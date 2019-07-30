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 Екснайманці РФ Цемах і Купріян можуть свідчити в голландському суді у справі MH17, - прокурор Пересада (виправлено)

Представники терористів "ДНР" можуть бути викликані судом у Нідерландах для надання свідчень у справі про катастрофу рейсу MH17 у Донецькій області.

Цю інформацію підтвердив Цензор.НЕТ прокурор Олег Пересада. Він зазначив, що "ексначальник ППО" Цемах може бути допитаний у голландському суді. За словами прокурора, процедура надання свідчень визначена в міждержавній угоді між Україною і Нідерландами.

"Теоретично передбачено процедуру допиту свідків та обвинувачуваних через відеоконференцію, згідно з договором між Україною та Королівством Нідерланди", - наголосив Пересада.

Він також зазначив, що Купріян, який украв автотрейлер для перевезення "Бука", нещодавно вийшов із в'язниці. Купріян також може бути допитаний як свідок у процесі про катастрофу збитого літака. Де зараз перебуває Купріян, прокурор відповідати відмовився.

Водночас, за словами Пересади, ні той, ні інший не є наразі підозрюваними у справі MH17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд залишив під вартою підозрюваного у причетності до катастрофи МН17 Цемаха, відхиливши апеляцію на запобіжний захід

"Купріян був засуджений саме як учасник терористичної організації. І він уже відсидів свій термін і вийшов на свободу не так давно, як виявилося. Оскільки "закон Савченко до нього застосовано і значна частина його терміну була "з'їдена" ще на стадії досудового слідства. Цемаха нині затримано як члена терористичної організації, саме в цьому він і підозрюється. І офіційно він поки до MH17 не має жодного стосунку. Буде він його мати чи ні - питання досудового слідства, тобто поки говорити рано", - підкреслив Пересада. За його словами, у вівторок, 30 липня, суд має намір розглянути апеляцію на арешт Цемаха.

Чи допитають Купріяна, який уже проходить як свідок у справі MH17, залежить від позиції прокурора, який підтримуватиме обвинувачення. "Якщо він вважатиме за потрібне допитати Купріяна, то може і через відеозв'язок. Але оскільки Купріян вже звільнився, то може теоретично і сам з'явитися за викликом до суду в Нідерланди", - повідомив прокурор.

Читайте: Найманець РФ, соратник терориста Гіркіна Купріян, який украв трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу за "законом Савченко"

За його словами, договором між Україною і Нідерландами передбачено різні варіанти участі в процесі судового засідання свідків та підсудних, зокрема і в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

Читайте також: На мешканців Нідерландів маніпуляції Росії щодо катастрофи MH-17 вже не діють, - Зеркаль

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів заявила, що підозрює Гіркіна, Дубинського, Пулатова та Харченка в причетності до катастрофи літака "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній на Донбасі в червні 2014 року.

За словами головного прокурора Нідерландів Фреда Вестербеке, вони самі не стріляли по літаку, але організували доставку на Донбас озброєння, з якого було збито "Боїнг".

Нідерланди пообіцяли направити Україні та РФ запити про видачу підозрюваних.

СБУ оголосила про підозру чотирьом фігурантам справи про катастрофу Боїнга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140347
 
   
 Топ коментарі
 
Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
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Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
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Лучше бы тот ********** не мог проснуться.
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Сны бывают разные, некоторые даже заканчиваются поллюцией...)
А вот наяву очень хорошо помню случай, когда реально на территорию Украины зашли кацапсинские войска, а президент в это время парады принимал. Вот такая херня, малятки.
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Какие войска, Беня сказал что у нас "гражданский конфликт" или что то в этом роде. Зе тоже так думает и договариваться собирается.
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видишь ли "восьмипроцентных" волнует что обула жена Зе, истории 5 летней давности и сотни погибших им покуй
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И эти же самые боты защищали Петю, который "может себе позволить слетать на недельку на Мальдивы".
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Тепер профі ,дівча із зовнішньої розвідки, після справи про 800 бджіл наведе порядок . Та й на скорочення 1000 посад медиків в ЗСУ путєн не образиться , не згадуючи вже про відмову від закупівлі тренажера для "Бука" . А як славно , на догоду путєну " завели справу по створенню прикордонного поста "Маріуполь " за те що він бачить все в радіусі 50 км . Славно проголосували зазєлі , "па пріколу" .
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под чужим именем шоб лохторат не догадался
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А шо ж ты **** смотришь сладкие сны, смотри про войну. Захлопни цензор и бегом в военкомат.
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Последняя строчка ошибочна."Никак не могу просраться". И какое отношение имеет твой высер к этой новости?
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Краще їх вже відправити в Голандію, а то в українській тюрмі можуть і не дожити до суду.
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Вони де завгодно можуть сказати "что-нібудь нє то".
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в Голандській тюрмі їм як на курорті .ніж руске мір
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Але все одно їх треба зберегти до суду, а потім їм можна як "мученикам" в путінський рай.
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А як же, без участі в розслідуванні Росососісії суд не дійсний.
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Что там расследовать, сбили военнослужащие СС Галичина, Бужанский подтвердит
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Предлагаешь в серьез проверять и отрабатывать все десятки противоречивых "версий", одна нелепей другой, которые паРаша наштамповала с целью запутать следствие, забить иформпространство мусорным шумом по MH17 и запудрить мозги ватным имбецилам?
Кто собственно кроме рашки распространял карикатурные фейки?
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И чем тебя проведенное расследование не устраивает?
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Гаага..Гаага...дупа..свідки вони ..свідки..літак сам впав і ніто не винуватий..Україна--готуй гроші компенсувати
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Не треба сумніватись у своїй правоті,тоді буде і віра.
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я б радий...але..побачите .як воно закрутять.на тому суді...якщо за бабло в ПАСЕ підорашку повернули.що можна очікувати...МІД підорації бабло ого-го кинув.щоб втіхаря замнути справу..
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офф топ

