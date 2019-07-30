 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Луганщині

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, опублікованому на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.
"28 липня, керуючи польотом міні-БПЛА над західно-північно-західною околицею н. п. Первомайськ (непідконтрольний уряду, 58 км на захід від Луганська), спостерігачі чули 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА", - йдеться в звіті.
Команді СММ вдалося благополучно приземлити БПЛА, проте, спостерігачі констатували, що апарат був пошкоджений: зламано кріплення камери, пробоїна в корпусі і відсутні пропелери.
Згідно з оцінкою, пошкодження спричинені вогнем зі стрілецької зброї.
Також, протягом вихідних зафіксовані інші перешкоди щодо безпілотників ОБСЄ на окупованих територіях.
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