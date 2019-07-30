EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  4083  47
Матеріали за темою:
Все про:суд (5362) Боїнг-777 Malasia Airli... (377) Цемах (8)

 Екснайманці РФ Цемах і Купріян свідчитимуть у голландському суді у справі MH17 як свідки, - прокурор Пересада

Представники бойовиків "ДНР" свідчитимуть через відеозв'язок для голландського суду в справі про катастрофу рейсу MH17 у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це сказав прокурор Олег Пересада в Київському апеляційному суді.

У вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаха.

Прокурор підтвердив, що "екскерівник ППО" буде свідком у голландському суді. За його словами, процедура дачі свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

"Це буде через відеозв'язок. Так прописано в цій угоді", - підкреслив Пересада.

Він також зазначив, що "екскерівник штабу" бойовиків Купріян, який вкрав автотрейлер для перевезення "Бука", нещодавно вийшов із в'язниці. Купріян також буде свідком на процесі про збиття літака, а не обвинуваченим.

Де зараз перебуває Купріян прокурор відповідати відмовився.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140347
 
   
 Топ коментарі
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
 показати весь коментар
 
Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
 показати весь коментар
 
 
И эти же самые боты защищали Петю, который "может себе позволить слетать на недельку на Мальдивы".
 показати весь коментар
 
 
Тепер профі ,дівча із зовнішньої розвідки, після справи про 800 бджіл наведе порядок . Та й на скорочення 1000 посад медиків в ЗСУ путєн не образиться , не згадуючи вже про відмову від закупівлі тренажера для "Бука" . А як славно , на догоду путєну " завели справу по створенню прикордонного поста "Маріуполь " за те що він бачить все в радіусі 50 км . Славно проголосували зазєлі , "па пріколу" .
 показати весь коментар
 
А шо ж ты **** смотришь сладкие сны, смотри про войну. Захлопни цензор и бегом в военкомат.
 показати весь коментар
 
Последняя строчка ошибочна."Никак не могу просраться". И какое отношение имеет твой высер к этой новости?
 показати весь коментар
 
Краще їх вже відправити в Голандію, а то в українській тюрмі можуть і не дожити до суду.
 показати весь коментар
 
 
Вони де завгодно можуть сказати "что-нібудь нє то".
 показати весь коментар
 
 
в Голандській тюрмі їм як на курорті .ніж руске мір
 показати весь коментар
 
Але все одно їх треба зберегти до суду, а потім їм можна як "мученикам" в путінський рай.
 показати весь коментар
 
 
А як же, без участі в розслідуванні Росососісії суд не дійсний.
 показати весь коментар
 
 
Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
 показати весь коментар
 
 
Предлагаешь в серьез проверять и отрабатывать все десятки противоречивых "версий", одна нелепей другой, которые паРаша наштамповала с целью запутать следствие, забить иформпространство мусорным шумом по MH17 и запудрить мозги ватным имбецилам?
Кто собственно кроме рашки распространял карикатурные фейки?
 показати весь коментар
 
 
И чем тебя проведенное расследование не устраивает?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Гаага..Гаага...дупа..свідки вони ..свідки..літак сам впав і ніто не винуватий..Україна--готуй гроші компенсувати
 показати весь коментар
 
Не треба сумніватись у своїй правоті,тоді буде і віра.
 показати весь коментар
 
я б радий...але..побачите .як воно закрутять.на тому суді...якщо за бабло в ПАСЕ підорашку повернули.що можна очікувати...МІД підорації бабло ого-го кинув.щоб втіхаря замнути справу..
 показати весь коментар
 
офф топ

Ведущие международные эксперты подтвердили серьезную аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк», расположенном в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщает немецкая газета «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».
Издание ссылается на доклад группы из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радио-эколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона. Статья была опубликована накануне в американском академическом журнале.
Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» произошла серьезнейшая авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку восточной и центральной Европы. Об этом свидетельствовало внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106. Российский центр по переработке радиоактивных материалов - наиболее вероятный источник выброса, подчеркнул Штайнхаузер. Ведомство по радиоактивной защите ФРГ заявило изданию, что анализ всех данных подтверждает этот вывод.
Благодаря значительной удаленности от места выброса на южном Урале концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран. Однако в разговоре с изданием Штайнхаузер не исключил вреда здоровью и жизни человека вблизи от места аварии. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.
Российская сторона до сих пор отрицает связь выброса радиоактивного изотопа с «Маяком». Росатом сообщил в ответе немецкой газете, что южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.
 показати весь коментар
 
 
нууу то що...виразять -озабаченность
 показати весь коментар
 
моль з самого початку збиття.вже веде переговори з Рютте..втіхаря..навіть ніхто не знав
 показати весь коментар
 
 
а покажут по ТВ их выступление? Если да, по какому каналу?
 показати весь коментар
 
сдается мне, могут показать где угодно, но не на раша тудэй.
Если это шутка, то она неудачная
 показати весь коментар
 
от якраз будуть і по федеральних каналах теж---пропагандони кремля таке не пропустять щоб не обісрати суд..бо це їх хліб--перекрутити факти і показати біле за чорне..100 відсотків будуть репетувати --что єто русофобія
 показати весь коментар
 
У меня нет русского ТВ.
Но в интернете я бы посмотрел на суд и на свидетелей. Просто ради интереса.
 показати весь коментар
 
питай в своїх кацапів..
на їхніх сайтах.
 показати весь коментар
 
 
читай і сперайся на факти а не салафьйова кісельова та інших пропагандонів---я бачу в тебе риторика .людини яка начиталась на руских ресурсах тролів..які провокують і запутують відводячи від головного..
 показати весь коментар
 
 
він тут не для суперечок, а для нав'язування росіскої пропаганди.
 показати весь коментар
 
 
Та не доживут они до голландского суда....
 показати весь коментар
 
Скорее всего свидетели уже тю-тю на Рашку убежали или в разейское посольство.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору