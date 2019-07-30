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 Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Партію "Слуга народу" на позачергових парламентських виборах 2019 року найбільше підтримали жінки і молодь, а "Європейську Солідарність" - чоловіки і люди середнього віку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати аналізу соціально-демографічних груп виборців, які взяли участь у Національному екзитполі на парламентських виборах-2019, проведеному Фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

Переможцем у всіх регіонах України стала партія "Слуга народу". На заході партія набрала 39,4% підтримки, в центрі - 45,5%, на півдні - 50,2% і на сході - 37,6%.

У виборі чоловіків і жінок відмінності найбільш виражені в підтримці партії "Слуга народу": за неї проголосували 41,7% чоловіків та суттєво більше жінок - 46%. У решти кандидатів відмінності зовсім незначні, переважно в межах похибки вибірки, за винятком партії "Європейська Солідарність", за яку проголосували 9,6% чоловіків і 8,3% жінок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

Наймолодший електорат був у Слуги народу та Партії Шарія, ОПЗЖ лідирувала серед пенсіонерів, - опитування 01

Партія "Слуга народу" є лідером серед виборців у всіх вікових групах, але найбільше - у групі 18-29 років (58,8% голосів виборців). Також прохідний відсоток серед молоді отримали партія "Голос" - 9,4%, "Європейська Солідарність" - 7,0%. Серед виборців старше 60 років найбільшу підтримку отримала теж партія "Слуга народу" (32,7%). Водночас значно більше, ніж в інших вікових групах, виборці 60+ голосували за "Опозиційний блок - "За життя" (20,1%) та "Батьківщину" (11,6%).

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Наймолодший електорат був у Слуги народу та Партії Шарія, ОПЗЖ лідирувала серед пенсіонерів, - опитування 02

"Наймолодший електорат – у "Партії Шарія" (52% виборців віком 18-40 років). Порівняно з іншими партіями більше молоді віком до 40 років у складі партій "Голос" (41%) і "Слуга народу" ( 36%). А старший електорат - в "Опозиційної платформи - "За життя" (79% виборців - віком 50 років і старше)", - повідомляють соціологи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140362
 
 
 Топ коментарі
 
шария дебилы отмороженые смотрят и это факт Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 2595
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В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
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Если молодёжь настолько деградированная что голосует за клоуна и шута с телесериала, олигархического ставленика то привет Малоросия. Да здравствует Таёжный союз. Мы уже идём к вам.
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В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
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Верхню планку встановити. Скажімо, 70. А хто старший - лише після огляду психіатра.
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Легко-платишь налоги-голосуешь.Получаешь пенсию--извини-подвинься.
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да уж сколько в стране Зебилооппабобиков..ужос... Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 4537
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і це правильно, бо у 18 в голові каша
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А між 18 і 70 - квашена капуста з горохом. Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 103
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Але в цивілізованих країнах також не обирають різних бариг і "батьків нації". Тому що їх вже повісили або гільотинували ще в 18-19 сторіччях.
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Віковий ценз - офіційне вікове обмеження виборчого права громадян[джерело?]. Володіння правом голосу передбачає, що виборець спроможний мати свою думку з політичних питань і висловлювати її. Вважається, що така здатність формується з настанням повноліття. Вік сьогодні становить головний виборчий ценз. До 1960-х, навіть до 1970-х рр. віковий ценз становив переважно 21 рік. У більшості європейських країн віковий ценз було встановлено в межах 21-25 років.
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Вопрос был, где именно в Европе совершеннолетие - 21 год?
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А де було ствердження повноліття в 21 рік? З абеткою погано, чи в букви не вміється?
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cм ниже. Конкретно по странам. соевым без гонораров и гуглить лень.
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Зебеня, хто тут писав про повноліття? Було про віковий ценз вибочого права...))) Такі зєбені, за життя не начились читати, а тут хтять за пять днів навчитися закони писати. Читай нижче:
Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 6798 Gal

