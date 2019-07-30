EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  319  4
Все про:безпілотник (397) Луганщина (1794) ОБСЄ (2202) обстріл (5371)

 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ на Луганщині

Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї безпілотний літальний апарат малого радіусу дії СММ ОБСЄ поблизу Первомайська на окупованій Луганщині.

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, опублікованому на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

"28 липня, керуючи польотом міні-БПЛА над західно-північно-західною околицею н. п. Первомайськ (непідконтрольний уряду, 58 км на захід від Луганська), спостерігачі чули 13 пострілів зі стрілецької зброї приблизно за 2 км на захід. За їхньою оцінкою, вогонь вели в напрямку БПЛА", - йдеться в звіті.

Команді СММ вдалося благополучно приземлити БПЛА, проте, спостерігачі констатували, що апарат був пошкоджений: зламано кріплення камери, пробоїна в корпусі і відсутні пропелери.

Згідно з оцінкою, пошкодження спричинені вогнем зі стрілецької зброї.

Читайте також: Найманці РФ ведуть обстріл із забороненого озброєння. Поранено одного українського воїна, - пресцентр ООС

Також, протягом вихідних зафіксовані інші перешкоди щодо безпілотників ОБСЄ на окупованих територіях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140322
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
то вони так розважаюця як водочкі накатять...
 показати весь коментар
 
 
ru-->Российская оккупация является серьезнейшим препятствием на пути наших усилий в области социального развития.

es-->La Russo ocupación es un impedimento tremendo para nuestros esfuerzos en pro del desarrollo social.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору