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Все про:СС Галичина (10) перепоховання (32) Бужанський (1)

 Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу" блогер Макс Бужанський, який не любить Майдан, звернувся до міністра оборони Степана Полторака з вимогою пояснити участь військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків воїнів Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії.

Своє обурення Бужанський висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Степане Полторак, будьте так ласкаві, повідомте, будь ласка, хто санкціонував присутність військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат 14-ї дивізії Ваффен СС? Хто віддав команду військовослужбовцям ЗСУ накрити труни з останками солдат 14-ї дивізії Ваффен СС Державним Прапором України?" - звернувся до глави МО майбутній нардеп.

Також він запитав Полторака, як міністр оцінює виконання державного гімну України в присутності військовослужбовців ЗСУ "на перепохованні останків солдат нацистської дивізії" і "хто дав команду військовослужбовцям ЗСУ на віддання військового салюту під час перепоховання".

На вимогу Бужанського в Міністерстві оборони вже відреагували і призначили службову перевірку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

"У зв'язку з критичними зауваженнями в соціальних мережах на адресу оборонного відомства щодо залучення військовослужбовців Збройних Сил України до заходів з перепоховання учасників Другої світової війни в селі Червоне Золочівського району Львівської області, рішенням міністра оборони України Степана Полторакв призначена службова перевірка", - повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, Військову службу правопорядку у ЗСУ, а також відповідних посадових осіб Львівського гарнізону доручено перевірити всі причини та обставини участі військовослужбовців у заході.

"За результатами перевірки, у разі виявлення порушень з боку відповідних посадових осіб в частині, що стосується недотримання ними вимог законодавства, керівним складом Міністерства оборони України будуть ухвалені відповідні рішення", - зазначили в Міноборони.

Обраний депутатом від Слуги народу Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії Галичина. У Міноборони пообіцяли розібратися 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140341
 
