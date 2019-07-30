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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Київські новини
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Все про:Богдан (27) Київ (6342) Кличко (645)

 Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію, оприлюднену на пресконференції керівником Офісу президента Андрієм Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Удар".

"Коли такі речі говорить керівник Офісу президента - це видається, як мінімум, дивним і некомпетентним. Ця пресконференція нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток, маніпулятивних домислів і нічого більше, - зазначив Кличко. - Усі свої, як ви думаєте, "страшилки", пане Богдане, передавайте до правоохоронних органів. І не ганьбіться подібними "інформаційними виступами"! Ви ще й законами і Конституцією маніпулюєте", - підкреслив Віталій Кличко.

Він іще раз наголосив, що кияни обирають владу, на яку покладають відповідальність за все, що відбувається в місті. А спроби розділити посади мера та голови КМДА є намаганням позбавити громаду права впливати на процеси управління столицею і наступом на місцеве самоврядування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві. ВIДЕО

Раніше керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан заявив, що на зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком просив мера відійти від інституту "смотрящих".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140294
 
   
 Топ коментарі
 
После речей преЗедента шутки про Кличко автоматически не смешные
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Кияни за Кличка, а ось "понаєхавшиє" з хацапєтовок- проти
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Да он хотя бы в состоянии без бумажки это озвучить пусть иногда и с ошибками. И языка 4 знает, а не полтора.
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Підалік, підеш міст продавати квиточки
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Ну я ж казав, що то Зєльц з Бодіком на мосту Пєдаліка, скло б'ють по ночах.
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Лучший мэр Киева минимум за 20 лет, что я тут живу.

Надеюсь, киевлянам хватит мозгов снова его выбрать.
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Пойдёт к «лучшему президенту со времён Независимости»
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може чтобы закончить мост на Русановку нада нанять тех кто строил мост в Крым
а им отдать Кличка нах й
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какой еще "мост в Крым"?? Крым это полуостров, соединен с материком перешейком, зачем какой-то дурак станет туда строить мост?? бред какой-то вы несете
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и доп вопрос - какой еще нах "мост на Русановку"?? там достаточно мостов, некуда уже новый притулить. вы всегда такой бред про мосты несете?
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я скоко раз предлагал своим друззям в Берлине чтобы выбрали мэром Кличка чето не хотят
вот бы он построил мост над парком сансусси над оранжереей как раз там такой же холм как и в Киеве
немцы тупари не додумались сами....
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А ты предложи немца на ладах калинах ездить в место своего автопрома
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АЛЛЁ, ЛУГАНДОНЕЦ, КАКИЕ 20 ЛЕТ ты В КИЕВЕ ЖИВЁШЬ?????? 😂😅😂
ШО Ж ВЫ ПРАХОБОТЫ ТАКИЕ БРЕХЛИВЫЕ. ЕЩЁ В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ТЫ ЗДЕСЬ ЖЕ РАССКАЗЫВАЛ КАК ТЫ ЖЕ РЕГУЛЯРНО ШАСТАЕШЬ ЧЕРЕЗ СТАНИЦУ ТУДА СЮДА. ДОМОЙ И НАЗАД В УКРАИНУ. 😂😅😂
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Я бы поспорил, какой политический труп сейчас в склепе находиться ....
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Верните Киеву Магдебургское право, которое начиная с 19-го века всем правителям стояло поперек горла !!!
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з передаста Кличка нада взыскать в бюджет полную стоимость моста
и посадить на 5 лет
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от мертвого осла уши вы получите, а не Клыча !
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Виталий, ты ьыл гордостью Украины и как можно было так низко пасть???
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ты находишься настолько ниже, что его падение было бы для тебя телодвижением далеко в космосе. а был ли мальчик? фуфло от ВАзелинской мрази, это продолжения гамноплевания "украли#мародеры" для всеверующего быдла, поклонников секты Ж+Ж и Г+Г. .
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вчера в одной передаче прозвучало интересное предложение: создать киевскую агломерацию которая будет включать близлежащие к Киеву населенные пункты с центром в Киеве, тогда вопрос решится сам собой - Кличко руководит Киевом, а киевской агломерацией - другой человек
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Это он типа дурачком прикинулся. Вся страна про смотрящих знает. И только мер не в курсах...
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тут пол страны не знает что война 5 лет идет а ты про смотрящих
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Не знаю какой руководитель из бывшего шикарного боксера Виталия Кличко. Недавно спрашивал у знакомых киевлян: " У вас Кличко мэр или просто Виталик?". Так "Виталик" из их уст звучало как самое мягкое обидное слово.
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не знаю, шо там у тебя за знакомые киевляне, но похоже презренные мизерабли
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да-да, а как показали его в костюме на велике- то вообще Педаликом прозвали.
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Не люблю Київ, вороже місто. Місцеві жителі дивляться на тебе як на гівно... Мабуть радіація з Чорнобильської зони на них так діє..(
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А як виглядати? Весь в тату та з зеленим волоссям..?
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вот и отлично, а то и без тебя понаехало тут.. Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко - Цензор.НЕТ 393
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((..в хостел прийшов, а з тебе ще й за постіль вимагають платити..(( змушують в носках ходити..(( тобто розуватися на порозі.
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на гівно скрізь так дивляться, не тільки в Києві.
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хто ж вас знає.. кому більше довіряти - вашим словам в інтернеті, чи всім місцевим жителям, які на вас так дивляться...
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что то напоминает "ви все вриетееее!!!" богдан хоть бумаги какие то показал на чем его запрос основывается... а этот как обычно...
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его пресс-секретарь зачитала. Виталя такое пока не выучил
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ну я бы на месте Кличко так не горячился бы.

