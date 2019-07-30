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Все про:банки (308) Гончарук (1) приватизація (131)

 "Банки мають бути продані в першу чергу", - заступник голови ОП Гончарук про велику приватизацію

В Офісі президента планують почати велику приватизацію з продажу державних банків, щоб залучити на український ринок великі іноземні банківські групи.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Банки мають бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора - Національного банку - і налагодити роботу судової системи", - повідомив Гончарук.

Він зазначив, що майбутній уряд має розблокувати велику приватизацію. В її межах, зокрема, планують продати частки "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

Зауважмо, що, згідно з оголошеним у 2018 році планом приватизації державних банків, усі 4 банки, які належать уряду, планують продати до 2022 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приватизація оборонних заводів передчасна. Про це зараз навіть не варто дискутувати, - Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140373
 
 
 Топ коментарі
 
О, а я знаю название этого банка и даже имя его "покупателя".
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а я знаю как зовут будущих вкладчиков этого банка - ЗеЛохи!
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мало того, я знаю його майбутню назву - "Бєнябанк" "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 6439
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Кінець епохи гідності!!! Банки ЄС не будуть тут кредитувати підприємців, а будуть лише давати споживчі кредити! Або будуть кредитувати під непідємні відсотки!! Їх не цікавить, щоб тут у нас своє власне щось вироблялося!
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Ще один кретин - Гончарук, якого називають майбутнім прем'єр-міністром! Ну де вони беруть цих ідіотів? Ну який західний банк буде купляти Ощадбанк чи Ексімбанк після націоналізації Приватбанку та судових справ по крадіжці з Приватбанку 160 млрд. грн депозитних грошей клієнтів! Да українські банки будуть обходити десятою дорогою, поки не будуть повернуті вкрадені кошти! Я розумію що Коломойський хоче швидко вкласти в новий банк вкрадені в Приватбанку гроші, але ж не треба так тупо палитись! Потрібно вичавлювати з себе раба по краплі і вчитись посилати Коломойського з його хотєлками найух! Українські банки тепер у світі це страшилка для інвесторів! Ще чекайте США переловить всіх причетних до крадіжки 160 млрд грн з Приватбанку і відкрутить яйця та голову! Така крадіжка підриває всю банківську систему світу і американці не дозволять крадіям панувати далі. порошенко та коломойський сядуть і будуть позбавлені всіх грошей і ресурсів!
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Почни з себе.
Спочатку пошли на йух Гриценка.
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Гриценко це золотий фонд української нації, такі як Гриценко коштують дорожче цілих бараків коломойських.
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справа в ціні та в розмірі ризиків, все має свою ціну
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Їх цікавить тільки дешева сировина (зерно, ліс) та дешеві робочі руки! Все!
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Це все вже в них є. Щоб мати більше їм треба , щоб тут був платоспроможний ринок. Отже, їх цікавить ринок багатих громадян, а не бідних. Тому, як не парадоксально, вони хочуть, щоб ми заробляли і були багатими. Тільки ми цього не хочемо вже чверть століття, бо держава, на нашу думку, ПОВИННА прийти і всім все дати. Результат на табло (с).
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бред не неси
в 60-е годы 20-го века МВФ готов был давать поддержку Южной Корее при условии финансирования легкой промышленности и сельского хозяйства
Южная Корея послала МВФ на йух , национализировала банки и на основе изх начала фининсировать тяжелую промышленость , машиносторение , кораблестроение и технологический сектор
Почитай про МВФ и Южную Корею
И не неси больше бреда что запад хочет видеть богатую Украину как и рашка тоже
только сырье и дешевая рабочая сила от белых людей - вот что им надо
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Ты хочешь чтобы твои соседи были бомжи и алкоголики или чтобы рядом с тобой жили богатые успешные люди ? Ну давай уже не будем эту старую страшную песню про всемирный заговор рептилоидов и про то , как нам все мешают, надоело уже. Южная Корея имела такую поддержку от США что нам только мечтать пока. Но они и отработал на 100%.
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Да, кстати, ещё про Корею. Почитай : НДС 10%, подоходный налог 10%. Это основа роста промышленности, а не "НАЦИОНАЛИЗИРОВАЛА БАНКИ" та ты шо ...
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О, а я знаю название этого банка и даже имя его "покупателя".
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мало того, я знаю його майбутню назву - "Бєнябанк" "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 6439
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а я знаю как зовут будущих вкладчиков этого банка - ЗеЛохи!
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А я даже знаю, почём Беня его купит. За 1 гривну, а государство (т.е. лохи) доплатят ему ещё 5 млрд.$. "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 4200
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Кізяк він смалить, бач яку дурню жене, хіба ти заважаєш чимось щоб увійшли 10 системних банків? і я ні
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Охренеть. несчастных два госбанка, один из которых отжали у Коломойского, а теперь их продать. А что мешает крупным иностранным банкам заходить - у нас и так их уже достаточно. Так ведь они не банки хотят продать, а их активы и клиентов.
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А який ви не рахуєте, Ексім, Ощад чи Приват?
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Укргаз. Укрэксим. Приват и Ощад
реально государственный есть - Ощад и все .
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щур беня вже потирає свої опухші, запливші смальцем рученята, треба що є знімати з привату і в зелене поки не пізно
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"Приват"ное мнение или всей команды уЗеленских?
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вернём приват Коломойскому..... нас ждет поле граблей.....
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Супер, починається розпродаж України, чекаємо на верески зелакеїв що державні банки непотрібні.
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буков Нічого не потрібно,скоро Україна з українцями піде з молотка.
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До Дністра і Збруча, далі їм х.. бенін, будемо робити ЗУНР.
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буков Ще перед виборами президента,я подумав про таке.
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Вони дійсно не потрібні. І нічого верещати з цього приводу.
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В Канаді майже всі банки державні , а в решті держава має долю яка вважається блокуючою.
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Ми не Канада. В нас держава - неефективний власник.
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Маєте рацію . На сьогодні 94% промпотенціалу України ефективні власники здали в металолом землю продали , а на площах колишніх підприємств інші ефективні будують ТРЦ та житло за технологією тяп-ляп .
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В нас досі 3000 держпідприємств. Які 94%? Що виробляв той промпотенціал ? Нікому ти не потрібні запчастини для армії СРСР ? Автомобілі ЗАЗ ? Якщо ТРЦ вигідніше, значить така й ціна тому заводу.
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Видимо ощад будут переводить в фонд гарантирования вкладов и дальше приватизировать. Приват и так планировался к продаже в 20-21г.г.. Ну, конечно, если беня не против. Но я подозреваю, он будет против. Ничего нового, все это обговаривалось в 2016-17 годах. Пусть продают.
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Це таке як рука Юлі тут відчутна - продати все, щоб наповнити бюджет, який потім попиляли.
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В покупателях будет три человека, Игорь, Валерьевич, и Коломойский.
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У меня сегодня денек тяжелый был, потому новости не смотрел. А щас по заголовочкам глазами пробежал и понял: повезло мне, что не читал. И не буду, нервы целее будут. Шо, сограждане, добро пожаловать на Передел! Оте три фермера-покойника- это только начало, как очевидно. Две войны одновременно Украина потянет? Точно потянет??? А я- сомневаюсь.
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От тепер можеш збирати лахи і переїджати.
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Да, очень на то похоже... На то, что- пора. Самое время.
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йди поспи і все пройде, весь час війна йде, це ти мабуть тільки від заголовків жахаєшся
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Непременно пойду поспать. А как война звучит- не тебе мне рассказывать.
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в кожного вона є, своя, війна зі своєми демонами, зі своєю грішною суттю, в якій людина ніколи сама не перемагає
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Він плаває де попало, ото здалеку воно вже зовсім безнадійне здається. Я до 2014 року надіявся лише на те, що Бог розуму і совісті овочу наділить. Не заслужив такої ласки фьодорич, люди сказали: геть! І я тоді зрозумів, що ми надіємся на Бога, а Бог надіється на нас - українців. І не безпідставно. "Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 2482
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Продають бо у ЗЕлених немає в команді більш-менш фахових управлінців. Одна справа тиждень вчитись як користуватися бачком від унітаза, зовсім інша - керувати банком.
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Ну, по телевізору їх точно не показують. Але навіть якщо ви кажете правду, що немає, то можна найняти іноземців. (Під управлінцями я звичайно ж не маю на увазі польських зіц-головуючих, чи кримінальний непотріб з Прибалтики.)
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Тому й не показують. В Кореї виховували своїх. Як ти думаєш, якщо тобі треба класний менеджер чи інженер, то ти звониж до свого кума, чи брата, чи дитини, які взагалі дуб-дубом, і кажеш - а тут вакансія, ходи до мене. Або якась партія тобі дає з свого складу якогось невченого ідіота. А в Україні так і роблять.
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Управління банком - це не польоти на Сатурн. Оголошується конкурс. Вимоги - профільна освіта, досвід роботи, прозора біографія, респектабельність.
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та може й дійсно, і жінка кума справиться - у неї все те є, її й поставимо.
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Яценюк - гідно відпрацював як кризис-менеджер після обох майданів.
Те що він зараз трохи заховався означає, що попереду нові майдани.
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Он всё знает, а что не знает богдан подскажет.
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И только компаниям с американским участием,тогда у Украины будет шанс на нато и евросоюз.
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Давно пора открыть рынок банковских услуг для Запада. Неудобно ездить в Швейцарию бабки складывать.
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Приват "продадут" фирме "Kalomojski international" )
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Абалдеть! Уже и заместитель руководителя офиса президента, т.е. зам. Богдана начал вербальной озвучкой заниматься - "В Офисе президента планируют начать большую приватизацию по продаже государственных". Пан преЗедент, где вы есть? Отдыхаете после выходных?
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Пан свою роль почти отыграл. Выборы прошли успешно. Теперь в деле иные ребятки. Со стальной хваткой.
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Главное, что бы потом эти продавцы не сбежали с деньгами, как их предводитель.
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Так воно по іншому і бути не може . Після продажі землі українцям лишаться дороги і то платні , як в Аргентині . А те що в Великобританії державна Королівска пошта і безкоштовна медицина , як і в Іспанії . А те що в розвинутих країнах частка державної власності від 25 до 47 відсотків . Це ні про що не говорить ? Жиди пішли в останній наступ по випотрошенні України , навіть мова і історія їм заважають . Дурним 73% зазєлів лишиться порожня ліберторіанська шкаралупа під назвою Україна .
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у Зеленского где-то есть рассадник подобных придурков, а Богдан , наверное, выпускник с красным дипломом
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Блин. А где гарантия, что международные банковские группы сохранят те положительные моменты которые есть у наших банков?
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Да да. Особенно с российским капиталом и влиянием.
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Який поп, такий і приход. Керівник ніколи не візьме підлеглого розумнішого за себе. На усі посади намагаються знайти дурніших за пана Зеленського, а це вкрай важко.... Тільки такі галюциногенні гриби, як той Гончарук - дивиться у стінку і постійно бурмоче щось, що до реальності ніякого стосунку не має. І оце чудо без сміху розглядається на прем'єр-міністра. А як же - видатний економіст, що має світовий авторитет. Дурдом "Ромашка"... А про банки - ясно, що то пісня во славу щасливого возз'єднання Коломойського і банку "Приват". Це очевидно...
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Какое отношение имеют Президент, правительство и ВР к НБУ?
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Viktor Turchanikov
Какое отношение имеют Президент, правительство и ВР к НБУ?

