 "Банки мають бути продані в першу чергу", - заступник голови ОП Гончарук про велику приватизацію

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Банки мають бути продані в першу чергу. Я хотів би, щоб 10 великих системних банків зайшли в Україну. Для цього нам потрібно продемонструвати економічне зростання, незалежність банківського регулятора - Національного банку - і налагодити роботу судової системи", - повідомив Гончарук.
Він зазначив, що майбутній уряд має розблокувати велику приватизацію. В її межах, зокрема, планують продати частки "Укрзалізниці" та "Укрпошти".
Зауважмо, що, згідно з оголошеним у 2018 році планом приватизації державних банків, усі 4 банки, які належать уряду, планують продати до 2022 року.
Спочатку пошли на йух Гриценка.
в 60-е годы 20-го века МВФ готов был давать поддержку Южной Корее при условии финансирования легкой промышленности и сельского хозяйства
Южная Корея послала МВФ на йух , национализировала банки и на основе изх начала фининсировать тяжелую промышленость , машиносторение , кораблестроение и технологический сектор
Почитай про МВФ и Южную Корею
И не неси больше бреда что запад хочет видеть богатую Украину как и рашка тоже
только сырье и дешевая рабочая сила от белых людей - вот что им надо
реально государственный есть - Ощад и все .
Те що він зараз трохи заховався означає, що попереду нові майдани.
Какое отношение имеют Президент, правительство и ВР к НБУ?
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Національний банк України
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 3. Статутний капітал
Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю.
Розділ II
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ
Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку
До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Верховною Радою України та Президентом України. Верховна Рада України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови. Президент України призначає чотирьох членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
Уже одесский припортовый продавали. И?