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 Політика України
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 ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів

Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи з результатами голосування на позачергових виборах до Верховної Ради з усіх 199 окружних виборчих комісій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЦВК".

"Сьогодні, 30 липня ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування ОВК ОВО № 69 (Закарпатська область)", - зазначило відомство.

Зазначається, що таким чином прийнято оригінальні протоколи про підсумки голосування всіх 199 ОВК.

Також ЦВК прийняла протоколи ОВК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 з поміткою "уточнений".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЦВК опрацювала 100% протоколів: "Слуга народу" - 43,16% (124 мандати), "ОП - За життя" - 13,05% (37), "Батьківщина" - 8,18% (24), "Євросолідарність" - 8,1% (23), "Голос" - 5,82% (17). ІНФОГРАФІКА

Крім того, Комісія доручила підготувати і надати протоколи про підсумки голосування на ОВК № 127 з поміткою "уточнений" до 1 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140270
 
 
 Топ коментарі
 
Це неподобство! Хто знову намочів печатку?! ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 9405
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Быстрее обьявляйте результаты....зебобики уже устали ждать покращень..... ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 3032
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Ну прям бяда с нашей полицией, опять помешала найпотужнишому ротердамщику плюсы малювать.
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Не прошло и полгода. Как это в Европе умудряются официальные результаты выборов на следующий день обьявлять? Махлют, наверное, и заранее подготовленные результаты оглашают. Не может же быть, что они умеют быстрее считать...
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может у них голосование в электронном виде?
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Как там ПЭСик, согласно этих протоколов? В весе на прибавил?
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Ну прям бяда с нашей полицией, опять помешала найпотужнишому ротердамщику плюсы малювать.
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та где и было все время, в одном месте. Никакой интриги.
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Быстрее обьявляйте результаты....зебобики уже устали ждать покращень..... ЦИК принял протоколы с мокрыми печатями из всех окружкомов - Цензор.НЕТ 3032
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Справа у тому, що для зебобіків починаються складні часи. Чому? Стало відомо, що Ахметов вже перекупив велику кількість мажоритарників і більшості у зелених нема. А обіцянки прийдеться виконувати маючи у Вр дуже жорстких опонентів.
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брехня,що вже перекупив..пробує..
.тому і Зе вивіз свою Різношерстну публіку "на периферію" де будуть помітні джипи"рішал" Ахмєтова...
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по чем Украиной торгуешь, иуда с приветом ?
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"Незаменимый" свалил, даже не дождавшись официальных результатов. Подгорает, похоже, серьезно.
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самі комісари тоже йєстьчьо нє висохлі
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Ви вважаєте, що у таких умовах відмінять депутатську недоторканість?
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це буде перше рішення,.Допоки Система не перекупила половину мажоритарників Зе.
безробітних..із середньою освітою..з наявним компроматом..

після цього голосування змісту не буде..купувати.
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Теперь ничто не держит,что бы официально огласить итоги выборов и начать проводить заседания Новой Рады. Большинство есть, остальные пусть отдыхают...
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в какой стране еще,
выборы 21 ,сегодня 30,
и тишина... ЦВК прийняла протоколи з мокрими печатками з усіх окружкомів - Цензор.НЕТ 7782
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Хрбкоботы , не подскажете мародеркин планирует в Раде работать ??? или с концами свалил ???
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