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Все про:Укрзалізниця (761) урожай (23)

 На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко

Брак локомотивів, пікові навантаження на залізницю на півдні країни і низка інших чинників можуть не дозволити вивезти з полів рекордний урожай зерна.

Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.

Як повідомляє експерт, цього року, за даними Міністерства сільського господарства США, Україна очікує рекордний урожай зерна – 72,2 мільйона тонн.

"Це відмінний показник. Нам сприяла погода, наші аграрії відмінно впоралися. Єдиний нюанс – треба це (урожай зерна. – Ред.) в терміни правильно вивести. А ось з цим у нас, власне, і трапляється основна проблема", – зазначив Криворучко.

При цьому, глава асоціації заявив, що існує небезпека, що "Укрзалізниця" не впорається з вивезенням такого обсягу врожаю в силу різних чинників.

"Колапс вже має місце. У серпні-вересні ситуація буде ускладнюватися. Значить, на основні ринки збуту ми перевозимо нашу продукцію через порти великої Одеси і ось там у нас є кілька чинників. У нас ситуативно є нестача локомотивів.

Друга проблема – рекордний обсяг дорожнього фонду на ремонт автодоріг, який з червня-липня перенісся на серпень-вересень. Відповідно, автодороги будуть ремонтуватися, будуть частково закриті, що зменшить їхню пропускну здатність для перевезення в першу чергу зернових. Відповідно, збільшитися навантаження на залізничний транспорт", – заявив Криворучко.

Крім того, навантаження в цей період на залізницю буде більшою, в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудна сировина, яку залізницею доставляли для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

За його словами, проблема все-таки може бути вирішена, якщо "Укрзалізниця" не упустить момент і приготується до вирішення проблеми.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140360
 
