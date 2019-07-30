 Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати аналізу соціально-демографічних груп виборців, які взяли участь у Національному екзитполі на парламентських виборах-2019, проведеному Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.
Переможцем у всіх регіонах України стала партія "Слуга народу". На заході партія набрала 39,4% підтримки, в центрі - 45,5%, на півдні - 50,2% і на сході - 37,6%.
У виборі чоловіків і жінок відмінності найбільш виражені в підтримці партії "Слуга народу": за неї проголосували 41,7% чоловіків та суттєво більше жінок - 46%. У решти кандидатів відмінності зовсім незначні, переважно в межах похибки вибірки, за винятком партії "Європейська Солідарність", за яку проголосували 9,6% чоловіків і 8,3% жінок.
Партія "Слуга народу" є лідером серед виборців у всіх вікових групах, але найбільше - у групі 18-29 років (58,8% голосів виборців). Також прохідний відсоток серед молоді отримали партія "Голос" - 9,4%, "Європейська Солідарність" - 7,0%. Серед виборців старше 60 років найбільшу підтримку отримала теж партія "Слуга народу" (32,7%). Водночас значно більше, ніж в інших вікових групах, виборці 60+ голосували за "Опозиційний блок - "За життя" (20,1%) та "Батьківщину" (11,6%).
"Наймолодший електорат – у "Партії Шарія" (52% виборців віком 18-40 років). Порівняно з іншими партіями більше молоді віком до 40 років у складі партій "Голос" (41%) і "Слуга народу" ( 36%). А старший електорат - в "Опозиційної платформи - "За життя" (79% виборців - віком 50 років і старше)", - повідомляють соціологи.
Gal
В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
30.07.2019 16:59
В Канаде - 19 лет.
В Иране жен. род - 9 лет.
боюсь, трясущих жизнь, как грушу,
в душе темно у них, как в жопе,
а в жопе - зуд потешить душу.
/И. Губерман/
смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав зуя́
Адже справді культурно
Там же порядок.
Это только в Украине всяким шариям можно захватывать города и убивать людей,потому что мнение такое.
Я не про него,а про его поклонников.
ПыСы Петю он там зачётно мочил, отвратил от него всю молодежь. Впрочем Петя сам виноват, потому, что лоханулся и не оценил уровень опасности.
Может товарища из соседней теме нужно отпустить,а посадить Муженко?
🤗
Только избирательный ценз спасет Украину. Возрастной и фискальный, ка минимум.
С моста на тарзанке спрыгнуть, на метро сверху прокатиться, на скейте за троллейбусом прицепиться, .... ну и клоуна-марионетку в президенты выбрать.
А что - прикольно!
Але ніт.
Це було передбачено - якщо висунулась зелена сопля то за неї будуть шмаркачі.
«Чи мріють андроіди про електроовечок»
Нарешті! Просто переклад був поганий. Мова мабуть йдеться про електоральних баранів.
со временем так и будет.
это кацапская и ватная падаль голосует за бабки и гречку.
Взрослые не дали им почуствовать что такое война.