EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
  8509  356
Все про:депутат (909) Зеленський (2250) Порошенко (9533) Чечетов (203) школа (676)

 Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що за тиждень навчання майбутніх депутатів від "Слуги народу" можна тільки навчити їх, як орієнтуватися піднімати руки.

Про це він заявив в інтерв'ю Українській правді.

"Мажоритарна кампанія нічим не відрізняється від кампанії по загальнонаціональному багатомандатному округу. Я думаю, що це є проблема цих виборів, феномен цих виборів. Коли більш як сотня людей не мають вищої освіти. Коли майже сотня людей були безробітними, які дуже давно не працювали, не платили податки, не мають досвіду і пройшли лише на почутті людей, що "слухайте, нумо дамо Зеленському шанс". Навіть із весільним фотографом, навіть з безробітною нянькою, навіть… І то я з повагою ставлюся і до фотографа, і до няньки, але від охоронця, перукаря чи водія вони теж нічим не відрізняються", - заявив Порошенко.

"Дуже важливо, що зараз вони будуть проводити навчання. Там же будуть вчити не як кнопки тиснути. У нас для того, щоб навчити людей бути гарним фотографом, я вибачаюсь, скільки треба вчитись, щоб бути фотографом? ... Мінімум, щоб хоча би кнопки натискати? Кажуть, п'ять років. Якщо інтенсивні курси в Києво-Могилянці чи в Київській школі економіки, якби там вчили фотографів, то я думаю, що для цього потрібно не менше, ніж півроку. Якщо є бажання навчитись бути депутатом за два тижні… Ми з вами, на жаль, знаємо відповідь...Ні, перетворити їх на підручних Чечетова, покійного, як орієнтуватися і піднімати руки, за два тижні можна. Але не більше", - упевнений Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Трускавці стартувало навчання майбутніх нардепів від "Слуги народу". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 29 липня, в Трускавці, в санаторно-готельному комплексі "Ріксос" стартувала тижнева школа "Зе!Депутата" для майбутніх депутатів партії "Слуга народу". Майбутні народні депутати від партії "Слуга народу" протягом тижня проходитимуть навчання. З 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати будуть слухати лекції від професорів Київської школи економіки. Інтенсив у Трускавці - це тільки перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія. Навчання відбуватиметься в межах комерційного контракту, а його вартість пообіцяли вказати в звіті партії "Слуга народу".

Михайло Чечетов був заступником голови фракції Партії регіонів. У парламенті він сигналізував депутатам: якщо піднімав руку вгору - голосувати "за", якщо робив горизонтальний помах - голосувати "проти". За це під час подій на Майдані в 2013-2014 рр., його називали "диригент". За попередньою версією, в лютому 2015 викинувся з вікна своєї квартири на 17 поверсі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140262
 
   
 Топ коментарі
 
Главное чтоб не стали порошенками, кононенками и свинарчуками. Порошенко о школе "Зе!депутата": За две недели можно превратить их в подручных Чечетова, и научить ориентироваться и поднимать руки - Цензор.НЕТ 8036
 показати весь коментар
 
пэтруху начало корежить. до него потихоньку доходит, что он все же обосрался.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
 
ахааха)) смешно это слышать от порошенко , видно он забыл, как его надрессированная фракция голосовала)
 показати весь коментар
 
 
Без образования трудно научиться воровать, это он верно подметил
 показати весь коментар
 
 
Вот нахер мне твой метверчук... Тут вопрос в другом - откуда может взяться ПАРТИЯ за 2 месяца ?
 показати весь коментар
 
 
Т.е., двухмесячный ПЕС тебя никак не смутил?
 показати весь коментар
 
Равно как и БПП на прошлой каденции, который даже и партией не являлся.
 показати весь коментар
 
Чувствует крыса скорый конец, потому и делает выпады....но загнать в угол мало, нужно раздавить гниду!
 показати весь коментар
 
 
Интересно кого Зебил Чечетовым 2 назначит? Первый хорошо полетел, правда недалеко, надеюсь второй улучшит результат.
 показати весь коментар
 
