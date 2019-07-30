 На посади керівників обласних податкових оголосять відкриті конкурси, - Верланов

Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, до проведення конкурсів виконувати обов'язки голів обласних податкових будуть заступники керівників територіальних органів Державної фіскальної служби. Зокрема, вони повинні створити окремі юридичні особи податкової служби в своїх областях.
"Ключові критерії відбору керівних кадрів досить чіткі і зрозумілі: бездоганна репутація, компетентність і професіоналізм, непричетність до корупції та відсутність кримінальних проваджень. Саме тому ми подали запити до правоохоронних органів щодо наявності розслідування, або будь-якого кримінального провадження відносно кандидатур на керівні посади територіальних органів ДПС", - повідомив Верланов.
За його словами, зараз у Державній податковій службі працює 400 осіб. Сама служба запрацює повноцінно після того, як будуть створені її територіальні підрозділи, а уряд покладе на податкову функцію з адміністрування податків (забравши її в ДФС).
С Израиля завозить не придется?
«3:51, 30 июля 2019
Глава МВД Украины отказался «кончать по беспределу» «лжеца» Порошенко. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента Петра Порошенко во вранье. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал Аваков.
Министр также обвинил бывшего президента в том, что он «задушил робкие ростки надежд в 2014-м». Также он считает, что жизненный интерес всех украинцев от простого человека до олигарха - желать успеха новому главе государства Владимиру Зеленскому. В то же время Аваков считает, что наказывать Порошенко необходимо в рамках законодательного поля. «По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то, за что заслужил отвечать, - пусть отвечает. Не жалко», - подытожил министр.»
обломилось, сдача налички кончилась,
будет расти.
29.07.2019 Petro Kropotkin 0--- Верховна Рада, вища освіта, кухарчині діти, Михайло Гаврилюк
Volodymyr Khovkhun
Себто про зворотний розвиток, рух назад.
П'ять років тому я поламав чимало списів, обстоюючи право козака Гаврилюка, за якого я голосував на своєму 95-му окрузі, бути українським парламентарем. Не тому, що вищу освіту вважаю маловажною, зовсім навпаки. Просто Гаврилюк був винятком, і його нефаховість перекривалась його потужним символізмом.
Інша річ, коли відсутність вищої освіти стає системною ознакою.
Чи не вперше після більшовицького перевороту в жовтні 1917 р. до влади в країні прийшли "кухарчині діти", брак елементарної освіченості яких просто кричущий.
Якщо комусь не подобається вища освіта в Україні, через низький (?) рівень її, то зазначу, що рівень освіченості випускників середніх шкіл ще нижчий.
Сподіватись на фахову підготовку щойно обраних не доводиться.
Ще одна критична особливість нових виборів: клас бізнесменів і політиків, лояльних до держави як до інституції (лояльних різною мірою), програв класу авантюристів - "цивілізовані" й "напівцивілізовані" капіталісти програли нео/пост/феодальним рейдерам.
Знову таки, як у 1917-му.
Маємо соціальну інволюцію.
Склалася парадоксальна ситуація, коли на своїх вчорашніх антагоністів із числа "напівцивілізованих" я починаю дивитись як на цілком реальних попутників - поки коломойський не сидить…