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 Політика України, Суспільство
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Все про:обшук (758) суд (5356) суддя (965) Вовк Павло (21)

 Ми давно були готові до обшуків, нинішнє керівництво країни тут ні до чого, - глава Окружного адмінсуду Вовк

Глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що давно був готовий до обшуків і що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має до цього стосунку.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Цензор.НЕТ.

"Переконаний, що нинішнє керівництво країни до цього стосунку не має", - сказав він.

За його словами, слідчі дії в суді є виключно піаром директора НАБУ Артема Ситника і начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"Брифінг у цій справі давали Горбатюк і Ситник, їх призначала попередня влада Порошенка. Горбатюк донині очолює управління, яке повинно дати відповіді на питання: хто стоїть за вбивствами на Майдані. З цією метою і створювався цей підрозділ. А що ми бачимо сьогодні? Департамент Горбатюка замість розслідування справ Майдану займається продовженням повноважень окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чиї повноваження в силу закону припинилися. У директора НАБУ Ситника свої проблеми. Нацполіція склала на нього протокол про скоєння корупційного правопорушення, і зараз ця справа в суді, де має бути винесено рішення. Але замість відвідування суду і відповіді за ймовірні корупційні дії він, напевно, вирішив відвернути увагу суспільства від своєї проблеми", - сказав він.

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Він повідомив, що в ході обшуків були вилучені справи, що перебувають у провадженні суду з оскарження повноважень членів Вищої кваліфкомісії суддів.

Вовк вважає, що слідство могло спокійно звернутися до суду з проханням надати ті чи інші документи і суд їх надав би.

"Замість того, щоб як законослухняний орган вимагати документи, до нас приходять з обшуком за надуманими підставами і вилучають справи, які є у провадженні. Це нонсенс. При цьому блокується робота суду. Я припускаю, що найголовніше для них - піар, відвертання уваги від своїх проблем, від відсутності результатів розслідування у справах Майдану, порятунок окремих одіозних членів ВККС після закінчення терміну їхніх повноважень", - зазначив Вовк.

Він наголосив, що попередня влада всіляко намагалася направити діяльність Окружного суду собі на користь, у зв'язку з чим суд давно був готовий до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140265
 
 
 Топ коментарі
 
Давно були готові до обшуків, тому всі докази своїх правопорушень знищили.
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У Волчара, это практически признание что успели весь компромат против себя уничтожить.
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я бы даже наоборот сформулировал:
"Всі докази своїх правопорушень знищили, тому давно були готові до обшуків"
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Давно були готові до обшуків, тому всі докази своїх правопорушень знищили.
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я бы даже наоборот сформулировал:
"Всі докази своїх правопорушень знищили, тому давно були готові до обшуків"
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Как это ни при чём, если начали штамповать абсурдные вердикты при новой власти ?!
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- Знаю только, что я напился, вёл себя непристойно, отколотил одну даму и умышленно плюнул незнакомому господину за соседним столиком в чёрный кофе. Поверьте мне, я порядочный, интеллигентный человек, оправдывался Швейк (с)
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та мы поняли...прокуроры уже сказали,что материалы уничтожены
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У Волчара, это практически признание что успели весь компромат против себя уничтожить.
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Брюлики и посуду золотую припрятал? Противоправные решения судов , которые обговариваются на записях никуда не делись, все в практике висит, можешь посмотреть. А то что общественное мнение готовят, что все пропало, и ничего нельзя сделать, для ЗЕ может и прокатит...
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Нэчувана та потужна Рехформа судовой системы от Педро под курированием Грановского и Филатова!
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Ты у ЗЕ за спикера? Пусть сам чего скажет , или шаурмой подавился? Неделю не слышно и не видно.
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пороходупище, вперёд по известному сексуальному маршруту!....
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На вопрос ответь, Какашников, или в зобу дыханье сперло?
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Был бы вопрос про жопу, он ответил бы. А так видимо даже не понял о чем вы.
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так Казусу и карты в руки!
Может уволить продажных судей и посадить, щелкнув Пороха по носу!
Правда, продались эти судьи самому Казусу, тут явно загвоздочка вышла, ибо, молчит Вова, как рыба об лед...
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от же ж охреневшая тварь! ЗЕленфюрер, а ты чего молчишь???!!!!
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а где про "я такого не говорил, данные прослушки сфабрикованы, это провокация и политическое давление"?
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Теперь каждый порохобот-взяточник должен быть готовым к обыскам.
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А порохобот-нехабарник до чого повинен готуватися?
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І це все? Тоді ваші справи дуже погані, бо вас чекає аналогічне
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Может и ждёт. А у вас, если смотреть по комментам, уже имеется.
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"Убежден, что нынешнее руководство страны к этому отношения не имеет"

Конеечно, во всем винувати папередники! А Зевовка - лучший прездент и он ни в чем не винуват!
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Кукушка хвалит петуха,
За то что хвалит он кукушку

