 У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
В Яворівський відділ поліції 29 липня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік облив себе бензином і підпалив.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи в нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином і підпалив.
Постраждалого доставили в реанімацію районної лікарні, проте у вівторок вранці він помер від ушкоджень.
Правоохоронці встановлюють причини і обставини події.
к сожалению
Кто его знает, как он отреагирует.
а так что?!.. он сгорел в муках, а она через 40 дней нового юбаря в хату притянет и снова начнет его пилить.. мозг вынимать.. и все по новой..
обществу польза
в японии так делают
шел медведь по опенспейсу -
видит воркплейс свободный
сел на него и выгорел
і взагалі, може він п'яний був ?
Може, йому пити менше треба було ?
Ніхто не знає, що у них було і як вони жили.
Безглуздий вчинок.
Але ...
Жительница Тамбова убила мужа, мешавшего смотреть дебаты Зеленского и Порошенко
Все бы, как рукой сняло.
Человек понимал, что он из одного ада, созданного женой, может попасть в другой ад, созданный системой.
Увы, в состоянии аффекта, он принял самое ужасное решение.
Любой мужик подтвердит то, как женщины(бабы)умеют выносить мозг и превращать жизнь мужика в АД, многие по этой причине спиваются, многие до 60 лет не доживають.
" Сгорел от водки "