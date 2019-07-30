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 Політика України
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Все про:митниця (541) Нефьодов (70)

 Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов заявив, що нова митниця в Україні буде створена до кінця вересня, а її співробітники пройдуть відповідну підготовку.

Про це він розповів "Укрінформу", перебуваючи в Трускавці як один із представників так званої Школи народних депутатів партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"У новій митниці я поки єдиний співробітник. І нова митниця буде створена десь до кінця вересня", - сказав Нефьодов.

За його словами, для майбутніх працівників нової митниці буде розроблений певний курс адаптації, свого роду "курс молодого бійця", щоб підготувати їх до цієї роботи.

Читайте також: Системні зміни на митниці почнуться вже через рік, - Нефьодов

Свою участь у навчальній програмі, організованій "Слугою народу" спільно з Київською школою економіки для новообраних народних депутатів, Нефьодов пояснив тим, що це дуже важливо для народних обранців. "Якщо депутати будуть працювати ефективніше, краще буде не тільки всій країні і платникам податків, але і мені реформу митниці буде проводити значно легше", - сказав глава Держмитслужби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140274
 
 
 Топ коментарі
 
В Трускавце подготовка будет проходить..?? Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7102
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"В новой таможне я пока единственный сотрудник". А в сусідній палаті - "единственный сотрудник" нового міністерства куль-спор-молод-інформ. А ще через палату - "единственный сотрудник" мінобраза з зарплатою у $4000.... і так далі. Скоро відбудеться групова терапія загальні збори цих "единственных сотрудников" - і вони виберуть спікера та прем'єр міністра з 95-ої палати. А потім усі підуть обідати.... Бо ж до вересня 20** року треба аж цілу митницю зробити, то до обіду не встигнемо - вже після обіду зробимо... після групової терапії у Трускавці... Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3799
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"В новой таможние я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то к концу сентября", - сказал Нефьодов.

Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4619
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Мафія пристроїла свого перспективного агента, мутити нові схеми вже на митниці! Вже прозорро повністю підконтрольне мафії, всі кримінальні схеми успішно збережено, тепер агент мафії Нефьодов летить рятувати контрабанду! В результаті "діяльності" агента Нефьодова, будуть збережені всіх контрабандні потоки!
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А Ви що не знали що через Прозорро продовжують працювати всі старі схеми відкатів за підряди? Мафія напрацювала кілька схем і успішно обходить Прозорро і отримує корупційний податок зі всіх витрат державних підприємтсв! Нефьодов не зміг побороти корупцію простим електронним майданчиком! Лохів відсекли, а серйозні гравці продовжують брати відкати за підряди і не менші ніж раніше, а більші! Це тільки Нефьодов розповідає що він так когось поборов цим Прозорро, а мафія похлопує Нефьодова по щоці і каже, гут малчік, гут, працюй далі, тепер імітуй реформи ще на митниці, щоб всі кримінальні схеми лишились працювати як на державних тендерах!
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Без микрофона в ухе , и кинокамеры -чип во лбу для круглосуточного отслеживания ничего не будет ,все равно будут торговать Родиной Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4325
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Ну, сентябрь так сентябрь. А свет и тепло будут? Хотелось бы на самом деле.
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немцы стояли на границе с 1939 по 1941г., а он за два месяца порядок наведет...
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В Трускавце подготовка будет проходить..?? Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7102
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ну...аякже ж...з Трускавця через гори прямо видно митницю.
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И аккурат к рождеству таможенные поборы возрастут со страшной силой и все вернется на круги своя. Новая таможня в Украине будет создана до конца сентября, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6458
Плавали....знаем!
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Логика порохоботов ничего то шо при пете менять не надо.Дальше можете не продолжать.
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Логика порохоботов ничего то шо при пете менять не надо.Дальше можете не продолжать.787593
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"В новой таможне я пока единственный сотрудник". А в сусідній палаті - "единственный сотрудник" нового міністерства куль-спор-молод-інформ. А ще через палату - "единственный сотрудник" мінобраза з зарплатою у $4000.... і так далі. Скоро відбудеться групова терапія загальні збори цих "единственных сотрудников" - і вони виберуть спікера та прем'єр міністра з 95-ої палати. А потім усі підуть обідати.... Бо ж до вересня 20** року треба аж цілу митницю зробити, то до обіду не встигнемо - вже після обіду зробимо... після групової терапії у Трускавці...
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І Нефёдов не такий? Нову митницю в Україні буде створено до кінця вересня, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2159 порохоботи, чи "єліта" - назвіть хоть когось хто вам підходить - чи краще насірова не існує?
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Один співробітник на митниці лишився, і той - "начальник".
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Нефьодов один з небагатьох з зеків, про кого нема що сказати поганого, але він і при Порошенко був при владі.
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створити СИСТЕМУ прозорро і бути при владі ЦЕ РІЗНЕ.
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