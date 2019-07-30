 Гройсман пішов в офіційну відпустку, - Рябчук

Про це повідомив "Укрінформу" прессекретар прем'єр-міністра Василь Рябчук, передає Цензор.НЕТ.

"Прем'єр перебуває в офіційній відпустці. Тому під його головуванням засідання уряду не буде", - сказав він.

Зазначимо, традиційно засідання Кабінету міністрів відбувається щосереди.

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