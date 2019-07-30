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Все про:негода (301) синоптики (16)

 Синоптики попереджають про грози та шквали 31 липня

Погода в Україні завтра, 31 липня, погіршиться, в окремих областях країни очікуються грози і шквали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Таким чином, 31 липня в західних, центральних, південних і східних областях очікуються грози, вдень місцями шквали до 15-20 м/с.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140344
 
 
 Топ коментарі
 
а у нас,где я живу ,жарко и парит с неделю как,по твоей инфе,мне зимой котел включать не понадобится)
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Та до зими ще треба зібрати врожай паляниці, бо потрібно багато пшеничного страждання. А також картоплю та зітхання. Але дощу вже давно ні...
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Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

У нас и сейчас идет дождь...А обещают и град.
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а у нас,где я живу ,жарко и парит с неделю как,по твоей инфе,мне зимой котел включать не понадобится)
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помню примерно в конце 96-97 год 31 июля четверг мы загородом в селел на горизонте тучки облака такими горами у нас в 20 км от Одессы солнце тепло.. собрались возврщаться в Одессу поезали авто было ЛУАЗ так вот заезжаем в город атут мама моя город веь плавает вода по крышу легковушкам.. что было а дождик минут 15 залило половину Одессы мы на Волынке ЛУАЗ заезжаем в лужу огромную на полкватала и с глубиной что колеса грузовиков полностью тонули в воде и плывем вода зашла мы ноги поднмием кроме меня у меня на педали держу газ и плывем... вода ледянная дождик был не только 15 минутный но и с веселым крупным градом резко стало холодно упала тмпература до + 18 вода внизу + 12-14 не выше.. потом половина Одессы чихала и кашляла как в эпидемию гриппа...
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Вже 2 тижні лякають дощем, так і не пішов. Повідомляють лише аби "перестрахуватися".
Східна Україна не бажила нормального дощу з 2 місяці, те що покрапало, то не дощ, бо рослинам немає користі, все одразу в пару перетворюється. Дощ має йти днів з 2-3 аби промочило.
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Игнатьев Фион - Синоптики предупреждают о грозах и шквалах 31 июля - Цензор.НЕТ 4238

Как агроном агроному докладываю... - если будет ливень 2-3 дня, то мы утонем нахрен все...
У нас хороший ливень (днепр.область) в течении часа увлажняет землю на метр.... - дальше глина уже...
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Та до зими ще треба зібрати врожай паляниці, бо потрібно багато пшеничного страждання. А також картоплю та зітхання. Але дощу вже давно ні...
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Пффф, то це все лихі парфуми потурбувались, щоб нам були страшні борошна без борщу та паляниці.
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Жарти жартами, але розділ держави уявив нам таку команду кулькових і швондерів без вищого утворення, котрі не вміють навіть вважати торбу грошей... Сумніваюся, що зараз на тренінгу вони навчаться в логістику і зможуть впоратися, якщо раптом неврожай.
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Кульковим байдуже, їх там зібрали не для того, щоб вони щось вирішували. В нас перзедент, який не зміг навіть паркан сечі зробити, а його слуги наріду не кращі.
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в каких то там областях...догадайтесь сами...с такими прогнозами зачем нам гидрометцентр...
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Даю перевод: И до зимы еще надо собрать урожай хлеба, потому что нужно много пшеничной муки. А также картофель и морковь. Но дождя уже давно нет ...
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То переклад до: Marketing Team

Та до зими ще треба зібрати врожай паляниці, бо потрібно багато пшеничного страждання. А також картоплю та зітхання. Але дощу вже давно ні...
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