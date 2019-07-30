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Все про:Кабмін (2973) відпустка (39) Гройсман (3544)

 Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук

Глава уряду Володимир Гройсман пішов в офіційну відпустку, тому чергового засідання Кабінету міністрів цього тижня не буде.

Про це повідомив "Укрінформу" прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням засідання уряду не буде", - сказав він.

Зазначимо, традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається щосереди.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140317
 
 
 Топ коментарі
 
Шото потужные рехформаторы в отпуск зачастили аккурат во время когда надо бы отчитаться за 5 лет ришучих рехформ. Луценко, Петя, Гройсман - бегут все.
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😁 в стране Рошения? Так там уже развод и тумбочка
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Поехал договариваться за хорошее место на винницком базаре.
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Да, "*********"(С) одна осталась.
Ну, не считая Вас.
Так что с ними пойдете.
Или за них.
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пороХОБОТИКУ, засунь хобОтика собі в...
ротика!! Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук - Цензор.НЕТ 9283
🤗
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Лахта, не пытайся скрыть свое уголовное прошлое и свою уголовню сущность, все равно лексикон вас выфдаст хуже тавра.
Что вам стесняться?
Все государство у вас такое, гопническо-уголовное, 95% популяции.
Ну, отсидели вы. Так с кем в вашей стране этого не бывало или не будет?
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Дівчинко, не грайся з бумерангом-гулі понабиваєш!!
Краще цицьку у качкодзьоба посмокчи!
Бувай і не турбуй своєю тупістю!
😁
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Правильно, Владимир Борисович, набирайтесь сил, Вы будете следующим премьером!!!
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😁 в стране Рошения? Так там уже развод и тумбочка
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Надеюсь больше никогда не услышать об этом гнусе, разве, что в разрезе конфискации имущества
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Проси прибавки и согревайся надеждой! Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук - Цензор.НЕТ 9783
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Шото потужные рехформаторы в отпуск зачастили аккурат во время когда надо бы отчитаться за 5 лет ришучих рехформ. Луценко, Петя, Гройсман - бегут все.
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ну и што, Петр Алексеевич поехал к Яныку отдыхать в ростов? нет) А зеленскому заказана дорога в тамбов вдруг чего случится)
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Перед ким? Перед зебілами? Хіба що онлайн. Усі бабуськи мають планшети, 4G і екаунти у соцмережах?
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раньше он был своим среди своих, а тут щось все время не так идет, хотя пытается служить преданее, чем свинодупому.
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Тоже с семьей в Турцию? От охраны отказался?
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Ну, зелебобики, вы сейчас на 100% отвечаете за всю страну.
Ох и дрючить же вас будут, ушлёпков.
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э нет...дрючить не будут за "реформы в в Украине "взялись два партнера из тех мест,которые распяли Исуса ,и распинатели Рабсеи...ничего хорошего Украине этот союз не светит...Уничтожение готовится мерзавцами....и это те же мерзавцы.которые в 2017 году за рейхсмарку ,уничтожили россию...
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Гройсман тоже еврей; он работал на Украину очень хорошо.
Так что не в национальности дело, а в том: кто истинные заказчики и бенефициары событий. Коломойский и его Хозяева - ультралевые глобалисты. Вот в этом проблема.
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>которые в 2017 году за рейхсмарку ,уничтожили россию...

Я не совсем понял что Вы сказали. Поясните, пожалуйста.
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Первое правительство большевиков:

"«Председатель Совета Народных Комиссаров - Владимир Ульянов (Ленин) Нарком по внутренним делам - А. И. Рыков Нарком земледелия - В. П. Милютин Нарком труда - А. Г. Шляпников Наркомат по военным и морским делам - комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко Нарком по делам торговли и промышленности - В. П. Ногин Нарком народного просвещения - А. В. Луначарский Нарком финансов - И. И. Скворцов (Степанов) Нарком по иностранным делам - Л. Д. Бронштейн (Троцкий) Нарком юстиции - Г. И. Оппоков (Ломов) Нарком по делам продовольствия - И. А. Теодорович Нарком почт и телеграфов - Н. П. Авилов (Глебов) Нарком по делам национальностей - И. В. Джугашвили (Сталин)». Итак, кто все эти люди были по национальности? Восемь человек - Рыков, Милютин, Шляпников, Ногин, Луначарский, Скворцов (Степанов), Оппоков (Ломов), Авилов (Глебов) были русскими. Трое - Овсеенко, Крыленко и Дыбенко - были украинцами. Джугашвили (Сталин) был грузином, И. Теодорович - поляком. Единственным евреем в первом правительстве Советов был народный комиссар иностранных дел Троцкий, настоящая фамилия которого была Бронштейн… Таким образом, утверждение, что первое большевистское правительство было «еврейским», попросту притянуто за уши. В него, как и в последующие, входили люди разных национальностей, и все они были в той или иной степени ответственны за политику, осуществляемую Советским государством. "
https://news.rambler.ru/other/37478208-natsionalnyy-sostav-pervogo-bolshevistskogo-pravitelstva-kakim-on-byl/
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понимание- вопросами.на которые сами должны дать ответ???-нужна ли была в 2017 году мощная Россия в Европе?Кто был заинтересован в ослаблении Росии,если не Германия?за какие деньги печаталась"искра" и откуда ее привозили? и посредсвтвом кого,если не обиженного на Росию ,можно было это воплотить ?
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Не может он отказать Зеле ни в чем. Вот и решил смыться от греха подальше.За ним и кабмин последует. Не выдержат они над собой такого надругательства. Жить праведной жизнью.
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Гройсман взагалі з політики пішов.
ВСЕ.
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Все ушли: Петр Алексеевич в отпуске, Гройсман в отпуске, Климкин в отпуске, одна "*********"(С) за все отвечает, и свалить не на кого будет то, что будет происходить.
Август - месяц традиционно интересный.

