 Балух у листі активістці засудив кремлівський режим, що нав'язує йому громадянство РФ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, копію листа Балуха латвійська активістка передала "Укрінформу".

"Змушений зізнатися, що формулювати думки мені зараз вдається насилу. Муторне почуття тривоги і безперервної туги за Мамою і рідними зараз густо розбавлені злістю на безсилля, яка роз’їдає свідомість, [неможливість] оперативно і ефективно протистояти цинізму системи режиму, що уявив себе правомочним, відібравши у людини паспорт його рідної країни, пишномовно жалувати йому громадянство у своєму заповіднику оксюморона", - повідомив Балух.

Про свій стан фізичного здоров'я після виходу з тривалого голодування український політв'язень не пише.

Балух також дякує Лазде за її роль в тому, що українські активістки зробили йому дві вишиванки замість відібраних в ув'язненні, а також просив передати низький уклін українським майстриням, які зробили це.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

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