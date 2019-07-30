 Ми давно були готові до обшуків, нинішнє керівництво країни тут ні до чого, - глава Окружного адмінсуду Вовк

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Цензор.НЕТ.
"Переконаний, що нинішнє керівництво країни до цього стосунку не має", - сказав він.
За його словами, слідчі дії в суді є виключно піаром директора НАБУ Артема Ситника і начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка.
"Брифінг у цій справі давали Горбатюк і Ситник, їх призначала попередня влада Порошенка. Горбатюк донині очолює управління, яке повинно дати відповіді на питання: хто стоїть за вбивствами на Майдані. З цією метою і створювався цей підрозділ. А що ми бачимо сьогодні? Департамент Горбатюка замість розслідування справ Майдану займається продовженням повноважень окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чиї повноваження в силу закону припинилися. У директора НАБУ Ситника свої проблеми. Нацполіція склала на нього протокол про скоєння корупційного правопорушення, і зараз ця справа в суді, де має бути винесено рішення. Але замість відвідування суду і відповіді за ймовірні корупційні дії він, напевно, вирішив відвернути увагу суспільства від своєї проблеми", - сказав він.
Він повідомив, що в ході обшуків були вилучені справи, що перебувають у провадженні суду з оскарження повноважень членів Вищої кваліфкомісії суддів.
Вовк вважає, що слідство могло спокійно звернутися до суду з проханням надати ті чи інші документи і суд їх надав би.
"Замість того, щоб як законослухняний орган вимагати документи, до нас приходять з обшуком за надуманими підставами і вилучають справи, які є у провадженні. Це нонсенс. При цьому блокується робота суду. Я припускаю, що найголовніше для них - піар, відвертання уваги від своїх проблем, від відсутності результатів розслідування у справах Майдану, порятунок окремих одіозних членів ВККС після закінчення терміну їхніх повноважень", - зазначив Вовк.
Він наголосив, що попередня влада всіляко намагалася направити діяльність Окружного суду собі на користь, у зв'язку з чим суд давно був готовий до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
"Всі докази своїх правопорушень знищили, тому давно були готові до обшуків"
Может уволить продажных судей и посадить, щелкнув Пороха по носу!
Правда, продались эти судьи самому Казусу, тут явно загвоздочка вышла, ибо, молчит Вова, как рыба об лед...
Конеечно, во всем винувати папередники! А Зевовка - лучший прездент и он ни в чем не винуват!
За то что хвалит он кукушку
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Тобто президент призначає суддів і контролює стан судової реформи, а його команда відстежує реальні події у цих судах і доповідає президенту не розуміючи чому там проходять обшуки? Павло Вовк дуже сильно принизив президента і його владу, так навіть порохоботи не зможуть
Разморожены счета. Прекращен розыск. Разрешен въезд.
Так могли доказать? Или таки не могли?
Как там дела у Януковича? Клименко? Азарова? Я слышал, что неплохо. Мы очень хотели привлечь их к ответственности, но не смогли. Портнов вернулся? А чего бы ему не вернуться? Что, собственно, мешает? Закон? Закон, вроде, не против.
Пять лет! Пять гребаных лет искали, рапортовали, радовались успехам! И? И ничего не нашли? Или ничего и не было? Помните, мы говорили: если что-то не доказано, то оно не существует.
Другой аспект - не смогли расследовать и осудить - при Порошенко, освободили при Зеленском. Значит, Зеленский - реваншист. А что? Логично! Криворукие при Порошенко завалили следствие, а реваншист - Зеленский? Логично! Не подкопаешься.
Но ничего не поделаешь. Или в Европу - тогда все строго в соответствии с духом и буквой закона, или в РФ - фальсифицировать, доносить, издеваться над гусями на основании чутья, революционной целесообразности и желания Вождя. Какой вариант выберем, сограждане?
Так что это был не реванш, не предательство интересов и символов Майдана или пресловутой "революционной целесообразности", а торжество правосудия, ради которого мы, собственно, все это и затевали. Произошло именно так, как мы и хотели - справедливость восторжествовала. Нам это не нравится? Это несколько другая справедливость, не такая, как мы себе представляли? Ничего. Придется потерпеть. Если мы, конечно, одинаково понимаем значение слова "справедливость".
🤗
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
колишнімригам? Та ще бере їх на роботу
мой ты зайчик