 
 Топ коментарі
 
Роблять і вивозять! Цього року у Александрії поставили млин з швейцарським обладнанням, борошно 90% іде на експорт, У ковелі теж, новий млин під експортні поставки. Зараз проектуємо у Борисполі, на підході ще кілька.
Бариги шоколадні створили умови для розвитку бізнесу.
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Не елеватори з полів зерно доставляється автомобільним транспортом. Загальна ємкість елеваторів України становить 49, 23 млн. тон.. Частина зібраного збіжжя буде роздана власникам паїв, в якості орендної платні.. Частина збіжжя буде зберігатись на складах фермерів, в очікуванні підйому ціни.. Зараз закінчується збір ранніх зернових - пшениці, ячменю, ріпаку.. До збору соняшника та кукурудзи почнуть приступати десь в кінці серпня.. Кукурудзу і взимку можна збирати. це не соняшник - вона добре стоїть на полях.. Це до того, що ситуація з вивезенням до Одеси не така вже й трагічна, як її пробують змалювати в статті.. Урожай не пропаде ні за яких умов.. А зернотрейдери , котрим достаються всі вершки від тяжкої праці фермера - нехай вкладають кошти в розвиток транспорту.. Нібулон велику частину свого зерна спускає вниз по Дніпру у власних баржах..
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Так НЕ вывозите! Оставьте в стране. А людям хлеб дешевле сделайте!! Привыкли... Вывозят все до последнего. А цены в стране кусючие! Не потому ли, что постоянно вывозите?!
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Раньше хватало вагонов, а теперь не хватает.
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ЗєБіли при владі, а чого ви від них чекали?
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Це просто панікьор його потрібно розстріляти! Будемо вивозити літаками в Туркменістан, де зараз голод через відсутність зерна. А Туркменістан буде розраховуватись газом, який буде транспортуватись в Україну через територію росії! А якщо путін відмовиться, то російський газопровід будуть брати під контроль підрозділи ЗСУ та бригади Укртрансгазу!!!!
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Коли вагонів "не вистачає", то власники товару будуть платити більше за транспортування. Достатньо створити штучний дефіцит вагонів, і статки невеликого прошарку зростуть на кільканадцять відсотків
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Теперь локомотивов не хватает, даже про "американские" General Electric больше не вспоминают.
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Напомним, в конце ноября 2017 года в "Укрзализныце" сообщили, что GE планирует размещать производство на КВСЗ. Кроме того, продукция украинского производства, созданная на основе технологий GE, будет использована в проектах американской компании в других странах.
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Хто з полів вивозить вагонами зерно? Брехуни хочуть залишити країну на голодному пайку!
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Так НЕ вывозите! Оставьте в стране. А людям хлеб дешевле сделайте!! Привыкли... Вывозят все до последнего. А цены в стране кусючие! Не потому ли, что постоянно вывозите?!
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Ага)) Тритикале они вывозят, а кормовое нам оставляют. При этом цены, как за тритикале с нас дерут. А в это время... Им не до урожая((( Наши время, бл..ь.На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожай зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 5381
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Простите, а кто это на данный момент? с Парубиёв спрашивайте.
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И Парубия, и Гройсмана, и всх сидящих на фото - срочно на решение проблем в стране! Какой может быть отдых с такими ужасами?! Хотя, Вам, конечно, виднее... Парубий, Порошенко, Гройсман, тетя Клава из соседнего села... А Вова когда за работу возьмется? Когда первый снежок укроет весь урожай?? Ну-ну...
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Вы хотя бы имеете представление,что из себя представляет тритикале?
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Так і кормове теж згодиться - яловичина, свининка, птиця ... теж "нехіло" смакує до хліба. А то Україна має 33% світового чорнозему, а якість продовольства і ціни як в пустині Сахара? - "...да за такое убивать надо..."
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Якщо хліб стане вдвічи дешевшим ти що, їстимеш його вдвічи більше?
Господи, яккі ж ці Зє!Біли зєбіл...
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Ира из тех, что думает, что сыр добывают из вареников. Вот такие вот неучи и будут руководить сельським хозяйством.
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ок, вы хотите от меня получить ответ, я вижу) Неучи сидят в Трускавце. А некоторые в отпуска свалили, бросив все не до конца решенные проблемы в стране. Но вам проще меня оскорбить и накормить вариниками без СЫРу. Хотя больше люблю вареники с творогом. А сыр я ем твердый. И еще я очень люблю хлеб. Да. Но вдвое больше я не съем. А кроме меня в стране полно людей недоедающих. .....................................................................
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пришли хамить всем, кто с вами не согласен? Вы, видимо, не обращаете внимание на тех людей. которые не имеют возможности дожить до очередной пенсии. Вы никогда не помогаете людям! От слова вообще!! Вы тот, кто скорее прогонит старушку с пучком петрушки - потому, что она продает ее с тротуара. Вы не поможете ей, купив эту петрушку. А сделаете так, чтобы ей от вашего поведения стало еще хуже. А эта старушка возможно, видела времена, когда этот самый хлеб она могла кушать только по праздникам. Потому до сих пор сгребает крошки со стола. Но вам ЭТОГО не понять никогда.
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А виробникам зерна продавати його трейдерам за безцінь?
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Хлеб копейки стоит ..сущие копейки. Сравни цену в Германии,Франции, даже Польше..и не неси бред. Ниже уже некуда и быть не может. Больше зарабатывай..халявы не будет.
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Алё!! Гаражииииии! Отвечаю сразу всем вышенаписавшим... Вы все вместе взятые поинтересуйтесь сначала. какие, бл...ь, зарплаты в тех странах, которые перечислены!! Умники, твою налево.. И заодно посмотрите, сколько в этих странах отдают люди за коммунальные услуги!! Если не умеете погуглить, я могу помочь.

А ЭТО - для порохоюотов. если что. Хата Петра Порошенка на березі моря в Іспанії ! Він вам дуже вдячний https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
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Ну давай сравни цену в Германии и у нас. Сколько средний немец может купить себе хлеба на зарплату и сколько среднестатистический украинец. Слава Богу что банда Парашенка пролетела как фанера над Киевом, которая говорила что украинцы слишком много едят и мало работаютНа залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 2621
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Цена на хлеб в Украине выше, чем в соседних европейских государствах. К такому выводы пришли эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей.
Аналитики подсчитали, что самый дешевый белый хлеб в Украине стоит 28 гривен за килограмм. В Польше - 27 гривен за килограмм.
Килограмм черного хлеба можно купить за 13 гривен - это вдвое меньше, чем в Украине.

