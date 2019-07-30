 ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЦВК".
"Сьогодні, 30 липня ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 69 (Закарпатська область)", - зазначило відомство.
Зазначається, що таким чином прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування всіх 199 ОВК.
Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою "уточнений".
Крім того, Комісія доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування на ОВК № 127 з поміткою "уточнений" до 1 серпня.
Где же БПП?
жо..опозиції.Глибокій..
.тому і Зе вивіз свою Різношерстну публіку "на периферію" де будуть помітні джипи"рішал" Ахмєтова...
безробітних..із середньою освітою..з наявним компроматом..
після цього голосування змісту не буде..купувати.
выборы 21 ,сегодня 30,
и тишина...