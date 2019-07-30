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 Політика України
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Все про:НАБУ (2043) суд (5362) Вовк Павло (27)

 Проти суддів ОАСК Вовка, Аблова, Погібніченка та одеського судді Шепітка можуть висунути звинувачення за статтею "завідомо неправомірні рішення", - джерело

Глава Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк все заперечує, і вважає, що всі обвинувачення він зуміє відбити в суді.

Як пише головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов у статті "Як голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк керує державою з кабінету голови адміністративного суду", про це повідомили джерела в правоохоронних органах.

У грудні 2019-го, як повідомляють джерела Цензор.НЕТ, у цей кабінет до одного з найбільш впливових та могутніх у судовій владі судді Вовка агенти НАБУ встановили пристрій для підслуховування. Санкцію на прослушку дало управління спецрозслідування Генпрокуратури. І упродовж шести місяців Вовка писали - він кілька разів ретельно перевіряв кабінет, фахівці моніторили обстановку, але нічого не виявили, на радість технікам НАБУ.

Дивіться також: Активісти під офісом Денісової вимагали зупинити "Вовчий конкурс" на "керованого" члена ВККС, і він не відбувся через відсутність кворуму. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вовк, за матеріалами НАБУ, втрутився не тільки в роботу ВККС - раніше він неодноразово своїми рішеннями намагався призупинити роботу НАБУ, і цим, очевидно, накликав на себе особливий інтерес відомства. У справі депутата Розенблата ОАСК виносив заборону детективам на проведення прослушки і спостереження. ОАСК виніс рішення, що директор НАБУ Ситник втручався у вибори в США. Проти Вовка, Аблова, Погібніченка з Окружного адміністративного суду Києва, а також проти судді Шепітка з Суворовського суду Одеси можуть бути висунуті звинувачення за статтею 275 - "Завідомо неправомірні рішення".

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140334
 
   
 Топ коментарі
 
реформовані "судді" сивої свині. чорти у мантіях.
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Потужна та Нэчувана судебная Рехформа от Предводителя коррупционеров-мародёров.
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Підпорядковані януковському Портнову? Прикольна в зєбобіків логіка, ага? Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 1223
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реформовані "судді" сивої свині. чорти у мантіях.
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Підпорядковані януковському Портнову? Прикольна в зєбобіків логіка, ага? Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 1223
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Видимо Янукович и Портнов реформировали Украину последние 5 лет. А теперь наступило время новых лиц в украинском политикуме, таких как Петя.
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Потужна та Нэчувана судебная Рехформа от Предводителя коррупционеров-мародёров.
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спеціально для вас. адмінсуди то і є реформа...але портнова. і суддя вовк доречі теж ставленник портнова. але тссс, ва всьом парашенка вінават Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 1847
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Ставленник Портнова? А что, президент не влияет на назначение судей? Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 682
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парашенка? ні. в той час презом був овоч. а так президент призначає за поданням судів

- Вовк?
- Чому ні? Він колись був помічником депутата Ківалова у парламенті V скликання, головою суду свого часу його призначала Вища рада юстиції за участі Портнова. https://vybory.pravda.com.ua/articles/2019/07/26/7150057/
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ЗЕбилоид тупорылый! ты хоть раз за свою убогую жизнь был в суде? ты кретин знаешь о том, что сегодня некомплект в судах, и дела переносят на 2020 без даты? что ты предлагаешь, шизоид? поступил в ВУЗ за 25$, потратил на учение 20, дал за посаду 30, и будет для тебя зубожиолого чмошника работать за 15 тыс грн? сегодняшний судья это то, кто поступил институт в 2004. вопросы к Ющенко и министру образования Николаенко-Вакарчук-Табачник.
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Ще одні у "відпустку" далеку намиляться??
🤔
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Это наш стиль работы - все всем рассказать заранее, чтобы успели подготовиться или слинять.
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Well done теперь пусть каждый порохобот после проктолога жопу сканирует на наличие жучков.....
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в Америке. мне кажется, в подобной ситуации пересмотрели бы все решения которые принимались судьями этого суда.
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Ой! только обещают,ещё никто нормально не сидел из высоких чинов, в государстве Украина
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А ведь прав этот Вовк - суд ему ни по чём Против судей ОАСК Вовка, Аблова, Погибниченко и одесского судьи Шепитко могут выдвинуть обвинения по статье "заведомо неправомерные решения", - источник - Цензор.НЕТ 9692
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Когда уже мы начнём читать - не могут быть выдвинуты , а выдвинуты . А то на эти " могут " уже внимания не обращают и всерьёз не воспринимают .
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Дай Боже нашому теляти да Вовка зйисты!
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вернется юрик из отпуска. посмотрим.
или уже не вернется.
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