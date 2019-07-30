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Все про:День незалежності (233) парад (151) Богдан Андрій (92)

 Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан. ВIДЕО

Цього року в Україні День Незалежності святкуватимуть у новому форматі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів глава Офісу президента Андрій Богдан на брифінгу у вівторок.

Відео 112

"Замість параду в радянських традиціях з недешевою демонстрацією техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний покласти початок нової традиції вшанування всіх, ким пишається Україна", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про святкування Дня незалежності: без параду, будуть молебні і покладання квітів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140287
 
   
 Топ коментарі
 
Когда военные решили провести парад самостоятельно, а тебе примазаться надо.
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73% идиотов!
Вы обрекли страну на 5 лет позорняка)))
Шо там со снижением тарифов?
С посадками? С зп по 4000 евро для учителей?
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В Украине парады отменили при президентстве овоща яныка. Началось это с отмены военного парада на 20-ю годовщину Независимости..... Возобновил традицию парадов президент Украины Петр Порошенко. Первый парад состоялся в 2014 году. После этого парады проходили ежегодно. В 2018 году возобновила присутствие на параде авиация. В параде приняли участие военные капелланы. Также впервые в параде приняла участие отдельная "коробочка" из девушек. На параде присваивались звания Героя Украины и почетные наименования подразделениям, которые отличились в боевых действиях на Донбассе. Однако новая власть решила, что ориентироваться в государственной политике стоит на овоща, и решила также отменить парад ко Дню Независимости.
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Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традицииИсточник: https://censor.net.ua/n3140287

А кто вам сказал, что вы имеете право вводить свои традиции, в замен сложившихся традиций. Может быть люди хотят на День Независимости услышать презедента, услышать с первых уст планы по развитию страны, пути решения евроинтеграции и североатлантической интеграции, его видение взаимоотношений с агрессором.
а то складывается впечатление, что презедент боится армии и народа.
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раньше военный парад был которым все гордились...
а сейчас парад скомарох и геев.. тьфу блин, здобулы!!!
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Вот-вот: как ********* - так у них марши и парады,
а как День Независмости - так непонятное "шествие" ....
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в стране по-прежнему война.. Вася Богдан, нельзя быть "слегка беременным"..
и вообще по закону ты - никто, ну разве что Зелин друг-шептунец, присматривающий за зелёным буратиной..
ЗЫ интересно, сколько котят в своём отрочестве замучил этот.. государственный (прости Господи) деятель?.. хотя, какой гидрант, такой и шланг к нему
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как свиноликая бенина буратина может говорить о достоинстве?!
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Главнокомандующий Зеленский хоть раз надевал форму ВСУ ?
Или он думает, что зелёный свитер - это и есть камуфляж ?
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Ох и тугодумы. Три недели понадобилось, чтобы оценить собственную глупость и включить заднюю.
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Богдан,ви сказали,ніяких парадів? Сказали.Той і йдіть в сраку.народ сам розбереться а ви не примазуйтесь,все одно це не ваше свято.
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Обкакались зебилоиды.
Когда выяснилось, что военные-Патриоты все-равно пройдут парадом - решили примазаться...
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В чём собственно проблема для проведения Парада ? - Парад принимает Президент - а точнее Главнокомандующий... а такого в стране сейчас нет .... так что будут ходить по Хрещатику жрать Шаурму.
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Нет никаких препятствий для того, чтобы парад принимал Начальник Генштаба, если Президенту, как человеку невоенному, это неловко.
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Так для этого на каждом столбе должен висеть гутаперчивый Порох и эбонитовая дубина - шобы каждый желающий мог с достоинством эбонуть светлый образ Порохатого Шоколатье.
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все порохоботы - платны дешёвые зебильные ушлёпки.
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все зелеботі - платные дорогие ушлёпки Замість параду на День Незалежності в Києві буде Хода гідності, - глава ОП Богдан - Цензор.НЕТ 8906
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зелеботы - это соевые боты плохо пишущие про Зе.
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О, шоу соевых ботов.
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"Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины"
Это, мать вашу, никакой не парад!
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И ешё, мать вашу, они совсем не как при Прошенко слева направо, а по новому, справа налево пройдут!
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Я что-то недопонимаю, или "Шествие достоинства" это парад без техники? По мнению президента техника сильно мешает достоинству? Не пойму, зачем переименовывать парад в шествие? Ну не будет там техники, и что, теперь парад не парад? Для меня, лично, шествие с похоронами ассоциируется, и звучит как-то траурно, словно само достоинство отправляем в дальний путь...
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Так як ми йдемо в Європу,то мусимо відмовитись від проклятого совєтского наслєдія - парадов тєхнікі...Замість того буде шествіє достоінства,гдє впєрєді з наібольшим достоїнством будуть шевствовать геї,лесбійки і прочіє *********,які лучше всєх знают дорогу до свєтлого європєйскава будущєва...
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А він запитав у військовослужбовців, у курсантів вищих військових вузів, майбутніх захисників Батьківщини та і у суспільства чи готові вони відмовитися за 30 серебряніків від честі і можливості показати , що вони є, що вони потрібні державі! І як він збирається розділити ті копійки від проведення параду між всіма військовослужбовцями, курсантами та іншими силовими службами, що зазвичай приймають участь у параді. Що вже списки складені "учасників" залишилося тільки "преміювать". Можна глянути на розподіл коштів?!
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А де гроші на будівництво нової адміністрації президента? А ось і гроші! Закон збереження маси...
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"Вместо парада на День Независимости в Киеве будет..." © Богдан
Спроби відмінити парад триваюь вже не перший рік.
І в минулому році подібне також було. (Парад тоді все ж-таки провели). Чудову відповідь рік тому написала блогер Таня Адамс (вона ж Худякова) - дружина АТОшника, переселенка з Донецька.
*

