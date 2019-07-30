 Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".
"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це видається, як мінімум, дивним і некомпетентним. Ця пресконференція нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше, - зазначив Кличко. - Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - підкреслив Віталій Кличко.
Він іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.
Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".
Надеюсь, киевлянам хватит мозгов снова его выбрать.
а им отдать Кличка нах й
вот бы он построил мост над парком сансусси над оранжереей как раз там такой же холм как и в Киеве
немцы тупари не додумались сами....
ШО Ж ВЫ ПРАХОБОТЫ ТАКИЕ БРЕХЛИВЫЕ. ЕЩЁ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ТЫ ЗДЕСЬ ЖЕ РАССКАЗЫВАЛ КАК ТЫ ЖЕ РЕГУЛЯРНО ШАСТАЕШЬ ЧЕРЕЗ СТАНИЦУ ТУДА СЮДА. ДОМОЙ И НАЗАД В УКРАИНУ. 😂😅😂
и посадить на 5 лет
Когда каждая ступенька на Пейзажной аллее обходится нам в 300 000,00 грн ( триста тысяч), то как-то очень легко сразу понимаешь, что байки рассказывает нам именно Кличко.
А то Данилюк вещал вчера, сегодня у Богдана словесный понос, а где же сам Президент?
Он еще жив или уже нет?
В Австралии вестминстерская (парламенская) система правления!
"Дебилы, б**"(С)
Что и рекомендуется определить в суде.
А забить голову в трусы он пусть попробует Ленноксу.
Виталик будет выглядеть похуже Сявіка, которого Юля гладила по голове
Специально реформировали АП в Офис президента, дабы он, будучи люстрированным, смог возглавить новую структуру. Для этого Офис позиционируется как Патронатная Служба, глава которой уже, вроде как, и не чиновник.
Раз так, то как может обычный наемный менеджер (пусть даже очень высокопоставленный), не будучи госчиновником, просить Кабмин уволить главу КГГА? Это как?!))
Субъект обращения? Может, Конституцией предусмотрено?)
Премьер-министра нет.
Сами за все отвечают, сами, одни.
Сироты.
Кто нибудь из тролляк не хочет пособить?
Должен же кто будет отсиживать?
Записывайтесь, ЗЕбобики., доброволцы нужны помимо Богдана.
СМОТРИ В ЗЕРКАЛО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ. 😂😅😂
1. КЛИЧКО -Тупой потамуша так в квартале шутят
2. КЛИЧКО - Коррупционнер потомуша так на Г+Г канале сказали
3. КЛИЧКО - Плохой управленец потомуша четай пунк 1 и 2
По-этому должны занять его места "новые лица" с квартала и с канала Г+Г бо так честно кто кричит держите вора тот самый честный. Агаа
"Не пытайся все заглотить, а то подавишься!"
Клюкву из болота череп тот любил,
И, когда над кладбищем всходила луна,
Говорил ей череп такие слова:
- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!
Говорила клюква черепу в ответ:
"Ты всего лишь череп, даже не скелет!
Чем с тобою на могиле чинно гнить,
Лучше с чуваками в баре водку пить!"
Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!
Приходила клюква во чувацкий бар;
Чуваки сидели там и пили вар.
В тот же вечер клюква им и отдалась,
А из-под подушки раздавался бас:
- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!
Шёл прохожий по дорожке, песню пел,
А на заборе, свесив ножки, труп сидел.
Испугался тот прохожий и упал,
А покойник засмеялся и сказал:
- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!
І от так вся країна. Кожне місто, митниця, залізниця, аеропорти. Всюди "смотрящі", які просто забирають 50% податків.