 Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати аналізу соціально-демографічних груп виборців, які взяли участь у Національному екзитполі на парламентських виборах-2019, проведеному Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Переможцем у всіх регіонах України стала партія "Слуга народу". На заході партія набрала 39,4% підтримки, в центрі - 45,5%, на півдні - 50,2% і на сході - 37,6%.

У виборі чоловіків і жінок відмінності найбільш виражені в підтримці партії "Слуга народу": за неї проголосували 41,7% чоловіків та суттєво більше жінок - 46%. У решти кандидатів відмінності зовсім незначні, переважно в межах похибки вибірки, за винятком партії "Європейська Солідарність", за яку проголосували 9,6% чоловіків і 8,3% жінок.

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Партія "Слуга народу" є лідером серед виборців у всіх вікових групах, але найбільше - у групі 18-29 років (58,8% голосів виборців). Також прохідний відсоток серед молоді отримали партія "Голос" - 9,4%, "Європейська Солідарність" - 7,0%. Серед виборців старше 60 років найбільшу підтримку отримала теж партія "Слуга народу" (32,7%). Водночас значно більше, ніж в інших вікових групах, виборці 60+ голосували за "Опозиційний блок - "За життя" (20,1%) та "Батьківщину" (11,6%).

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"Наймолодший електорат – у "Партії Шарія" (52% виборців віком 18-40 років). Порівняно з іншими партіями більше молоді віком до 40 років у складі партій "Голос" (41%) і "Слуга народу" ( 36%). А старший електорат - в "Опозиційної платформи - "За життя" (79% виборців - віком 50 років і старше)", - повідомляють соціологи.