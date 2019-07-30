 ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.
За її словами, обшуки і слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження.
"Перевіряємо посадових осіб Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем. За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його відповідно до процедури. Цими діями завдано збиток державним інтересам України", - заявила Варченко.
Зараз проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, встановлюються обставини скоєння кримінального злочину.
А опозорили как? Бойкул с вилкелом не опозорены, а один из экс-презов да... гриценко не опозорен, а один из экс-презов да... смешко, кто там еще, надюха с 8-ю голосами - нет, один из экс-презов да...
Ну и кого оплевали, интеллектуалы? По-моему вы просто очень жидко обосрались на все 73. Давай-ка порасскажи, чему там в Трускавце вас обучили, собачонки павловские...
Скоро все станет известно..ждем.
Просто три мес. уже скоро истекут, кот. Зебил им отпустил. А кресло жалко терять.
Увы, вернуть уже нельзя!...
НОВОСТЬ - МОЛНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто-то кое-где у нас порой!