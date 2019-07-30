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Все про:Кабмін (2973) Укртрансбезпека (23) Ноняк (10)

 Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка

Кабінет міністрів відсторонив від роботи голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на публікацію в "Урядовому кур'єрі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Ноняка відсторонять від роботи. Тоді він пояснив, що причиною стало те, що був відсутній контроль за дотриманням встановлених норм ваги автотранспорту, і були побори з боку працівників служби.

Сам Ноняк після заяви Зеленського написав, що йому стало відомо про звільнення з посади з вуст деяких чиновників, і що він планує сприяти проведенню службової перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140304
 
   
 Топ коментарі
 
Но соевые шлюхи, вишь, не сдаются - грустят по мародёрам! Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка - Цензор.НЕТ 7413
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Очередному взяточнику сказали - прощай,так держать пан Зеленский.
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Зеля всех увольняет . В его команде совсем мало умных . Он один будет править страной ?
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ні..не один...готують в Трускавці "професіоналів" і це за два тижні Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка - Цензор.НЕТ 3226
так думаю.що всі "професіонали" повинні пройти Трускавець..вода там така..допомагає професіоналізму просратись
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Ох как йде луна от взрывов пуканов порохоботов на правде и тут. Прям можно феерверки днём и ночью увидеть
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Шиза косит ряды порохоботов! Сами с собой говорят и сами над собой смеются))
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просто для вас,зеботов,шиза,это ваше нормальное состояние,пытаемся говорить с вами на вашем языке,ну может не всегда получается у тех,кто букварь в первом классе не прокурил
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твое нормальное состояние - это соевый батон по самые гланды.
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ты,полупочтенный,зуй зеленые сопли,не отвлекайся на меня)
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как можно отстранить мэра, если это выбор жителей этого города?
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А из высранных кирпичей можно город построить.
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Ленін казав, що кухарка може керувати державою, виявляється не тільки кухарка, а пасічник, зек, барига, а з зе ще незрозуміло, чи це дурень грає роль розумного, чи навпаки.
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ждем переименование Черного море и некоторых городов - народ - Киев переименовывать не дам ,даже лично не дам
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Хотя Шолом-Алейхем любил свой Егупец - Киев, но если бы он не переехал, не было бы такого явления, как одесский юмор.
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Нове ім'я Києва давно є - Єгупєц.
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Не той тепер Єгупєц, Дніпро-річка не та Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка - Цензор.НЕТ 5432
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Там потрібне спільне патрюлювання разом з поліцією, і податковою. Тоді сума взятки виросте і перевозчикам буде не так вигідний перегруз... А брати будуть при любому керівнику, тому що там реальний бандитизм на перевозках, та і самі водії не готові до реальних навантажень на авто, він краще перегрузить чим декілька ходок зробить.
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Якщо я не помиляюсь, працівники трансбезпеки не мають права зупиняти, і тому вони завжди працюють разом із поліцією, ті зупиняють, а вони перевіряють і "обилечивают".
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Очередному взяточнику сказали - прощай,так держать пан Зеленский.
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Но соевые шлюхи, вишь, не сдаются - грустят по мародёрам!
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Хрен там,проститутки по клиентам не грустят,они грустят по количеству заработанного на них.
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Я обращался не к тебе порохобот,инах гаденышь.
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А я до тебе, але не треба було говорити тобі своє смердюче ім'я
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Иди давай, не оправдывайся и не огрызайся.
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Тобі огризатися? Ти нульовка. Тренуйся як Чечетов махати руками під час польоту.
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Давай иди,твои огрызания напрасны и пусты.
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Я вже прийшов, а ваш час йти скоро прийде. Самі не підете, то будуть виганяти сраною ганчіркою.
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Ты ещё не пришел,у тебя дорога долгая,иди молча и не тявкай.
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Це тобі невідомо, бо я визначаю свій шлях. Ти просто маленьке цуценятко, яке щось хоче тявкнути старшим Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка - Цензор.НЕТ 4560
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Шире шаг порохобот,шевели булками,тебя уже совсем не слышно.
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Очень мило,видно вы дама с хорошим образованием и высоким уровнем воспитания.
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и почему ты такой умный не в Трускавце????
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Напиши что нибудь интересное,поговорим,ехидный вопрос - признак низкого уровня самооценки.
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да ,моя оценка тебя,это ниже плинтуса,о чем с упоротым говорить?
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Ну не говори,забирай свои примитивные вопросы и иди туда,где тебе самое место.
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Три коммента - три вопроса,напиши что нибудь достойное,покажи свой разум и умение излагать мысли,тогда и поговорим про Трускавец и прочие курорты.
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ну уж нет,я теперь подожду как блеснут знаниями,избраники зебилов,после *тренинга* , особо интересны законопроэкты от Юзика)
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Я б навіть сказав, статевою ганчіркою. Причому так, що бігтимуть, висолопивши мови та мимоволі здаючи паркан змісту сечової бульбашки.
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сколько у нас ещё таких бесполезных контор на балансе государства висит..? думается не мерено..
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Маланец маланцу глаз не выклюет! Гройсман штампует указания Бени и Вовы! Скоро уволит Кличко!

Я еще раз "намекаю" маланской братии сейчас вся власть в ваших руках! Вся! Так что все бока будут тоже ваши! И последствия также! Это я вам чуть-чуть попортил кайф от хайпа!
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Похоже что клоун - внебрачный сын Лукашенко. Точно так сует нос куда попало. Про конституционные обязанности президента ему конечно никто не рассказал. Зеля! Пора уже по коровникам проверки устраивать, пора!
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А вот нажитое непосильным трудом надо оставить
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заявления Зеленского???

А что Зеленский уже перешел на должность следователя?
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Раньше никто не догадывался, как решать быстро все вопросы.
А сейчас - хопа! - президент без суда и следствия сказал - отстранить. Всего-то и делов!
Конгениально! Лукашенко обзавидуется!
Разгонят вмиг всех. Ну не всех... Гепы с допами останутся
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Янукович говорите всех своих поставил?
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Не розумію істерики зебілів, які виють про порохового Нойняка.
Нойняка кришували Омелян та Аваков. Все це когорта "Народного фронту". Працювали хлопці виключно на свою кишеню. Саме через таких покидьків Яценюк не став реанімувати "Народний фронт" як політичну силу. Саме через таких не було коаліції у Верховній раді.
І другий момент.
Зняти це простіше простого. Питання кого поставлять на це місце і за скільки часу новий очильник заставить працювати цю систему на державу?
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Нойняка кришували Омелян та Аваков. Все це когорта "Народного фронту". Працювали хлопці виключно на свою кишеню. Саме через таких покидьків Яценюк не став реанімувати "Народний фронт" як політичну силу. Саме через таких не було коаліції у Верховній раді.



ЯЦЕНЮК ПОНАБИРАВ ЗЛОДІЙНІ У ФРАКЦІЮ...
АЛЕ ВІН ЗА НИХ НЕ ВІДПОВІДАЄ? Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка - Цензор.НЕТ 3526
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Йдіть в жопу!
Воно ще капсом кричить!
У Тимошенки був Лозинський.
У Гройсмана перекладачем агент фсб.
У Порошенки в БПП Карнацький.
Да Яценюк поставив Авакова.
На справді впевненим можна бути лише в собі особисто і то не завжди.
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....після заяви Зеленського в...
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І МОМЕНТАЛЬНО ЗАПАЛАЛИ ПЕРДАКИ ПОРОХОБОТІВ НА цЕНЗОРІ..
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скоро и ваши гореть будут,и глаза на лоб полезут. Время покажет
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Просто отстранил? Как обычно это самое большое наказание. А СИЗО до выяснения?
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