 На посади керівників обласних податкових оголосять відкриті конкурси, - Верланов

Про це повідомив у Facebook голова ДПС Сергій Верланов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до проведення конкурсів виконувати обов'язки голів обласних податкових будуть заступники керівників територіальних органів Державної фіскальної служби. Зокрема, вони повинні створити окремі юридичні особи податкової служби в своїх областях.

"Ключові критерії відбору керівних кадрів досить чіткі і зрозумілі: бездоганна репутація, компетентність і професіоналізм, непричетність до корупції та відсутність кримінальних проваджень. Саме тому ми подали запити до правоохоронних органів щодо наявності розслідування, або будь-якого кримінального провадження відносно кандидатур на керівні посади територіальних органів ДПС", - повідомив Верланов.

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За його словами, зараз у Державній податковій службі працює 400 осіб. Сама служба запрацює повноцінно після того, як будуть створені її територіальні підрозділи, а уряд покладе на податкову функцію з адміністрування податків (забравши її в ДФС).