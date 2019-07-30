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Все про:прем'єр (226) Богдан Андрій (92)

 Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан

Глава Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що питання призначення прем'єр-міністра України залежить від формату майбутньої коаліції у Верховній Раді.

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"Кандидатури прем'єр-міністра президенту вносить коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій - це одна система координат, тоді має бути коаліційна угода, повинні бути прописані ініціатори рішень, противаги, коаліційна рада, який обговорює ті чи інші, зокрема кадрові питання. якщо це буде монофракція - інше питання", - сказав Богдан.

Також він додав, що в будь-якій ситуації претендент на посаду прем'єр-міністра має провести зустріч з депутатським корпусом.

"Це не буде виключно рішенням президента, хоча дуже велика частина відповідальності лягає саме на нього", - сказав глава ОП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140303
 
   
 Топ коментарі
 
Аххха. Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8399
Чё, никак не можете найти такого идиота, который согласился бы за вами разгребать всю ту кучу дерьма, которую вы навалить успели ?
Куда дели половину ЗВР, гниды ?
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А пам'ятаєте їхні обіцянки про референдуми щодо важливих призначень на посади?
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При Пете 99% населания не вспомнили бы сходу фамилию главы АП.
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Ну догуглила бы уже, не осилила? Ложкин только до 2016 был.
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Да... Порохнявые страдают за прошлым. Сколько им ещё раком стоять...неизвестно.
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Чуваш, работай давай, 100 дней уже минуло.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
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Не буде коаліції. З вами, брехунами та злодіями ні хто на одному гектарі срати не сяде, за все відповідатимете самі.
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Какой коалиции???

Кому ты нужен? Нам точно нет.
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Коалиция 254 уже есть а остальные нх с пляжа. Я бы поступил именно так.
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Ну эти 254 могут поторговаться и прайс выставить за свои услуги.
Так что не так просто с коалицией
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Так с Зелей и здороваться ни кто из дипломатов даже не будет , не то что лидеров стран , дефолт , доллар по 200 ну и дальше по списку ( методичке ) . Что из этого сбылось , порохнявые ?
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Ще не вечір. НБУ продав неризидентма короткострокових ОВДП на 3 мільярди баксіів і продовжує продавати! Як ти думаєш, що станеться коли вони взимку по свої гроші прийдуть?
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То есть все начнётся вечером ? А шо при Пете ОВГЗ не продавали ? Открою тебе секрет : ни кто не будет вкладывать деньги если есть риск невозврата , да ещё и под меньшие проценты чем раньше .
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Шутка дня.порох освободил... Он мог только трусы освободить свои перед душем и то не всегда...
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а обезьянка не укусит случаем ? вот в чем вопрос?))
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да все низкие такие по жизни - комплекс у них ,однозначно
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А можно обезьянке банан засунуть?
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можно фотографа привлечь,ну и за плохое обращение с животным ,да и за многое другое))
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так я же с любовью бананчик то...……
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Мне одному это противно ? "Коалиционное соглашение, инициаторы решений, противовесы, коалиционный совет, который обсуждает те или иные, в том числе кадровые вопросы, монофракция ......"
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Им очень нужно назначить премьером кого-нибудь из другой фракции; хоть из Голоса.
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Вони всралися, що тепер вся відповідальність на них і всі претензії до них.
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Тебе лучше включить канал ностальгия по попрошенке(5 канал) и лечить нервы
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Богдан з ранку огірків з молоком наївся? Щось його несе не зупиниш... Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4927
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Страшно ему. Боится что вертолёт на Ростов будет с пустыми бензобаками.
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Ага, логорея у него.
Вчера несло Данилюка, сегодя - Богдана.
То ли, действительно, огурцов с молоком пережрали, то ли им не просто страшно, а испытывают они чувство ужаса.
Что такое, как же так, НЕУЖТО КРЫША ПРОТЕКЛА?
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Аххха. Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8399
Чё, никак не можете найти такого идиота, который согласился бы за вами разгребать всю ту кучу дерьма, которую вы навалить успели ?
Куда дели половину ЗВР, гниды ?
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І нафіга продали нерезидентвм ОВДП на 3 мільярди баксів?
Зара бидло радіє курсу, а що буде, коли ці нерезиденти прийдуть по свої гроші? А станеться це дуже швидко!
Хто має вуха нехай чує!
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100% , бомба заложена мощная , спекулятивный капитал может резко выйти из ОВДП
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Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан
________________________________________________________________________________
Це так Кошового готують на прем'єра?
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А пам'ятаєте їхні обіцянки про референдуми щодо важливих призначень на посади?
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Про них забули навіть Зє!Біли. У них же ж память як у рибки гупі.
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Так что уже не монокооалиция?? А герпес вчера бил себя пяткой в грудь и кричал что будет моно...
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Так Ахметов перекупив мажоритарників і тепер монокоаліція стала мінікоаліцією Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 3414
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а конкрєтнєй, бо їх розвелось шо собак нерізаних?
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Один из зебобиков...представитель главзебобика в кабмине...
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Стыдно Богдану не знать, если у одной партии есть большинство голосов, то коалицию невозможно создать.
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Почему же ? Можно вполне. Например, чтобы иметь гарантированное конституционное большинство.
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Украинская Конституция этого не позволяет. Коалиция нужна только для создания Кабмина, когда у ни одной партии нет большинства голосов.
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Moжно цитату из Конституции, которая прямо утверждала бы что если одна партия имеет абсолютное большинство, то коалицию создавать запрещено ?
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Сам погугли, недавно это озвучивал кто-то из КС.
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Maло ли чего они озвучивали. Они приняли абсолютно неконституционное решение о роспуске Верховной Рады.
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На формирование новой коалиции даётся месяц, но КС нарушил это положение закона.
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Если парламент голосовал и принимал законы, значит коалиция была.
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Значит была подпольная коалиция. За это нужно сажать Парубия.
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Совершенно верно, если для Вас Конституция не аргумент.
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Для прєзєлєнта з його "распускаюраду" Конституція аргумент?
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Роспуск Рады был полностью конституционен, в виду отсутствия как раз такой коалиции.
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По всей логике по другому не может быть. Странно что этого не знает Богдан. Что же он еще не знает?
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По логике я всё уже сказал: в коалицию могут объединиться несколько партий, независимо от того есть у одной из них абсолютное большинство или нет.
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"в коалицию могут объединиться несколько партий..."

