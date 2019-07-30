 Кабмін веде переговори з американським банком щодо придбання 40 нових локомотивів для "Укрзалізниці", - Омелян

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Цензор.НЕТ.

"Так, Експортно-Імпортний банк США повертається в Україну. І так, одні з перших програм, які вони готові фінансувати - це інфраструктура. Сьогодні з представниками Wabtec i Ексімбанку обговорили умови і часові рамки закупівлі чергової партії в мінімум 40 американських локомотивів для "Укрзалізниці"" , - повідомив Омелян.

Він також зазначив, що на переговорах з американським банком обговорювали надання окремої програми фінансування для розвитку української авіації. Її реалізація допоможе зберегти позитивну тенденцію розвитку сектору пасажирських авіаперевезень в Україні.

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