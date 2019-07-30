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Все про:СС Галичина (10) перепоховання (32) Бужанський (1)

 Депутат від "Слуги народу" Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії "Галичина". У Міноборони пообіцяли розібратися

Обраний народним депутатом України від партії "Слуга народу" блогер Макс Бужанський, який не любить Майдан і сумує за СРСР, звернувся до міністра оборони Степана Полторака з вимогою пояснити участь військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків воїнів Першої Української дивізії "Галичина" Української Національної Армії.

Своє обурення Бужанський висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Степане Полторак, будьте так ласкаві, повідомте, будь ласка, хто санкціонував присутність військовослужбовців ЗСУ на перепохованні останків солдат 14-ї дивізії Ваффен СС? Хто віддав команду військовослужбовцям ЗСУ накрити труни з останками солдат 14-ї дивізії Ваффен СС Державним Прапором України?" - звернувся до глави МО майбутній нардеп.

Також він запитав Полторака, як міністр оцінює виконання державного гімну України в присутності військовослужбовців ЗСУ "на перепохованні останків солдат нацистської дивізії" і "хто дав команду військовослужбовцям ЗСУ на віддання військового салюту під час перепоховання".

На вимогу Бужанського в Міністерстві оборони вже відреагували і призначили службову перевірку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останки 29 воїнів дивізії "Галичина", які загинули у 1944 році, перепоховали на Львівщині, - ОДА. ФОТОрепортаж

"У зв'язку з критичними зауваженнями в соціальних мережах на адресу оборонного відомства щодо залучення військовослужбовців Збройних Сил України до заходів з перепоховання учасників Другої світової війни в селі Червоне Золочівського району Львівської області, рішенням міністра оборони України Степана Полторакв призначена службова перевірка", - повідомляє пресслужба МОУ.

Зокрема, Військову службу правопорядку у ЗСУ, а також відповідних посадових осіб Львівського гарнізону доручено перевірити всі причини та обставини участі військовослужбовців у заході.

"За результатами перевірки, у разі виявлення порушень з боку відповідних посадових осіб в частині, що стосується недотримання ними вимог законодавства, керівним складом Міністерства оборони України будуть ухвалені відповідні рішення", - відзначили в Міноборони.

Депутат від Слуги народу Бужанський поскаржився на участь ЗСУ у перепохованні останків бійців дивізії Галичина. У Міноборони пообіцяли розібратися 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140341
 
 
 Топ коментарі
 
Так это ж падлюка бужанский. Таких только в морг. Перевоспитать невозможно. У Зеленского пожаловались на участие ВСУ в перезахоронении останков бойцов дивизии "Галичина". В Минобороны пообещали разобраться - Цензор.НЕТ 8936
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так в слуге народа все малороссы и не любят Майдан и тоскуют по СССР
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А в чому проблема в участі військовослужбовців ЗСУ в ритуальних заходах по перепохованню етнічних українців, учасників різних сторін Другої світової війни? Ми ж червоноармійців з почестями перепоховуємо, чому ж інші українці мають бути перепоховані без почестей! Вони українці, бо це підрозділ створений за етнічною ознакою бійців і тому український прапор законно накриває полеглих Героїв! Може майбутній депутат має щось проти українців? Тоді він має розуміти що недоторканість це виключно ефемерна річ, для простих українців депутат може стати не тільки доторканим, а навіть нев'їзним в Україну!
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А куда она делась эта коалиция после победы над Германией и почему после второй мировой продолжались и продолжаются эти войны,так называемые прокси с летчиками Ли Си Цы ными?
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Ще набагато гірше, оскільки дивізія Галичина можливо не сильно прославилася в боях перемогами, але не покрила себе ганьбою актами насильства над місцевим населенням, хоча воювала і в Білорусі теж.
А совейскіе війська по-усюди лютували, але на Першому Прибалтійському - особливо. Німці і Східної Пруссії не так просто пішли, а з огляду на масу убійст і згвалтувань німкень.
І це зважаючи на непрямими доказами була цілеспрямована політика Сраліна. Бо почалася різко і так же припинилася.
На думку багатьох чесних офіцерів, які описали цю бійню, армійське, партійне і смершівських начальство не тільки не перешкоджало (а все знали, як вони вміють пачками розстрілювати навіть невинних), але в деяких моментах навіть провокували. Полковники і генерали ...
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Кто такой Бужанский и почему МО щелкнуло каблуками? Не потому ли, что в МО такиеже, как Максик, украинофобы и г*внюки.
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Дивлячись що ви розумієте під есесовською дивізиєю. Різницю між СС та вафен СС розумієте? До речі, пам'ятник 15 козачому корпусу СС стоїть в Москві.
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Для кого-то и Власов герой, ему вроде тоже памятник на родине ставили по личной инициативе, подробности не вспомню. Скажите просто, чествуются ли где-либо на официальном государственном уровне, включая рф, представители дивизий СС?
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Что Вы так волнуетесь. Депутаты, тоже люди, и сколько людей, столько и мнений. Есть же процедура голосования. Меньшинство должно подчиняться большинству. В Украине демократия.
Каждый, право, имеет право
На то, что слева и то, что справа.
На черное поле, на белое поле
На вольную волю и на неволю.
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Ли Чхан Пок, Вы уверены, что меньшинство всегда должно подчиняться?

«Большинство не только всегда является представителем глупости, но и представителем трусости.

Соберите вместе сто дураков -и вы никак не получите одного умного.
Соберите вместе сто трусов -и вы никак не получите в результате героического решения».
(В.И.Ленин,ПСС,т18. Ульянов, как бы мы к нему ни относились, был человеком умным).
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А Вы мечтаете принудительного регулировать жизнь всех граждан, лишая их права на самостоятельность мышления и действия?
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Бужанский? Этот черт с нервным тиком? Кто таких психов в депутаты выбирает?
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Потомки недобитых красножопых вертухаев из слуги урода идут найух...
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Їх не туди на навчання повезли. Якщо це збіговисько не впорається з дикими інстинктами своїх приблудлих приматів, воно зникне ще швидше ніж появилося.
А на наступних виборах будуть обирати президента Кривого Рогу.
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Открою всем большую тайну, что 80 процентов воевавших французов, воевавили за Германию, а не в корпусе де Голля.
И, что теперь?
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Коли стало правилом що чмо російського ПУ Бужанські звертаються на мові агресора до української інстанції? . ЗСУ - українська армія, не російська а дивізія "Галичина" складалась з українців та боролась за вільну Україну і це не СС війська. Всі хто боровся за незалежність України УПА, "Галичина", УНР... це воїни які віддали життя за Україну і при похованнях покриваються українським стягом. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Такі заяви - це заяви колабаранта і слуги Путіна .
Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни і Україна втратить державність тому треба видаляти і з кров'ю "хірургічним" методом. Якщо так буде далі то скоро розпочнемо. ДУК готуйся.
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Москофільство і малоросійство так і пре з "Слуги народу".
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этот чухонец вообще читал про нюрнбергский процесс? и какое решение было вынесено? Он так уверенно заявляет, что ВСЕ СС подразделения были осуждены, за свои слова готов ответить?

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Вот именно - "отдельные преступные группировки внутри этих организациях.
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интересно будет услышать реакцию семьи Трампа и еврейского лобби в американском сенате на это действо )))
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