 У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов

Про це він повідомив в інтерв'ю "Медузі", передає Цензор.НЕТ.

За словами Чистова, на Донбасі він займався збором даних для передачі ЦРУ, через що був у подальшому засуджений в Росії за держзраду.

"(Мені вдалося дізнатися. - Ред) дуже багато щодо участі РФ і спецслужб у цьому конфлікті. У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся", - сказав Чистов.

Він також підтвердив "причетність співробітників російських спецслужб до "Призрака"", але відмовився повідомити подробиці через острах за своє життя і життя його рідних.

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Варто зазначити, що за участь у конфлікті Чистова внесли в базу даних "Миротворець".