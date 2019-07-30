 Поліція взяла під охорону приміщення з документами окружної комісії в Покровську, де тривають протести через порушення на виборах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласний главк поліції.

"На сьогодні комісія не працює. Збереженість виборчої документації забезпечують підрозділи поліції. Біля ОВК №50 продовжують перебувати громадяни, які висловлюють недовіру до результатів виборів. Порушень громадського порядку немає", - повідомляється в інформації.

Згідно з інформацією, на місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян.

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"Доступ у приміщення буде відкритий, коли комісія відновить свою роботу", - додали в главку.

Також в облполіції нагадали, що за інформацією про ймовірні порушення виборчого законодавства триває досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів).

Як повідомлялося, протестна акція триває під будівлею ОВК №50 з понеділка, 22 липня, внаслідок чого виборча комісія №50 не працює.

Спостерігачі на окружній виборчій комісії №50 виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля будівлі ОВК почалася акція протесту. Протестувальники встановили намети, а також почали складати шини.

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