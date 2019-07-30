 Кабмін веде переговори з американським банком щодо придбання 40 нових локомотивів для "Укрзалізниці", - Омелян

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.
"Так, Експортно-Імпортний банк США повертається в Україну. І так, одні з перших програм, які вони готові фінансувати - це інфраструктура. Сьогодні з представниками Wabtec i Ексімбанку обговорили умови і часові рамки закупівлі чергової партії в мінімум 40 американських локомотивів для "Укрзалізниці"" , - повідомив Омелян.
Він також зазначив, що на переговорах з американським банком обговорювали надання окремої програми фінансування для розвитку української авіації. Її реалізація допоможе зберегти позитивну тенденцію розвитку сектору пасажирських авіаперевезень в Україні.
Что мешает американские тепловозвы поставить попарно? В США и по 4-6 локомотивов сцепляют для супер длинных составов. И дело не в массе, а сцеплении колеса с рельсами, поверхность которого всего лишь в 5-ти копеечную монету, в особенности зимой.
И все равно это все херня. УЗ надо реформировать под мировые стандарты, а не тупое ручное управление во главе которого сидят бараны. Плюс законодательство. Плюс нужно что-то решать с шириной колеи если мы в ЕС движемся... и т.д.
Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140360
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Новость, млять!