 
теперь у нас диджитализация. все зе депутаты будут получать сигналы от кнопки в кабинете у Богдана, или сразу у Коломойского...
 показати весь коментар
 
 
Если нельзы за деньги - то можно за очень большие деньги !
 показати весь коментар
 
При провладному спікері чечетови не потрібні. Парубій вдосконалив керування голосуванням, перевершивши Чечетова. Він не "семафорив", а відкритим текстом по кілька разів закликав: "Голосуймо, підтримуємо! Прошу підтримати!!!" Це коли прагнув позитивного результату. А в іншому випадку - байдуже "Прошу визначитися".
 показати весь коментар
 
 
иногда Палубий ставил 18 раз на голосование одно и тоже, что нужно было Петюне Мальдивскому .
 показати весь коментар
 
Чувак явно до сих пор не понял, что ЗЕ и его команду породил именно он и его 5 лет правления . Так и не понял, что проиграл бы любому конкуренту и даже Бойко мог бы проиграть во втором туре . 2 года гнал волну против Тимошенко , против Гриценко , против Садового ... обсирал их на всех каналах и не давал им эфиры в надежде , шо их лекторат к нему перейдёт .
А ведь в первом туре Тимошенко , Гриценко и Смешко + Ляшко набрали не только больше Пети , но больше Вовы - в этом парадокс тех выборов ...

А такого вакуума не бывает - когда проевропейских депутатов мочить , то вакуум заполняют нейтральные личности . Гражданин , которого Кондитер унизил тарифами , ментами типа уволенного генерала с их засранцами холуями-шофернёй ! Плять , какой-то вонючий шофер плять вызвал "Корд" против патрульных только потому , что оне посмели его , водилу самого цент-мента мэстного , задержать - это всё было при Пепе и после Майдана Гидности !
Пепа саму Гиднисть обосрал и обесчестил ... Плять , в ЕС и НАТО оно двигалось , ёпсель ?!
Где в ЕС и НАТО водилы у начальника жандармерии Турина или Кёльна ?!
Оне же , плять , не такие богатые , чтобы за счёт налогоплатильщиков содержать парк казённых представительских тачек для мэстной полицейской знати , да ещё со штатом водил!
 показати весь коментар
 
 
Чхать он хотел на твои нравоучения Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки - Цензор.НЕТ 273 .. И правильно и делает .

Ты сам усрался , Петро тебе "на живот не давил" , сам за собой и убирай . Не ищи виноватых .
 показати весь коментар
 
 
Вот потому уже можно смело говорить что Пепа политический труп.
 показати весь коментар
 
А почему в итоге Чечетов выбросился с 17-го этажа?
 показати весь коментар
 
Дурак потому что. При пэце был бы нардепом и возглавлял бы какой-нибудь комитет.
 показати весь коментар
 
в Жовтих Водах немає уранових рудників, вони на кіровоградщині. Напевно сам з запоребрика ?
 показати весь коментар
 
 
Якщо вони швидко не навчаться так красти і дерибанити як професіонали-попередники - це буде катастрофа.
 показати весь коментар
 
Говноєд шоколадний всі реформи провалив. 5 років коту підхвіси. Його не тещо в депутати а на парашу в зоні призедентом зробити хай кирує чистотой.
 показати весь коментар
 
 
Так реформи продовжаться ? Де можна прочитати які саме ?
 показати весь коментар
 
1. На газовому ринку вже нема ротердам + а створений ринок і з Серпня ціна газу для населення природньо впаде вдвічі.
2. Корумповані топ-чиновники звільняються відразу.
3. Готується аудит діяльності укроборонпрому і перехід його на приваний принцип.
4. Аудит діяльності мінстеця доведе, що у Порошенка існує мережа платних тролів у кількості декількох десятків тисяч
 показати весь коментар
 
 
Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки - Цензор.НЕТ 6699
1. роттердам+ это рынок угля.

