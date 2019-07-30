 Нацрада з ТРМ виявила порушення в ході позапланової перевірки телеканалу Медведчука NewsOne

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів член Нацради Сергій Костинський у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Перевірка відбулася, нашу групу пустили на телеканал NewsOne, але акти не підписали. І зараз ми готуємо проект рішення про розгляд результатів цієї перевірки. Я думаю, це відбудеться найближчими тижнями. Ми точно не будемо це питання затримувати - ми зацікавлені в тому, щоб оперативно розглянути. І якщо факти порушень - розпалювання ворожнечі - підтверджуються, то я прогнозую, буде застосовано санкції", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи виявила перевірка на телеканалі NewsOne факти розпалювання ворожнечі, Костинський відповів ствердно: "Фактично так, і ці результати перевірки ми розглядатимемо на найближчих засіданнях".

Він зазначив, що під час перевірки телеканалу NewsOne Нацрада з питань телерадіомовлення досліджувала висловлювання в тих передачах, які анонсували телеміст із російським телеканалом "Россия 1" та низку інших фактів. "Телеміст - це був контекст... Ми досліджували не телеміст, а передачі, які анонсували телеміст, а також інші передачі, які ми моніторили до цього: наприклад, там, де українців називали фашистами", - сказав Костинський.

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Нагадаємо, український телеканал з медіаімперії кума Путіна, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Росія-1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі погрози".

Також стало відомо, що представники телеканалу NewsOne відмовляються отримувати повідомлення від Нацради про проведення позапланової перевірки, яка має відбутися протягом 22-23 липня.