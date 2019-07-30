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 Політика України
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Все про:Кучма (346) Тейлор (23) Оліфер (165)

 Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною

Представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ), другий президент України Леонід Кучма провів зустріч із Тимчасовим Повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомила речниця представника України в ТКГ Кучми Дарина Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Леонід Кучма прийняв Тимчасового Повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора. У розмові обговорили перебіг виконання Мінських угод та низку питань співпраці між Україною та США. Зокрема, йшлося про першочерговість виконання безпекового блоку Мінських домовленостей та звільнення утримуваних осіб", - йдеться в повідомленні.

Кучма висловив вдячність Сполученим Штатам Америки за всебічну підтримку України.

Тейлор запевнив у подальшій готовності США системно працювати задля того, аби Україна досягла успіху. Сторони домовилися про постійну підтримку контактів у майбутньому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США високо оцінили роботу МВС у забезпеченні прозорих і демократичних виборів в Україні, - Тейлор

Кучма зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Тейлором: обговорили виконання Мінських угод і співпрацю між США та Україною 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140375
 
 
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Ніяких Мінських угод не буде, шукайте інші можливості встановлювати мир на Донбасі!
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не понял а Кучма каким боком новое старое лицо Министр МИД или зам и.о Зебоюика..?????
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"Ели реченьку"?
Уявив велетнів-хрімтурсів з Йотунхейма, що вдвох виламують брили криги з річки і жахливо хрумають кошмарними пащеками...
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уберите этого протухшего рыжего п"дараса.
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Минають дні, минають ночі,
А Кучму все так само геть.

(с) Тарас Шевченко, так би мовити...
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Це запит на дозвіл?

Так, можеш їсти власні думки (якщо вони є).
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