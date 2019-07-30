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Все про:Львівщина (914) Нацполіція (7943) самоспалення (10)

 У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція

У реанімації Яворівської районної лікарні помер 57-річний житель Львівської області, який напередодні облив себе бензином і підпалив після сварки з дружиною

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Яворівський відділ поліції 29 липня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік облив себе бензином і підпалив.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи в нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином і підпалив.

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Постраждалого доставили в реанімацію районної лікарні, проте у вівторок вранці він помер від ушкоджень.

Правоохоронці встановлюють причини і обставини події.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140315
 
 
 Топ коментарі
 
Это ж надо было так достать мужика .
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а парень в Запорожье поступил иначе. Сразу видно настоящий джигит)
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Тобто досвід був невдалий. Розумію, бо маєте складний характер.
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Поаккуратнее с Шурой.
Кто его знает, как он отреагирует. У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2850
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Ідіот якийсь , через сварку себе спалити, дав ьи бабі своїй пару підсрачників щоб заткнулась, та й по всьому.
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Та зачем подсрачники... можно и присунуть... жена ж таки...
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Та мабуть нічого вже сунуть, 57 років йому було. Не всі ж як "молодий орел" бичачими яйцями харчуються. Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7420
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Просто цей чоловік її любив, але не було співпадіння характерів і бажань. Можливо вона не могла його терпіти все життя і тому зраджувала. У всіх випадках він не повинен був так робити
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Зрадила вона його на виборах. В перше зрадила коли проголосувала за президента Зеро. Другий раз коли проголосувала за слугу народа. То була, мабуть, остання крапля...
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Все равно, это - не опция... пошел бы на передовую, убил бы кацапа, все ж больше проку... и жизнь полюбил бы, и друзьями обзавелся...
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У мене досвід роботи, про що ви знаєте Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3603
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если решил уходить, то нужно было облить бензинчиком и эту стерву..
а так что?!.. он сгорел в муках, а она через 40 дней нового юбаря в хату притянет и снова начнет его пилить.. мозг вынимать.. и все по новой..
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я вот тож не пойму, зачем на себя руки накладывать. Поедь к примеру в ато сепаров постреляй или вон мертвечук ходит без охраны к примеру...
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Наші чоловіки в своєму репертуарі.
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Сгарел ат любви! Вот шо с людями делаит любоф.
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лучше б он сгорел на работе
обществу польза
в японии так делают

шел медведь по опенспейсу -
видит воркплейс свободный
сел на него и выгорел
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Є така справжня стара історія, яку років 40 тому мені розповіла мати. Один одружений чоловік полюбив заміжню і від любові вирішив вкоротити собі віку. Ледве не помер від цього і його довго доглядала та, яку він полюбив. Вони одружилися, прожили два тижні і розбіглися у різні боки Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6981
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Ну и дурак ,сжигать надо корень зла-тещу..
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в 57 років не у всіх вже теща є.
і взагалі, може він п'яний був ?
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вирішив закурить і забув шо облився бензином..
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Хворим він був. Яка здорова людина буде себе спалювати живцем. Суїцидник-піроман невдало одружився, от і сталася така історія.
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...Как предварительно установили правоохранители, около десяти часов вечера 57-летний житель одного из сел района, находясь в нетрезвом состоянии, после ссоры с женой пошел на огород, облил себя бензином и поджег...Источник: https://censor.net.ua/n3140315
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Ну, давайте, хлопці, ще понаписуйте своїх фантастичних історій.
Може, йому пити менше треба було ?

Ніхто не знає, що у них було і як вони жили.
Безглуздий вчинок.
Але ...
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виноваты оба - а бог там точно разберется,кто больше - а могли бы просто развестись и потом в гости ходить или не ходить - но это не наш способ ,не постсоветский
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согласен, вон потап и настья каменских сошлись, а с бывшей супрогой они дружбаны, норм, чо)
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Я вже написав реальну історію, яка мала місце з невигаданими персонажами. Якщо хтось впізнав себе, то я не винуватий.
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Ведано! Хочете розповім чисто житомирську любовну історію?
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Наверное сделал за свои деньги ремонт в квартире, а она ему на чекушку не дала...
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Купив дружині норкову шубу в кредит, а вона в тій шубі пішла від нього до іншого! Во Львовской области мужчина сжег себя после ссоры с женой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 219
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мужик скорш за все був совісним. Бик такого не робить.
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Женщины до добра не доводят! Не зря святая инквизиция этих ведьм сжигала на костре У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6186
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Лучше бы плюнул на все и залез на Говерлу.
Все бы, как рукой сняло.
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Ну да, ну да, алкашня допилась до чертиков, но виновата все равно жена. Конечно, кто же еще
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Жена жене - рознь. Есть семьи, где жена - совсем не жена, а ржавая пила.
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Вас под дулом пистолета заставляют с такими жить? Или у нас в стране разводы запрещены?
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Развод, раздел имущества - это тоже ад.
Человек понимал, что он из одного ада, созданного женой, может попасть в другой ад, созданный системой.
Увы, в состоянии аффекта, он принял самое ужасное решение.
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Прекратите додумывать то, чего возможно и в помине не было. Из такой коротенькой статьи про бытовую ссору на фоне алкогольного опьянения вы смогли сделать такие далекоидущие выводы про ад, созданный женой, и про состояние аффекта. С такой бурной фантазией романы надо писать.
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От таких двуручных пил становятся алкашами и импотентами.
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Есть статья в УК: "Доведение до самоубийства".
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Слабое звено - не вынес вселенское ЗЛО.
Любой мужик подтвердит то, как женщины(бабы)умеют выносить мозг и превращать жизнь мужика в АД, многие по этой причине спиваются, многие до 60 лет не доживають.
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