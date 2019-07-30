 Кабмін після заяви Зеленського відсторонив главу "Укртрансбезпеки" Ноняка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на публікацію в "Урядовому кур'єрі".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Ноняка відсторонять від роботи. Тоді він пояснив, що причиною стало те, що був відсутній контроль за дотриманням встановлених норм ваги автотранспорту, і були побори з боку працівників служби.
Сам Ноняк після заяви Зеленського написав, що йому стало відомо про звільнення з посади з вуст деяких чиновників, і що він планує сприяти проведенню службової перевірки.
так думаю.що всі "професіонали" повинні пройти Трускавець..вода там така..допомагає професіоналізму просратись
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Нове ім'я Києва давно є - Єгупєц.
Я еще раз "намекаю" маланской братии сейчас вся власть в ваших руках! Вся! Так что все бока будут тоже ваши! И последствия также! Это я вам чуть-чуть попортил кайф от хайпа!
А что Зеленский уже перешел на должность следователя?
А сейчас - хопа! - президент без суда и следствия сказал - отстранить. Всего-то и делов!
Конгениально! Лукашенко обзавидуется!
Разгонят вмиг всех. Ну не всех... Гепы с допами останутся
Нойняка кришували Омелян та Аваков. Все це когорта "Народного фронту". Працювали хлопці виключно на свою кишеню. Саме через таких покидьків Яценюк не став реанімувати "Народний фронт" як політичну силу. Саме через таких не було коаліції у Верховній раді.
І другий момент.
Зняти це простіше простого. Питання кого поставлять на це місце і за скільки часу новий очильник заставить працювати цю систему на державу?
ЯЦЕНЮК ПОНАБИРАВ ЗЛОДІЙНІ У ФРАКЦІЮ...
АЛЕ ВІН ЗА НИХ НЕ ВІДПОВІДАЄ?
Воно ще капсом кричить!
У Тимошенки був Лозинський.
У Гройсмана перекладачем агент фсб.
У Порошенки в БПП Карнацький.
Да Яценюк поставив Авакова.
На справді впевненим можна бути лише в собі особисто і то не завжди.
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І МОМЕНТАЛЬНО ЗАПАЛАЛИ ПЕРДАКИ ПОРОХОБОТІВ НА цЕНЗОРІ..