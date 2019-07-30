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Все про:перевезення (179) Укрзалізниця (761) урожай (23) Мінінфраструктури (310)

 "Укрзалізниця" та Мінінфраструктури мають створити екстрений штаб, щоб встигнути перевезти урожай, - Криворучко

Україну очікує транспортний колапс на залізниці, який може призвести до втрати рекордного врожаю зернових, якщо не буде вжито заходів.

Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко, повідомляє 24.

За його словами, втрата врожаю може статися за збігом цілої низки обставин. Крім нестачі локомотивів, на серпень-вересень припадає великий ремонт автодоріг, що не дозволить перенести частину вантажів із залізниці на автотранспорт.

"Міністерство інфраструктури і залізниця мають, по-перше, створити якусь структуру, це можна назвати штабом на якийсь особливо складний період, і в рамках цієї роботи оцінити, розставити пріоритетність і відповідно формувати плани відвантажень, плани перевезень, з урахуванням наших національних інтересів",
– заявив Криворучко.

За словами експерта, вирішенням питання про вивезення зерна залізниця має турбуватися вже зараз, оскільки далі можливість вивести зерно може бути втрачена.

"Вже зараз необхідно максимально перерозподілити локомотиви, тобто забезпечити готовність локомотивного парку до високого навантаження, до високого сезону. Тому що у нас, як завжди, як перший сніг у грудні дивує комунальні служби, так і залізниця, на жаль, дивним чином у серпні каже, "ой, у нас же, власне, пік навантаження, у нас величезні вивезення. Тому ну ось...", – заявив експерт.

Як повідомлялося раніше, за даними Міністерства сільського господарства США, цього року в Україні буде рекордний урожай – 72,2 мільйона тонн зерна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140379
 