В багатьох цивілізованих країнах віковий ценз виборчого права з 21-го року. Може тому в цих країнах клоунів не вибирають і його слуг всіляких?
30.07.2019 16:59
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Так, сьогодні він знижений і обмежений у18 років, але для цього мають бути реальні підстави - грамотне, активне громадянське суспільство, розвинута, а не деградована молодь. В Україні сьогодні, на жаль, все навпаки, про що свідчать останні вибори. Сьогоднішня наша молодь в своїй масі нездатна ні на аналітичне мислення, ні на вирішення реальних проблем. Масова деградація суспільства, особливо її молодшої частини - це вже просто доконаний факт.
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В Европе во всех странах - 18 лет.
В Канаде - 19 лет.
В Иране жен. род - 9 лет.
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З еволюцією держави цей ценз можна знизувати, але не в сьогоднішніх реаліях України при тотальній малограмотності і інфатильності підростаючого покоління.
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Люди выбирали не "клоуна", а того, кто по их мнению сможет сломать прогнившую систему.
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Но этот кто-то - оказался "клоуном" . Какое совпадение.
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што оно вообще такое, это "система", которую сломать надо??
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Правильно. Умирать на фронте с 18 лет, а голосовать с 21. БОльшая глупость была лишь в 80-е, тогда в Афганистан было с 18-и, а пиво было с 21-го.
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От цікаво, а яка частина з тих 18-літніх на фронті? Невже більша, ніж тих, хто під маминою спідницею ховається чи за батькові гроші по нічних клубах тиняється? Так, вони є, вони герої, але ж більшість де! А більшість хернею займається і по-приколу 95 квартал вибирає.
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Я молодых, в остатках сопель,
боюсь, трясущих жизнь, как грушу,
в душе темно у них, как в жопе,
а в жопе - зуд потешить душу.

/И. Губерман/ Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 715
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Пенсіонери через 5 рокяів відійдуть на ліжко, молодь підросте і помудрішає. Йде Його Величність Природний Відбір Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 4603
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За Шария голосовали молодые потому, что его электорат смотрит Ютуб, а не ТВ. Тенденция... Старым политсилам надо взять это на заметку.
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шария дебилы отмороженые смотрят и это факт Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 2595
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Аксіома:

смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав зуя́


Наиболее молодой электорат был у "Слуги народа" и "Партии Шария", "ОПЗЖ" лидировала среди пенсионеров, - опрос - Цензор.НЕТ 7703
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В комфортабельну бельгійську буцигарню, ще й під Вівальді...
Адже справді культурно Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 2279
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Все правильно.
Там же порядок.
Это только в Украине всяким шариям можно захватывать города и убивать людей,потому что мнение такое.
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Ничего он не захватывал и не убивал
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Там если ты не заметил с маленькой буквы.
Я не про него,а про его поклонников.
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Это твоё мнение. Не важен уровень интеллекта, важна возрастная категория и способ пропагандирования.
ПыСы Петю он там зачётно мочил, отвратил от него всю молодежь. Впрочем Петя сам виноват, потому, что лоханулся и не оценил уровень опасности.
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Так дані соціологічні опитування показують що у партії Шарія найбільший відсоток (68%) електорату з вищою освітою, серед усіх партій. А найменший у Ляшка)))
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Ну, если ты умирать не собираешься, то дебилы отмороженные - твои дети и тебе хошь, не хошь, а сними жить... Не скигли, а расслабся и получай удовольствие.
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Тобі справді хочеться скасувати західний курс - і знову в Радянський Сполучник (у новому форматі "тайожного")? Тільки не забувай, що міфічне зубожіння та стать вареника можуть перетворитися на сувору реальність - мешканці ОРДЛО тому приклад.
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Нормальные люди смотрят Полтаву, Олежку, Гонапольского! Голосуют за Петра Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 2164
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А что Шарий говорит о катастрофе МН 17?
Может товарища из соседней теме нужно отпустить,а посадить Муженко?
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Неудивительно, лохторат насмотрелся сериала "Слуга урода". (((
Только избирательный ценз спасет Украину. Возрастной и фискальный, ка минимум.
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Только кто же рискнёт его ввести,если у нас каждые выборы - это ярмарка популизма,рассчитанная на малограмотное и малообеспеченное большинство избирателей.
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Молодежь любит адреналин:
С моста на тарзанке спрыгнуть, на метро сверху прокатиться, на скейте за троллейбусом прицепиться, .... ну и клоуна-марионетку в президенты выбрать.
А что - прикольно!

