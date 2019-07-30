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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:ліки (289) Шимків (53) фармринок (22)

 Україна має законодавчо боротися з "вічнозеленими" патентами у фармацевтиці, - Шимків

Недосконале законодавство України заважає вітчизняним фармацевтам виробляти генерики (авторизовані копії оригінальних препаратів), через що українські виробники програють конкуренцію європейським компаніям.

Про це сказав глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net. За його словами, українські закони, на відміну від європейських, дозволяють продовжувати дію патенту на препарат ще на п'ять років після закінчення основного терміну.

"Окремі компанії підтримують в Україні так звані "вічнозелені патенти". Це стримує вихід препаратів-генериків і змушує споживачів платити завищену ціну. Причина - в законодавстві, яке дозволяє продовжувати дію патенту на п'ять років після закінчення 20-річного терміну. Таким чином, українські компанії втрачають час на розробку (до чотирьох років), тоді як конкуренти з Європи можуть здійснювати поставки наступного дня після закінчення терміну дії патенту на референтний препарат", - пояснив топменеджер.

На його думку, "вічнозелені патенти" є однією з причин того, що препарат у Польщі може коштувати втричі дешевше, ніж аналогічні ліки в Україні.

Вирішення питання Шимків бачить в ухваленні на законодавчому рівні "Положення Болар", яке регулює питання розробки генериків до закінчення патенту на оригінальний препарат.

Як повідомлялося, на світовому фармринку настає "патентний обрив" (patent cliff) - період масового закінчення термінів патентів на ліки-блокбастери з об'ємом ринку понад $1 млрд. Це відкриває великі можливості для генеричних фармкомпаній, зокрема і українських.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер в реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля компанії - кардіологія, неврологія і проблеми болю. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140299
 
 
 Топ коментарі
 
Вечнозеленые у нас не в фармацевтике, а при власти сейчас. прости госпаде...
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Скоро осень. Зелень пожелтеет и опадет. Природу пока еще никто не отменял.
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Вечнозеленые у нас не в фармацевтике, а при власти сейчас. прости госпаде...
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Скоро осень. Зелень пожелтеет и опадет. Природу пока еще никто не отменял.
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Схоже, прийде осінь, зелені аркуші дерев пожовтіють і впадуть - і більшості населення замість м'якої осінньої меланхолії на душу почнуть чавити гіркі борошна сумління за свій вибір(хоча ніт, винен буде все одно Порох)
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Спокійно, все норм, я теж. За "аркушем борошна" міг би здогадатися - тут свої
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какие-то эксперименты можно с Крысиным проводить. Все дешевле.
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неплохая мысль. И еще приструнить импортеров. Много воли дали - отечка у нас вполне себе качественная, а то что у нас продается под именами мировых брендов, на самом деле клепается по лицензии в Индии и Китае.
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Вечнозеленые патенты это совсем другое. Это когда закончился патент на вещество - фирма берет патент на способ его пр-ва, закончился он - на кристаллическую форму в-ва, потом на композицию и так далее.
Пускай учит матчасть, а то сдуру дров наломает.
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может проверить
десяток аптек и всех у кого будут фальшивые лекарства не просто закрыть а посадить по статье покушение на убийство группой по сговору с особым цинизмом в особо крупных
после этого я поверю что зельцы не поддерживают Геноцид украинцев
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Проверяют. Сажают. То, что на Цензоре этого не пишут - это не значит, что такого нет. В Украине с 2011 года фальсификация лекарств - уголовное преступление.

После этого и стали сажать. А пока была админответственность - ментов фальсификация не интересовала.
А с осени Супрун вводит отслеживание лекарство по маркировке. Можно будет самому с телефона проверить - фальсификат или нет. В ЕС уже с 2017 года такая система работает. Сразу при пробивании на кассе штрих-кода будет видно - кто где произвел и даже через каких посредников в аптеку попал.
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