Когда каждая ступенька на Пейзажной аллее обходится нам в 300 000,00 грн ( триста тысяч), то как-то очень легко сразу понимаешь, что байки рассказывает нам именно Кличко.
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А где сам Владимир Александрович?
А то Данилюк вещал вчера, сегодня у Богдана словесный понос, а где же сам Президент?
Он еще жив или уже нет?
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А тебе мало своего президента, так ты волнуешься за нашего ,порохобот,за .Думай об английской королеве,может полегчает)))
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Какого "своего президента", школота лахтинская?
В Австралии вестминстерская (парламенская) система правления!
"Дебилы, б**"(С)
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Упоминание Кличком склепа - намёк Богдану, шо перед тем, как «крошить батон» на почетного чемпиона мира по боксу, к тому же - супертяжа, хорошо бы побывать на кладбище, поинтересоваться наличием свободных мест, прайсом на услуги и всё такое. Ведь Богдан ещё не имеет практического опыта жизни с напрочь отбитой и упавшей в трусы головой.
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Кличко может отбить голову, в этом он признанный мастер. А вот в мыслительной деятельности ему помощь не помешала бы. Вот ты ему и помоги с обоснованием стоимости простой такой ступеньки на Пейзажной аллее в Киеве, которую Виталик прикупил за 300 000,00 грн. ( 10 000 евро) каждую. Тут реально нужно серьезно постараться и предоставить серьезные аргументы и Кличко явно один не справится.
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Помоги - в смысле за даром(?), не-не - так дела не делаются. Я, с одной стороны, конечно честный человек, но в большей степени - бескорыстный любитель денежных знаков. И потом, я совсем не против, чтобы чемпиону, более того - герою, годков на 5-на 7 всучили кайло в руки - с такою перспективой чемпиону легче будет прощаться с денежными знаками на услуги по обоснованию.
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ну с таким способностями и превалированием любви к денежным знакам над честностью и Кличко видать страдает. Вот пусть бы и продолжил этим заниматься в своей промоутерской компании. Но когда он начинает тратить наши деньги из любви к денежным знакам, то он должен понимать, что тут наступает уголовная ответственность и голову в трусы забивать нужно не тому кто об этом рассказал, а растратчику.

Что и рекомендуется определить в суде.

А забить голову в трусы он пусть попробует Ленноксу.
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Я всегда говорил, что в приветствии «Героям слава!» надо уточнять «Гадскому папе Пороха - пендель, Кличку - кайло в руки, Надю Савченко - в дурдом...», и так далее по списку.
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сам-то богдан попал во власть через задний проход знакомых нечистоплотных сутенёров и папиков, и теперь ещё учит других, уже как порядочная мадам, "всего добившаяся сама"..
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виталя,вызови этого бурята на ринг)

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и что ?
Виталик будет выглядеть похуже Сявіка, которого Юля гладила по голове
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на брейн ринг... )))




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Бик теж великий, а в консервну банку вміщується. Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко - Цензор.НЕТ 965
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Вы же помните, как Богдана назначали в должность?
Специально реформировали АП в Офис президента, дабы он, будучи люстрированным, смог возглавить новую структуру. Для этого Офис позиционируется как Патронатная Служба, глава которой уже, вроде как, и не чиновник.