Ведущие международные эксперты подтвердили серьезную аварию в центре переработки радиоактивных материалов «Маяк», расположенном в городе Озерске Челябинской области. Об этом сообщает немецкая газета «Франкфуртер Алльгемайне Цайтунг».
Издание ссылается на доклад группы из 69 ученых, работавших под руководством немецкого радио-эколога Георга Штайнхаузера из университета города Ганновер и французского исследователя атмосферы Оливье Массона. Статья была опубликована накануне в американском академическом журнале.
Эксперты из 47 ведущих институтов мира пришли к однозначному заключению, что в сентябре 2017 года в ПО «Маяк» произошла серьезнейшая авария. ЧП повлияло на радиационную обстановку восточной и центральной Европы. Об этом свидетельствовало внезапное появление радиоактивного изотопа Рутений-106. Российский центр по переработке радиоактивных материалов - наиболее вероятный источник выброса, подчеркнул Штайнхаузер. Ведомство по радиоактивной защите ФРГ заявило изданию, что анализ всех данных подтверждает этот вывод.
Благодаря значительной удаленности от места выброса на южном Урале концентрация вещества не имела последствий для населения европейских стран. Однако в разговоре с изданием Штайнхаузер не исключил вреда здоровью и жизни человека вблизи от места аварии. Правительство ФРГ поставило ЧП 2017 года на уровень 5 по международной шкале INES. Катастрофы в Чернобыле и на Фукусиме соответствовали уровню 7.
Российская сторона до сих пор отрицает связь выброса радиоактивного изотопа с «Маяком». Росатом сообщил в ответе немецкой газете, что южно-уральское производственное объединение не имеет ничего общего с радиоактивным загрязнением в сентябре 2017 года.
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нууу то що...виразять -озабаченность
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моль з самого початку збиття.вже веде переговори з Рютте..втіхаря..навіть ніхто не знав
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а покажут по ТВ их выступление? Если да, по какому каналу?
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сдается мне, могут показать где угодно, но не на раша тудэй.
Если это шутка, то она неудачная
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от якраз будуть і по федеральних каналах теж---пропагандони кремля таке не пропустять щоб не обісрати суд..бо це їх хліб--перекрутити факти і показати біле за чорне..100 відсотків будуть репетувати --что єто русофобія
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У меня нет русского ТВ.
Но в интернете я бы посмотрел на суд и на свидетелей. Просто ради интереса.
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питай в своїх кацапів..
на їхніх сайтах.
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читай і сперайся на факти а не салафьйова кісельова та інших пропагандонів---я бачу в тебе риторика .людини яка начиталась на руских ресурсах тролів..які провокують і запутують відводячи від головного..
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він тут не для суперечок, а для нав'язування росіскої пропаганди.
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На Шария можно?
Сейчас выложу его версию.
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Та не доживут они до голландского суда....
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Скорее всего свидетели уже тю-тю на Рашку убежали или в разейское посольство.
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Якось каламутно поводять себе наші прокурори , відчувається що бояться сказати лишнє слово . Тінь бєнєпутіна як Дамоклів меч висить над ними . Розповідаючи про свідка не враховують того що сєпар який забезпечував операцію тягачем вже є співучасником . Хоча він і не міг знати що буде збитий МН17 , а не кацапський борт як планувалось . У вольдемара все вже було на мазі , мав бути збитим кацапський лайнер з Ларнаки , в полях великі купи мертвих кацапів . Каски вже перефарбували в голубий колір , танки теж готові і за годину всі кацапські ЗС на Домбасі , на Дніпрі та в Одесі . Європа мовчки ЗА . Але на наше щастя спрацював Закон Паркінсона . Хочеться вірити що і бєня з путєним обламаються .
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А как можно было запланировать збивать что-нибудь этой пусковой установкой без комплексной РЛС? Ведь та РЛС, что находится на этой установке - может обеспечить эффективное поражение цели на высоте 5-6 тыс.м., но никак не на 10 тыс.
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У них вряд ли есть какая-то важная информация. Если бы в них видели угрозу каких-то реальных показаний по Боингу, давно бы ликвидировали. Максимум они скажут: воочию видели Бук и каких-то солдат в форме, похожей на российскую. При этом россияне не преминут указать на гражданство обоих - оба граждане Украины, чтобы еще сказать: ну вот друг с другом воюют, сами же видите. Да их осудят (одного уже), но не в Гааге и не за Боинг.
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