 
 Топ коментарі
 
Чому держава має допомагати агрохолдінгам? У них що, криві руки з жопи?
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Газ из Туркменистана тоже вывозить автотранспортом?
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А нахрена весь урожай продавать дёшево в разгар уборки?
Срочно убегаем?
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Чому держава має допомагати агрохолдінгам? У них що, криві руки з жопи?
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Государство должно им обеспечить условия для получения сверхприбыли. Укрзализныця и Мининфраструктуры должны создать экстренный штаб, чтобы успеть перевезти урожай, - Криворучко - Цензор.НЕТ 4688
Но, в конце концов, эти пиявки все равно повысят цену на зерно (и значит на хлеб) и снова залезут к нам в карман.
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Та що це за поц такий крикливий? Якщо його прізвище свідчить про його наміри, то краще би своє зерно притримати в мішку.
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Потрібно підняти ціни на вантажні перевезення Укрзалізниці і тоді і частина вантажів піде автотранспортом, звільняться вагони та локомотиви і ніякого колапсу не буде - це ринковий метод забезпечення високого попиту! Висока ціна Укрзалізниці змусить власників вантажів переглянути логістику в сторону збільшення товарних партій, оптимізації маршрутів, максимального задіювання автотранспорту, річного транспорту для перевезення вантажів і ситуація нормалізується! Взагалі то спочатку потрібно визначити куди ми будемо перевозити зерно нового врожаю, організувати транспортні коридори для вантажівок, місця накопичення вантажівок та їх відстою, щоб максимально спростити транспортування зерна та зменшити негативний вплив який створюють зерновози для безпеки дорожнього руху! Всім цим має займатись міністерство інфраструктури, а воно в нас абсолютно непрофесійне та бездіяльне під керівництвом міністра від мафії! Зараз в Туркменістані голод через відсутність зерна й Україна має допомогти Туркменістану подолати цю проблему. Потрібно поставити в Туркменістан зерно в обмін на газ і це завдання для уряду! А як вивозити зерно автотранспортом без порушення вагових обмежень на вісь це питання до мінінфраструктури!
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Газ из Туркменистана тоже вывозить автотранспортом?
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Газ з Турменістану викачувати газопроводом! Росія транзит газу через Україну припиняє з 2020 року, отже труби в сторону України звільняються і можуть бути використані для транзиту в Україну газу з Туркменістану!
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В настоящее время более 90% туркменского газа поставляется в Китай. На данный момент Китай является для Туркмении единственным покупателем природного газа, Туркмения для Китая - крупнейшим его поставщиком. Поставки в Китай идут по трем ниткам МГП, планируется строительство четвертой. В этом случае мощность МГП вырастет до максимальной проектной - 60 млрд кубометров газа в год, но только в том случае, если к приему таких объемов будет подготовлена газораспределительная система Китая.
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Турменістан продає дуже мало газу, поставки в Україну припинились і це призвело до голоду в Туркменістані - немає чим годувати людей! На велику туркменську сім'ю дають тільки 5 кілограм борошна на місяць! Ми маємо допомогти Туркменістану зерном а натомість отримати туркменський газ через територію росії! путін якщо відмовиться поставляти в Україну газ, який Туркменістан міняє в Україні на зерно - стане вбивцею для туркмен та ворогом Бердимухамедова і народів Середньої Азії. Україна має вголос заявити що вона хоче поставляти зерно в Туркменістан в обмін на газ на кордоні України!
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Я вообще считаю - отменить весь грузопоток, а для УЗ ввести отдельный сбор. Зачем им вообще заморачиваться грузоперевозками? Это тяжело, вагоны распределять нужно, локомотивы строить, покупать и ремонтировать, зарплату опять же платить всяким там людишкам (хотя людишки им недорого обходятся 5-7 тыс гривен). А так уберём из работы УЗ всё самое неприятное - т.е. противных пассажиров и противных владельцев грузов, а оставим только деньги. Правильно я поняла?
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Хай ті придурки вчаться працювати самі, як усі.
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Понятное дело что у холдингов руки не с жопы иначе они-бы холдингами не звались.))) Вопрос в другом, если государство по вашему мнению не обязано помогать, то в чем тогда заключаются функции государства? Драть налоги и выкармливать из дармоедов миллионеров?)))
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Вирощувати новий бізнес. Державі потрібні бізнесмени, щоб збирати податки, і з цих податків фінансувати державні функції. Чим більше бізнесменів - тим більше надходжень. Поки бізнес росте - держава допомагає. А якщо бізнес крупний - держава лише контролює. Це схоже на сад. Вам треба багато дерев, щоб мати добрий врожй, а не два-три, але великих, на які й не залізеш. Агрохолдинги - бізнес крупний. З них і запит крупний, і податки крупніші.
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перевезти урожай можно по Днепру.зафрахтовать баржи не судьба или там дороже?
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Держава має зробити все, щоб прибутки Криворучко не впали.
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Владелец вагонов переживает, что мимо него грузы пройдут?))) Так покупайте локомотивы и все будет норм)
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Если бы кто-то темой интересовался, то знал бы, что у нас нет частной тяги в стране, только внутренняя, на пути УЗ выйти не получится.
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Штаб?..Штаб не траба..--поставте одного господаря
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На УЗ и то не один бабло лопатой гребет, а вы хотите все в одни руки отдать? Уже второй год, если не больше, только и слышно вопросов про железку, а там все как прежде - нет реакции. Осталось и урожай угробить. Только зернотрейдеры прибылей не потеряют - мы их им восполним покупая хлебушек.)))
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А нахрена весь урожай продавать дёшево в разгар уборки?
Срочно убегаем?
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Вопрос очень серьезный. Если УЗ сорвет вывоз зерна, то ситуация сложится таким образом, как во времена кулаков в прошлом веке. Зерно сгниет, а цена на мучные изделия взлетит. возможно нас к этому уже готовят заранее. Если не сможем запастись картошкой на зиму, то теперь вопрос остро встал и о запасах макарон. Я уже молчу о цене на хлеб. И вот как результат вам пример как мы на полном скаку европу обганяем и не просто интегрируемся, а будем импортировать оттуда даже продукты, ведь свои не по карману будут.)))
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Завдяки кому? Завдяки Зєбілам!
Торік 70,8 млн.т вивезли без проблем, а для Зєлених макак 72млн.т нездолання проблема!
Вітаю вас, ви зробили це разом! Зє!
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Дожили. Ну как там поживает эффективный менеджмент УЗ? Дайте угадаю, нужно опять повысить тарифы?
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