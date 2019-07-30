 Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 Цемаха, відхиливши апеляцію на запобіжний захід

Про це сказав головуючий суддя Юрій Слива, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Засідання почалося близько 15:20. Цемах брав участь у суді через відеозв'язок зі слідчого ізолятора СБУ.

На початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд вивчити посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання.

У ньому зазначено, що ексначальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.

На думку адвоката, ця обставина свідчить про те, що Цемах припинив вчиняти злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт чинним.

"Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - оголосив головуючий суддя.

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Таким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня. Рішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.

Також Цемах заявив журналістам у Київському апеляційному суді таке: "Я тоді був поза містом Сніжним і виконував певні завдання", - заявив бойовик, зазначивши, що не причетний до катастрофи літака.

Цемах запевняє, що в інтерв'ю, яке він дав представнику російської партії "Родина" у 2015 році, він не говорив про свою причетність до збитого літака і транспортуванні ЗРК "Бук". При цьому Цемах заявляє, що нічого не знає і про присутність російських військових на Донбасі.