...для чего?
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Для того чтобы несколько министерских портфелей отошли к другой фракции, например. Если в этой фракции есть хорошие специалисты, почему бы им не стать министрами ?
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Для этого достаточно простое большинство которое и так есть у Слуги.
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"Достаточно" - это не значит что запрещены любые другие варианты.
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Если есть большинство у одной партии, зачем коалиция?
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Я уже пояснил:
"Для того чтобы несколько министерских портфелей отошли к другой фракции, например. Если в этой фракции есть хорошие специалисты, почему бы им не стать министрами ?"
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Для этого не нужна коалиция. Достаточно одной партии отдать портфели кому угодно.
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Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 5212

Дворнику можно отдать портфель Минздрава ?
А слесарю - Минобразования ?
---
Вы вообще ничего не понимаете: что такое государственное управление, и чем занимаются министры на работе. Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 2751
Я напрасно потратил на вас время.
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Почему бы и нет, если есть большинство голосов?
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Потому что на должность министра назначают по профессиональным качествам, а не по партийной принадлежности.
Я же говорю - вы не понимаете как управляется государство. У меня нет никакого желания вас образовывать.
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"...заявил Магера, ссылаясь на статью 83 Конституции Украины"
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И что ? Пусть ссылается. Я тоже могу сослаться на статью 9-ю закона "О выборах Президента Украины" - Зеленский не владеет державной мовой, и потому не может быть Президентом. Кто меня будет слушать ?
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Вы просили ссылку на статью в Конституции, я Вам ее дал!
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Там нет никаких запретов, не фантазируйте.
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Та знайдуть якесь маладоє дарованіє із зєпутатов "врємєннобезработних". Як свого часу призначили Кірієнка перед дефолтом на россії. Назначение премьера зависит от формата будущего большинства в Раде, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 4555
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КУЧМА РВАЛ И МЕТАЛ. "В конце 90-х был случай: журналисты писали материал о том, что Кабмин злоупотребил при покупке дверей, украл кучу денег. Меня попросили это изобразить. Премьером тогда был Пустовойтенко. Карикатура была такая: Пустовойтенко пилит дверь, а рядом с ним стоит Кучма и говорит: "Пилите, Шура, пилите, они золотые". Мне рассказывали, что Кучма, увидев эту карикатуру, рвал и метал, якобы даже порвал газету в клочья", - рассказывает карикатурист Олег Середа.
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В очередь, очередь, сукины дети!!
Голосистый-первый!!
🤣🤣
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Какое отношение имеет глава ОП к ВР ? Коломойский и без тебя разберется кого премьром назначить . Кстати , о какой коалиции он гундосит ?
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Гыыы, таки всемя копытами и рогами за енто!!
🤣🤣🤣
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В частности, Казанский, ссылаясь на свой источник, заявил, что сценарий с сохранением действующего главы МВД Украины является основным для действующей власти."Слышал уже от нескольких людей такую информацию. Все названные ранее претенденты на должность премьера отказываются от этого поста, так как поставлено принципиальное условие: Арсен Аваков остается в Кабмине и возглавляет МВД", - коротко констатировал Казанский.Исходя из данного текста сообщения можно предположить, что команда Владимира Зеленского просто устраивает показательную борьбу за кресло министра МВД.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/185307_1564487248
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Яка ще коаліція?! У самих зе!сранців вже зараз розкол намічається: https://uainfo.org/blognews/1564466704-u-sluzi-narodu-namitivsya-rozkol.html
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