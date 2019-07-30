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 Політика України, За кордоном
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Все про:війна (1650) Росія (19138) спецслужби (179) Донбас (12629)

 У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов

Колишній співробітник МВС РФ Євген Чистов, який влітку 2014 року брав участь у бойових діях на Донбасі в складі банди "Призрак", а зараз відбуває в Росії тюремний термін за держзраду, підтвердив присутність російських військових і співробітників спецслужб на неконтрольованій території Донецької та Луганської областей.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Медузі", передає Цензор.НЕТ.

За словами Чистова, на Донбасі він займався збором даних для передачі ЦРУ, через що був у подальшому засуджений в Росії за держзраду.

"(Мені вдалося дізнатися. - Ред) дуже багато щодо участі РФ і спецслужб у цьому конфлікті. У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся", - сказав Чистов.

Він також підтвердив "причетність співробітників російських спецслужб до "Призрака"", але відмовився повідомити подробиці через острах за своє життя і життя його рідних.

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Варто зазначити, що за участь у конфлікті Чистова внесли в базу даних "Миротворець".

У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140298
 
 
 Топ коментарі
 
он опоздал…,этих доказательств уже столько, что не поверит только мертвый....
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Сидит в рашн.тюрьме и бриться говорить?Та шо вы говорите))
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Сидит в рашн.тюрьме и бриться говорить?Та шо вы говорите))
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Ну пока сидит. Начнёт говорить - может и лечь.
Это ж рф
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Бриться...☺ Может у них и побриться, если болтать будет . От уха до уха.
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"Говорить о них сейчас я опасаюсь"... уже все сказал...
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он опоздал…,этих доказательств уже столько, что не поверит только мертвый....
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В доказательство одно слово: Информнапалм
Понятно, что прокси-войска не могут проводить общевойсковые операции без участия кадровых войск (как было видно у Дебальцево, и где целому полковнику, а теперь генералу Степанищеву прострелили ноги), но держать их поле - нет смысла. На это хватает и прокси. Но адресная работа (все эти "Краснополи", "Тирады", "Жители", операторы БПЛА, РЭР/РЭБ, обслуживание ПВО - висит на кадровых спецах - там квалификация нужна).
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Все вышеуказанные станции РЭР/РЭБ отмечены в отчетах ОБСЕ и снимках с их беспилотников. Точка. А российские солдатики достаточно заселфились по соцсетям, прекрасно запалили и свои части, и свою штатную технику. Весь этот материал собран воедино группой ИнформНапалм. Очень советую.
Зря что ли российское командование ввело цензуру внутри вооруженных сил и разрешает лишь кнопочные телефоны?
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а это очень просто. Военный человек говорить что нет военных, потому, что он, НОРМАЛЬНЫЙ человек, военными считает тех, кто не снимает шевронов и знамен.
А так да - АРМИИ нет. Есть сброд ублюдков, когда-то считавшихся офицерами и солдатами.
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В Корею, Вьетнам тоже ехали по обычному паспорту
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если боится или опасается...чего сейчас квакнул? что надо ему???
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та хвалиться он может чем угодно.. правильно? а смысл...что-то хочет? а что???
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И что? И так ясно, что спецслужбы шарят по всему миру. На то они и спецслужбы.
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И Новоазовск инопланетяне захватывали... И раша тв пистят, когда показывают "не погибших контрактников"... Вот такое оно "все равно"))) Но как речь о ПРЕСТУПЛЕНИЯХ рашки, то сразу и не все равно...
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а у каламойского, кучми, пінчука, зєлєнського-нєт доказатєльств. ха ха ха.
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А шо, мои рабы из псковского десанта уже не доказательство? Как стекломоя нажрутся, обязательно начинают "Подмосковные вечера" завывать и "хайль путин" вопить. Уж и бил, и говорил, а они всё своё. Врач говорит, что это врожденный рефлекс, всосаный с водкой матери. Кстати, может кому нужны? Отдам даром. На Сенцова это дерьмо точно не сменяешь.
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Скажіть йому хтось що він сам є доказом. москалі-с )))
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Сидит на рассии в тюрьме ,говорит что рассия террорист ,но не скажу почему У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов - Цензор.НЕТ 6456 чефира перепил или чё?
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