Tanya Adams

18.08.2018
Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня
(Понимать, кому нужно сказать «спасибо». О параде.)

Прочитала ********.
«Они сапогами пройдут там, где умирала Небесная сотня».
Нет, *****.
Не сапогами, а «Таланами».
И да. Пройдут.
Пройдут от Хрещатика и до самых границ.
Рано или поздно.
Выпихивая эту пошесть балалаечную обратно за поребрик.
Укатывая её гусеницами в донбасский чернозём и пески Приазовья.
Небесная сотня была началом в этой войне, но война не кончилась.
Они полегли, следующие встали.
И пока есть эти следующие, ты можешь жить.
Ты, пьющий пиво над Днепром. Возвращающийся вечером с работы. Целующий своих детей.
Ты можешь жить.
А они пройдут парадом.
В новой форме, «по гражданке» или в поношенном «бундесе», с медалями и памятными значками, без ног и с ПТСР, добровольцы и мобилизованные, молодые и старые, из Львова и Донецка.
Смотрите, ***** унылые, СМОТРИТЕ.
Благодаря им вы не знаете, что такое «гуманитарная помощь» и комендантский час.
Благодаря им вы не знаете значения слова «прилёт».
Благодаря им вы можете надеть вышиванку и не быть за это привязанным к столбу толпой отморозков.
Благодаря им вы можете не думать, куда спрятать своих детей, и не знать, чем отличается звук миномёта, гаубицы и «Града».
Смотрите, *****, на бывших своих защитников, настоящих и будущих.
Именно они ловят в себя пули, пока вы тут тошните за утренним кофе под фейсбучек про испорченный асфальт и то, что не время сейчас. У вас всегда - не время.
Вам оно муляє. Вы НЕ сопричастны. Вы всё ********. Или ******** чуть позже.
Потому что рано или поздно сторону придётся выбирать каждому. Или залезть под плинтус и не отсвечивать.
А я пойду на парад.
Мне не жаль киевского асфальта.
Мне жаль, что слово «защитник» стало звучать обыденно. Привыкли. Успокоились. Расслабились. Не очкуем уже так отчаянно, как в 2014-м.
Вникните в слово «защитник»!
Хоть раз в год вникните!
Поверьте, ничего в жизни нет ****** беззащитности и беспомощности.
Когда что-то происходит вокруг тебя, страшное, смертельное, ********, ломающее почву под ногами, обращая на тебя внимания не больше, чем на муравья, а ты не можешь ничего противопоставить.
Ты просто стоишь и слушаешь, как стучит пульс в висках. Глухо, словно через слой ваты.
Мироздание твоё **********. Прям тебе на голову.
Они просто пришли и просто отобрали у тебя всё.
У тебя был выбор уехать, с мясом вырвав предыдущие 20 лет жизни, или остаться там. Беспомощным и беззащитным. Пятый год.
И у вас есть выбор. Другой совсем.
Быть гражданином или говном в проруби.
Понимать, кому надо сказать «Спасибо!», и не стесняться это сделать.
Ощутить гордость, что стоим. Что не упали. Что сумели консолидироваться и дать в зубы.
Потешные хохлы превратились в укров, наростили мяса и зубов.
И ещё вот это «дети будут думать, что война - это правильно и хорошо. Они будут хотеть стать военным, взять в руки автомат» (с).
Нет, ребята.
Война - это факт. Факты не бывают хорошими, плохими или неправильными.
Да, ребята.
ПУСТЬ хотят. Пусть учатся.
Потому что, наши мужья не умели воевать, но им пришлось.
Так пусть эти научатся, а им не придётся.
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Во, проход только солдат это правильно а тратить деньги на технику и ремонт дорог после этой техники глупо.
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Саме так ."Не на часі" . Як говорять всі вороги України . Їм і суверенітет України не на часі , мерзота з полігромадянством якщо не на папері то в душі .
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гнида каже за ходу гідності??? Падлюки зрозуміли, що люди саморганізуються й вирішили спаскудили все своїми пиками та фішечками...
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Просим помолиться за украинских моряков, взятых в плен россиянами в международных водах Черного моря и которые восемь месяцев содержатся князем Темнейшим в подвалах Лефортовской тюрьмы. А также за их детей, которые не видят своих отцов.
25 ноября 2018 года «собиратель земель и морей русских», князь Темнейший, в воскресенье, сразу после утренней православной литургии и молитвы, по «благословению» Начальника РПЦ мп Кирилла Гундяева (кличка в отделе кадров на Лубянке - «Михалыч») дал команду военным Сергея Кунжутовича Шойгу обстрелять из корабельных орудий два небольших украинских катера и портовой буксир, обвешанный старыми автомобильными покрышками, находившиеся в международных водах Черного моря за двенадцатимильной зоной.
«Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!» - перемежая команды рулевому православными матами и проклятиями в адрес «укропов», капитан российского корабля береговой охраны «Дон», совершил таран украинского буксира и вывел из строя один из его двигателей.
Согласно радиоперехвату, предоставленному СБУ, в котором зафиксированы переговоры морских офицеров и пилотов российских самолетов и вертолетов, российские корабли ФСБ несколько раз пытались таранить украинские катера, но те - легко уходили от столкновения и маневрировали так, что москвитяне ничего не могли с ними поделать и с разрешения Кремля обстреляли надстройки катеров (где находились моряки) крупнокалиберными пушками.
Три расстрелянных «братским адним народом» украинских корабля в качестве трофеев, православные россияне приволокли на буксирах в оккупированный Керчь. В кубрике, под усиленной охраной, московские пираты доставили на берег двадцать четыре украинских моряка взятых москвитянами в плен. Шестеро из них были ранены при обстрелах снарядами и нуждались в немедленной в медицинской помощи.

