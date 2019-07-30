 Кремль проведе "перепис населення" в ОРДЛО через розкрадання грошей ватажками терористів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Зазначається, що крім віку, статі та роду діяльності, російська влада також хоче дізнатися про ставлення до підтримуваних РФ угруповань "ЛНР" і "ДНР" і про те, хто винен у війні на Донбасі.
"Судячи з усього, в Кремлі є великі побоювання, що гроші розкрадаються, що цифри кількості населення, які їм подають з непідконтрольних територій, завищені. Тобто, приходить сума, яка розрахована на "мертві душі", і ці гроші, які нібито для "мертвих душ", ідуть в кишені "чиновникам" окупаційної адміністрації. Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, хто піддався протягом п'яти років масованій обробці пропагандою", - говорить журналіст з Луганська Олександр Білокобильський.
Відомо, що на "перепис" планують витратити кілька сотень мільйонів рублів.
🤔
Узкий мир шагает по Бамбазу...
Война и окупация закончится с распадом империи зла...
Совпадение?!! Очередное...
Кстати, вынужден признать, что в последнее время на фоне этого едроссовского беспредела серьёзно выросли проукраинские настроения в Крыму, и я не уверен сейчас в тех результатах референдума, если его повторить сейчас. У меня такое ощущение, что на всех уровнях крымской власти работают внедрённые украинские диверсанты, которые всячески раскачивают ситуацию, не забывая про свой карман. Ситуация очень плохая и очень жаль, что Кремль просто не понимает насколько всё в Крыму не просто плохо, а ужасно.
Жрите лугандауны,не обляпайтесь.))
РФ потребует от домбабвийцев вернуть времено оказаную фин помощь....))))
Вскоре после удара российское министерство обороны опубликовало видео, заявив, что "26 июля 2019 года российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений", передает журналист Юлиан Рёпке.
Издание изучило снимки, сделанные дронами. "Они действительно были сделаны в городе Маарет-ан-Нууман. Однако на них показана местность, расположенная в 400 метрах к востоку от жилого района, опустошенного 22 июля", - утверждает Bild.
"Речь идет о неуклюжей попытке путинской армии скрыть атаки на мирных граждан в Сирии. Не без причины: целенаправленные атаки на мирное население являются военным преступлением", - подчеркивает Рёпке.
"То, что летевший на большой высоте дрон упустил настоящее место удара, где с землей сравняли несколько четырехэтажных зданий, почти исключено. Место разрушения находится всего в 20 секундах полета от района, где были сделаны снимки российским дроном", - говорится в статье.