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Все про:Шимків (53) фармринок (22) Дарница (1)

 Фармацевтичну компанію "Дарниця" оцінили у понад $400 млн, - Шимків

Фармацевтична компанія "Дарниця", згідно з нещодавно проведеним незалежним оцінюванням, коштує більш як $400 млн.

Про це повідомив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю виданню Liga.net.

За його словами, фармацевтика є перспективною галуззю, тому у світі ринкові мультиплікатори оцінки фармбізнесу істотно перевищують середні мультиплікатори в інших галузях.

"Коли йдеться про купівлю бізнесу, середні мультиплікатори при оцінці генеричних компаній становлять 10 EBITDA. Існують угоди з мультиплікатором 27-28. Наприклад, глобальна угода з придбання компанії Shire компанією Takeda оцінюється в $81 млрд", - сказав Шимків.

Він підкреслив, що українська фарма відповідає світовому тренду.

"Ми - частина світового ринку, який динамічно розвивається і зростає. Водночас Україна входить до списку найбільш швидкозростаючих ринків у світовій фармгалузі. Темпи зростання української фармацевтики в останні роки складають в середньому 11% на рік. Це втричі вище показників економіки України в цілому", - сказав він.

Мультиплікатори для українських фармпідприємств Шимків оцінює на рівні 8-10 залежно від портфеля компанії. При цьому він підкреслив, що продуктовий портфель "Дарниці" відрізняється від багатьох конкурентів і є її перевагою.

"Якщо порівнювати з конкурентами, у нас цікава спеціалізація. У компаній-лідерів портфель переважно складається з препаратів "ніс","горло" і "діабет". У нас фокус на "серце"(кардіопрепарати), "проблеми болю" і "нервової системи", - розповів топменеджер.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер у реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" містить близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується в 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140291
 
 
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аценілі шо похороноє бюро і ломбард...слава кредітам!
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ну, як кватіра в центрі города Кийова
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я тобою "пишаюся" соєвий підсвинок...малюй далі!
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вигодно крейду таблєтіровать, оказуйєця
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їхні анті біотіки колись були нре дай Боже!
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..як і їх "Ибупрофен"...крейда по всіх аптеках України...
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если цитрамон продавать по 20 гривен за блистер, то "дарницу" можно оценить и в миллиард $!
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