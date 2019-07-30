 Синоптики попереджають про грози та шквали 31 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.
Таким чином, 31 липня в західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м/с.
У нас и сейчас идет дождь...А обещают и град.
Східна Україна не бажила нормального дощу з 2 місяці, те що покрапало, то не дощ, бо рослинам немає користі, все одразу в пару перетворюється. Дощ має йти днів з 2-3 аби промочило.
Как агроном агроному докладываю... - если будет ливень 2-3 дня, то мы утонем нахрен все...
У нас хороший ливень (днепр.область) в течении часа увлажняет землю на метр.... - дальше глина уже...
Та до зими ще треба зібрати врожай паляниці, бо потрібно багато пшеничного страждання. А також картоплю та зітхання. Але дощу вже давно ні...