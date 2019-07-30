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 Політика України, За кордоном
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Все про:Кремль (201) перепис населення (15) Донбас (12619)

 Кремль проведе "перепис населення" в ОРДЛО через розкрадання грошей ватажками терористів. ФОТО

У жовтні з ініціативи Кремля на непідконтрольній частині Донбасу відбудеться "перепис населення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що крім віку, статі та роду діяльності, російська влада також хоче дізнатися про ставлення до підтримуваних РФ угруповань "ЛНР" і "ДНР" і про те, хто винен у війні на Донбасі.

"Судячи з усього, в Кремлі є великі побоювання, що гроші розкрадаються, що цифри кількості населення, які їм подають з непідконтрольних територій, завищені. Тобто, приходить сума, яка розрахована на "мертві душі", і ці гроші, які нібито для "мертвих душ", ідуть в кишені "чиновникам" окупаційної адміністрації. Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, хто піддався протягом п'яти років масованій обробці пропагандою", - говорить журналіст з Луганська Олександр Білокобильський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати "громадянську війну". ВIДЕО

Кремль проведе перепис населення в ОРДЛО через розкрадання грошей ватажками терористів 01

Відомо, що на "перепис" планують витратити кілька сотень мільйонів рублів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140273
 
 
 Топ коментарі
 
Откапывать будут??!!!!
🤔
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первый в списке это зеленский)))
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Сейчас кацапам ещё и гастроли 95 квартала оплачивать....
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Будь які переписи населення окупантами є підготовкою до активних бойових дій, хочуть знати скільки населення можна мобілізовати для того що кидати їх на заміновані ділянки для розчищення від мін перед наступом регулярних російських військ! Все що робить терорист путін направлене на знищення мирного населення на Донбасі, бо путін не розглядає мирне населення інакше як м'ясо для війни! Активна фаза бойових дій може початись і до перепису, щоб зірвати перепис і списати масові втрати бойовиків, на які виділялись гроші, на бойові дії! Україні цей процес несе тільки загрози у всіх змістах і тому Генштабу ЗСУ потрібно готуватись до активізації бойових дій на фронті! Поки що Хомчак дуже розслаблений і крім недолугих бутафорських навчань не веде жодної роботи по посиленню обороноздатності ЗСУ!
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І повторити ітерацію до досягнення потрібного результату.
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Фсе жители дерфня, фиходить на рехистрация! (с)
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Обратитесь в Пенсионный фонд Украины . Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов - Цензор.НЕТ 3001 Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов - Цензор.НЕТ 9102 Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов - Цензор.НЕТ 3001 Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов - Цензор.НЕТ 9102 Кремль проведет "перепись населения" в ОРДЛО из-за разворовывания денег главарями террористов - Цензор.НЕТ 3001
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Перевожу на человеческий - количество голов, длина шерсти, надои...
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В лугандоне и донбабвэ отборная вата,100% считайте
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нет, примерно 80%, есть там и адекватные люди которые не смогли уехать по определенным причинам, но к сожалению, их меньшинство
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естесственно ворует хремль,а хто ж ещё?Мокшане,вы все гандоны и ******!!! ...извините за риторику.
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И по результатам этой расеянской "переписи" все население ордло окажется этническими русскими в тридцать третьем поколении. Вот это и есть истинная причина этой мутной фигни.
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и их надоть усиленно защищать, расхренячивая их же дома... (нищие рабы сговорчивее)
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Этнические русские ? Смешное определение . Когда-то викинги смешались с Ордой и Китаем . Результат - русские .
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да знаю я откуда они пошли и что это за прилагательный "народец" . Дело не в этом, а в результате из которого при желании можно сделать соответствующие выводы. И не сомневайся- расеянские пропогандоны сделают "правильные" выводы.
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Если уточнить , то я уверен , что они - результат бегства недобитых "армий" , неугодных народов и всякий сброд .
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Якщо глянути на карту розселення слов'ян 6-7 ст, то Донбас чіпляє її краєчком, а от Рязань це вже ерзя, про район Москви краще мовчати. там слов'ян не було.
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У вас самозванцы ардынцы,желающие Русь завоевать,стали русские,так как Мокши с Китаем и Ардой -москали,а Русы с Кия-русскиe.