 
 Топ коментарі
 
Так это ж падлюка бужанский. Таких только в морг. Перевоспитать невозможно. У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 8936
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так в слуге народа все малороссы и не любят Майдан и тоскуют по СССР
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А в чому проблема в участі військовослужбовців ЗСУ в ритуальних заходах по перепохованню етнічних українців, учасників різних сторін Другої світової війни? Ми ж червоноармійців з почестями перепоховуємо, чому ж інші українці мають бути перепоховані без почестей! Вони українці, бо це підрозділ створений за етнічною ознакою бійців і тому український прапор законно накриває полеглих Героїв! Може майбутній депутат має щось проти українців? Тоді він має розуміти що недоторканість це виключно ефемерна річ, для простих українців депутат може стати не тільки доторканим, а навіть нев'їзним в Україну!
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Блин, а шо такого? Когда я служил срочную, то тоже участвовали в перезахоронении в качестве почетного караула.
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1. Проросійський українофоб Бужанський намагається пропіаритися і крапає в FB всякі несенитниці для своїх друзів-підписників.
2. Патріотичний український інформаційний портал "ЦЕНЗОР.НЕТ" для чогось расшарює ці опуси ще не депутата, тим самим вдвічі збільшуючи аудиторію для піару Бужанського.
3. Кому це вигідно? - див. п.1.
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А може бути так:
2. Патріотичний український інформаційний портал "ЦЕНЗОР.НЕТ" розшарює ці опуси, щоб люди побачили, що саме вони обрали і не дуже молилися на Зекоманду.
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Є такі структури, які харчуються нашими емоціями - маятники. І чим більше задіяно людей, чим голосніше "справа", чим резонансніше новина - тим більше людей віддали і продовжують віддавати туди свою енергію, самі, найчастіше, не підозрюючи, що їх просто використовують.
Знаючи про існування маятників навколо вас, вам буде простіше їх відстежити і вчасно відчепитися. Адже тільки ви вирішуєте, кого годувати своїми силами і на чому фокусуватися в кожен момент часу. Куди думка - туди і енергія, пам'ятайте!
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Минобороны, вместо того шоб послать его подальше, так сразу под козырек - проверим, накажем.
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О какой Украине может идти речь если в стране 73% тупого малоросского быдла покацапленого. Малороссы могут построить только Малоросию, ну или Новоросию как вариант, но не Украину. ЗЕбилы на это точно не способны.. Армия мова вира..зачем это малороской покацапленой шобле??..Сваты, Шапито 95, Расиюшка вот их ценности. Это ж уже явно видно куда вся эта ЗЕбильная шваль клонит..
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После Ваших слов, 73% тупого малоросского быдла, напишет заявление с просьбой на эвтаназию.
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АРМИЯ, МОВА ВИРА = ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ, И ОТЕЧЕСТВО. 😂😅😂
,,если тебе рассказывают про патриотизм, значит.....?????
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ну это только начало.ждем оправданий от Полторака за "Слава Украине"!
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Дивизии СС были 29 белорусская,30 русская(рона),казачий корпус СС,итиль-Урал,тюрская,
Эстонская,латвийская, это только с терИтоии СССР.И в 10 раз больше со всей Европы.
Была война вот что надо знать а не корчить из себя целок и бить себя пяткой в лоб.И это только СС не считая других иностранных войск,которых в десятки раз больше чем войск СС Читайте википедию.
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Да да чучело кацаскую гебнявую википедию читать. Тебе там чучелу гебня на лубянке уже написала всю "правду".
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Віжколи Ідель Урал став військами СС?
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A чим Червона Армія краще за війська Ваффен СС ? Хіба 9 травня - День Перемоги одного окупанта над іншим в Україні під забороною ?
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А куда она делась эта коалиция после победы над Германией и почему после второй мировой продолжались и продолжаются эти войны,так называемые прокси с летчиками Ли Си Цы ными?
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Ще набагато гірше, оскільки дивізія Галичина можливо не сильно прославилася в боях перемогами, але не покрила себе ганьбою актами насильства над місцевим населенням, хоча воювала і в Білорусі теж.
А совейскіе війська по-усюди лютували, але на Першому Прибалтійському - особливо. Німці і Східної Пруссії не так просто пішли, а з огляду на масу убійст і згвалтувань німкень.
І це зважаючи на непрямими доказами була цілеспрямована політика Сраліна. Бо почалася різко і так же припинилася.
На думку багатьох чесних офіцерів, які описали цю бійню, армійське, партійне і смершівських начальство не тільки не перешкоджало (а все знали, як вони вміють пачками розстрілювати навіть невинних), але в деяких моментах навіть провокували. Полковники і генерали ...
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Кто такой Бужанский и почему МО щелкнуло каблуками? Не потому ли, что в МО такиеже, как Максик, украинофобы и г*внюки.
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Мудланский пока даже не депутат.отвечать каждому ватану,странное поведение Полторарака
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он еще не принял присягу -значит не депутат. почему Полторак его не послал?
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Дивлячись що ви розумієте під есесовською дивізиєю. Різницю між СС та вафен СС розумієте? До речі, пам'ятник 15 козачому корпусу СС стоїть в Москві.
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Для кого-то и Власов герой, ему вроде тоже памятник на родине ставили по личной инициативе, подробности не вспомню. Скажите просто, чествуются ли где-либо на официальном государственном уровне, включая рф, представители дивизий СС?
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Что Вы так волнуетесь. Депутаты, тоже люди, и сколько людей, столько и мнений. Есть же процедура голосования. Меньшинство должно подчиняться большинству. В Украине демократия.
Каждый, право, имеет право
На то, что слева и то, что справа.
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю.
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Ли Чхан Пок, Вы уверены, что меньшинство всегда должно подчиняться?

«Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости.

Соберите вместе сто дураков -и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов -и вы никак не получите в результате героического решения».
(В.И.Ленин,ПСС,т18. Ульянов, как бы мы к нему ни относились, был человеком умным).
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А Вы мечтаете принудительного регулировать жизнь всех граждан, лишая их права на самостоятельность мышления и действия?
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Самостоятельны мышлением обладает примерно 20% от населения любой страны. Остальное - легко внушаемое население, которому при помощи манипуляций сознанием вкладываются определенные взгляды и формируется желаемое поведение. При этом это большинство, в силу отсутствия критического мышления,свято уверено, что эти мысли и эти поведенческие паттерны являются их собственными. Такова правда жизни, давно известная социальной психологии. И да, это вполне нормальное распределение , а легко внушаемые и поддающиеся на манипуляции люди вполне нормальные и добропорядочные граждане. Весь торговый бизнес построен на внушении и манипуляциях, которые там называются маркетингом.
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Вы мне пытаетесь мне доказать, что мнения 80% граждан не надо слушать, потому, что они неправильные, а правильные только у вас. А себя Вы конечно же относите к элите которая и должна манипулировать их сознанием, потому, что они быдло. Такие точки зрения, это ступени лестницы к диктатуре.
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ось і витратьте час на просвіту решти 80%, раз вважаєте себе розумнішим.
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Бужанский? Этот черт с нервным тиком? Кто таких психов в депутаты выбирает?
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Потомки недобитых красножопых вертухаев из слуги урода идут найух...
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Їх не туди на навчання повезли. Якщо це збіговисько не впорається з дикими інстинктами своїх приблудлих приматів, воно зникне ще швидше ніж появилося.
А на наступних виборах будуть обирати президента Кривого Рогу.
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Открою всем большую тайну, что 80 процентов воевавших французов, воевавили за Германию, а не в корпусе де Голля.
И, что теперь?
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Москофільство і малоросійство так і пре з "Слуги народу".
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этот чухонец вообще читал про нюрнбергский процесс? и какое решение было вынесено? Он так уверенно заявляет, что ВСЕ СС подразделения были осуждены, за свои слова готов ответить?

