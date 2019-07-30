 Україна має законодавчо боротися з "вічнозеленими" патентами у фармацевтиці, - Шимків

Про це сказав глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net. За його словами, українські закони, на відміну від європейських, дозволяють продовжувати дію патенту на препарат ще на п'ять років після закінчення основного терміну.
"Окремі компанії підтримують в Україні так звані "вічнозелені патенти". Це стримує вихід препаратів-генериків і змушує споживачів платити завищену ціну. Причина - в законодавстві, яке дозволяє продовжувати дію патенту на п'ять років після закінчення 20-річного терміну. Таким чином, українські компанії втрачають час на розробку (до чотирьох років), тоді як конкуренти з Європи можуть здійснювати поставки наступного дня після закінчення терміну дії патенту на референтний препарат", - пояснив топменеджер.
На його думку, "вічнозелені патенти" є однією з причин того, що препарат у Польщі може коштувати втричі дешевше, ніж аналогічні ліки в Україні.
Вирішення питання Шимків бачить в ухваленні на законодавчому рівні "Положення Болар", яке регулює питання розробки генериків до закінчення патенту на оригінальний препарат.
Як повідомлялося, на світовому фармринку настає "патентний обрив" (patent cliff) - період масового закінчення термінів патентів на ліки-блокбастери з об'ємом ринку понад $1 млрд. Це відкриває великі можливості для генеричних фармкомпаній, зокрема і українських.
Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер в реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.
Пускай учит матчасть, а то сдуру дров наломает.
десяток аптек и всех у кого будут фальшивые лекарства не просто закрыть а посадить по статье покушение на убийство группой по сговору с особым цинизмом в особо крупных
после этого я поверю что зельцы не поддерживают Геноцид украинцев
После этого и стали сажать. А пока была админответственность - ментов фальсификация не интересовала.
А с осени Супрун вводит отслеживание лекарство по маркировке. Можно будет самому с телефона проверить - фальсификат или нет. В ЕС уже с 2017 года такая система работает. Сразу при пробивании на кассе штрих-кода будет видно - кто где произвел и даже через каких посредников в аптеку попал.