Щас Германию поищу еще.
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В Украине остается только фуражное зерно, которое за границей никто не покупает. Вот из него и пекут хлеб.
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Хіба на Московії інакше, там теж 70 відсотків хліба роблять з фуражного зерна.
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Только дебил может оправдывать собственную преступность тем, что у соседа еще хуже.
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В чому злочинність, вже геть бехнулись. Вирощують те, що користується попитом і можна швидко продати, я особливої різниці в порівнянні з часами СРСР між якістю хліба не відчуваю, хіба що сортів більше. Та й ціна може коливатись, тих мінізаводів сотні в кожній області.
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Може десь і випікають, для росйіськомовних щелеп.
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В Польщі давно не був, але в Румунії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Сербії, Албанії за останні два роки був, нема там дешевшого хліба.
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Там не хлеб дешевый, а зарплата и пенсии адекватные. На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 6734
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Румунія і Греція да, вони далеко впереді, серби з болгарами на нашому рівні, албанці, особливо центральні в жопі. В мене більшість знайомих отримує в Україні більше середньої в Болгарії.
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В марте 2019 года в Болгарии зафиксирована средняя зарплата в сумме 1247 левов (630 евро). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её рос составил 12.6%, а по сравнению с февралём этого года увеличение на 5.3%. Источник: Dnes.bg
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В нас теж пишуть про середню 10 000 грн +, мешканець Софії або Варни може й бачить ті 1200 левів, а от в Добричі чи Велико Тирново навряд. Хоча болгари відкинули радянську халяву і почали розбудовуватись.
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А шо може Німеччинна цього року теж зібрала врожай 2500 кг зернових на душу населення(при нормальній потребі 500кг на душу)?Може в тих німеціях, голандіях пройшло "чудо" і їх вкрай не благополучні землі для с/г виробництва "враз стали чорноземами"?То з якого дива ціни на хліб і продукти с/г виробництва у них мають бути дешеві, якщо свого немає?Порівняння мають бути коректними - до прикладу в Еквадорі банани коштують $0,15 за кг а в Україні - $1 за кг і це зрозуміло ми купуємо їх за цінами світового ринку бо у нас вони не ростуть.То з якого дива ціни на зернові та іншу с/г продукцію в Україні мають бути світовими???
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а де зберігати? в мішках на балконах?
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2/3 экспортируемого зерна из Украины -это кукуруза. А пшеница выращиваемая в Украине в большинстве мягких сортов, такую закупает только Египет, как основной импортер пшеницы из Украины.
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как думаете расстреливать будут - ведь все возят не за деньги ,а бесплатно наверное - хотя это зебилизм натурал)))
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Похоже лысый Чекатила из ЗЕкоманды уже во всю ищет "надлишкове майно". И судя по новости надо сказать успешного его находит.
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шас зеля камеры возьмет и побежит строить железнодорожников - а шо - все для народа - слуга как не как)))
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Не знаю как камеры но Богданчика точно возьмёт - гарантировано.
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Це до того веде що дороги за цей сезон зроблять в хлам зерновозами
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я бачив ..як буряк кормовий на станції привезли..нах на землю висипали---половину згнило.бо дощ падав..половину потовкли ковшом..господарі мать їх--за.. На железной дороге коллапс, вывезти рекордный урожая зерна не получится, - глава ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 6437
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Торік зібрали 70,8 млн т. і проблем не було, бо шикаладний барига все розбарижив.
Цього року - 72,2 млн.т. і катастрофа!
Вам не здається що поганому танцюристу бейци заважають?
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Потому что подвижной состав не обновляется и даже не ремонтируется. Была новость что сначала года отремонтировано 18 вагонов. 18 ВАГОНОВ на всю страну Украину. Это ли не саботаж? Зато Омелян жену в США возит рожать, ноет что его с Зеленским в Канаду не пригласили и бредит гиперлупами, ах да перед выборами он еще 1 раз поработал почтальоном в селе который принес "покращенную" пенсию. Думаю если бы Омельян хоть пару раз в год ездил по стране в поездах и электричках в общем потоке с людьми то пользы было бы много больше.
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Була новина, що хтось закупив 400 полувагонів, але це все мізер.
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А почему бы не сделать из украинского зерна в Украине хотя бы муку, а еще лучше - готовый продукт - и потом уже его вывозить и продавать?
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А потужності є для такого виробництва? Млини працюють нонстоп, пекарні також. Де взяти потужності?
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Роблять і вивозять! Цього року у Александрії поставили млин з швейцарським обладнанням, борошно 90% іде на експорт, У ковелі теж, новий млин під експортні поставки. Зараз проектуємо у Борисполі, на підході ще кілька.
Бариги шоколадні створили умови для розвитку бізнесу.
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А, ти, хотів згноїти в УКраїні,недоумок, чи параші віддати за безцінь?
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У тебе в кожному коментарі слово "недоумок". Це якась травма з дитинства, чи просто комплекси?
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Мука це довгі гроші. зерно - швидкі, а ще зберігання муки? хробаки не сплять На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 9797
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мда,ну и **** этот Порошенко,да зебилы?))))))))))))
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Под дурака косишь? Или министры уже все поменялись.? И кто дебил?
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Та, у вас если и поменяются министры и вдруг случится уйня (аналогичная этой), так останутся начальники отделов, секретарши, уборщицы и т.п.
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Мда.. это уже какое-то вредительство..
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Не елеватори з полів зерно доставляється автомобільним транспортом. Загальна ємкість елеваторів України становить 49, 23 млн. тон.. Частина зібраного збіжжя буде роздана власникам паїв, в якості орендної платні.. Частина збіжжя буде зберігатись на складах фермерів, в очікуванні підйому ціни.. Зараз закінчується збір ранніх зернових - пшениці, ячменю, ріпаку.. До збору соняшника та кукурудзи почнуть приступати десь в кінці серпня.. Кукурудзу і взимку можна збирати. це не соняшник - вона добре стоїть на полях.. Це до того, що ситуація з вивезенням до Одеси не така вже й трагічна, як її пробують змалювати в статті.. Урожай не пропаде ні за яких умов.. А зернотрейдери , котрим достаються всі вершки від тяжкої праці фермера - нехай вкладають кошти в розвиток транспорту.. Нібулон велику частину свого зерна спускає вниз по Дніпру у власних баржах..
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Якби було менше різних "асоціацій" (які по факту паразитують на виробниках) то і колапсів було б менше! про річковий транспорт нічого не чули? А, вибачте. то вже інша "асоціація". Мінтрансу досить даром їсти хліб, включайтесь в логістику і вирішуйте проблеми, а не прогнозуйте колапси! Ви за те отримуєте величезні зарплати з бюджету, щоб колапсів не було.
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Пшениця має подешевшати . Селяни начнуть годувати худобу не преміксами . Може це і накраще . Місяць тому куряче яйце в АТБ коштувало 0, 75 коп. , а сьогодні 2 гривні .
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Яйца всегда по сезону дешевеют весной-летом а на осень-зиму дорожают
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Это для примера . Видно кто - то скинул на рынок остатки с хранилищ зерна или куда то не пропускали конечный продукт .
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Шо це ще за Криворучко таке? Шо це за ассоціація власників вагонів? Де воно понабиралось,яка користь державі від подібних "діячів"?Шо воно коментує, з яких полів вивозять зерно? Його вивозять з елеваторів взагалі-то. І як підсумок-нехай "Укрзалізниця " шось робе(державна компанія) а ми потім вам вагони в тричі дорожче,бо вам же вони потрібні.
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Вагонов нету? Спросите у Ахметки где наши вагоны, которые он с Мародером подарили ОРДЛО и Парашке
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вивоз зерна це прблема зернових олігархів..нехай хоч на своем горбу носят - піх...
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Везіть річкою, недоумки. Нібулон пропонує, а,ви, все дороги знищуєте та на залізницю скаржитесь.
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Так розхерячили ж всі дороги своїми автовагонами. В мене дача недалеко від т.н. заготзерно. Коли буваю там то бачу які вагони ходять по нашим дорогам. Та хіба ж хоч одна дорога видерже ці 100 тонні автомобілі які заїжджають в це заготзерно?! Хіба ж можна їздити такими машинами по нашим дорогам? Хати у людей тримтять коли вони їдуть.
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Не знають як вивезти та сховати зерно? Раніше при совкЄ всі знали Шо єсть бєздонні закрома родіни. Але ніхно не знав де ці закрома На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 733
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Для хранения зерна нужны элеваторы. А они дороги и не выгодны. Поэтому стараются сразу все продать за границу.
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Всі совєтські елеватори давно приватизовані, а дороги до них нові власники робити не хочуть, тільки добивають своїми автовагонами стотонними, навіть бруківки построєні ще в 50-60-х роках добили до ручки.
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сейчас гиперлуп емелян запустит и развезет зерно мигом
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"Як не ...уй довгий то рубашка коротка". В общем всё как обычно!
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Фамилия Криворучко говорит сама за себя!
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