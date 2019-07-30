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 Є кілька кандидатур на посаду глави КМДА, включно з Кличком, - глава ОП Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що президент Володимир Зеленський розглядає кілька претендентів на посаду голови Київської міської державної адміністрації, включно з чинним керівником міськадміністрації Віталієм Кличком.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, сьогодні є кілька кандидатур на посаду глави КМДА. І то це політичне рішення, і політична відповідальність президента", - сказав Богдан.

За його словами, серед претендентів і нинішній міський голова Києва.

"На зустрічах з паном Кличком я йому говорив, що він один із претендентів, оскільки він відома, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялися справи в Києві, то він може бути перепризначений", - додав глава ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Питання про погодження звільнення Кличка з посади голови КМДА буде винесено на найближче засідання Кабміну, - Гройсман. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140293
 
   
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А Конституцию и Законы Украины они не рассматривали?
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Заявление: "Прошу избрать меня Генеральным Секретарем ЦК КПСС и, ОДНОВРЕМЕННО, Председателем Президиума Верховного Совета СССР"
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Да, ипало конечно у этого богдана чисто всрутскомирское. Из него самое то, хероев разведчиков памятники на мордоре ваять.
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"Ми хочемо зняти Кличка, щоб потім його знову, можливо, призначити", - бурятська "логіка".
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Надюха ты где? Объясни ентот сюреализм
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Они уже неоднократно доказали, что они рядовые гопники. Им конституция и законы Украины до одного места. Ребята не думают головой, не чем думать, что будет после них и как их будут вешать за ноги на Майдане.
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