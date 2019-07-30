 Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.
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"Замість параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний покласти початок нової традиції вшанування всіх, ким пишається Україна", - сказав він.
А кто вам сказал, что вы имеете право вводить свои традиции, в замен сложившихся традиций. Может быть люди хотят на День Независимости услышать презедента, услышать с первых уст планы по развитию страны, пути решения евроинтеграции и североатлантической интеграции, его видение взаимоотношений с агрессором.
а то складывается впечатление, что презедент боится армии и народа.
а сейчас парад скомарох и геев.. тьфу блин, здобулы!!!
а как День Независмости - так непонятное "шествие" ....
и вообще по закону ты - никто, ну разве что Зелин друг-шептунец, присматривающий за зелёным буратиной..
ЗЫ интересно, сколько котят в своём отрочестве замучил этот.. государственный (прости Господи) деятель?.. хотя, какой гидрант, такой и шланг к нему
Или он думает, что зелёный свитер - это и есть камуфляж ?
Когда выяснилось, что военные-Патриоты все-равно пройдут парадом - решили примазаться...
СЗеруни! Злякалися!
Это, мать вашу, никакой не парад!
Спроби відмінити парад триваюь вже не перший рік.
І в минулому році подібне також було. (Парад тоді все ж-таки провели). Чудову відповідь рік тому написала блогер Таня Адамс (вона ж Худякова) - дружина АТОшника, переселенка з Донецька.
*
Tanya Adams
18.08.2018
Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня
(Понимать, кому нужно сказать «спасибо». О параде.)
Прочитала ********.
«Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня».
Нет, *****.
Не сапогами, а «Таланами».
И да. Пройдут.
Пройдут от Хрещатика и до самых границ.
Рано или поздно.
Выпихивая эту пошесть балалаечную обратно за поребрик.
Укатывая её гусеницами в донбасский чернозём и пески Приазовья.
Небесная сотня была началом в этой войне, но война не кончилась.
Они полегли, следующие встали.
И пока есть эти следующие, ты можешь жить.
Ты, пьющий пиво над Днепром. Возвращающийся вечером с работы. Целующий своих детей.
Ты можешь жить.
А они пройдут парадом.
В новой форме, «по гражданке» или в поношенном «бундесе», с медалями и памятными значками, без ног и с ПТСР, добровольцы и мобилизованные, молодые и старые, из Львова и Донецка.
Смотрите, ***** унылые, СМОТРИТЕ.
Благодаря им вы не знаете, что такое «гуманитарная помощь» и комендантский час.
Благодаря им вы не знаете значения слова «прилёт».
Благодаря им вы можете надеть вышиванку и не быть за это привязанным к столбу толпой отморозков.
Благодаря им вы можете не думать, куда спрятать своих детей, и не знать, чем отличается звук миномёта, гаубицы и «Града».
Смотрите, *****, на бывших своих защитников, настоящих и будущих.
Именно они ловят в себя пули, пока вы тут тошните за утренним кофе под фейсбучек про испорченный асфальт и то, что не время сейчас. У вас всегда - не время.
Вам оно муляє. Вы НЕ сопричастны. Вы всё ********. Или ******** чуть позже.
Потому что рано или поздно сторону придётся выбирать каждому. Или залезть под плинтус и не отсвечивать.
А я пойду на парад.
Мне не жаль киевского асфальта.
Мне жаль, что слово «защитник» стало звучать обыденно. Привыкли. Успокоились. Расслабились. Не очкуем уже так отчаянно, как в 2014-м.
Вникните в слово «защитник»!
Хоть раз в год вникните!
Поверьте, ничего в жизни нет ****** беззащитности и беспомощности.
Когда что-то происходит вокруг тебя, страшное, смертельное, ********, ломающее почву под ногами, обращая на тебя внимания не больше, чем на муравья, а ты не можешь ничего противопоставить.
Ты просто стоишь и слушаешь, как стучит пульс в висках. Глухо, словно через слой ваты.
Мироздание твоё **********. Прям тебе на голову.
Они просто пришли и просто отобрали у тебя всё.
У тебя был выбор уехать, с мясом вырвав предыдущие 20 лет жизни, или остаться там. Беспомощным и беззащитным. Пятый год.
И у вас есть выбор. Другой совсем.
Быть гражданином или говном в проруби.
Понимать, кому надо сказать «Спасибо!», и не стесняться это сделать.
Ощутить гордость, что стоим. Что не упали. Что сумели консолидироваться и дать в зубы.
Потешные хохлы превратились в укров, наростили мяса и зубов.
И ещё вот это «дети будут думать, что война - это правильно и хорошо. Они будут хотеть стать военным, взять в руки автомат» (с).
Нет, ребята.
Война - это факт. Факты не бывают хорошими, плохими или неправильными.
Да, ребята.
ПУСТЬ хотят. Пусть учатся.
Потому что, наши мужья не умели воевать, но им пришлось.
Так пусть эти научатся, а им не придётся.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.
https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
Израиль более 70 лет воюет и проводит военный парад авиации, в день Независимости ....