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Все про:обшук (758) митниця (541) Варченко Ольга (38) ДБР (401)

 ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко

Державне бюро розслідувань спільно з Генеральною прокуратурою України проводять обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написала в Facebook перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

За її словами, обшуки і слідчі дії проводяться в межах кримінального провадження.

"Перевіряємо посадових осіб Київської міської митниці ДФС, які, можливо, зловживали своїм службовим становищем. За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його відповідно до процедури. Цими діями завдано збиток державним інтересам України", - заявила Варченко.

Зараз проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, встановлюються обставини скоєння кримінального злочину.

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ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140350
 
 
 Топ коментарі
 
А бронежилеты уже резко стали качественными после выборов? Да, труба-шлюха? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 6793
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писали, что барыга сегодня двумя самолетами куда-то отправился. Не его ли недооформили?
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Всё это для замыливания глаз обществу . Когда будете ловить крупную рыбу , зе-владо ?? Беня почему до сих пор на воле ??? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 7335 .
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писали, что барыга сегодня двумя самолетами куда-то отправился. Не его ли недооформили?
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Три последних президента Украины были заслуженно изгнаны, опозорены и оплеваны.


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Посмотрим, чем кончит. Но пока работы я вообще никакой не вижу, одно пустомелие и трёп на будущее. А это мы уже проходили.
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Но пока работы вы вообще никакой не видите, а по стране пошел движ. Пуля многое меняет в голове, даже если она попала в сраку соседа. Моя мама казала: телятко в сраці, а вже з довбнею стоять". Не поспішай, краще йди промий очі.
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Чего это улетит??? Он уже летает... вовка-шут, может, и не против попасть в пообирку, но как увидет ее, его на хихи пробивает, обрезанный трясется и дует всё мимо... наркота - это вам не это...
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Вить, а кого изгнали? Какие-то языки у вас, зеленомозглых... как помело... так кого изгнали? Урку енакиевского, знаю. А еще кого???
А опозорили как? Бойкул с вилкелом не опозорены, а один из экс-презов да... гриценко не опозорен, а один из экс-презов да... смешко, кто там еще, надюха с 8-ю голосами - нет, один из экс-презов да...
Ну и кого оплевали, интеллектуалы? По-моему вы просто очень жидко обосрались на все 73. Давай-ка порасскажи, чему там в Трускавце вас обучили, собачонки павловские...
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Так же эта мысль сразу посетила)
Скоро все станет известно..ждем.
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Ты смотри, как только свинорылого барыгу поперли из президентов - так сразу ГБР заработало как следует. Это реванш!
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Пока ещё только лапками дрыгают. Пусть хотя бы в кутузку посадят на время следствия. Работы пока не видно.
Просто три мес. уже скоро истекут, кот. Зебил им отпустил. А кресло жалко терять.
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имитация бурной деятельности, выслуживаются преследуя папередников
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слишком много телодвижений. дайте им веники, пусть заодно подметут.
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А бронежилеты уже резко стали качественными после выборов? Да, труба-шлюха? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 6793
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Там наличку отберут сразу,с турками можно договориться.
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В Израиль может только иудей. Християн там не любят.
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Всё это для замыливания глаз обществу . Когда будете ловить крупную рыбу , зе-владо ?? Беня почему до сих пор на воле ??? ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 7335 .
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Я покидаю вас, друзья!
Увы, вернуть уже нельзя!...

ДБР проводить обшуки у двох аеропортах і на митниці, - Варченко - Цензор.НЕТ 9734
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це ти завдяки їм більше ніж півтора центнера набрав?
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походу зеЛемразный барыга лоукостеры кошмарит.хочет мау везде
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ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!


НОВОСТЬ - МОЛНИЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кто-то кое-где у нас порой!
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