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Ясен перец в анкете будет вопрос о национальности, типа тьі бандеровец или с Русь-россии ? Так же понятно что просто " украинец" не будет посколько по версии запоребриковичей "ето недогусударство и такого государства нет" Ну и рядом с опрашивающими сотрудники КГБ республики, с нашивками для безопасности
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Можна добавити питання "ти бандерівець або підарас".
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"Федераст" Див. ст 1 Конституції Росії, там все розжовано, чого так
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Всех кто не примет окупационный аусвайс с двуглавой курицей...будут отправлены в Сибирь
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Но перед этим лишены имущества и чести)))
Узкий мир шагает по Бамбазу...
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Нет...тех будут защищать узкие солдаты...
Война и окупация закончится с распадом империи зла...
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А в Украине по инициативе зе...
Совпадение?!! Очередное...
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о..ти диви..децентралізація..перепісь...то що ордло вже окрема держава з расейскімі паспортамі?...то до того і йшло--як Придністров'я..Абхазія..Осетія..
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казав жеж .давно якийсь дядько---як територію захопили-так її треба і відвоювати...
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россияне совсем идиоты? кто будет отвечать на такие вопросы честно? чтобы работник, проводящий соцпрос, тут же настучал и тебя потянули в подвал на пытки?
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вже один тьфу..-блохер .який за )(уйла горою..кримнашист--скулить падла Кремль проведе "перепис населення" в ОРДЛО через розкрадання грошей ватажками терористів - Цензор.НЕТ 2405
Кстати, вынужден признать, что в последнее время на фоне этого едроссовского беспредела серьёзно выросли проукраинские настроения в Крыму, и я не уверен сейчас в тех результатах референдума, если его повторить сейчас. У меня такое ощущение, что на всех уровнях крымской власти работают внедрённые украинские диверсанты, которые всячески раскачивают ситуацию, не забывая про свой карман. Ситуация очень плохая и очень жаль, что Кремль просто не понимает насколько всё в Крыму не просто плохо, а ужасно.
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Решили порохнявых гнид переписать, троллили они троллили, а агент кремля Петрушка все равно проиграл, а деньги выделенные кремлем на порохоботов в трубу.
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Это значит,что после переклички населению домбабве опять урежут пайку.Ну а чё?Все правильно.Жрут,понимаешь,граждане молодых республик в три горла,а бедным рассеянам приходиться затягивать пояса.Где же ваш патриотизм,спрашивают они у лугандонцев?Боливар не вывезет двоих,*****.И в конце Боливар добавляет-"Прошу отнестись к этому с пониманием".)
Жрите лугандауны,не обляпайтесь.))
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После возврата этого ОБМЫЛКА...в состав Украины
РФ потребует от домбабвийцев вернуть времено оказаную фин помощь....))))
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Хе-хе. Знание язьіков: нарєчіє і данєцкая фєня.
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"Неделю назад, 22 июля, российско-сирийские военно-воздушные силы нанесли разрушительный воздушный удар по жилому району в городе Маарет-ан-Нууман на северо-западе Сирии, убив 32 мирных жителя. Еще 100 человек получили ранения", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод - inopressa.ru).
Вскоре после удара российское министерство обороны опубликовало видео, заявив, что "26 июля 2019 года российские БЛА провели съемку данного района. Как видно на кадрах, полученных средствами объективного контроля, в указанном районе полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений", передает журналист Юлиан Рёпке.
Издание изучило снимки, сделанные дронами. "Они действительно были сделаны в городе Маарет-ан-Нууман. Однако на них показана местность, расположенная в 400 метрах к востоку от жилого района, опустошенного 22 июля", - утверждает Bild.
"Речь идет о неуклюжей попытке путинской армии скрыть атаки на мирных граждан в Сирии. Не без причины: целенаправленные атаки на мирное население являются военным преступлением", - подчеркивает Рёпке.
"То, что летевший на большой высоте дрон упустил настоящее место удара, где с землей сравняли несколько четырехэтажных зданий, почти исключено. Место разрушения находится всего в 20 секундах полета от района, где были сделаны снимки российским дроном", - говорится в статье.
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Пришло время считать баранов в стаде.
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Гебени - наивняки? Перепись? Серьёзно??!!! Про такой совковый зехер как приписки забыли? Вангую по Мессингу Нострадамовичу, что там в результате переписи окажется 52 миллиона украинских граждан!!! Так что кремлядям придётся ещё и увеличить "*************** помощь"!!!
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Странно. А разве идея "русского мира" - это не убийства, вороство и мародерство? Так чем Москва недовольна?
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