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний банк України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 3. Статутний капітал
Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю.
Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
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То есть, ни Президент, ни правительстао, ни ВР не контролируют и не управляют НБУ. Кто же тогда может выставить госбанки на продажу?
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Хм. Управлять и контролировать - вещи разные. Как по мне, то президент контролирует НБУ через своих 4-рех представителей (которых он подает в раду НБУ + он же подает, а фактически назначает голову НБУ). Остальных 4-х членов НБУ назначает ВР. Т.е. в РНБ 9 членов - 5 (пять Карл, которых подает президент - т.е. большинство голосов за людьми президента). Читайте внимательно закон о НБУ и будет вам счастье.
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Идиоты. Что можно сказать. Но не они, а те кто их выбрал.
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Не ідіоти , їм бєня сказав так говорити , от воно і меле . Певно йому і самому соромно , але бєні потрібно пару банків закопійку , або з розрахунком цінними паперами які вже знезцінені . Лох73% .
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БУДУЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ В ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ГОСБАНКОВ УКРАИНЫ.
"Банки должны быть проданы в первую очередь", - замглавы ОП Гончарук о большой приватизации - Цензор.НЕТ 7986

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"Значит будут грабить!" из к/ф "Свадьба в Малиновке"
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Уже!
Уже одесский припортовый продавали. И?
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приват банк оффнуть всех на гильотину скотов и того штриха с днепра который угрозы письма подписует фейковые..жидомойшу на дерево..
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Продати та поділити от і весь їхній план.
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Нужно распродать все государственные предприятия. Государство не должно вмешиваться в экономику.
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в США прогнозирование ассимилировало последние достижения экономической теории, математических методов и электронно-вычислительной техники.В области прогнозирования работают десятки тысяч профессионалов. Прогнозные разработки выполняют государственные подразделения различного уровня, исследовательские организации, коммерческие прогнозные фирмы, частные промышленные, банковские и торговые корпорации. Прогнозируются экономика на мировом уровне, развитие отдельных с гран и групп стран, экономика США в целом, ее отрасли и регионы, штаты, округа, городские районы, отдельные фирмы, товарные рынки. Осуществляется прогноз отдельных аспектов развития, таких, как загрязнение окружающей среды, обеспеченность энергоресурсами, наличие рабочей силы и т.д. Исключительно широк поток информации о прогнозных разработках. Организуются десятки научных конференций по экономическому прогнозированию. Ежегодно проводится Международный симпозиум по прогнозированию, который привлекает до 2 тыс. участников. В США появился термин "прогнозная индустрия".
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В Японії, Канаді 50% баків державні, які дають колосльні доходи в бютжет -народу, а не крадіям- фарисеям, коломойьким, пінчукам... !!! Зе-фарисеї хотять продати українську землю,, банки, а гої лишатесь рабами.
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