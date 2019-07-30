 Ми давно були готові до обшуків, нинішнє керівництво країни тут ні до чого, - глава Окружного адмінсуду Вовк

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським Новинам", передає Цензор.НЕТ.

"Переконаний, що нинішнє керівництво країни до цього стосунку не має", - сказав він.

За його словами, слідчі дії в суді є виключно піаром директора НАБУ Артема Ситника і начальника управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

"Брифінг у цій справі давали Горбатюк і Ситник, їх призначала попередня влада Порошенка. Горбатюк донині очолює управління, яке повинно дати відповіді на питання: хто стоїть за вбивствами на Майдані. З цією метою і створювався цей підрозділ. А що ми бачимо сьогодні? Департамент Горбатюка замість розслідування справ Майдану займається продовженням повноважень окремих членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, чиї повноваження в силу закону припинилися. У директора НАБУ Ситника свої проблеми. Нацполіція склала на нього протокол про скоєння корупційного правопорушення, і зараз ця справа в суді, де має бути винесено рішення. Але замість відвідування суду і відповіді за ймовірні корупційні дії він, напевно, вирішив відвернути увагу суспільства від своєї проблеми", - сказав він.

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Він повідомив, що в ході обшуків були вилучені справи, що перебувають у провадженні суду з оскарження повноважень членів Вищої кваліфкомісії суддів.

Вовк вважає, що слідство могло спокійно звернутися до суду з проханням надати ті чи інші документи і суд їх надав би.

"Замість того, щоб як законослухняний орган вимагати документи, до нас приходять з обшуком за надуманими підставами і вилучають справи, які є у провадженні. Це нонсенс. При цьому блокується робота суду. Я припускаю, що найголовніше для них - піар, відвертання уваги від своїх проблем, від відсутності результатів розслідування у справах Майдану, порятунок окремих одіозних членів ВККС після закінчення терміну їхніх повноважень", - зазначив Вовк.

Він наголосив, що попередня влада всіляко намагалася направити діяльність Окружного суду собі на користь, у зв'язку з чим суд давно був готовий до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.