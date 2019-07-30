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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2696) Держекоінспекція (39) Полтавщина (276) Військова прокуратура (547)

 Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура 01

Встановлено, що чиновник Держекоінспекції в червні 2019 року висунув незаконну вимогу представникам одного з цегляних заводів Полтавщини. За 100 тис. гривень хабаря він обіцяв позитивне рішення за результатами перевірок на підприємстві та подальшу безперешкодну господарську діяльність підприємства.

30 липня хабарника затримано "на гарячому".

Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура 02
Чиновника Держекоінспекції затримано під час одержання 100 тис. грн хабаря за позитивний результат перевірки, - військова прокуратура 03

Зловмиснику готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140365
 
   
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Борці за чистоту навколишнього середовища! Ревізори на власну кишеню!
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Просто в нього зряплата така, що хіба побиратися.
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АПнаглЄлі, млять! Взятки теперь уже и в гривнах берут...
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Этого не может быть, ведь коррупция уже побеждена зепрездоболом! Вы все вретииии!
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так ведь твой Пеца за 5 лет раздул коррупцию до таких масштабов, что Зеленскому за 2 месяца ну никак не разгрести. Но процесс идёт, скоро и до блока панамских патриотов доберутся
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Военная прокуратура... На кирпичном заводе собирались делать атомную бомбу?
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а коли тут покажуть цього "взятого" посаженим???
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А сколько получают они в Мариуполе,Запорожье и Кривом Роге не словами сказать,не пером описать...
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