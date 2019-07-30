 Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан

Про це він розповів на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Місцеві вибори ... Ви мусите зрозуміти, що їх неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Мотивація такого закону мені поки незрозуміла. Також у нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Частина виборів в об'єднаних територіальних громадах відбулася, а частина ні. Було б законодавство - було б логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори вже всіх у новій реальності, в новому існуючому місцевому самоврядуванні", - заявив Богдан.
Також глава Офісу президента зазначив, що прийняття цього рішення залежить від депутатів парламенту: "Чи буде ухвалено таке рішення, це діалог з депутатами. Вони всі мають свою думку".
Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені в 2020 році.
Источник:https://censor.net.ua/n3140307"
#двамесяцаназад её нельзя было закончить?
А ти бухаєш з Богданом чи колешся з Зеленським?
Продовжуй дивитися анонси "Сватів" і не колися.
При Порохе такого не было!!!
ОТГОПГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан
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Я трохи виправив назву.
шо правда? это не почутил? правда? шо беня разрешил? да? ой беня доведет тебя демократия!
всё твоё враньё про Петра разгребать не буду - уж больно куча информационного говна высокая. ограничусь одним вопросом. "мультимиллиардер" говоришь? да? Форбс сказал?
ты очень опытный и очень профессиональный тролль. кацапский? или польский?
Тільки офіційні статки Порошенка перевищують 20 мільярдів гривень.
, нарешті
Вторая причина: всю текучку тянет команда Гройсмана. Нова влада ничего не понимает: как руководить государством, и смертельно этого боится.
Я думаю что он с политического горизонта не исчезнет.
Оставьте руководство страной людям которые знают как это делать.
Ну не ваше это. Сами свои шеи сломаете, и страну под откос пустите.
ну и видосики постить..)))))
какой СПРАВИный маЛчик..)))