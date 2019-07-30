 Обраний депутатом від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Своє обурення Бужанський висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Степане Полторак, будьте так ласкаві, повідомте, будь ласка, хто санкціонував присутність військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат 14-ї дивізії Ваффен СС? Хто віддав команду військовослужбовцям ЗСУ накрити труни з останками солдат 14-ї дивізії Ваффен СС Державним Прапором України?" - звернувся до глави МО майбутній нардеп.
Також він запитав Полторака, як міністр оцінює виконання державного гімну України в присутності військовослужбовців ЗСУ "на перепохованні останків солдат нацистської дивізії" і "хто дав команду військовослужбовцям ЗСУ на віддання військового салюту під час перепоховання".
На вимогу Бужанського в Міністерстві оборони вже відреагували і призначили службову перевірку.
"У зв'язку з критичними зауваженнями в соціальних мережах на адресу оборонного відомства щодо залучення військовослужбовців Збройних Сил України до заходів з перепоховання учасників Другої світової війни в селі Червоне Золочівського району Львівської області, рішенням міністра оборони України Степана Полторакв призначена службова перевірка", - повідомляє пресслужба МОУ.
Зокрема, Військову службу правопорядку у ЗСУ, а також відповідних посадових осіб Львівського гарнізону доручено перевірити всі причини та обставини участі військовослужбовців у заході.
"За результатами перевірки, у разі виявлення порушень з боку відповідних посадових осіб в частині, що стосується недотримання ними вимог законодавства, керівним складом Міністерства оборони України будуть ухвалені відповідні рішення", - зазначили в Міноборони.
2. Патріотичний український інформаційний портал "ЦЕНЗОР.НЕТ" для чогось расшарює ці опуси ще не депутата, тим самим вдвічі збільшуючи аудиторію для піару Бужанського.
3. Кому це вигідно? - див. п.1.
2. Патріотичний український інформаційний портал "ЦЕНЗОР.НЕТ" розшарює ці опуси, щоб люди побачили, що саме вони обрали і не дуже молилися на Зекоманду.
Знаючи про існування маятників навколо вас, вам буде простіше їх відстежити і вчасно відчепитися. Адже тільки ви вирішуєте, кого годувати своїми силами і на чому фокусуватися в кожен момент часу. Куди думка - туди і енергія, пам'ятайте!
,,если тебе рассказывают про патриотизм, значит.....?????
Эстонская,латвийская, это только с терИтоии СССР.И в 10 раз больше со всей Европы.
Была война вот что надо знать а не корчить из себя целок и бить себя пяткой в лоб.И это только СС не считая других иностранных войск,которых в десятки раз больше чем войск СС Читайте википедию.
А совейскіе війська по-усюди лютували, але на Першому Прибалтійському - особливо. Німці і Східної Пруссії не так просто пішли, а з огляду на масу убійст і згвалтувань німкень.
І це зважаючи на непрямими доказами була цілеспрямована політика Сраліна. Бо почалася різко і так же припинилася.
На думку багатьох чесних офіцерів, які описали цю бійню, армійське, партійне і смершівських начальство не тільки не перешкоджало (а все знали, як вони вміють пачками розстрілювати навіть невинних), але в деяких моментах навіть провокували. Полковники і генерали ...
Каждый, право, имеет право
На то, что слева и то, что справа.
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю.
«Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости.
Соберите вместе сто дураков -и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов -и вы никак не получите в результате героического решения».
(В.И.Ленин,ПСС,т18. Ульянов, как бы мы к нему ни относились, был человеком умным).
А на наступних виборах будуть обирати президента Кривого Рогу.
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
И, что теперь?
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
За всю историю не было ниодного еврея президента или исповедующего иудаизм... в основном англосаксы, христиане (католики, пуритане и т.д.).... Есть евреи политики второго эшелона, сенаторы, артисты, режиссеры... Но на пост главного человека в стране не подпускают американцы евреев и близко.... Наверное что-то знают про этих людей.... Поэтому это Америка....
Кацапи не соромляться
По друге, вони захищали Україну під українським прапором і повинні бути перезахованими під цим прапором.
Я вважаю, що вони одну якусь НКВДешну падлюку всеж таки не добили тоді.