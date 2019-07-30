 Директора ліцею на Луганщині затримано під час одержання 10 тис. хабаря, - ГПУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар ГПУ Андрій Лисенко.

Він зазначив: "Слідством встановлено, що керівник професійного ліцею за отримання свідоцтва кваліфікаційного рівня з робітничої професії вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 тис грн. Освітянин, використовуючи своє службове становище, пообіцяв за вищевказану грошову винагороду видати документ про освіту державного зразка без проходження навчання та складання іспитів.

29 липня 2019 року фігуранта затримали у його власному автомобілі безпосередньо після одержання ним неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України. Зазначені грошові кошти були вилучені на місці події.

Дії вказаної службової особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди).

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На цей час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Довідка: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна".

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