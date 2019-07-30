EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1984  9
Все про:корабель (550) Матіос Анатолій (325)

 Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Український суд перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час проведення 25 липня в порту Ізмаїл (Одеська обл.) обшуку російського танкера "Neyma", і наклав на нього арешт, як і на вилучені в ході обшуків документи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook повідомив Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!", - написав він.

Також Головний військовий прокурор України назвав недостовірною поширювану російськими ЗМІ інформацію нібито про незаконне проведенні співробітниками правоохоронних органів України слідчих дій на цьому судні без дозволу консула РФ.

"Пояснюю – судно, після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України, вважається таким, що має відкритий кордон. Відповідно до норм діючих міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідності отримання згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачено. Ми це зробили законно. Крапка!!!", - наголосив Матіос.

Також читайте: Якщо Київ хоче поліпшити наші відносини, вони мусять негайно відпустити танкер NEYMA, - сенатор РФ Джабаров

Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос 01
Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос 02
Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140356
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а морячків на собаку обміняли.
бравО !
 показати весь коментар
 
 
Наш песик кращий за їхніх морячків... Це по-перше.
Визволення песика і депортація їхніх морячків на расєю ніяк між собою не пов'язані... Це по-друге.
 показати весь коментар
 
 
МІД підорації райвах підніме..Захарова пламенную речь ввалить--про неадекватность действій кієвской власті.. Суд заарештував російський танкер Neyma разом із вилученими під час обшуку документами, - Матіос - Цензор.НЕТ 5159
 показати весь коментар
 
 
Може Сивий Мерін ще скаже, що і єкологічний контроль не має права підніматись на судно без консула?
"Дебіли бл@" ©
https://youtu.be/WdnEx13C904
 показати весь коментар
 
Як несподівано для зеботів. Вони писали що суд відпустить судно.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору