв виникла сварка. Тоді чоловік схопив кухонного ножа і порізав горло своїй 27-річній дружині. Зараз постраждала перебуває в реанімаційному відділенні Фастівської лікарні, після операції", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у подружжя є троє спільних дітей віком 10 місяців, 5 і 6 років. Наразі вони перебувають під опікою служби у справах дітей.

29-річного нападника затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За фактом цього правопорушення, відкрито кримінальне провадження за ст. 115, ст. 15 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140383
 
 
 Топ коментарі
 
Чому таким людям які б'ють своїх жінок в шию ножами не пропонують ввести хімічну кастрацію? Чому таким жінкам які народжують по три динити від людей які б'ють їх ножами в шию не призначають хімічну кастрацію? Чому це бидло досі розмножуєтья в Україні?
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Где твоя маманя должна в идеале обедать? В собачей будке? С кляпом во рту? М'ясо для утех похотливого папаши? Или то только жен касается? Орда! Тебе в Мордор!
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Бедные детишки. Какая у них страшная житуха с такими папой и мамой.
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Жінки розбестилися вкінець зі своїми язиками!
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Чоловіки розбестилися вкінець своїми руками.
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Чому таким людям які б'ють своїх жінок в шию ножами не пропонують ввести хімічну кастрацію? Чому таким жінкам які народжують по три динити від людей які б'ють їх ножами в шию не призначають хімічну кастрацію? Чому це бидло досі розмножуєтья в Україні?
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К сожалению этот путь часто только в сюжетах для порнографии используют. Да и мозг пьяного реагирует слишком непредсказуемым образом даже на невинные слова.
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Типа как пел Высоцкий:
- Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета как уборщица...
- Плевать на это - очень хочется!
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От для таких , хто не має грошей, Закон є невідворотним і спрацює на повну силу .
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пусть быдло бухает ещё больше - может самоликвидируется нах...
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Помню службу в Средней Азии ,там баба без разрешения рта не откроет и никогда не сядет за стол с мужиками т никто никого не режет а тут бабьё в край берега потеряло ..
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Где твоя маманя должна в идеале обедать? В собачей будке? С кляпом во рту? М'ясо для утех похотливого папаши? Или то только жен касается? Орда! Тебе в Мордор!
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Не,кляп это тебе нужен вафельник твой заделать У Київській області під час сімейної сварки чоловік ударив дружину ножем у шию, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 343а нормальная женщина она знает кому,где,что и когда можно сказать а кому и нет ...
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Я как-то по-другому представлял себе применение в споре железных аргументов...
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солідарність--а..в Львівській обл.чоловік облив себе бензином і підпалив
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і там, і там тупішим виявився чоловік... ну це не дивно, все як в давньому жарті:
розумний чоловік + розумна жінка = легкий флірт
розумний чоловік + тупа жінка = мати-одиначка
тупий чоловік + тупа жінка = мати-героїня
тупий чоловік + розумна жінка = типова сім'я
В даному випадку схоже маємо схему №3
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А при Порошенко, в городе Фастов Киевской области, мужчина свою жену , во время ссоры, ножом в шею не ударял!
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ага, он просто убивал ее (иногда гранатой)! У Київській області під час сімейної сварки чоловік ударив дружину ножем у шию, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5036
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он дождался шоп новую власть діскрідєтіровать
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Бедные детишки. Какая у них страшная житуха с такими папой и мамой.
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яблоки от яблонь далеко не падают, "бедные" те, кто с этими "детишками" потом столкнется (по жизни)!
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Да, я вынужден с вами согласиться, обычно так и случается. И тем не менее... Безвинные ведь создания, и с самого начала жизни у них такое.
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И как тут можно говорить, что унтерменшен - это несуществующее понятие? Пока такие уроды (бухающие по утрам и плодящие нищету (более, чем уверен, что они бедные, но это не помешало им заводить детей)) есть в нашей стране, евроинтеграция будет очень далеко
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