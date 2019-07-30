 Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов

Про це він розповів "Укрінформу", перебуваючи в Трускавці як один із представників так званої Школи народних депутатів партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.
"У новій митниці я поки єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", - сказав Нефьодов.
За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи.
Свою участь у навчальній програмі, організованій "Слугою народу" спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що це дуже важливо для народних обранців. "Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але і мені реформу митниці буде проводити значно легше", - сказав глава Держмитслужби.
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Плавали....знаем!
Нефьодова групова терапіязагальні збори цих "единственных сотрудников" - і вони виберуть спікера та прем'єр міністра з 95-ої палати. А потім усі підуть обідати.... Бо ж до вересня 20** року треба аж цілу митницю зробити, то до обіду не встигнемо - вже після обіду зробимо... після групової терапії у Трускавці...