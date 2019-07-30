 Є кілька кандидатур на посаду глави КМДА, включно з Кличком, - глава ОП Богдан

Про це він заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наскільки мені відомо, сьогодні є кілька кандидатур на посаду глави КМДА. І то це політичне рішення, і політична відповідальність президента", - сказав Богдан.

За його словами, серед претендентів і нинішній міський голова Києва.

"На зустрічах з паном Кличком я йому говорив, що він один із претендентів, оскільки він відома, публічна особа. Якщо народ і влада побачать, що помінялися справи в Києві, то він може бути перепризначений", - додав глава ОП.

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