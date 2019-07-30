 Екснайманці РФ Цемах і Купріян можуть свідчити в голландському суді у справі MH17, - прокурор Пересада (виправлено)

Цю інформацію підтвердив Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Він зазначив, що "ексначальник ППО" Цемах може бути допитаний у голландському суді. За словами прокурора, процедура надання свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.
"Теоретично передбачено процедуру допиту свідків та обвинувачуваних через відеоконференцію, згідно з договором між Україною та Королівством Нідерланди", - наголосив Пересада.
Він також зазначив, що Купріян, який украв автотрейлер для перевезення "Бука", нещодавно вийшов із в'язниці. Купріян також може бути допитаний як свідок у процесі про катастрофу збитого літака. Де зараз перебуває Купріян, прокурор відповідати відмовився.
Водночас, за словами Пересади, ні той, ні інший не є наразі підозрюваними у справі MH17.
"Купріян був засуджений саме як учасник терористичної організації. І він уже відсидів свій термін і вийшов на свободу не так давно, як виявилося. Оскільки "закон Савченко до нього застосовано і значна частина його терміну була "з'їдена" ще на стадії досудового слідства. Цемаха нині затримано як члена терористичної організації, саме в цьому він і підозрюється. І офіційно він поки до MH17 не має жодного стосунку. Буде він його мати чи ні - питання досудового слідства, тобто поки говорити рано", - підкреслив Пересада. За його словами, у вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаха.
Чи допитають Купріяна, який уже проходить як свідок у справі MH17, залежить від позиції прокурора, який підтримуватиме обвинувачення. "Якщо він вважатиме за потрібне допитати Купріяна, то може і через відеозв'язок. Але оскільки Купріян вже звільнився, то може теоретично і сам з'явитися за викликом до суду в Нідерланди", - повідомив прокурор.
За його словами, договором між Україною і Нідерландами передбачено різні варіанти участі в процесі судового засідання свідків та підсудних, зокрема і в режимі відеоконференції.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.
Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.
У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.
У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.
Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.
24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.
19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.
За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".
Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.
СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
Кто собственно кроме рашки распространял карикатурные фейки?
Ведущие международные эксперты подтвердили серьезную аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк», расположенном в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщает немецкая газета «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».
Издание ссылается на доклад группы из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радио-эколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона. Статья была опубликована накануне в американском академическом журнале.
Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» произошла серьезнейшая авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку восточной и центральной Европы. Об этом свидетельствовало внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106. Российский центр по переработке радиоактивных материалов - наиболее вероятный источник выброса, подчеркнул Штайнхаузер. Ведомство по радиоактивной защите ФРГ заявило изданию, что анализ всех данных подтверждает этот вывод.
Благодаря значительной удаленности от места выброса на южном Урале концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран. Однако в разговоре с изданием Штайнхаузер не исключил вреда здоровью и жизни человека вблизи от места аварии. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.
Российская сторона до сих пор отрицает связь выброса радиоактивного изотопа с «Маяком». Росатом сообщил в ответе немецкой газете, что южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.
Если это шутка, то она неудачная
Но в интернете я бы посмотрел на суд и на свидетелей. Просто ради интереса.
на їхніх сайтах.
Сейчас выложу его версию.