 Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.
"Мажоритарна кампанія нічим не відрізняється від кампанії по загальнонаціональному багатомандатному округу. Я думаю, що це є проблема цих виборів, феномен цих виборів. Коли більш як сотня людей не мають вищої освіти. Коли майже сотня людей були безробітними, які дуже давно не працювали, не платили податки, не мають досвіду і пройшли лише на почутті людей, що "слухайте, нумо дамо Зеленському шанс". Навіть із весільним фотографом, навіть з безробітною нянькою, навіть… І то я з повагою ставлюся і до фотографа, і до няньки, але від охоронця, перукаря чи водія вони теж нічим не відрізняються", - заявив Порошенко.
"Дуже важливо, що зараз вони будуть проводити навчання. Там же будуть вчити не як кнопки тиснути. У нас для того, щоб навчити людей бути гарним фотографом, я вибачаюсь, скільки треба вчитись, щоб бути фотографом? ... Мінімум, щоб хоча би кнопки натискати? Кажуть, п'ять років. Якщо інтенсивні курси в Києво-Могилянці чи в Київській школі економіки, якби там вчили фотографів, то я думаю, що для цього потрібно не менше, ніж півроку. Якщо є бажання навчитись бути депутатом за два тижні… Ми з вами, на жаль, знаємо відповідь...Ні, перетворити їх на підручних Чечетова, покійного, як орієнтуватися і піднімати руки, за два тижні можна. Але не більше", - упевнений Порошенко.
Нагадаємо, 29 липня, в Трускавці, в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки. Інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання відбуватиметься в межах комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".
Михайло Чечетов був заступником голови фракції Партії регіонів. У парламенті він сигналізував депутатам: якщо піднімав руку вгору - голосувати "за", якщо робив горизонтальний помах - голосувати "проти". За це під час подій на Майдані в 2013-2014 рр., його називали "диригент". За попередньою версією, в лютому 2015 викинувся з вікна своєї квартири на 17 поверсі.
А ведь в первом туре Тимошенко , Гриценко и Смешко + Ляшко набрали не только больше Пети , но больше Вовы - в этом парадокс тех выборов ...
А такого вакуума не бывает - когда проевропейских депутатов мочить , то вакуум заполняют нейтральные личности . Гражданин , которого Кондитер унизил тарифами , ментами типа уволенного генерала с их засранцами холуями-шофернёй ! Плять , какой-то вонючий шофер плять вызвал "Корд" против патрульных только потому , что оне посмели его , водилу самого цент-мента мэстного , задержать - это всё было при Пепе и после Майдана Гидности !
Пепа саму Гиднисть обосрал и обесчестил ... Плять , в ЕС и НАТО оно двигалось , ёпсель ?!
Где в ЕС и НАТО водилы у начальника жандармерии Турина или Кёльна ?!
Оне же , плять , не такие богатые , чтобы за счёт налогоплатильщиков содержать парк казённых представительских тачек для мэстной полицейской знати , да ещё со штатом водил!
Ты сам усрался , Петро тебе "на живот не давил" , сам за собой и убирай . Не ищи виноватых .
2. Корумповані топ-чиновники звільняються відразу.
3. Готується аудит діяльності укроборонпрому і перехід його на приваний принцип.
4. Аудит діяльності мінстеця доведе, що у Порошенка існує мережа платних тролів у кількості декількох десятків тисяч
1. роттердам+ это рынок угля.
2. почему не сажаются?
3. это было ещё до сопли.
4. мониторы с ситуационной комнаты уже нашёл, или ищешь ещё?
Порошенко озвучив тезу, що розгоняють по мережам десятки тисяч тролєй Порошенка, що тижневий інтенсив в дорогих отелях Трусковця не принесе користі.
Порошенко вчергове збрехав. Насправді:
1. В Трускавці готелі не дорожче, ніж у Києві, або будь де за кордоном, але навпаки.
2. Порошенко взагалі не навчав своїх нардепів-мільонерів з БПП, бо вони і так знали, для чого туди йдуть.
3. У фракції нема професійних політиків і елементарне навчання їм дуже і дуже потрібно. До того ж такий інтенсив цементує незнайомих людей, щоб вони змогли плідно працювати разом.
2. По вашій версії порошенковці знали чого туди йшли, а ці не знають, ахах
3. Ви підтверджуєте версію В Леніна що кухарка буде, керувати , може керувати державою
2. Мільордери з БПП йшли в Раду, щоб мародерити і дерибанити. І вони тільки мародерили і дерибанили.
3. У СН не "кухарка", а талановита молодь, що сама себе зробила.
2 Хто там мільярдер, і на скільки збагатився, посилання дайте ? І баланс по країні, на скільки ВВП впав, ЗВР і так далі, щоб бухгалтерія зійшлась
3. Ви путаєте, лозунг був "Зробимо їх", перед квартирою досі висить біг морда, а не себе.
Пи.Си. Пам'ятаю талановитого молодого О Довгого, кажуть, знов депутат ? І у нього вища освіта, а не ПТУ якесь, от
Какая еще польза?
его называли "дирижер". По предварительной версии, в феврале 2015 выбросился из окна своей квартиры на 17 этаже. Судя по всему регионаоы последний взмах "дирижера" проигнорировали.
политиковворов которые 28 лет грабили и насиловали всю страну мы уже увидели и оценили. Это стыдобище еще имеет совесть рот раззевать? Бабушкины Бентли у обычных налоговиков, бриллиантовые прокуроры, виллы по всему миру жен которые в жизни не работали и т.д. Зеленский сказал будет национализация нажитого непосильным трудом, ждем )) Зашевелилось ворье шоколадное!
як відмазувався ?
коли наступний допит ?
куди будеш тікати ? у РОстов ?
1. "Забувся"
2. "Відмовляюсть відповідати"
Каждая кухарка может управлять государством - Ульянов (Ленин)
Кожен в країні преЗЕдент - Зеленський
І як кажуть ті, кому все українське не просто пофіг, а огидне - КАКАЯ РАЗНИЦА!!
А це для тих Зе
депутатівбілів, що протягом десятиліть не може вивчити державну(українську), але хоче стати міністрами іноземних справ за тиждень!