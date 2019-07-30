 Земельна реформа буде ухвалена в Україні до кінця 2019 року, - заступник голови ОП Гончарук

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно", - повідомив Гончарук.
За його словами, зараз Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком за моделлю відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Так, згідно з найбільш радикальною моделлю, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік, а відповідно до найменш радикальної - на 0,5%.
"Ми шукаємо найменш болісну і найбільш ефективну модель", - додав Гончарук.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський виступив за скасування мораторію на продаж землі та відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.
більше походить на крадіжку...
видишь разницу или нет ?
Цей читається!..
И много-много яхт, хатынок там олигархов заждалось...
а то латифундисты заждались...
(пенсионеры выстроились в очередь на покупку..))) только вернуться с Вены, попив кофе))))
Земля - давным давно все в частной собственности (как минимум 99%). И вопрос стоит в разрешении свободно распоряжаться своим имуществом селянами.
слугиуроды народа" это до осени сделать успеют?
...а потім - повітря будете продавати..?
Земля , это то, что имел право приватизировать селянин.
Вопрос стоит об отмене крепостного права 21 века а ты против ???
А тепер подумай, натаріус: гроші за послугу тобі платяться від суми угоди. То що тобі вигідніше, натаріус, - оформлювати угоди по ціні європейській за гектар чи українській? Чи ти маєш багато нелегальних коштів і сам мрієш супити землю задурно?
І пажалуста: не писти більше про кріпосне право. Бо воно стосувалося якраз людей. І пока в людей є земля, вони якраз не збираються далеко їхати. а от коли продадуть, то вже ніщо їх не триматиме в Україні. ТИ цього хочеш, іудо?
Я тебе могу сказать.
Причина проста и понятна любому: есть большое предложение (желающие продать). Но при этом очень ограниченное количество тех, кто может купить.
Вернее желающих - много. да вот проблемка в том, что просто купить нельзя. Покупают - через решения местных органов (продавец пишет отказ от земли, а покупатель пишет заявление на приватизацию) А наши начальники очень жадные, да и гарантии они землю (от которой отказался один) выдадут тому кто просил - нет, могут тупо кинуть и одного и другого и жаловаться не будешь ведь старый собственник - сам просто отказался, А то что потом эту землю передали куму, свату, сестре ... председателя сель совета или рай администрации - так это тоже все законно.
ЭТО и есть - РАБСТВО - !!!!!!!! - ПРИНУЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА не покидать указанной территории и работать по строго ограниченной профессии. И не важно каким образом этого добиваются, РАБСТВО и в 21 веке - РАБСТВО.
Вы бы хотели, чтобы вас вот так закобалили ?
Твоя жлобская кацапская натура - видна во всей красе. Украинец не имеет права свободно решать свою судьбу ?
Ты заявляешь что Украинского селянина - надо силой у земли удерживать, Заставляя работать за гроши. Так может сразу скажи ЗА ТРУДОДНИ ? - УРОД.
А перед этим писал " вони якраз не збираються далеко їхати. а от коли продадуть, то вже ніщо їх не триматиме в Україні." - то есть надо не давать возможность продать, чтобы не могли уехать. И это не насильное принуждение ???
Ты ***** - точно кацап - брешишь даже про то что брешьш
Вот ты гнида. Сам от тобой же написанного отказываешься и еще смеешь вякать ? - УРОД
Если ты имеешь право продать свою машину - значит эту машину у тебя отнимут???
Так ты уже и печатать ни на чем не должен , бо комп ты тоже можешь свободно продать - его у тебя (исходя из твоей логики) давно забрать должны были!
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Старий сербський плакат. Текст: "Цим лісом пройшли рехворматори". )))
Это тебе не лугандон с местными бездельниками, прожигающими жизнь на сайтах.
Частник разве что не спит на земле. Целый день трудится. Т.е. земля у него собственная, она его кормит. Т.к. налажены Incentivi за покупку агромашин и химикатов (гос. помощь).
А ты из своего села нос не показываешь и пытаешься критиковать програссивный мир. Ты приедь сюда и посмотри на дороги, на города, на море, горы. Всё ухожено, красиво. Народ спокойный и весёлый. Это ваш пэдрот довёл Украину до ручки, а народ до каления.
Скоро фсе щикаладные загнутся от голода. Потому что ленивые и бездельники.
бусикитайські смартфони для аборигеннівпенсіонерів..
Я вивчаю історію давніх часів і спостерігаю цей механізм вже дуже давно: розвелося багато десь людей, ведуть себе паскудно, природу не бережуть, і природа хиріє. Що робити? А їхати туди, де ще їх немає, а природа буяє. ПРОходить років триста-пятьсот і вже тут, де вони загарбали чужі землі, таке саме гімно як було у них. і знову як саранча знялися і в нові далекі краї. Гдє нас нєт.
У 1992 році був прийнятий закон про фермерство. Там видавлося не в приватну власність, а лише вкористування до 100 га з умовою житти і працювати на цій землі. Але багатьом при владі це не подобалося, бо голови колгоспів так просто землю не віддавали. ОТ мертвечуки і придумали розділити всю нефермерську землю між колгоспниками. Здавлося б справедливе рішення.
А далі окремі факти: в одному колгоспі порушуючи закон ( а закон велів 15% земель виділити для фермерів) бажаючим фермерувати землі не давали зовсім. але коли вийшов закон про розпаювання (Земельний кодекс), то верхівка колгоспу (шість чоловік) стала зразу фермерами з отриманням по 50 га. Інші землі пішли в розпаювання. І вже пайовики поздавали свої паї цім шістьом. Пятеро із них обєдналися (не знаю чи офіційно) і вийшла замість колгоспу приватна агрофірма. Але виборів і засідання правління зрозуміло вже не було.
І це ще нічого. В іншому колгоспі буквально перед розпаюванням голова намагався вирізати всю худобу. Для чого? - А щоб закрити ферми де прцювало з сотню (може й більше) доярок та фуражирів-скотників. На сотню менше претендуючих - вже більший пай виходить. Скільки там чужих людей отримало - те перевірити дуже важко. Бо в колгоспі були осталися лише аморфні пристосуванці. яким один пуй на все
В третьому колгоспі паї забрала крута київська аграрна фірма на 50!!! років. Бабці вже померли і нащадки захотіли сіяти типу на власній землі. А їм - пуя, у нас договір. А що можна довести у наших судах? - Аж нічого. І при відміні мораторію та фірма сама назначить ціну і викупить за 1000євро за га. І матиме на це повне право, бо в договорі аренди саме таке прописано. Що ви зможете купити за 3-4 тисячі євро? Аж нічого окрім євробляхи.
У нас були балачки про всеукраїнський державний земельний банк, який би скупляв паї і здвав в аренду тим, хто більше дасть. Хоча й це не саме правильне рішення. Бо призводить до надприродньої експлуатації земель. А земля такого підходу нне терпить. Спитайте хоча б у китайців
судьями хотят шахрайскую схему протолкнуть которой не было в истори людства.Крайина в
небезпеци.Они уже раз сделали революцию в 17
У українців грошей нема, а скуплять її за безцінь алигархи та московити з китайцями.
Краще піддержіть нашого фермера, захистіть його від рейдерів, наведіть лад на УЗ з логістикою та тарифами, тоді все буде видно.