 "Дарниця" готова інвестувати в іноземні фармацевтичні стартапи до $100 млн, - Шимків

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню "Ліга".

"Ми дивимося на нестандартні рішення в генеричному бізнесі. Англійською це називається selective meds - таргетоване позиціонування препаратів у сучасних інноваційних формах. Це може бути нова система доставки медичного препарату, інфузійні препарати тощо", - пояснив він.

Шимків додав, що "Дарниця" готова інвестувати і в біотехнології, зокрема, вивчає такі проєкти в Китаї та США. За його словами, компанія також не відкидає інвестування в стартапи.

"Для нас на світовому ринку цікаві три напрями: "проблеми болю", "нервова система" та "кардіологія", - уточнив топменеджер.

Раніше повідомлялося, що українська фармацевтика увійшла в п’ятірку галузей за інтенсивністю інвестицій.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" охоплює близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.