И не только отпусками.
"Будем посмотреть"(С)
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эх!.. нет у Гройсмана близкого человека, что б можно было вместе "забыться" на Одесском пляже, а вечером в номере наматывать его волосы на груди и шептать текст следующего указа, который вызовет миллионы лайков на Фейсбучике..
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Забудешься тут, если теперь "*********"(С), сама, одна, без ансамбля за все отвечать будет.
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Он слишком многа знает(енто не образованийо), тревожна за него..

"Величезна ботоферма": Гройсман розповів, як Порошенко "мочить" конкурентів на виборах
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував скандал із розсилкою членами "Європейської солідарності" СМС-повідомлень з антиагітацією проти партії "Голос".
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Голова уряду заявив, що "ЄС" веде брудну боротьбу на виборах. За його словами, "чорні технології" використовуються Петром Порошенком ще з президентської кампанії-2019. Гройсман додав, що в партії майже ніхто не знає, які брудні технології використовує їхній лідер.
"Петро Олексійович Порошенко по своїй суті така людина, що сам веде... У нього є "тіньовий штаб". Він має одну з найбільших в країні ботоферм, в нього працюють десятки тисяч ботів. Оця розсилка СМС, що він зробив з "Голосом"... Далі він зробив наступне: Порошенко замовив таргетовану рекламу не від свого імені, а від якихось facebook-аккаунтів по Києву, Львову, Вінниці... І, наприклад, у Вінниці в цій рекламі говриться: "Не голосуйте за "Самопоміч", вона не пройде - всі у голоси будуть у Медведчука". В інших містах так само: "Не марнуйте свій голос на певні партії, краще голосуйте за інших".
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Що робить Порошенко насправді? Коли члени партії "Європейська солідарність" говорять "давайте єднатись!", він робить по-іншому - просто починає "мочити" всіх конкурентів, щоб забрати їхні голоси на свою користь.
Але у мене питання: чому Петро Олексійович бореться з усіма конкурентами окрім партії Медведчука?
В "Європейській солідарності" є ціла "чорнушна ферма", яка всіх обливає брудом. Врешті лідер цієї партії очорняє сам себе", - сказав Гройсман.
Читайте також: Порошенка знищують "зрадники": як екс-президент став жертвою своєї політичної системи мерзотників
https://p-p.com.ua/news/velychezna-botoferma-groisman-rozpoviv-yak-poroshenko-mochyt-konkurentiv-na-vyborakh/

🤔
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гнойсман собрал чемоданы...прощай Винница.
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Гривню то обменяли на деньги?
Или предпочитаете обходиться золотыми зубами?
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слишком толстый "юмор".
зы у гнойсмана уточни, мне то откуда знать? вдруг он к австралийским "патриотам" Украины дернуть намылился
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сейчас так модно: котлеты отдельно, семья - отдельно.
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Лизал лизал слугам , а они и бровью не повели . Теперь - в отпуск , язык лечить . Ох и Грося . Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук - Цензор.НЕТ 6168 .
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А нахрена им нужен индивидуум, который в ответственный момент скоммуниздит бюджетные деньги и пустит на свои бигморды?
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Турчинова нет. Парубий заткнулся. Гнойсман по отпускам. И Путлер не нападает......... Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук - Цензор.НЕТ 789
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А что, на время отпуска никто из вице-премьеров не И.о.? Кабмин не работает?
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Видимо вскоре сможем услышать, что он сам, один, без ансамбля (и охраны) "простым самолетом" отправился в курорный зарубеж, предварительно лоукостом отправив семью "на каву в Братиславу"...
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За копійкою не тягнеться - бо отримати компенсацію за невикористану відпустку було б вигідніше.
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Прямо с утра почувствовал. что встране начинается развал.
А это просто стране нужен Гнойсман.
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Срочно слинял, чтобы не принимать решение по педалику.
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