Раз так, то как может обычный наемный менеджер (пусть даже очень высокопоставленный), не будучи госчиновником, просить Кабмин уволить главу КГГА? Это как?!))
Субъект обращения? Может, Конституцией предусмотрено?)
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Вообще то "должность" Богдана означает на деле завхоз! Оно вообще не должно вякать о кадровой политике в государстве!
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Никого то у "коземанды"(С) нет: посла в США сняли, а нового не назначили.
Премьер-министра нет.
Сами за все отвечают, сами, одни.
Сироты.
Кто нибудь из тролляк не хочет пособить?
Должен же кто будет отсиживать?
Записывайтесь, ЗЕбобики., доброволцы нужны помимо Богдана.
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Был уважаемым спортсменом и гордостью Украины, полез в политику - связался с мародером и стал жлобоватым быдлом, которое двух слов адекватно связать не может.
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Проблема в тому, що президентом на зміну мародеру теж обрали не інтелектуала і не те щоб оратора...
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Проблема в том, что 25% тупорылых сидят в говне не понимают, что на них сверху срут. А когда перестали срать и пытаются их вытащить из дерьма, они начинают вопить, чтобы вернули все обратно.
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Причому тут обратно? Що заважало голосувати не за коміка Зе, а за інтелектуала Гриценка? У людини три освіти, з них дві в США. Він кандидат наук - справжній, не куплений, бо викладає в Могилянці. І в воєнних справах більше розбирається, ніж Зе, і є українцем по духу, а не космополітом.
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Завадило те що його потрох втопив, котрий його боявся більше ніж інших. Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко - Цензор.НЕТ 9307 Ця **** і сам не гам і іншім не дам.
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Как показала практика - около 93% избирателей не хватило ума проголосовать за Гриценка.
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То же самое, что и тебе ПОМЕШАЛО ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛА , ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИСТА, ЗАРЕКОМЕНДОВАВШЕГО СЕБЯ ОТЛИЧНОГО КРИЗИС МЕНЕДЖЕРА - ЮЛЮ. 😂😅😂
СМОТРИ В ЗЕРКАЛО ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАВАТЬ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ. 😂😅😂
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Вытаскиватель слушай сюда не нравиться глава города объявляйте местные выборы. А то так говорим много про народовластие и "слуг народа" что руки чешуться своих смотрящих назначать.
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Был нормальным спортсменом открою секрет что Кличко когда боксировал тоже многим не нравелься особенно любителям различных катлеткиных.
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кличка на нари, не треба було красти у дітей інвалідів Києва
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СУТЬ ТАКОВА
1. КЛИЧКО -Тупой потамуша так в квартале шутят
2. КЛИЧКО - Коррупционнер потомуша так на Г+Г канале сказали
3. КЛИЧКО - Плохой управленец потомуша четай пунк 1 и 2

По-этому должны занять его места "новые лица" с квартала и с канала Г+Г бо так честно кто кричит держите вора тот самый честный. Агаа

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Суть в том что ты порохобот сраный, поэтому клячко хороший
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Поэтому плохой он или хороший должны решать на местных выборах, жители города, а не зрадоебы и вечные плакальщики всепропальщики
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Ты законы сначала почитай, а потом перди, амёба тупорылая. До мародера мэра Киева выбирали на 4 года. Сейчас (благодаря соевому барыге) это назначаемая безвременная должность.
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Какая безвременная должность мера Киева? Откуда такой бред? В следующем году очередные выборы мера! . Пресконференція Богдана нагадувала "байки зі склепу" - добірка пліток і маніпулятивних домислів, - Кличко - Цензор.НЕТ 239
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Он не местный, он с Мухосранских болот которые находятся в Московии. Делайте скидку🤔
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Почему в следующем, а не через 2 или 5 лет?
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Так не тупи "знаток законов" тебе говорят пусть ******* объявляет местные выборы. А не втирает про каких то там смотрящих которые приходят и свободно уходят а ответственности некто не несет
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Кличко - мер, якого вибрали кияни, а хто такий богдан? Чому воно, люстроване чмо вякає?
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Срок, на который его выбирали киевляне закончился более года назад!
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но выбрали ж мером, а он хочет как и прежде 2 кресла после истечения полномочий мера. Киевляне его не избирали головою КГГА.
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Вспомните дорогие киевляне какая богатая биография у этого молодца, особенно в 90-х годах. Всё начинается с азов!
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Богдан, в Учении о Зеленой Сопле сказано:

"Не пытайся все заглотить, а то подавишься!"
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це ж треба, "байки із склепа" напомнили мені про пісеньку, яку я чув років 30 назад На могиле старый череп чинно гнил,
Клюкву из болота череп тот любил,
И, когда над кладбищем всходила луна,
Говорил ей череп такие слова:

- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!

Говорила клюква черепу в ответ:
"Ты всего лишь череп, даже не скелет!
Чем с тобою на могиле чинно гнить,
Лучше с чуваками в баре водку пить!"

Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!

Приходила клюква во чувацкий бар;
Чуваки сидели там и пили вар.
В тот же вечер клюква им и отдалась,
А из-под подушки раздавался бас:

- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!

Шёл прохожий по дорожке, песню пел,
А на заборе, свесив ножки, труп сидел.
Испугался тот прохожий и упал,
А покойник засмеялся и сказал:

- Ты приходи в могилу - погниём вдвоём,
Ты приходи в могилу - песню там споём,
Ты приходи в могилу - будем чинно гнить,
И черви земляные будут нас любить!
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Я уверен, что Кличко нечего делать на посту мэра, а не только КГГА.
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Везде аферы с землей. Вы посмотрите, что творится у метро "Лесовая" Там все огородили и пройти нельзя. Надо идти через парк Киото, где все вытоптано. Надо взбираться по лестница или кручам без лестниц. Ни пенсионер не пройдет, ни мать с ребенком. И Если стройка, а она уже год не начинается, только все огородили, то надо было сначала подготовить безопасные пути прохода для людей. А так издевательство над людьми.
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До офісу Зеленського зателефонували поважні люди і запропонували "поділити" бюджет Київа 50 на 50. АП повідомляє, що справа передана у правоохоронні органи.

І от так вся країна. Кожне місто, митниця, залізниця, аеропорти. Всюди "смотрящі", які просто забирають 50% податків.
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