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 Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 Цемаха, відхиливши апеляцію на запобіжний захід

Київський апеляційний суд розглянув апеляцію на арешт "колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, якого СБУ затримала наприкінці червня, але залишив арешт чинним.

Про це сказав головуючий суддя Юрій Слива, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Засідання почалося близько 15:20. Цемах брав участь у суді через відеозв'язок зі слідчого ізолятора СБУ.

На початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд вивчити посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання.

У ньому зазначено, що ексначальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.

На думку адвоката, ця обставина свідчить про те, що Цемах припинив вчиняти злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт чинним.

"Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - оголосив головуючий суддя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екснайманці РФ Цемах і Купріян свідчитимуть у голландському суді у справі MH17 як свідки, - прокурор Пересада

Таким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня. Рішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.

Також Цемах заявив журналістам у Київському апеляційному суді таке: "Я тоді був поза містом Сніжним і виконував певні завдання", - заявив бойовик, зазначивши, що не причетний до катастрофи літака.

Цемах запевняє, що в інтерв'ю, яке він дав представнику російської партії "Родина" у 2015 році, він не говорив про свою причетність до збитого літака і транспортуванні ЗРК "Бук". При цьому Цемах заявляє, що нічого не знає і про присутність російських військових на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140363
 
   
 Топ коментарі
 
А слабо з Хортиці зробити Гуантанамо?
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"Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Совсем охуел, сепар припизженный. Слов нормальных нет!!!
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лучше из Змеиного.
Хортица нам для другого нужна, чем сепарюг там мариновать
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лучше из Змеиного.
Хортица нам для другого нужна, чем сепарюг там мариновать
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для него сейчас самое безопасное место в тюрьме Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения - Цензор.НЕТ 9876
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не розумію Суд оставил под стражей подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемаха, отклонив апелляцию на меру пресечения - Цензор.НЕТ 8977...то його відпустили..то не відпустили..
устроили рамашку--любит не любит
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ну не хватало чтоб еще сбивальщиков МН17 отпускали...
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"Я тогда был вне города Снежного и выполнял определенные задачи", - заявил боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Совсем *****, сепар припизженный. Слов нормальных нет!!!
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Що навіть домашній арешт сцикнули дозволити сєпару? Слабаки!!!
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куда його отпускать? його в Гааге ждуть. заблудеться ненароком, не доїде.
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"Толя еще пару лет назад брал интервью у парня, который служил на том Буке. Так что это бред под очередной пакет санкций. Насрать европейцам на своих граждан, никто там ничего не расследует, виновные назначены"

Толя это Шарий.
Почему Шария до сих пор не допросили и не выяснили личность этого парня с БУКа?
Занимаются какой то ерундой.
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Это просто что дает поиск по тегам МН 17 и Шарий.
По моему не так сложно.
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