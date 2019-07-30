 Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук

Про це повідомив "Укрінформу" прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.
"Прем'єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням засідання уряду не буде", - сказав він.
Зазначимо, традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається щосереди.
😁
🤔
Ну, не считая Вас.
Так что с ними пойдете.
Или за них.
ротика!!
🤗
Что вам стесняться?
Все государство у вас такое, гопническо-уголовное, 95% популяции.
Ну, отсидели вы. Так с кем в вашей стране этого не бывало или не будет?
Краще цицьку у качкодзьоба посмокчи!
Бувай і не турбуй своєю тупістю!
😁
Ох и дрючить же вас будут, ушлёпков.
Так что не в национальности дело, а в том: кто истинные заказчики и бенефициары событий. Коломойский и его Хозяева - ультралевые глобалисты. Вот в этом проблема.
Я не совсем понял что Вы сказали. Поясните, пожалуйста.
"«Председатель Совета Народных Комиссаров - Владимир Ульянов (Ленин) Нарком по внутренним делам - А. И. Рыков Нарком земледелия - В. П. Милютин Нарком труда - А. Г. Шляпников Наркомат по военным и морским делам - комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко Нарком по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин Нарком народного просвещения - А. В. Луначарский Нарком финансов - И. И. Скворцов (Степанов) Нарком по иностранным делам - Л. Д. Бронштейн (Троцкий) Нарком юстиции - Г. И. Оппоков (Ломов) Нарком по делам продовольствия - И. А. Теодорович Нарком почт и телеграфов - Н. П. Авилов (Глебов) Нарком по делам национальностей - И. В. Джугашвили (Сталин)». Итак, кто все эти люди были по национальности? Восемь человек - Рыков, Милютин, Шляпников, Ногин, Луначарский, Скворцов (Степанов), Оппоков (Ломов), Авилов (Глебов) были русскими. Трое - Овсеенко, Крыленко и Дыбенко - были украинцами. Джугашвили (Сталин) был грузином, И. Теодорович - поляком. Единственным евреем в первом правительстве Советов был народный комиссар иностранных дел Троцкий, настоящая фамилия которого была Бронштейн… Таким образом, утверждение, что первое большевистское правительство было «еврейским», попросту притянуто за уши. В него, как и в последующие, входили люди разных национальностей, и все они были в той или иной степени ответственны за политику, осуществляемую Советским государством. "
https://news.rambler.ru/other/37478208-natsionalnyy-sostav-pervogo-bolshevistskogo-pravitelstva-kakim-on-byl/
ВСЕ.
Август - месяц традиционно интересный.
И не только отпусками.
"Будем посмотреть"(С)
"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував скандал із розсилкою членами "Європейської солідарності" СМС-повідомлень з антиагітацією проти партії "Голос".
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Голова уряду заявив, що "ЄС" веде брудну боротьбу на виборах. За його словами, "чорні технології" використовуються Петром Порошенком ще з президентської кампанії-2019. Гройсман додав, що в партії майже ніхто не знає, які брудні технології використовує їхній лідер.
"Петро Олексійович Порошенко по своїй суті така людина, що сам веде... У нього є "тіньовий штаб". Він має одну з найбільших в країні ботоферм, в нього працюють десятки тисяч ботів. Оця розсилка СМС, що він зробив з "Голосом"... Далі він зробив наступне: Порошенко замовив таргетовану рекламу не від свого імені, а від якихось facebook-аккаунтів по Києву, Львову, Вінниці... І, наприклад, у Вінниці в цій рекламі говриться: "Не голосуйте за "Самопоміч", вона не пройде - всі у голоси будуть у Медведчука". В інших містах так само: "Не марнуйте свій голос на певні партії, краще голосуйте за інших".
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Що робить Порошенко насправді? Коли члени партії "Європейська солідарність" говорять "давайте єднатись!", він робить по-іншому - просто починає "мочити" всіх конкурентів, щоб забрати їхні голоси на свою користь.
Але у мене питання: чому Петро Олексійович бореться з усіма конкурентами окрім партії Медведчука?
В "Європейській солідарності" є ціла "чорнушна ферма", яка всіх обливає брудом. Врешті лідер цієї партії очорняє сам себе", - сказав Гройсман.
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https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/
🤔
Или предпочитаете обходиться золотыми зубами?
зы у гнойсмана уточни, мне то откуда знать? вдруг он к австралийским "патриотам" Украины дернуть намылился
А это просто стране нужен Гнойсман.