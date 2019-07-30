 У Львівській області чоловік спалив себе після сварки з дружиною, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В Яворівський відділ поліції 29 липня надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік облив себе бензином і підпалив.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, близько десятої години вечора 57-річний житель одного із сіл району, перебуваючи в нетверезому стані, після сварки з дружиною пішов на город, облив себе бензином і підпалив.

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Постраждалого доставили в реанімацію районної лікарні, проте у вівторок вранці він помер від ушкоджень.

Правоохоронці встановлюють причини і обставини події.