https://ipnews.in.ua/news/video/davi-ego-sprava-zazhimaj-b-d-poyavilos-video-tarana-ukrainskogo-buksira-rossijskim-sudnom/?fbclid=IwAR0tVyll0MOSwcFd1AmYJKET24Lmb-0gK0sNAatLL7_CssbNc9vZ3uLQlsI
Российская Федерация приносит с собой смерть мирным жителям везде, где появляется «Русский мир». А там, где его еще нет, звучат автоматные очереди из российского оружия, изготовленного на российских военных заводах. «Русский мир» нужно остановить, иначе он намотает человеческие кишки на гусеницы танков тувинца Сергея Кунжутовича Шойгу.
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Під час порошенківського параду 2014 року ми залишилися без підтримки у Хрящувалому (4км від Луганська), Новосвітлівці та в ЛАПі. Замість наданої броні, з якою ми повинні були зайти у мій рідний (майже порожній) Луганськ ми через тиждень очікування під цілодобовими обстрілами з боку росії дочекалися заходу в Луганську область 4 БТГ путинських кадрових військових частин у співвідношенні приблизно 10 до 1. Довелося відходити до річки Сіверський Донець (до м.Щастя). Підлеглі нашого "головнокомандуючого" з його гієнштабу намагалися здати Щастя також (водну перешкоду для ворога), надавши наказ про відступ до Старобільська. Цей злочинний наказ ми не виконали. Під час війни техніка повинна воювати, а не по парадах шабовдатися. Щоб той парад порошенко колом у сраку зайшов та в горлі став!
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Воюющая страна обязана проводить военный парад :
Израиль более 70 лет воюет и проводит военный парад авиации, в день Независимости ....
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