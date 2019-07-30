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 Політика України, Економіка
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Все про:банки (308) США (5218) Укрзалізниця (761) Омелян (541) локомотиви (6)

 Кабмін веде переговори з американським банком щодо придбання 40 нових локомотивів для "Укрзалізниці", - Омелян

Міністерство інфраструктури проводить переговори з Експортно-імпортним банком США про фінансування закупівлі нової партії локомотивів для "Укрзалізниці".

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Так, Експортно-Імпортний банк США повертається в Україну. І так, одні з перших програм, які вони готові фінансувати - це інфраструктура. Сьогодні з представниками Wabtec i Ексімбанку обговорили умови і часові рамки закупівлі чергової партії в мінімум 40 американських локомотивів для "Укрзалізниці"" , - повідомив Омелян.

Він також зазначив, що на переговорах з американським банком обговорювали надання окремої програми фінансування для розвитку української авіації. Її реалізація допоможе зберегти позитивну тенденцію розвитку сектору пасажирських авіаперевезень в Україні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140364
 
 
 Топ коментарі
 
Ага, конечно, например в киевском метро уже платят 16-тикратную стоимость проезда от двенадцатилетней давности, но вагоны ездят все те же.
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За закупівлю американських локомотивів Омеляна потрібно розстріляти! Цей ідіот купив односекційні локомотиви, які не можуть тягнути вантаж більше 3500 тон, тоді як старі луганські тепловози тягнуть состави по 6000 тон!!!!! Вже були випадки, коли посилали луганські тепловози тягнути состав який не міг витягнути американський односекційний локомотив! Односекційному локомотиву просто не вистачає маси для опору на колію, щоб тягнути таку вагу!!!! Цей ідіот Омелян закупив десятки односекційних американських локомотивів, тоді як Україні потрібні виключно двохсекційні локомотиви! Що розповідало нам це чучело очкасте? Що американський локомотив дешевше ніж робити новий в Україні. Але ж ти чучело не подивилось у специфікацію, ідіот ти кончений - американського локомотива тільки один вагон і він не потягне великий состав! Так односекційний американський локомотив дешевше двохсекційного, це будь якому барану зрозуміло! Але нам потрібні двохсекційні локомотиви, кретин! Зараз це чучело знову накупить непотрібних локомотивів які не зможуть працювати на Укрзалізниці! Женіть цю падлу сцаними тряпками з роботи і саджайте в тюрму!
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Шикарно. Американцы продадут нам свои локомотивы и еще проценты заработают на кредите. А мы дебилы так и будем дальше тратить валюту, которую заработали с низкой добавочной стоимостью вместо того чтобы вкладывать деньги в производство своих.
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Говно вопрос. Ты готов за поездку в электричке платить 5-7 тарифов нынешних? Вот когда будешь готов, тогда и заменят, а пока готовы грузовлалельцы только.
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Ага, конечно, например в киевском метро уже платят 16-тикратную стоимость проезда от двенадцатилетней давности, но вагоны ездят все те же.
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За закупівлю американських локомотивів Омеляна потрібно розстріляти! Цей ідіот купив односекційні локомотиви, які не можуть тягнути вантаж більше 3500 тон, тоді як старі луганські тепловози тягнуть состави по 6000 тон!!!!! Вже були випадки, коли посилали луганські тепловози тягнути состав який не міг витягнути американський односекційний локомотив! Односекційному локомотиву просто не вистачає маси для опору на колію, щоб тягнути таку вагу!!!! Цей ідіот Омелян закупив десятки односекційних американських локомотивів, тоді як Україні потрібні виключно двохсекційні локомотиви! Що розповідало нам це чучело очкасте? Що американський локомотив дешевше ніж робити новий в Україні. Але ж ти чучело не подивилось у специфікацію, ідіот ти кончений - американського локомотива тільки один вагон і він не потягне великий состав! Так односекційний американський локомотив дешевше двохсекційного, це будь якому барану зрозуміло! Але нам потрібні двохсекційні локомотиви, кретин! Зараз це чучело знову накупить непотрібних локомотивів які не зможуть працювати на Укрзалізниці! Женіть цю падлу сцаними тряпками з роботи і саджайте в тюрму!
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Омелян конечно дебил и хочет успеть подзаработать оставшийся месяц, но...
Что мешает американские тепловозвы поставить попарно? В США и по 4-6 локомотивов сцепляют для супер длинных составов. И дело не в массе, а сцеплении колеса с рельсами, поверхность которого всего лишь в 5-ти копеечную монету, в особенности зимой.
И все равно это все херня. УЗ надо реформировать под мировые стандарты, а не тупое ручное управление во главе которого сидят бараны. Плюс законодательство. Плюс нужно что-то решать с шириной колеи если мы в ЕС движемся... и т.д.
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Для того щоб тепловоз працював парно, там має бути обладнання яке дозволяє одній бригаді машиністів керувати обома тепловозами з одного місця, а такого обладнання ніхто не замовляв і навіщо воно якщо можна замовити двохсекційний тепловоз??? Але двохсеційний американський тепловоз буде в два рази дорожчий за український луганський тепловоз, якщо його виробляти десь в Україні за залізничному заводі!!!! Потрібно відроджувати виробництво Луганських тепловозів у Львові на ремонтному заводі Укрзалізниці і це буде в два рази дешевше ніж купляти готові тепловози в американців! А дизельні двигуни можна ставити американські і створювати завод по збиранню американських дизелів в Україні по ліцензії і не тільки для тепловозів, а й для військової техніки, катерів, суден, будівельних машин.
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до чого тут ціна? Нові електрички економніші за старі.
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Брак локомотивів, пікові навантаження на залізницю на півдні країни і низка інших чинників можуть не дозволити вивезти з полів рекордний урожай зерна.
Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3140360
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Басни эти давно слушаем. Вывезем машинами
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Эксимбанк США работает на благо США. Критиковали уже вроде бы эти локомотивы. Слабенькие. У Омеляна семья в США, у детей американское гражданство. Отсюда вопрос. На кого работает пан Омелян?
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Он надеялся на отмену статьи о незаконном обогащении.
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Шикарно. Американцы продадут нам свои локомотивы и еще проценты заработают на кредите. А мы дебилы так и будем дальше тратить валюту, которую заработали с низкой добавочной стоимостью вместо того чтобы вкладывать деньги в производство своих.
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Хочеться спросить по Высоцкому "Откула деньги Зин?". Покупка 40 локомотивов - это приличные деньги. При этом наши заводы остаются без заказов. Теперь понятно на кого работает Омельян.

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Маленький вапрос - КАКИХ локомотивив? Марка?
Новость, млять!
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Интересно, из Казахстана они не дешевле будут, эти ТЭ33А
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В какую область не сунься.... Парк изношен, коммуникации изношены... Так суки не воруйте... Или млять мало отстегивали пассажиры ?... Потребители.... ?
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Ну понятно, шо амэрыканци на чужие локомотивы деньги в кредит не дадут, но как же вітчизняний товаровиробник? Омелян на посту министра скорее вредитель, чем менеджер. Слава небесам его скоро уволят и будем его вспоминать как Гиперлупа.
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