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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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Все про:місцеві вибори (81) ОТГ (44) Богдан Андрій (92)

 Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан

Голова Офісу президента Андрій Богдан пояснив, чому неможливо провести дострокові місцеві вибори в Україні.

Про це він розповів на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Також читайте: У "Слузі народу" та Євросоюзі наполягають на проведенні місцевих виборів у 2020 році

"Місцеві вибори ... Ви мусите зрозуміти, що їх неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Мотивація такого закону мені поки незрозуміла. Також у нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Частина виборів в об'єднаних територіальних громадах відбулася, а частина ні. Було б законодавство - було б логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори вже всіх у новій реальності, в новому існуючому місцевому самоврядуванні", - заявив Богдан.

Також глава Офісу президента зазначив, що прийняття цього рішення залежить від депутатів парламенту: "Чи буде ухвалено таке рішення, це діалог з депутатами. Вони всі мають свою думку".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені в 2020 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140307
 
   
 Топ коментарі
 
Зебобики находят тысячи причин, чтобы не работать!!!

При Порохе такого не было!!!
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Нужно закончить формирование ОТГ ОПГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан
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Я трохи виправив назву.
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Я жодного разу не дивився "Свати", може тільки анонси чи щось подібне.
А ти бухаєш з Богданом чи колешся з Зеленським?
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"Также у нас есть проблема незаконченной реформы местного самоуправления.
Источник:https://censor.net.ua/n3140307"

#двамесяцаназад её нельзя было закончить?
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Вот не надо этого, Порошенко всё должен был сделать #пятьлетназад...
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Потрібно вводити воєнний стан, щоб врегулювати правову ситуацію в країні і ввести в дію бойові статути, які досі не діють!!!!! Немає часу чекати, або вибори в місцеві ради зараз, або воєнний стан і військово-цивільні адміністрації керівників яких призначає Президент!
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з тебе бацька падатки що не стриже, весь час тільки й те робиш, що коменти кудаєш тут?
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парламента нет и это если бы да если уже надоело. Местные не работают, ждут выборов, а оказывается их не будет без закона. Неужели все законы Украины такие плохие и Узеленского сделают их суперовыми….
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З запою для початку вийди, а потім вибори проведеш.
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То адресовано смотрящему від Каломойші Богдану. А ти дивися "Свати" і не відволікайся.
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Я жодного разу не дивився "Свати", може тільки анонси чи щось подібне.
А ти бухаєш з Богданом чи колешся з Зеленським?
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О, а ЗЄля колиться все таки, я вважав що колеса ковтає, ти мабуть точно "сдєлал ето вмєстє" з ЗЄльою.
Продовжуй дивитися анонси "Сватів" і не колися.
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Зебобики находят тысячи причин, чтобы не работать!!!

