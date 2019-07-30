 Речниця МЗС РФ Захарова порівняла з "біблійною притчею" ідею створення всесвітнього українського російськомовного каналу

Свою думку вона висловила у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська, відповідно до нового закону про мову, дозволена тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!

Божевілля того, що відбувається, настільки неймовірне, що історія більше нагадує якусь біблійну притчу, ніж ситуацію з наших днів", - зазначила Захарова.

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Нагадаємо, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про проєкт запуску українського російськомовного каналу, який покривав би "російськомовне населення в усьому світі", щоб "боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території РФ".