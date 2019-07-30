 Синоптики попереджають про грози та шквали 31 липня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Таким чином, 31 липня в західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м/с.

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