При Порохе такого не было!!!
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Не издевайся над порохом он и так не может решить возвращаться ему в Украину или просить политического убежища в Турции.
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Найкращій варіант у Петра - робити явку і здавати всі схеми. За гратами він буде в безпеці, щонайменьше.
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У меня такое впечатление, что они всенародного любимца заключили в темный , сырой подвал! А если серьезно, кто помнит , чтобы руководители АП при Порохе не вылезали из медийного пространства! Фамилии их уже не все помнят!
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Это да. На экранах было только Кым Чым По.
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так там были политики, а здесь комики. Разницу улавливаете. Делайте с Украиной что хотите, но офис не готов ни к чему, сценарий еще Лена не дописяла
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Не только при Порошенко. Руководители администраций при любом президенте осуществляли только техническую работу и не лезли в эфиры и на пресс-конференции. Сейчас же реальность, видимо, такова. Зюзик только частично справляется с той ролью, на которую его наняли, вот и приходится Богдану, как смотрящему от нанимателей, за все отдуваться. Ведь и не скрывается, что кроме того, что он постоянно разъясняет все от имени президента, он еще и плотно его опекает, следя, чтобы тот не вышел за рамки прописанного ему сценария. Даже на пляж и лигу смеха одного не пустили. Вообще впечатление, что бедного Зюзика держат в плену, чтобы не убежал от страха перед тем, на что согласился наняться.
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Нужно закончить формирование ОТГ ОПГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан
________________________________________________________________________________
Я трохи виправив назву.
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Ці слова Богдан кілька днів тому не говорив, тобто ви як завжди брешете. Антифашист, одним словом.
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"Будет ли принято такое решение, это диалог с депутатами. Они все имеют свое мнение". Источник: https://censor.net.ua/n3140307
шо правда? это не почутил? правда? шо беня разрешил? да? ой беня доведет тебя демократия!
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Логично: вначале нужно создать инфраструктуру для фальсификации результатов, выборы проводить уже тогда, когда эта структура отлажена... Нужно закончить формирование ОТГ, а тогда уже проводить досрочные местные выборы, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 9760
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а вы думаете что за курсы повышения ума проходят в дорогом отеле...
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Смешно это делать человеку, который никогда не был во власти, но набрал голосов втрое больше мультимиллиардера, который отирался во власти всю жизнь, отжимая большие и маленькие заводы, фабрики, телеканалы, верфи, банки...
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чушь написал. зю - это зиц-председатель. настоящий автор грандиозного лохотрона "выборы 2019" - каломмойсий. он опытный рейдер.
всё твоё враньё про Петра разгребать не буду - уж больно куча информационного говна высокая. ограничусь одним вопросом. "мультимиллиардер" говоришь? да? Форбс сказал? Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 947
ты очень опытный и очень профессиональный тролль. кацапский? или польский?
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Йеменський, мародере, або в'єтнамський, якщо хочеш.
Тільки офіційні статки Порошенка перевищують 20 мільярдів гривень.
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просто бред, который не подтверждает ни один серьёзный источник.
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Народная примета: если заходишь в каменты, а петюшки кричат, что все пропало, значит, можно не беспокоиться: все идёт очень хорошо. ✌🏻
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слухай лалашка - а перерыв у тебя на обед хоть есть - стахановка ты цензоровская - бедненькая))))
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Тільки коли треба годувати того, кого вона доглядає у Німеччині.
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все идет хорошо к зашквару зели, и отмазок про небыло рычагов уже не будет )
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это точно - зелиной росой ты будешь обеспечен. в полной мере )))))
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а нафига народ за вас голосовал - если вы то не можете,то не так все поняли ,то пошутили - делайте или - до свиданье )))))))
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Поцы боятся собирать Раду. Потому что сейчас они могут куролесить и издавать любые указы, а с Радой всё придётся согласовывать.
Вторая причина: всю текучку тянет команда Гройсмана. Нова влада ничего не понимает: как руководить государством, и смертельно этого боится.
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Там ще гірше, бо стійкої більшості не буде. Коли всі це зрозуміють, то почнеться процес бродіння депутатів, яке закінчиться мордобієм Слуг народу.
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А ведь таки да, закончится мордобоем. Даже без участия Ляшка.
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Ах, как жаль, как жаль, что Ляшко пролетел мимо Рады. Кто же теперь будет землю на трибуне есть, коров к Раде приводить и вообще оживлять скучную жизнь народных избранников. Правда, у нас теперь главным клоуном страны работает президент, но к Ляшко я, например, за много лет как-то привыкла, а от этого нового с души воротит.
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Ляшко - великолепный артист по найму. Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 3131
Я думаю что он с политического горизонта не исчезнет.
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Несмотря на появление артиста по найму в роли президента, надеюсь, Ляшко сможет составить ему конкуренцию и с политического горизонта таки не исчезнет. Я бы пожелала ему удачи.
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Ехал бы ты домой в своё имение, Андрюша. И Зелю забрал с собой, в качестве ближайшего партнёра.
Оставьте руководство страной людям которые знают как это делать.
Ну не ваше это. Сами свои шеи сломаете, и страну под откос пустите.
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Досрочные местные выборы нужны, это даст возможность тщательно зачистить порохосрань, пусть не всю, но остатки гнид уже после этого будет легче давить. Короче, дустом их, дустом всю порохосрань!
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На той час Слуги народу будуть мати рейтинг менше 5% і ви на цих виборах сформуєте кандидатів, які викинуть вас на смітник.
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Чей, твой? Боже, откуда вы все такие беретесь? Судя по результатам выборов, идиотов верящих в анонимных провидцев шарлатанов из интернета вроде тебя очень мало, но без лоха и жизнь плоха, на твой век немножко хватит, так что сильно не расстраивайся.
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шариков недоделанный ) но шарикова опять превратили в то чем он был до 73%
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В країні стає все "кумедніше". Вся озвучка йде від голови ОПУ, тобто Богдана. Хто він такий по Конституції? А де пан преЗедент? Зеленській, ти - перша особа держави. Так чому Богдан відповідає замість тебе? ".....Вова, чому ти собі це дозволяєш? Ті або президент, або насрати. Все дуже просто".
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Хочеш послушати балабольство? Звернись до Порошенка. Вовік балаболити не любить, він робить справи.
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типа ползания на коленях и игра на рояляХ..??
ну и видосики постить..)))))
какой СПРАВИный маЛчик..)))
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Ви вважаєте, я про вас добре думаю? Ви погано мене знаєте.
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Ага, прямо "Дамбас паражняк нє гоніт")))) самому не смішно?))))
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Схоже Пєця і його мародерська більшість нєфіга за п'ять років не зробили. Тільки займались схематозом, виводом грошей за кордон і балабольством на ефірах.
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Ви за своїх починайте відповідати. Папєрєдніков нема.
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Пан розуміє різницю між 5 роками і 2ма місяцями? Аудит буде Порошенку! Аудит!
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интересно ты понимаешь значение этого слова - аудит??? маловероятно....
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сделали уж побольше чем сделал зеля катаясь на лигу смеха
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І це підтверджують експерти, що Порошенко вкрав і вивів за кордон десятки мільярдів доларів.
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ну да. только у тебя опечатка - ИкспеРДы, так правильно их обозвать..)
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Мьі так и думали, что вам надо закончить формирование вашей ОПГ...
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