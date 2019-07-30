 Потрібно завершити формування ОТГ, а тоді вже проводити дострокові місцеві вибори, - глава ОП Богдан

Про це він розповів на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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"Місцеві вибори ... Ви мусите зрозуміти, що їх неможливо провести достроково без прийняття відповідного закону. Мотивація такого закону мені поки незрозуміла. Також у нас є проблема незакінченої реформи місцевого самоврядування. Частина виборів в об'єднаних територіальних громадах відбулася, а частина ні. Було б законодавство - було б логічно закінчити формування ОТГ, а тоді здійснити перевибори вже всіх у новій реальності, в новому існуючому місцевому самоврядуванні", - заявив Богдан.

Також глава Офісу президента зазначив, що прийняття цього рішення залежить від депутатів парламенту: "Чи буде ухвалено таке рішення, це діалог з депутатами. Вони всі мають свою думку".

Нагадаємо, раніше лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені в 2020 році.