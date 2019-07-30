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 Суспільство
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 Суд над тітушководом Крисіним перенесено на осінь через нового адвоката

Верховний суд відклав на 10 вересня процес над організатором тітушок Юрієм Крисіним, що проходить у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час протестів на Майдані.

Про це повідомляє видання "Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перед початком судового засідання один із захисників Крисіна Всеволод Казмірук попросив суд надати йому час на ознайомлення з матеріалами справи.

"Дружина пана Крисіна недавно підписала зі мною угоду, тому я не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Прошу дати мені час, щоб забезпечити Юрію Крисіну захист", - сказав він.

На уточнювальне запитання суду, скільки саме часу потрібно, Казмірук сказав, що не більше місяця.

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Повідомляється, що працівники прокуратури підтримали таке рішення, не виключаючи водночас, що в подальшому у Крисіна можуть з'явитися нові адвокати, яким також потрібно буде час для ознайомлення з матеріалами справи.

"Хочу нагадати, що це вже п'ятий захисник Юрія Крисіна. Зараз ми можемо говорити про спробу зриву судових засідань, оскільки під час першого засідання один з адвокатів засудженого хворів, інший не надав ніяких пояснювальних документів", - цитує видання прокурора Юлію Малашич.

"Під час другого засідання один з адвокатів продовжував хворіти, а другий був зайнятий в кримінальному провадженні. Сьогодні ми бачимо нового захисника, дуже сподіваюся, що отриманий час він максимально використовує для ознайомлення з усіма матеріалами справи", - сказала вона журналістам.

Зазначається, що вислухавши сторони, суд виніс рішення перенести розгляд касаційної справи з 30 липня на 10:00 10 вересня.

Нагадаємо, що журналіста В'ячеслава Веремія було вбито в ніч на 19 лютого 2014 року. Тоді він їхав із роботи на таксі додому. На розі вул. Володимирської та Великої Житомирської журналіст зауважив озброєних тітушок у камуфляжі і масках і намагався їх сфотографувати з машини. Озброєні люди напали на автомобіль, почали його ламати, витягли водія і пасажирів. Водієві та іншому пасажирові після побиття вдалося втекти, а Веремія тітушки сильно побили, після чого вистрілили в спину. Веремія було доставлено в реанімацію Київської лікарні швидкої допомоги, проте внаслідок втрати великої кількості крові і травм уранці 19 лютого він помер під час операції.

18 вересня 2015 року начальник управління спецрозслідування Головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомив, що вбивцею Веремія є людина на ім'я Джалал Алієв. За неофіційною інформацією, вбивця воював на боці бойовиків "ДНР" і був убитий у Горлівці в липні 2015 року.

Шевченківський районний суд Києва 22 грудня визнав винним фігуранта справи Веремія Юрія Крисіна - йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з випробувальним терміном два роки. Генеральна прокуратура просила для нього шість років позбавлення волі. Крисін визнав себе винним у хуліганстві.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури і представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, змінивши умовний термін Крисіна на 5 років реального ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140309
 
 
 Топ коментарі
 
зеленский .хватит ,через своих судей ,отмазывать убийц майдановцев - когда посадишь - Крысина?
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я не понял - а кто сейчас керует - разве не зеля - Верховный суд отложил на 10 сентября процесс над организатором титушек Юрием Крысиным, проходящего по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремея во время протестов на Майдане.Источник: https://censor.net.ua/n3140309
кто отвечает сейчас за все - зеленский - так шо еще раз - ЗЕЛЯ - КОГДА ПОСАДИШЬ УБИЙЦУ
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включила дурочку. ибо без этого "аргументация" ещё слабее.
Петро не успел полностью разгромить портновскую систему. Но он смог её нагнуть. Сейчас гнида вернулась и дёргает за ниточки по заказу узеленского. Только и всего.
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зеленский .хватит ,через своих судей ,отмазывать убийц майдановцев - когда посадишь - Крысина?
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он их не назначал. но он чётко дал понять, что может выдавить из имеющихся судейских любое решение. ну как Кучма в своё время получил от КС решение, что 1 + 1 = 1
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С 2014 судьям угрожает? Какой наглец
Куда ж власть смотрела все эти годы
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включила дурочку. ибо без этого "аргументация" ещё слабее.
Петро не успел полностью разгромить портновскую систему. Но он смог её нагнуть. Сейчас гнида вернулась и дёргает за ниточки по заказу узеленского. Только и всего.
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Не успел за 5 лет разгромить то шо Портнов за 5 лет построил? 😁
Зато бодро отрапортовал об успехе судебной реформы

Неужели врал? 😲

Зы. Хватит уже на попередников кивать.
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Что тебя смущает? "Разгром портновской системы" есть норматив такой? Да? Как сборка разборка АК в ГТО?
Портнов - уже не папиредник - оно внештатный (?) сотрудник януковича-2.

Зато бодро отрапортовал об успехе судебной реформы
--
давай доказательно: где, когда, точный текст
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та отбросьтє ви еті условності - випускайте вже цього ватніка - нова власть вже рипутацію собі створила
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Крысин- будущий прокурор Украины. Это дух времени
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Цензор, напишіть про перевірку військових (ініційовану з ОП), що приймали участь у перепохованні загиблих вояків дивізії СС Галичина. І чому у Офісі Президента реакція була аналогічна реакції у Кремлі?
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Во время протестов на Майдане

5 лет прошло с 2014, а они все никак не осудят. Ну то Зе конечно виноват кто ж ещё
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я не понял - а кто сейчас керует - разве не зеля - Верховный суд отложил на 10 сентября процесс над организатором титушек Юрием Крысиным, проходящего по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремея во время протестов на Майдане.Источник: https://censor.net.ua/n3140309
кто отвечает сейчас за все - зеленский - так шо еще раз - ЗЕЛЯ - КОГДА ПОСАДИШЬ УБИЙЦУ
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твоя злочинна влада ответит ещё за то что 5 лет покрывала титушню и убийц Майдана
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Є більш значущі фігури тітушководи парашенко з ахмєтовим
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Дедушка Фройд просто рыдает над хфамилией этого ватного пи*ераста
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