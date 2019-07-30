 У мене є конкретні докази участі РФ і спецслужб у війні на Донбасі, - російський найманець Чистов

Про це він повідомив в інтерв'ю "Медузі", передає Цензор.НЕТ.
За словами Чистова, на Донбасі він займався збором даних для передачі ЦРУ, через що був у подальшому засуджений в Росії за держзраду.
"(Мені вдалося дізнатися. - Ред) дуже багато щодо участі РФ і спецслужб у цьому конфлікті. У мене були конкретні докази їхньої участі. Говорити про них зараз я побоююся", - сказав Чистов.
Він також підтвердив "причетність співробітників російських спецслужб до "Призрака"", але відмовився повідомити подробиці через острах за своє життя і життя його рідних.
Варто зазначити, що за участь у конфлікті Чистова внесли в базу даних "Миротворець".
Это ж рф
Понятно, что прокси-войска не могут проводить общевойсковые операции без участия кадровых войск (как было видно у Дебальцево, и где целому полковнику, а теперь генералу Степанищеву прострелили ноги), но держать их поле - нет смысла. На это хватает и прокси. Но адресная работа (все эти "Краснополи", "Тирады", "Жители", операторы БПЛА, РЭР/РЭБ, обслуживание ПВО - висит на кадровых спецах - там квалификация нужна).
Зря что ли российское командование ввело цензуру внутри вооруженных сил и разрешает лишь кнопочные телефоны?
А так да - АРМИИ нет. Есть сброд ублюдков, когда-то считавшихся офицерами и солдатами.