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Все про:земля (361) мораторій (56) Гончарук_Олексій (7)

 Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель може бути скасований уже до кінця цього року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", - повідомив Гончарук.

За його словами, зараз Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком за моделлю відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Так, згідно з найбільш радикальною моделлю, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік, а відповідно до найменш радикальної - на 0,5%.

"Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко підписав закон про мораторій на продаж землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140371
 
   
 Топ коментарі
 
Це покращення чи крадіжка? Чому мовчить ВОНА?🤔
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Коли будуть результати розслідування вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині? Коли будуть арештовані державні реєстратори які вкрали власність вбитих по підробним документам? Який ринок землі може бути в країні в якій власників землі та засобів виробництва вбивають серійно? Ми ще не готові до ринку землі, в нас ще не всі чорні держреєстратори арештовані та засуджені! В нас ще немає поліції та прокуратури які можуть знайти рейдерів та вбивць! В нас ще немає судів які винесуть справедливі вироки рейдерам та вбивцям! Про який ринок землі ми можемо зараз говорити?
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Це покращення чи крадіжка? Чому мовчить ВОНА?🤔
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Якщо мораторій на продаж землі спробують відмінити, нам терміново буде потрібен новий Президент та нова Верховна Рада, бо існуючі просто фізично не зможуть виконувати свої обов'язки - їм руки повідривають!
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Не руки їм треба відривати, а їхнім батькам дітородні органи.
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Коли будуть результати розслідування вбивства ТРЬОХ власників агропідприємств на Дніпропетровщині? Коли будуть арештовані державні реєстратори які вкрали власність вбитих по підробним документам? Який ринок землі може бути в країні в якій власників землі та засобів виробництва вбивають серійно? Ми ще не готові до ринку землі, в нас ще не всі чорні держреєстратори арештовані та засуджені! В нас ще немає поліції та прокуратури які можуть знайти рейдерів та вбивць! В нас ще немає судів які винесуть справедливі вироки рейдерам та вбивцям! Про який ринок землі ми можемо зараз говорити?
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Згідна з Вами ! Який "ринок землі "" Не маючи реєстра сільскогосподарських земель ,все це
більше походить на крадіжку...
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Чому мовчить головний борець за права селян, ЮВ? Щось давненько не чути її промов про грабіжницькі ціни на газ. А зараз ще й це.🤔
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Ге, вибори вважай програла, а задурно горло драть ій не хочеться. Та й відпочиває після трудов неправедних (брехливих) своїх десь на ... (мальдіви, канари, шманари). Їй - можна. це лише кандітеру не положено брасать народ воврємя вайни.
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Зебилы, это уже будет покращення, или еще нет?
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лапоть рошеновский, как ты считаешь, ты имеешь право продать свою машину ? квартиру? телевизор ?
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Зебил, как ты можешь сравнивать это все с землей?
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срань рошенвская, ЭТО МОЯ СОБСТВЕННОСТЬ,на самом деле я могу ее легосенько продать ПРЯМО СЕЙЧАС, за бесценок правда, вот где ВОРОВСТВО И ОБМАН
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Зебил тупоголовый, твоя собственность максимум 2х1х1,5
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квартиру , машину ты заработал , а землю тебе госсударство подарило
видишь разницу или нет ?
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лапоть, не "ПОДАРИЛО" а ВЕРНУЛО, отобранное у моих родственников в начале 20-го века, откуда срузгому это знать ?
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Машина, квартира это ресурс который возобновляется. А земля, это ресурс который не возобновляется, в этом разница!
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и ШТО ???? это причина похерить мою собственность ??? я не хочу ней заниматься, но и не хочу как сейчас продать за 100к гривен 7га местному сцарю, ибо это даром, почему правительство ущемляет мои права ???
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Як завжди кинуть селян. А селянам крім землі губити нічого, це не робітники в кайданах. Вила і коси є у надлишку
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Може й не зовсім поетично, але - щиро. І правдиво.
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Чому не поетично, поетично! А взагалі, в літературі існує один рівень оцінки твору, він або читається, або не читається, і якщо читається то це і є його художня значимість.
Цей читається!..
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Земелька. Как много денег в этом звуке...
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Земля! Как много в этом звуке, бабла звучания слилось
И много-много яхт, хатынок там олигархов заждалось...