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Вот именно - "отдельные преступные группировки внутри этих организациях.
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Но СССР + Раша опубликовали только 7 томов Нюрнбергского процесса из 43. А обязаны были опубликовать все, без сокращений и цензуры. Им просто не хватило времени денег и совести.
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интересно будет услышать реакцию семьи Трампа и еврейского лобби в американском сенате на это действо )))
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В Америке англосаксы рулят, а не еврейское лобби... Америка - это не Украина с ее Зельцманами, Вальцманами, Коломойскими и Пинчуками......
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Насрать на еврейское лобби в штатах
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Этот зятек Кушнэр при Трампе, как шут Зельцман при Коломойцмане..... ))) Трамп истинный англосакс, с ирландской родословной.... он ложил на это еврейское лобби))))
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Сложно сказать, если бы дожил реально то может проблем с Турцией сейчас бы не имел
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Трамп дочь свою опустил в иудаизм, а Вы говорите про ирландские корни. Корни уже все сгнили.
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Как один знакомый американец говорил (при Буше старшем это было).... Что быстрее негр станет президентом, чем еврей станет лидером нации.... а потом был Обама))))
За всю историю не было ниодного еврея президента или исповедующего иудаизм... в основном англосаксы, христиане (католики, пуритане и т.д.).... Есть евреи политики второго эшелона, сенаторы, артисты, режиссеры... Но на пост главного человека в стране не подпускают американцы евреев и близко.... Наверное что-то знают про этих людей.... Поэтому это Америка....
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Это немецкое захоронение солдат вермахта в Пулаве, Восточная Польша.... Тоесть... Немцев можно по-людски, с почестями перезахоранивать и ухаживать за их могилами... Потому что это немцы, и от их денег и инвистиций зависит и Россия и Польша.... А украинцам нельзя? Потому что это украинцы в составе Вермахта!!! Против.... поляки, московиты, местная вата и малоросы, как этот Бужанский ..... псих и неадекват с нервным тиком...Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 3492
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военное кладюище Вермахта в Духовщине, Россия
Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 1937
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генерал-полковник Владимир Чиркин почтил пам'ять павших немецких солдат на кладбище Духовщина, Россия

Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 7372
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Царемония перезахоронения немецких солдат на кладбище Духовщина Россия.
Кацапи не соромляться
Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися - Цензор.НЕТ 8189
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БУжанский, а кто ты?черт ты. Полторак проверь почему этот питух не был мобилизован и как откосил?
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Вот-те "нове обличчя" в команде президента ??? Хотя по риторике оно мне больше напоминает преснопамятного Вадика КОЛИСНИЧЕНКО, (с апреля 2014 года - член российской партии «Родина») !!! По ходу лавры последнего не дают покоя
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А не пошла бы это ***** вместе с вазелином в жопу. Пусть лучше у... бунт в свою московит пока не весят.
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блин, у Зеленских и так далеко не все по феншую, а такие проп*дары поджидовские, еще даже не став толком депутатами, угробят рейтинг партии в миг!
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Макс Бужанский - вонючее пророссийское говно, что ещё можно от него ждать, когда дело касается Украины? Избрали, мля...
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Звернення цього тіпка гіvна варте, бо москальською. Держава, її установи повинні себе поважати. Хай майбутній депутат звертається з нотаріально завіреним перекладом українською, якщо не може обійтись без москальської.
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Бужанський, ці УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ в першу чергу захищали неньку Україну від червоної та коричневої ЧУМИ.
По друге, вони захищали Україну під українським прапором і повинні бути перезахованими під цим прапором.
Я вважаю, що вони одну якусь НКВДешну падлюку всеж таки не добили тоді.
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Захоронить по людски необходимо, но государственные почести солдатам СС это конечно дно.
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