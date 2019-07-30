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 Політика України
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Все про:Кличко (645) Богдан Андрій (92)

 Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві. ВIДЕО

На зустрічах з міським головою Києва Віталієм Кличком керівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан просив мера відійти від інституту "смотрящих".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Богдан заявив під час брифінгу у вівторок.

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Також, за словами Богдана, Кличко сам підтвердив, що не контролює Київраду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

"Він велика людина, але він втратив контроль у Києві. Він підтвердив, що не контролює ситуацію в місті. Він не задіяний у корупції, але іноді він користується можливістю пересуватися приватним транспортом", - додав Богдан, очевидно, кажучи про розслідування програми "Схеми "про політ Кличка на літаку з Вадимом Столаром і Максимом Микитасем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140284
 
   
 Топ коментарі
 
И заменить их на смотрящих Бени КАЛомойского.
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Богдан , ты такой же смотрящий .
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Андрюша, тебе вже 2 рази петиціями просять відійти з посади! І шо таки відійшов?
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Богдан бреше, Клично особисто задіяний в корупційних схемах та кримінальних оборудках і тому Кличко має йти під суд! Якщо Зеленський буде відмазувати Кличка, то піде під суд разом з Кличком!
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И заменить их на смотрящих Бени КАЛомойского.
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Маловато. Он то что решает? Витрина для отвлечения . Рулят Столары и Ко. Не каждый может смотреть в завтрашний день, потому что может не все, но смотреть не каждый............
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Андрюша, тебе вже 2 рази петиціями просять відійти з посади! І шо таки відійшов?
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порада кличкам- один удар і богдан...в нокауті! і рейтинги зростуть! і сбу з чортом бакановим не поможуть
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а кто свонил чтобы кличко "согласовывал" все с зе-смотрящими
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У "смотрящіх" вже є інститут? А туди за результатами ЗНО беруть? Богдан його в якому році закінчував? Диплом міжнародного зразка і чи його визнають за кордоном?
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У Богдана с сердечком нелады,почками.Чтобы нормализоваться ему надо попросить кличковых диетологов.И всю оставшуюся жизнь следить за своим весом,а то будет, как Пораженко пинджак в портки заправлять.
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Богдан: Я шесть раз просил Кличко отойти от института "смотрящих" в Киеве
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Де суд та рішення, що існує інститут "смотрящіх"? Нема? Тоді висловлювання Богдана є фейком і спробою рейдерства. Хіба можна "просити" когось у таких справах?
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цей чуваш хоче прибрати Київ до рук своїх,виступае проти Клічко котрий вибраний мер і зробив багато для столиці
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богдан 6 раз сказал шо он гандогнан, богдан-гандогнан жирный ублюгнан.
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А мордочка в Богдана запухша крім тохо що очі бурятські і мовлення таке наче бухає регулярно.
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Богдан, иди на хрен! Это наш Мэр!

Цирковой труппе в Киеве не место. Езжайте туда, где родились.
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Не, а какой! С мордой чуваша будет тут указывать Киевлянам!

Гопота гаражная!
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Ясен перец, что надо просить, а то Корбан не трудоустроен...
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Та годі, Кличко просто не погодився на Зэ!Сматрящіх від єтнічної мафії богообраного народу, це правда, а всі інше - брехня!
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Богдан требовал, чтобы Кличко стал смотрящим, Кличко не согласился, так в чем богдановская логика? Богдан: Я шість разів просив Кличка відійти від інституту "смотрящих" у Києві - Цензор.НЕТ 9105
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Зараз би Клоуну затіяти дострокові вибори в столиці і програти їх
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Он не контролирует Киевскую Раду, ясен пень, там избранные людьми депутаты, какие уже они и кто за кем стоит , другой вопрос. Интересно будет посмотреть на созданное монобольшинство в ВР, как они будут работать, с какой четкостью кнопки нажимать. Делай раз, делай два, отставить, разойтись, можно оправиться...
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Вообще возникает такое впечатлеие, что хоть из этих ребят никто в армии не служил, но мироустойство они представляют как большую казарму, завтра ЗЕ скажет, ...отставить коррупцию, раз, два!!!... И бабах, все такие с нимбами над головами, парят в эфире, и один вопрос у всех, как же так, тысячи лет истории человечества, в грязи, в крови, в коррупции, а тут пришли ребята в кедах из Кривого Рога, и все порешали..
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Смотрящие это уже институт власти в Украине? Четвёртая ветвь?
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всё , витаха, сколько там после тебя рынков осталось: ну, Владимирский они не снесут....
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Кароч, Виталий отойди от корыта, оно теперь наше.
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