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ну наконец-то...
а то латифундисты заждались...
(пенсионеры выстроились в очередь на покупку..))) только вернуться с Вены, попив кофе))))
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За пай тепер можна буде купити онуку довгожданний смартфон з діджіталізацією уряду.
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Кабмін буде продавати все, що можна. Бо треба буде хвалитися економічним чудом, якого, в силу очевидних причин - нікому його робити, - не буде. Що в такому разі робити? Можна продати сімейні цінності, гараж, сарай, город - чимало грошей буде. Людей вже в рабство відіслали, тепер можна продати те, що їм належить.
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Что там КМ продавать будет?
Земля - давным давно все в частной собственности (как минимум 99%). И вопрос стоит в разрешении свободно распоряжаться своим имуществом селянами.
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Я не являюсь противником ЦИВИЛИЗОВАННОГО рынка земли,селяне должны иметь право продавать принадлежащую им землю,но рынок земли должен вводиться после радикального уменьшения коррупции,реальной реформы правоохранительной системы,стабилизации политической и экономической ситуации в стране,а не с наскока,как планирует зелебенина шайка.Скорее всего,готовиться грандиозная экономическая афера.
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не парся, пециных воров-регистраторов уже отключили от реестра, остальную шоблу воровскую тоже отпинают
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Может сначала нужно провести реестр земель, выяснить кто, чем, на каких основаниях владеет а уже потом башлять землёй! Неужели "слуги уроды народа" это до осени сделать успеют?
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Я настаиваю - сначала дефолт, а потом сразу эта реформа.
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пацани шось дуже швидко бізнес мутять. не здивуюся якшо створять земельний банку, куди ввійдуть найжирніші землі. і керуючими будуть до біса знайомі *синовья ізраїлєви*
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...все інше вже продано..?

...а потім - повітря будете продавати..?
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"что если этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно" - это как брать машину в кредит под залог квартиры.........
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Земля - це останнє, що є у українця, з неї і почнемо. Зато прикольно. Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 9158
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Что там у тебя есть ??? ИДИОТ . Речь идет о землях принадлежащих селянам.

Земля , это то, что имел право приватизировать селянин.

Вопрос стоит об отмене крепостного права 21 века а ты против ???
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Ти натаріус канєшно заінтересований в розширенні клієнтської бази. Але, як мені відомо, в Германії гектар землі коштує десь до десяти тисяч євро. У Польші - не менше трьох. У нас - добре як тисячу.
А тепер подумай, натаріус: гроші за послугу тобі платяться від суми угоди. То що тобі вигідніше, натаріус, - оформлювати угоди по ціні європейській за гектар чи українській? Чи ти маєш багато нелегальних коштів і сам мрієш супити землю задурно?
І пажалуста: не писти більше про кріпосне право. Бо воно стосувалося якраз людей. І пока в людей є земля, вони якраз не збираються далеко їхати. а от коли продадуть, то вже ніщо їх не триматиме в Україні. ТИ цього хочеш, іудо?
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А ты знаешь почему такая низкая цена на землю???
Я тебе могу сказать.
Причина проста и понятна любому: есть большое предложение (желающие продать). Но при этом очень ограниченное количество тех, кто может купить.
Вернее желающих - много. да вот проблемка в том, что просто купить нельзя. Покупают - через решения местных органов (продавец пишет отказ от земли, а покупатель пишет заявление на приватизацию) А наши начальники очень жадные, да и гарантии они землю (от которой отказался один) выдадут тому кто просил - нет, могут тупо кинуть и одного и другого и жаловаться не будешь ведь старый собственник - сам просто отказался, А то что потом эту землю передали куму, свату, сестре ... председателя сель совета или рай администрации - так это тоже все законно.
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Ваш комментарий свидетельствует о том,что к нотариальному делу вы имеете примерно такое же отношение,как и к межзвездные перелётам.
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Вы пишите : " вони якраз не збираються далеко їхати. а от коли продадуть, то вже ніщо їх не триматиме в Україні. ТИ цього хочеш, іудо?"
ЭТО и есть - РАБСТВО - !!!!!!!! - ПРИНУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА не покидать указанной территории и работать по строго ограниченной профессии. И не важно каким образом этого добиваются, РАБСТВО и в 21 веке - РАБСТВО.
Вы бы хотели, чтобы вас вот так закобалили ?
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Москалику, яка тобі нахрен разніца - шо в нас робиться? По окремим признакам в коменті зрозуміле твоє справжнє походження. Або просто учень початкової школи (це і є рівень мокаля Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 3323)
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Честно говоря мне насрать что там у тебя в ********* делается, в не зависимости от языка твоего общения.
Твоя жлобская кацапская натура - видна во всей красе. Украинец не имеет права свободно решать свою судьбу ?
Ты заявляешь что Украинского селянина - надо силой у земли удерживать, Заставляя работать за гроши. Так может сразу скажи ЗА ТРУДОДНИ ? - УРОД.
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Москаль стрілки переводе? Ти плядь навчись читати і не приписуй свої дебільні висказування іншим людям. Бо ніхто нікого на землі не заставляє працювати насильно. Є натхнення - працюють. Була б земля. А її збираються у селян відняти. Зрозуміло тобі, чмо московське?
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Ах ты курва, оказывается уже "іхто нікого на землі не заставляє працювати насильно." ???
А перед этим писал " вони якраз не збираються далеко їхати. а от коли продадуть, то вже ніщо їх не триматиме в Україні." - то есть надо не давать возможность продать, чтобы не могли уехать. И это не насильное принуждение ???
Ты ***** - точно кацап - брешишь даже про то что брешьш
Вот ты гнида. Сам от тобой же написанного отказываешься и еще смеешь вякать ? - УРОД
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Тобі платять за коменти? Ладно, відповім, може на бояришник тобі вистачить. Тільки, якщо сам не розумієш української, то гукни кого там у вас, прапорщика якого, хай пояснить. Так от: селяни працюють самостійно на власній землі. Поки що понятно? Якщо землю їх змусять продати (ось буквально на днях тих хто не хоче "уступити" просто вбили), то людина, яка звикла працювати сама на себе не піде працювати на дядю за 500 євро. Бо навіть в Польші платять більше. Отже поїде з України. Дійшло тобі, ідіоте лахтінський?
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И кто собирается отнять ?
Если ты имеешь право продать свою машину - значит эту машину у тебя отнимут???

