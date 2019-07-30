 Кремль проведе "перепис населення" в ОРДЛО через розкрадання грошей ватажками терористів. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що крім віку, статі та роду діяльності, російська влада також хоче дізнатися про ставлення до підтримуваних РФ угруповань "ЛНР" і "ДНР" і про те, хто винен у війні на Донбасі.

"Судячи з усього, в Кремлі є великі побоювання, що гроші розкрадаються, що цифри кількості населення, які їм подають з непідконтрольних територій, завищені. Тобто, приходить сума, яка розрахована на "мертві душі", і ці гроші, які нібито для "мертвих душ", ідуть в кишені "чиновникам" окупаційної адміністрації. Це підготовка до можливих виборів, які передбачаються Мінським процесом. Кремль хоче чітко знати: скільки буде голосів людей, хто піддався протягом п'яти років масованій обробці пропагандою", - говорить журналіст з Луганська Олександр Білокобильський.

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Відомо, що на "перепис" планують витратити кілька сотень мільйонів рублів.