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 Політика України
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Все про:Зеленський (2250) Клімкін (1485) Трамп (1893)

 "Вірю в те, що в них встановиться нормальний особистий контакт", - Клімкін про зустріч Зеленського і Трампа

Глава МЗС України Павло Клімкін спрогнозував, якими будуть відносини між Зеленським і Трампом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання, чи допоможе зближенню президентів той факт, що обидва працювали на телебаченні, глава МЗС сказав: "Я не можу цього сказати. Якийсь час шоу The Apprentice, яке вів Трамп, було одним з найпопулярніших. Я цікавився думкою про це шоу багатьох своїх американських друзів і знайомих - комусь воно дуже подобалося, комусь ні. Це суто індивідуальна справа. Я вважаю, що все залежить від особистого контакту. Я вірю в те, що у них встановиться нормальний особистий контакт - вважайте це таким інтуїтивним твердженням".

Також Клімкін сказав, що в експрезидента Порошенка "був нормальний контакт з Трампом".

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер припустив можливість візиту президента США Дональда Трампа в Україну в майбутньому, проте підкреслив, що підготовка таких візитів вимагає часу. Він зазначив, що дипломати США зі свого боку також хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну.

Читайте також: Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140281
 
 
 Топ коментарі
 
Звичайно! Два ставленики Кремля.
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Он уже давно в отставке, кацапе) сам уволился, кстати
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Это все, что тебе осталось делать, климкинД..
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все, что тебе остается делать, "Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 5514ческа. Устанет правая, продолжай левой
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Не можешь успокоиться? Чаще меняй руки... Теперь будешь фильтровать базар, враг
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Шо, таки правую уже судорога сводит? ****** бояры, Сраньческа, попустит, если не спарализует "Вірю в те, що в них встановиться нормальний особистий контакт", - Клімкін про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 9323
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Головне щоб від того контакту прєзєлєнт не завагітнів.
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Как говорила моя бабуля: "Яке їхало - таке і здибало"
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Климкин лизнул Зе.
Не хочет в отставку!
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Он уже давно в отставке, кацапе) сам уволился, кстати
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кацап от природы - незамутненный дебил. Вообще то Климкин под..нул ********** "Вірю в те, що в них встановиться нормальний особистий контакт", - Клімкін про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 6661 Дескать клоун рыбак рыбака клоуна видит издалека "Вірю в те, що в них встановиться нормальний особистий контакт", - Клімкін про зустріч Зеленського і Трампа - Цензор.НЕТ 6661
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ну если 600 килобаксов(инфляция-с...) занести кому надо, то все будет пучком, даже пофоткаться немного разрешат...все будет хорошо... "Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа - Цензор.НЕТ 2976
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Я тоже верю, это как "встретились два одиночества, развели у дороги костер... "
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Шо, Трамп тоже знается на сольфеджио?
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Таки важу, що на "СОЛЬПЕДЖІО" не дуже...Але ЗЕНЯ просвІтить.Практика є...
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Климкин, ты в отпуске или как? А может скоро начнешь откровенничать, как гройсман?
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"Верю в то, что у них установится нормальный личный контакт", - Климкин о встрече Зеленского и Трампа
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Тобто справа про особисті стосунки, а не про міждержавні. Це тролінг вищої категорії.
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Климкин оплатил рекламу на Цензоре? Который день чуть ли некаждый час очередная цитата. Кто вообще такой этот. Климкин?)
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