Так ты уже и печатать ни на чем не должен , бо комп ты тоже можешь свободно продать - его у тебя (исходя из твоей логики) давно забрать должны были!
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Ти і логіка - такі далекі, як ти і твоя совість. На пуй, чмо московське.
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Здати головний загальнодержавний ресурс за 3% "зростання"?
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3% зростання потрібні для компенсації 3% падіння. Це ефект ЗеРо.
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Какой это "загальнодержавний ресурс"? Вы о чем??? О земле, которая в собственности у селян ? Или о тех 2-4 % которая еще в собственности государства и то большая часть в Чернобыле?
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Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го
************

Старий сербський плакат. Текст: "Цим лісом пройшли рехворматори". )))

Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 6606
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Ну що ж. Майдан 3 кажете? Ні, дорогі, світова спільнота сприйме це як антисимітизм. Ну шо, пацики, проголосували? Доречі, пора вішати порохоботів. Земельная реформа будет принята в Украине до конца 2019-го, - замглавы ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 333
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Йуля с ума сойдет от горя...продажа земли ею самой это была ее мечта...а так это грабеж...
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Странные комменты у сои. Во всём нормальном мире земля приватная. Часть - коммунальная. Лес в горах в Италии государственный. Вырубке не подлежит, по закону.
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італєна, пішла за відомим адресом. нє ва всьом мірє земля пріватная а італія нам взагалі не взірець - корумпована більше від нас, суди несправедливі і взагалі: пішла...
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Интересно где земля НЕ в частной собственности? (Северную Корею и её двойников - не предлагать)
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вадимир, каракаюшка. Италия сама себя кормит и ещё продаёт. В смысле овощей, фруктов, риса, пшеницы, сах. бурака и тростника для сахара, в смысле мяса, рыбы, плодов моря, сыра - молока. На Юге круглый год плодят клубника (в парниках зимой), синие, перец. Цитрусовые, киви. Мирт, орехи грецкие и лесные, фисташки, арахис, миндаль , ягоды, бахча. Оливки, подсолнух, соя и все фасолевые. Лён , гречка, рожь, просо, овёс, кукуруза итд. Табак. Спаржа. Козы - овцы - буфала. Куры - фазаны - павлины. И всякая птица такая, что не переведу даже. Виноград - виноград - виноград!!! Все горы внизу, до 800 м засажены виноградом. Бассейны для пресной рыбы. Рыба морская. Здесь никогда нет неурожая или невывоза пшеницы. Кто-то из вас назвал Италию раем. В смысле изобилия и природы. И это близко к правде. Немцы предложили делать в ЕС сыр из сухого молока, т.к. у них зимой коровы плохо доятся. Но итальянцы взбунтовали, здесь и зимой полно молока, а сыр делают только из натурального. И зимой полно яиц, и цена на всё одинаковая во все сезоны.
Это тебе не лугандон с местными бездельниками, прожигающими жизнь на сайтах.
Частник разве что не спит на земле. Целый день трудится. Т.е. земля у него собственная, она его кормит. Т.к. налажены Incentivi за покупку агромашин и химикатов (гос. помощь).
А ты из своего села нос не показываешь и пытаешься критиковать програссивный мир. Ты приедь сюда и посмотри на дороги, на города, на море, горы. Всё ухожено, красиво. Народ спокойный и весёлый. Это ваш пэдрот довёл Украину до ручки, а народ до каления.
Скоро фсе щикаладные загнутся от голода. Потому что ленивые и бездельники.
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А в Италии есть "фермеры" с сотнями тысяч или миллионами гектар? Все что награбали косюки-бахматюки не только не уменшиться размерах в результате "свободной продажи", а ещё и увеличится! Нахрена Украине ещё и узаконенные земельные олигархи.А произойдет именно так, это стелют мягко, а спать будет ох как жестко!
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В Европе иудеи не составляют 80% депутатов.
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В Италии вообще не говорят о гражданах - иудеях. Здесь рождённые в стране все - итальянцы! А вы, соевые, расисты!
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продати землю і купити буси китайські смартфони для аборигеннів пенсіонерів..
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Ну не могу понять, почему городскому жителю можно было продавать свою приватизированную квартиру, свои ваучеры или акции полученные за ваучеры А селянину - свободно распоряжаться тем, что ему разрешили приватизировать - НЕТ ??? Почему ??? Ведь крепостное право даавно отменено.


