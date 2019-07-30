 Суд відпустив під особисте зобов'язання активіста Майдану Бібіка, обвинуваченого в тому, що він насмерть збив "свободівця" Дідича

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Прокуратура просила суд взяти під варту Бібіка, але суддя Олег Білоцерківець не задовільнив це клопотання і обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Суд над Леонідом Бібіком тривав з 2015 року. У 2016 році він був звільнений за законом про амністію. За скаргою потерпілих Апеляційний суд скасував таке рішення і повернув справу до суду першої інстанції. До травня 2018 року Бібік відвідував засідання, згодом попросив змінити захисника і зник.

У серпні минулого року прокуратура клопотала про примусовий привід чоловіка, суд дав дозвіл, однак впродовж 6 місяців правоохоронцям не вдалось знайти чоловіка. Його оголосили у розшук. За місцем реєстрації Бібіка сказали, що він виїхав у невідомому напрямку. У березні 2019 року суд дав повторний дозвіл на затримання та привід Бібіка.

Як повідомлялося 18 лютого 2014 року Леонід Бібік був біля Маріїнського парку. Намагаючись вирватися з оточення силовиків, він побачив кинутий з відкритими дверима "ГАЗ" і вирішив сісти за кермо, щоб "прорвати стрій "Беркута" і виїхати на Інститутську". Вже на зворотному шляху, в Кріпосному провулку, він збив "беркутівця", який дістав перелом ноги, а слідом за ним - насмерть активіста Сергія Дідича.

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