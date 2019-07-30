 На залізниці колапс, вивезти рекордний врожай зерна не вдасться, - глава асоціації власників вагонів Криворучко

Про це заявив глава асоціації власників вагонів Олександр Криворучко в ефірі 24 каналу.

Як повідомляє експерт, цього року, за даними Міністерства сільського господарства США, Україна очікує рекордний урожай зерна – 72,2 мільйона тонн.

"Це відмінний показник. Нам сприяла погода, наші аграрії відмінно впоралися. Єдиний нюанс – треба це (урожай зерна. – Ред.) в терміни правильно вивести. А ось з цим у нас, власне, і трапляється основна проблема", – зазначив Криворучко.

При цьому, глава асоціації заявив, що існує небезпека, що "Укрзалізниця" не впорається з вивезенням такого обсягу врожаю в силу різних чинників.

"Колапс вже має місце. У серпні-вересні ситуація буде ускладнюватися. Значить, на основні ринки збуту ми перевозимо нашу продукцію через порти великої Одеси і ось там у нас є кілька чинників. У нас ситуативно є нестача локомотивів.

Друга проблема – рекордний обсяг дорожнього фонду на ремонт автодоріг, який з червня-липня перенісся на серпень-вересень. Відповідно, автодороги будуть ремонтуватися, будуть частково закриті, що зменшить їхню пропускну здатність для перевезення в першу чергу зернових. Відповідно, збільшитися навантаження на залізничний транспорт", – заявив Криворучко.

Крім того, навантаження в цей період на залізницю буде більшою, в зв'язку з тим, що на серпень у багатьох металургійних підприємств припадає період ремонтів. Відповідно, залізорудна сировина, яку залізницею доставляли для внутрішньої переробки на металургійних комбінатах, відправлятиметься на експорт. І це теж призведе до того, що навантаження в серпні-вересні буде ще вище, заявив Криворучко.

За його словами, проблема все-таки може бути вирішена, якщо "Укрзалізниця" не упустить момент і приготується до вирішення проблеми.