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а я не могу понять чем нынешнее поколение \лучше\ или хуже будущих, которым не обломится ни приватизация земли ни приватизация квартир, заводов, предприятий, недр и т.п....
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Землю срочно продадим ввп ВРЕМЕННО увеличим на 3%,а после на хоть ПОТОП. Пререди выезд с баблом в европейские страны на постоянное место жительства.
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зебелятки - вы голосовали за ЭТО - я очень сомневаюсь))))
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Так їм нічого не говорили і нічого не обіцяли. Це так як ющенко в 2004 році: я (недоумок, бо повірив гниді) їздив своїм коштом: банду геть кричав. І тут **** паршива обьявляє про приватизацію землі. А бандитам тюрьми? Гнида брехлива.
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Так для этого они и нафальсифицировали себе большинство в ВР состоящее с чистокровных кнопкодавов, что бы нашу землю продать. А кому, знает Коломойский. В Израиле уж очень жарко стало.
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У нас, до речі, теж. І буде те, що зараз там, коли вони повністю захватять все наше. Бо якщо у нас щось добре, то це не через природу незмінну. Це ми заслужили своєю працею і терпінням во імя Творця. Подивіться, що робиться у німців. Німці багато пережили всяких правителів і вождів. Але меркель двоєдушну вони вже точно не переживуть. Там житимуть прийшлі. І з прийшлими прийшла зміна клімату.
Я вивчаю історію давніх часів і спостерігаю цей механізм вже дуже давно: розвелося багато десь людей, ведуть себе паскудно, природу не бережуть, і природа хиріє. Що робити? А їхати туди, де ще їх немає, а природа буяє. ПРОходить років триста-пятьсот і вже тут, де вони загарбали чужі землі, таке саме гімно як було у них. і знову як саранча знялися і в нові далекі краї. Гдє нас нєт.
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Во время войны землю не продают. Или может для этого и война затевалась, что бы пришли иудеи и скупили землю за копейки?
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Раньше я был за приватизацию земли, в 2016г американцы оценивали объем инвестиций при приватизации земли в 200 млрд долларов США! Сейчас новые прихватизаторы оценивают в 1% ВВП! Это явно не 200 млрд долларов США! Это мизер! Они сразу приучают к цене которую хотят! Опыт прихватизации есть! Кучма, Пинчук, Коломойских, Ахметов бесплатно прихватизировали УкрРудПром!!!!
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Приватизація землі, на превеликий жаль, вже відбулася. З подачі мертвечука до речі. Хіба може бути від кума пуйла що не будь добре?
У 1992 році був прийнятий закон про фермерство. Там видавлося не в приватну власність, а лише вкористування до 100 га з умовою житти і працювати на цій землі. Але багатьом при владі це не подобалося, бо голови колгоспів так просто землю не віддавали. ОТ мертвечуки і придумали розділити всю нефермерську землю між колгоспниками. Здавлося б справедливе рішення.
А далі окремі факти: в одному колгоспі порушуючи закон ( а закон велів 15% земель виділити для фермерів) бажаючим фермерувати землі не давали зовсім. але коли вийшов закон про розпаювання (Земельний кодекс), то верхівка колгоспу (шість чоловік) стала зразу фермерами з отриманням по 50 га. Інші землі пішли в розпаювання. І вже пайовики поздавали свої паї цім шістьом. Пятеро із них обєдналися (не знаю чи офіційно) і вийшла замість колгоспу приватна агрофірма. Але виборів і засідання правління зрозуміло вже не було.
І це ще нічого. В іншому колгоспі буквально перед розпаюванням голова намагався вирізати всю худобу. Для чого? - А щоб закрити ферми де прцювало з сотню (може й більше) доярок та фуражирів-скотників. На сотню менше претендуючих - вже більший пай виходить. Скільки там чужих людей отримало - те перевірити дуже важко. Бо в колгоспі були осталися лише аморфні пристосуванці. яким один пуй на все
