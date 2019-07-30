 Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що чиновник Держекоінспекції в червні 2019 року висунув незаконну вимогу представникам одного з цегляних заводів Полтавщини. За 100 тис. гривень хабаря він обіцяв позитивне рішення за результатами перевірок на підприємстві та подальшу безперешкодну господарську діяльність підприємства.

30 липня хабарника затримано "на гарячому".





Зловмиснику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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