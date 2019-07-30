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 Політика України, Суспільство
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Все про:російська мова (93) телебачення (360) Захарова (160)

 Речниця МЗС РФ Захарова порівняла з "біблійною притчею" ідею створення всесвітнього українського російськомовного каналу

Прессекретарка російського МЗС Марія Захарова сприйняла з критикою плани створити всесвітній російськомовний телеканал для боротьби за уми українців на Донбасі і в Криму.

Свою думку вона висловила у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська, відповідно до нового закону про мову, дозволена тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!

Божевілля того, що відбувається, настільки неймовірне, що історія більше нагадує якусь біблійну притчу, ніж ситуацію з наших днів", - зазначила Захарова.

Читайте також: В Україні створять всесвітній російськомовний канал для "боротьби за уми", - заступник голови ОП Тимошенко

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про проєкт запуску українського російськомовного каналу, який покривав би "російськомовне населення в усьому світі", щоб "боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території РФ".

Речниця МЗС РФ Захарова порівняла з біблійною притчею ідею створення всесвітнього українського російськомовного каналу 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140280
 
   
 Топ коментарі
 
"Значит, хорошие сапоги, надо брать." (с)
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конечно жалко.хай вас хуйло кормит.хоть у него и нет сиськи.
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Только Машку сравнить не с чем, таких лживых идиоток ещё поискать надо
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