В третьому колгоспі паї забрала крута київська аграрна фірма на 50!!! років. Бабці вже померли і нащадки захотіли сіяти типу на власній землі. А їм - пуя, у нас договір. А що можна довести у наших судах? - Аж нічого. І при відміні мораторію та фірма сама назначить ціну і викупить за 1000євро за га. І матиме на це повне право, бо в договорі аренди саме таке прописано. Що ви зможете купити за 3-4 тисячі євро? Аж нічого окрім євробляхи.
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Я не зрозумів а що боодьба з "повальною" корупцією навіть 3% не дасть? Виродки зелені будете на вилах.
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Нельзя землю продавать. В Израиле, вон, не продают, потому что знают, что богатые евреи скупят и будут бедным в аренду сдавать. Лишь 7%территорий государства Израиль находятся в частной собственности. Остальные 93% определены как "Мекаркеэй Исраэль" - земля, принадлежащая государству Израиль. Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 2270
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Саме так: у них земля належить всьому народу. Але у нас в Україні всякі зайди і місцеві іуди переконують людей, що вільний продаж землі - це добре. Мовляв: ринок все врегулює. Але практичним людям (я себе до них відношу) давно вже відомо, що вільного ринку не буває в принципі. Ринкові ділки навчилися впливати на ринкові механізми з різних сторін. Одна із таких - наявність у них важелів влади. В даному випадку важелів необмеженої влади.
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Земля это самый надежный актив, который со временем может только дорожать и это надо понимать всем!Рудники, шахты, скважины со временем истощатся и будут ненужными, а земля - земля это совсем другое дело, тут как с картинами и вином, чем старше, тем дороже - надежнее вложения нет.
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Читав буквально вчора: у німців земля лише дорожчає. Дрібним фермерам взяти в аренду землю (чи купити) стає все важче. Бо землю скупляють потужні банки як один із найнадійніших активів.
У нас були балачки про всеукраїнський державний земельний банк, який би скупляв паї і здвав в аренду тим, хто більше дасть. Хоча й це не саме правильне рішення. Бо призводить до надприродньої експлуатації земель. А земля такого підходу нне терпить. Спитайте хоча б у китайців Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук - Цензор.НЕТ 6041
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Нужно как можно скорее открыть рынок земли сельскохозяйственного назначения, и наконец-то, разрешить сельским жителям продавать свою землю, ведь незаконный, антиконституционный мораторий действует с 2003 года, уже более 16 лет запрещающий селянам распоряжаться своей собственностью. За эти годы умерло много владельцев паёв без законных наследников, и ихняя земля просто захвачена и бесплатно эксплуатируется "фермерами".
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Вот тут согласен с зеками. Рынок давно нужно открывать. Вопрос в нюансах, которые будут прописаны в законе.
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Местное ворье уже скупило кучу земли у простых людей, за бесценок, в общем для этого закон о продаже земли и тормозится, принятие адекватного закона о рынке земли это очень честный поступок по отношению к собственникам
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Демагогія всі шахрайські схеми можна при бажанні ліквідувати,
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Дай-то бог, это надо было делать лет двадцать - двадцать пять назад.
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Пускай сначала статьи 13 и 14 Конституции Украины переписать попробуют.
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Где народовладдя референдум? А потом продаж. Эти все спалились соросята.За видовища с
судьями хотят шахрайскую схему протолкнуть которой не было в истори людства.Крайина в
небезпеци.Они уже раз сделали революцию в 17
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Це буде великою не поправною помилкою зняття мараторію на продаж землі.
У українців грошей нема, а скуплять її за безцінь алигархи та московити з китайцями.
Краще піддержіть нашого фермера, захистіть його від рейдерів, наведіть лад на УЗ з логістикою та тарифами, тоді все буде видно.
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