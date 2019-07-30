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Все про:Дніпропетровськ (1096) пожиттєве ув'язнення (16)

 Засуджений за вбивство патрульних у Дніпрі Пугачов оскаржує довічне ув'язнення

Засуджений до довічного позбавлення волі за жорстоке вбивство патрульних у Дніпрі Олександр Пугачов оскаржує вирок суду присяжних Кіровського районного суду Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпровського апеляційного суду, де почався розгляд апеляційної скарги Пугачова.

"Сьогодні в Дніпровському апеляційному суді почали розгляд кримінального провадження за апеляційною скаргою Пугачова і його захисника на вирок суду присяжних Кіровського районного суду м. Дніпра від 8 квітня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ході судового засідання колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду розглянула заяву обвинуваченого про перенесення слухання справи. У справі оголошено перерву до 17 вересня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивцю двох поліцейських у Дніпрі Пугачова засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, - Нацполіція

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі екіпаж поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій почав чинити опір, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Один із патрульних загинув на місці події, друга померла на операційному столі.

Пізніше водія затримали в лікарні, куди він звернувся з вогнепальним пораненням, яке встиг йому завдати Кутушев. Ним виявився колишній боєць "Торнадо", раніше судимий Олександр Пугачов. В рамках кримінального провадження за фактом вбивства двох патрульних поліцейських у Дніпрі затриманому Пугачову виписали повідомлення про підозру, давати показання той відмовився.

Потім у мережі з'явилися трагічні кадри з нагрудної камери загиблого в сутичці зі злочинцем патрульний поліцейський Артема Кутушева. У МВС заявили про те, що повна версія відео вбивства патрульних поліцейських оприлюднена не буде.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140353
 
 
 Топ коментарі
 
Ну помилуйте уже! Скастите до трехсот лет строгача!
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Скостят до червонца ..а если самому зебобику пожалуется то вообще отпустят....
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Портнову хай подзвонить, той відмаже.
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Ну помилуйте уже! Скастите до трехсот лет строгача!
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Вважаю за доцільне, і більш гуманне, обмежитись 150 роками(((
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Його виправдають, адже полыцейські були хахли, а це - рускій!
Ви зробили це разом, Зє!
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Ему бы надо в киевский окружной административный суд, реформированный барыгой.
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6 травня 2019 року Дніпровський районний суд Києва зняв судимість із колишнього депутата Верховної Ради від фракції Блоку Юлії Тимошенко Віктора Лозінського, засудженого за причетність до вбивства жителя села Грушка Кіровоградської області Валерія Олійника.....

и этот тоже выйдет.......
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Тепер треба з ним поїхати на полювання(( А шо робити?((
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Скостят до червонца ..а если самому зебобику пожалуется то вообще отпустят....
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а кста кто не в курсе - а он то их не убивал(спорил, конфликтовал но не убивал)...привет матиосу - подстава для Торнадо опять у него не удалась...
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