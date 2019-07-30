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 Політика України
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Все про:Лавров (716) МЗС (1835) Клімкін (1485)

 "Складних" співрозмовників було два-три ", - Клімкін про контакти з міністрами закордонних справ інших країн

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про налагодження контактів з іншими міністрами закордонних справ.

Про це він розповів в інтерв'ю для "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, "складних" колег серед сотень співрозмовників було "дві-три людини".

"Це пов'язано навіть не особистісною позицією, а, скоріше, з якимись елементами ставлення до України", - сказав Клімкін.

"Своїх колег-міністрів я також прагнув зацікавити якоюсь емоцією, пов'язаною з українською кухнею. Іноді це були вареники, а, наприклад, Борису Джонсону дуже сподобалися справжні котлети по-київськи. Він досі каже, що те, що він купував у себе у Великій Британії, не витримує порівняння з тим, що він куштував у Києві", - розповів Клімкін.

Складними були відносини з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. За словами Клімкіна, в березні 2016 року під час нормандської зустрічі "був дуже емоційний момент", коли мова зайшла про політичних в'язнів. "У якийсь момент я дійсно кинув через стіл папери", - розповів міністр.

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Також він зазначив, що навіть в умовах війни з росіянами все одно "потрібно розмовляти і зберігати якийсь контакт".

"Звичайно, на всіх зустрічах нормандського формату ми тиснули руку один одному. Це не означає, що ми особисто добре ставимося один до одного, але, тим не менш, ми тиснемо руки як представники двох країн, які мають розмовляти один з одним.

Росія - це реальність, як би ми її не оцінювали. Ми перебуваємо в стані війни з цією реальністю, але я мусив розмовляти з Лавровим на багато тем - і Донбас, і Крим, і політичні в'язні. Без цього контакту деякі речі, можливо, не були б вирішені", - підкреслив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140266
 
 
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Два-три складних міністра це всі хто вів з Клімкіним реальні переговори. Всі інші просто не сприймали Клімкіна як людину уповноважену до якихось переговорів і прийняття рішень! Клімкін це ганьба української дипломатії - пусте місце яке провалило весь дипломатичний фронт, разом зі своїм шефом бездарним порошенком!
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А вот этот... Чугункин... Клим...

Он всё ещё в отпуске пребывает?

Или как бы уже... вышел из него??
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Лузеры тужатся, вылезают на публику, а сказать нечего, 8% да и те уже растаяли.
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«Соединенные Штаты не хотят выглядеть агрессивной стороной, поэтому не предоставляют Украине формальных гарантий вмешательства. Однако представители армии США посещают Украину регулярно, и я должен сказать, что Запад очень серьезно относится к российско-украинскому конфликту. Говоря о Черном море, Румыния на данный момент является крупнейшей базой для американских и европейских войск в регионе. Не стоит забывать и о планах США провести модернизацию военно-морских баз Украины в Николаеве и Очакове, что, несомненно, принесет больше стабильности в Черноморский регион. К тому же, присутствие НАТО означает не только военных и оружие, но также деньги и экспертную помощь. Долгосрочная стратегия США и их партнеров в регионе предусматривает дальнейшее нахождение войск в Восточной Европе и в районе Черного моря, и на данный момент они не собираются уходить», - высказал бывший сержант армии США и специалист по безопасности Ассоциации американского разведсообщества (The Intelligence Community, Inc.) Эрик Тэллант (Eric Tallant).
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