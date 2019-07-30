 Призначення прем'єра залежить від формату майбутньої більшості в Раді, - глава ОП Богдан

Про це він сказав на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
"Кандидатури прем'єр-міністра президенту вносить коаліція фракцій. Якщо буде створена коаліція фракцій - це одна система координат, тоді має бути коаліційна угода, повинні бути прописані ініціатори рішень, противаги, коаліційна рада, який обговорює ті чи інші, зокрема кадрові питання. якщо це буде монофракція - інше питання", - сказав Богдан.
Також він додав, що в будь-якій ситуації претендент на посаду прем'єр-міністра має провести зустріч з депутатським корпусом.
"Це не буде виключно рішенням президента, хоча дуже велика частина відповідальності лягає саме на нього", - сказав глава ОП.
Порох за это время две трети Донбасса освободил от российских наемников.
Кому ты нужен? Нам точно нет.
Так что не так просто с коалицией
Вчера несло Данилюка, сегодя - Богдана.
То ли, действительно, огурцов с молоком пережрали, то ли им не просто страшно, а испытывают они чувство ужаса.
Что такое, как же так, НЕУЖТО КРЫША ПРОТЕКЛА?
Чё, никак не можете найти такого идиота, который согласился бы за вами разгребать всю ту кучу дерьма, которую вы навалить успели ?
Куда дели половину ЗВР, гниды ?
Зара бидло радіє курсу, а що буде, коли ці нерезиденти прийдуть по свої гроші? А станеться це дуже швидко!
Хто має вуха нехай чує!
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Це так Кошового готують на прем'єра?
...для чего?
"Для того чтобы несколько министерских портфелей отошли к другой фракции, например. Если в этой фракции есть хорошие специалисты, почему бы им не стать министрами ?"
Дворнику можно отдать портфель Минздрава ?
А слесарю - Минобразования ?
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Вы вообще ничего не понимаете: что такое государственное управление, и чем занимаются министры на работе.
Я напрасно потратил на вас время.
Я же говорю - вы не понимаете как управляется государство. У меня нет никакого желания вас образовывать.
Голосистый-первый!!
🤣🤣
😁
🤣🤣🤣
😁
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