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Есесно убежден, бо тоже себя считает слугой народа и нынешняя власть - тоже его... Ми давно були готові до обшуків, нинішнє керівництво країни тут ні до чого, - глава Окружного адмінсуду Вовк - Цензор.НЕТ 1442
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Лизнул зебобику...смачно так лизнул.... Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк - Цензор.НЕТ 224
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А вийшло, що це лизання вийшло як звинувачення у бездіяльності та непрофесіоналізмі.
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Прогиб засчитан Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк - Цензор.НЕТ 2202. Но почему "честные" судьи ждали обыска Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк - Цензор.НЕТ 8627?
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Слив информации У нас без этого нельзя
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Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, что давно был готов к обыскам и что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет к этому отношения. Источник: https://censor.net.ua/n3140265
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Тобто президент призначає суддів і контролює стан судової реформи, а його команда відстежує реальні події у цих судах і доповідає президенту не розуміючи чому там проходять обшуки? Павло Вовк дуже сильно принизив президента і його владу, так навіть порохоботи не зможуть Мы давно были готовы к обыскам, нынешнее руководство страны здесь ни при чем, - глава Окружного админсуда Вовк - Цензор.НЕТ 8104
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Тебе козла давно треба було посадити за Майдан!!! А ти курвп ще зось там вякаєш, і вже зеленому сраку підлизуєш!!!
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Двуногий волк опасней четвероногого.
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Двуногий волк опасней четвероногого.
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Ну не может "патужно отреформированый" судья врать! Тем более шо его рехВормировал сам пэдро мальдивский! Придётся поверить .
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Ты шо, не смотрел отчёт великого рехворматора о 144000 рехвормов за пять лет? В том числе и о судебной рехворме?
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Двуногий волк опасней четвероногого.
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"Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил, ... что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам (в помещении ОАСК)" - саме цим мимовільно здав зебільну команду, яка тільки на брехні обіцяла боротись з корупцією.
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Пять лет было у бывшей власти на расследования, обвинения и суды. Целых пять лет. На конфискации незаконно нажитого имущества. На расследования схем обогащения. На доказательства антиукраинской антигосударственной деятельности. На привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к сдаче Крымского полуострова, на арест и осуждение организаторов сепаратистского движения на Донбассе. На получение поддержки западных институтов следствия и на организацию экстрадиций виновных в преступлениях против украинского народа. На аресты счетов тех, кто укрывается от украинского правосудия. Миллионы, миллиарды, КАМАЗы с деньгами, тысячи погибших, миллионы беженцев. Виновные будут установлены и наказаны. Пол-Европы наши друзья и болельщики, но результат почти что - ноль.

Разморожены счета. Прекращен розыск. Разрешен въезд.

Так могли доказать? Или таки не могли?

Как там дела у Януковича? Клименко? Азарова? Я слышал, что неплохо. Мы очень хотели привлечь их к ответственности, но не смогли. Портнов вернулся? А чего бы ему не вернуться? Что, собственно, мешает? Закон? Закон, вроде, не против.

Пять лет! Пять гребаных лет искали, рапортовали, радовались успехам! И? И ничего не нашли? Или ничего и не было? Помните, мы говорили: если что-то не доказано, то оно не существует.
Другой аспект - не смогли расследовать и осудить - при Порошенко, освободили при Зеленском. Значит, Зеленский - реваншист. А что? Логично! Криворукие при Порошенко завалили следствие, а реваншист - Зеленский? Логично! Не подкопаешься.
Но ничего не поделаешь. Или в Европу - тогда все строго в соответствии с духом и буквой закона, или в РФ - фальсифицировать, доносить, издеваться над гусями на основании чутья, революционной целесообразности и желания Вождя. Какой вариант выберем, сограждане?

Так что это был не реванш, не предательство интересов и символов Майдана или пресловутой "революционной целесообразности", а торжество правосудия, ради которого мы, собственно, все это и затевали. Произошло именно так, как мы и хотели - справедливость восторжествовала. Нам это не нравится? Это несколько другая справедливость, не такая, как мы себе представляли? Ничего. Придется потерпеть. Если мы, конечно, одинаково понимаем значение слова "справедливость".
🤗
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черговий висер зебіла-маланця борі бітнера. До речі, антимайданівця. І чого він печеться про покарання "беркутівців"? (риторично). Бо - кон'юктура така...
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Шото у пороХОБОТА Хобот уныло отвисает..
ШаКАЛада 🍫🍫, наверна, не хватает??
🤗
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А ти розумієш, що Зе не перешкоджає в'їжджати колишнім ригам? Та ще бере їх на роботу
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Краще б промовчав, а то такий пряник з соєвої пащі випав! І так кожен день. Вже бідні вспітніли, схудли шукаючи щось на Зеленського, а його немає та немає...Невже не розуміють що в брехні та помиях по уші?!!!!
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Всі рішення були або антиукраїнськими , або нанесли міліардні збитки Державі.
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Зразково вилизав дупу прєзєлєнта суддя Вовк, зразково.
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А можно фотографии домов и Маш н этих слуг народа судейских в студию. И от куда взялись деньги на это все.
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