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 Суспільство
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Все про:податкова (225) Верланов Сергій (6)

 На посади керівників обласних податкових оголосять відкриті конкурси, - Верланов

Керівників обласних органів Державної податкової служби обиратимуть за допомогою відкритих конкурсів.

Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до проведення конкурсів виконувати обов'язки голів обласних податкових будуть заступники керівників територіальних органів Державної фіскальної служби. Зокрема, вони повинні створити окремі юридичні особи податкової служби в своїх областях.

"Ключові критерії відбору керівних кадрів досить чіткі і зрозумілі: бездоганна репутація, компетентність і професіоналізм, непричетність до корупції та відсутність кримінальних проваджень. Саме тому ми подали запити до правоохоронних органів щодо наявності розслідування, або будь-якого кримінального провадження відносно кандидатур на керівні посади територіальних органів ДПС", - повідомив Верланов.

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За його словами, зараз у Державній податковій службі працює 400 осіб. Сама служба запрацює повноцінно після того, як будуть створені її територіальні підрозділи, а уряд покладе на податкову функцію з адміністрування податків (забравши її в ДФС).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140312
 
 
 Топ коментарі
 
Ещё не всех маланцев пристроили?
С Израиля завозить не придется?
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знаю я как вы конкурсы проводите - менты те же.судьи те же,таможенники - те же - только бабло народное тратите - цены только на продукты растут и растут - а доллар припал(петя сделал реформу) - только не говорите шо не кто кроме меня, этого не видит
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Этот назначенец Кабмина не факт что останется после формирования нового правительства
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Ещё не всех маланцев пристроили?
С Израиля завозить не придется?
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Этот назначенец Кабмина не факт что останется после формирования нового правительства
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знаю я как вы конкурсы проводите - менты те же.судьи те же,таможенники - те же - только бабло народное тратите - цены только на продукты растут и растут - а доллар припал(петя сделал реформу) - только не говорите шо не кто кроме меня, этого не видит
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Вон оно шо, Міхаличь:
«3:51, 30 июля 2019
Глава МВД Украины отказался «кончать по беспределу» «лжеца» Порошенко. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего президента Петра Порошенко во вранье. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Порошенко бессовестно лжет, оправдывая свое поражение на выборах тем, что против него "была работа полиции". Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы, на Украину! Увы, для Порошенко лгать - как дышать, и поэтому он проигрывает», - написал Аваков.
Министр также обвинил бывшего президента в том, что он «задушил робкие ростки надежд в 2014-м». Также он считает, что жизненный интерес всех украинцев от простого человека до олигарха - желать успеха новому главе государства Владимиру Зеленскому. В то же время Аваков считает, что наказывать Порошенко необходимо в рамках законодательного поля. «По беспределу его "кончать" неправильно и нельзя. Не позволить это ретивым - важно. А вот то, за что заслужил отвечать, - пусть отвечает. Не жалко», - подытожил министр.»
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Не захищаю Порошенка, але ж чиї то бригади нацжон, не скажете? Хто ці воєнізовані угрупування створив, хто їх утримує, чиє команди вони виконують?
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вот это армяшка подлизнул у еврея, так подлизнул! Чего не сделаешь ради тепленького местечка? На посади керівників обласних податкових оголосять відкриті конкурси, - Верланов - Цензор.НЕТ 3725
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в лучших традициях актеров немецкого фильма для взрослых
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Якщо можна, то, будьте добрі, уточніть - конкурси чи аукціони? І в мене також виникло питання - а жидів на всі посади вистачить, чи таки з Ізраїлю завезуть?
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А чого тільки керівників? Чому тільки податкових? Зелеботів 73%, всім робота потрібна. Вони ж останні п'ять років недоїдають... А тут епоха бідності закінчилась!
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долар припал патамушта петя и ко масссово здавали украденны доллары на выборы , в надежде, что за месяц отобъют затраты.
обломилось, сдача налички кончилась,
будет расти.
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Про інволюцію
29.07.2019 Petro Kropotkin 0--- Верховна Рада, вища освіта, кухарчині діти, Михайло Гаврилюк
Volodymyr Khovkhun

Себто про зворотний розвиток, рух назад.
П'ять років тому я поламав чимало списів, обстоюючи право козака Гаврилюка, за якого я голосував на своєму 95-му окрузі, бути українським парламентарем. Не тому, що вищу освіту вважаю маловажною, зовсім навпаки. Просто Гаврилюк був винятком, і його нефаховість перекривалась його потужним символізмом.
Інша річ, коли відсутність вищої освіти стає системною ознакою.
Чи не вперше після більшовицького перевороту в жовтні 1917 р. до влади в країні прийшли "кухарчині діти", брак елементарної освіченості яких просто кричущий.
Якщо комусь не подобається вища освіта в Україні, через низький (?) рівень її, то зазначу, що рівень освіченості випускників середніх шкіл ще нижчий.
Сподіватись на фахову підготовку щойно обраних не доводиться.
Ще одна критична особливість нових виборів: клас бізнесменів і політиків, лояльних до держави як до інституції (лояльних різною мірою), програв класу авантюристів - "цивілізовані" й "напівцивілізовані" капіталісти програли нео/пост/феодальним рейдерам.
Знову таки, як у 1917-му.
Маємо соціальну інволюцію.
Склалася парадоксальна ситуація, коли на своїх вчорашніх антагоністів із числа "напівцивілізованих" я починаю дивитись як на цілком реальних попутників - поки коломойський не сидить…
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предлагаю, при оценке конкурсантов, бомжам давать преимущество, а недостаток образования компенсировать учебными курсами в Трускавце )))
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