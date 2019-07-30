 Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на публікацію в "Урядовому кур'єрі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Ноняка відсторонять від роботи. Тоді він пояснив, що причиною стало те, що був відсутній контроль за дотриманням встановлених норм ваги автотранспорту, і були побори з боку працівників служби.

Сам Ноняк після заяви Зеленського написав, що йому стало відомо про звільнення з посади з вуст деяких чиновників, і що він планує сприяти проведенню службової перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главу "Укртрансбезпеки" Ноняка відсторонено від виконання обов'язків, - Зеленський