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Курнуть коноплі і похіхікать разом з лідером Кварталу-95....
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Если молодёжь настолько деградированная что голосует за клоуна и шута с телесериала, олигархического ставленика то привет Малоросия. Да здравствует Таёжный союз. Мы уже идём к вам.
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У нас в стране демократия. Если 73% хотят в росисю, то остальным остается только смириться... ну или уехать...
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у меня в стране кокаинозависимый наполеон новопредставленный презедент Зеро, вообщето)
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"Новопредставленный" та "новопреставленный" - здавалося б, такі близькі слова. Одна літера...
Але ніт.
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Ну, новопредставлений може стати і новопреставленим....
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открою секрет: большинство людей во всем мире не отличается умом и сообразительностью. просто у некоторых ума поболее этим воспользоваться.
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Не было бы Зели, Порошенко все равно бы проиграл...И Юле, и Гриценко, и Смешко, и Бойко, и Вакарчуку(если бы принимал участие в гонке)...
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Если бы не Г+Г никто бы и не узнал кто такой Зеля.
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Право голосу потрібно заслужити. Неправильно коли колаборант і ветеран, неук і мудрий мають однакову силу голосу на виборах.
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Треба зробити право голосувати за 5000 грн задекларованих, тоді пенси і студенти не будуть визначати долю тих, хто їх годує.
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Тю, зробили відкриття.
Це було передбачено - якщо висунулась зелена сопля то за неї будуть шмаркачі.
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Прогавили ви молодь. Ростуть у смартфоні, спілкуються на кацапському. Вирсли сепари в смартфоні. У них особлива національність - андроїди.
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Йо... Я тридцять років намагався розкрити сенс назви роману Філіпа Діка
«Чи мріють андроіди про електроовечок»
Нарешті! Просто переклад був поганий. Мова мабуть йдеться про електоральних баранів. Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 4492
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как "не голосують", а ваши шоколадные олигофрены?? тыж голосовало??
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в батьки мені годиться мій батько, а ты, разве што - старая улитка, в голове столько же, а возраст для меня не авторитет, я столько дураков в жизни повидал, и по-возрасту стараше и по другим позициям, вот, щас, например одному отписываю....
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Твій батько радий що зробив тебе учнем ПТУ і вже 10 років страждає?
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Молодь любить курнути травички і похіхікати разом із ;Квартал-95;.
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Старі ******* сватів і у дикому захваті від їх повернення.
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Нє слишу. Це твої сусіди. Це тобі за коврик. Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 9009
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нужно вообше запретить голосовать после 50.
со временем так и будет.
это кацапская и ватная падаль голосует за бабки и гречку.
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Мда, вот вам и молодое поколение патриотичной молодежи... Хорошо детей обрабатывают.
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Они просто выросли в тепличных условиях.
Взрослые не дали им почуствовать что такое война.
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Ну, в моей юности никакой войны вообще не было. Но это не сделало меня ватником.
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шо старе шо мале ... однаково безмозглое ..
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Порохоботам як мінімум , ще рік - півтора скиглити . Наймолодший електорат був у "Слуги народу" та "Партії Шарія", "ОПЗЖ" лідирувала серед пенсіонерів, - опитування - Цензор.НЕТ 8451
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Якось мені один пенсіонер сказав, що пенсіонерам потрібно заборонити голосувати на виборах, бо вони вже своє вибирали, а тепер нехай молодь для себе вибирає.
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