2. почему не сажаются?
3. это было ещё до сопли.
4. мониторы с ситуационной комнаты уже нашёл, или ищешь ещё?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Так ось, хто пише методички порохоботам! Сам Порошенко і пише!
Порошенко озвучив тезу, що розгоняють по мережам десятки тисяч тролєй Порошенка, що тижневий інтенсив в дорогих отелях Трусковця не принесе користі.
Порошенко вчергове збрехав. Насправді:
1. В Трускавці готелі не дорожче, ніж у Києві, або будь де за кордоном, але навпаки.
2. Порошенко взагалі не навчав своїх нардепів-мільонерів з БПП, бо вони і так знали, для чого туди йдуть.
3. У фракції нема професійних політиків і елементарне навчання їм дуже і дуже потрібно. До того ж такий інтенсив цементує незнайомих людей, щоб вони змогли плідно працювати разом.
 показати весь коментар
 
 
1 Ну писалиж , що знайшли два самих дорогих готелі в Трускавці.
2. По вашій версії порошенковці знали чого туди йшли, а ці не знають, ахах
3. Ви підтверджуєте версію В Леніна що кухарка буде, керувати , може керувати державою
 показати весь коментар
 
 
1. Це в Трускавці вони найдорожчі, а в Києві і за кордоном вони найдешевші.
2. Мільордери з БПП йшли в Раду, щоб мародерити і дерибанити. І вони тільки мародерили і дерибанили.
3. У СН не "кухарка", а талановита молодь, що сама себе зробила.
 показати весь коментар
 
1 О, за Київ писали, що розглядали такий варіант, а виходить був варіант і за кордоном натаскувати ? ПиСи. Готелі за кордоном не тільки дорожчі, а ще й дешевші бувають і комфорт більший
2 Хто там мільярдер, і на скільки збагатився, посилання дайте ? І баланс по країні, на скільки ВВП впав, ЗВР і так далі, щоб бухгалтерія зійшлась
3. Ви путаєте, лозунг був "Зробимо їх", перед квартирою досі висить біг морда, а не себе.
Пи.Си. Пам'ятаю талановитого молодого О Довгого, кажуть, знов депутат ? І у нього вища освіта, а не ПТУ якесь, от
 показати весь коментар
 
Відносно кухарки - за кухарок не знаю, а ось що премʼєром може бути людина, яка на ринку жіночою білизною торгувала, з успіхом довів Пепа.
 показати весь коментар
 
В принципі, там гроші партійні, то і пох чий готель піднімають як вони тратяться. Думаю що і депутатам буде компенсація за курси від партії, типу командировочні, але, знову ж, це їхні діла
 показати весь коментар
 
Та ради Бога , сулима . Никто ж не против ,, пускай в том Трускавце хоть и сидят , все остальные 5 лет , безвылазно .! Так даже больше пользы будет ,, для страны .. Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки - Цензор.НЕТ 4114 .
 показати весь коментар
 
 
Всю пользу страна уже от кондитера получила.
Какая еще польза?
 показати весь коментар
 
 
Прошлая Рада была сборищем идиотов , но эта будет сборищем идиотов в кубе . Те хоть что нибудь , хоть отдалённо , понимали в законотворчестве и сферах жизни , а эти полный зеро . Сплошь дилетанты . Я когда читаю биографии новых " незаплямованных" депутатов ,то чем они занимались до депутатства , отзывы про них , их же земляков ,, меня пронзает лёгкая паника . Дай Бог шоб после следующих пяти лет, всё в стране осталось , хотя бы на нынешнем уровне . Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки - Цензор.НЕТ 6499 .
 показати весь коментар
 
Был заместитеьем председателя Партии Регионов которую учредил Порошенко.
его называли "дирижер". По предварительной версии, в феврале 2015 выбросился из окна своей квартиры на 17 этаже. Судя по всему регионаоы последний взмах "дирижера" проигнорировали.
 показати весь коментар
 
 
Мародер Порошенко мародерить, а потім швидко перевзувається і вже у мародерстві звинувачує своїх політичних суперників.
 показати весь коментар
 
 
Работу "профессиональных" политиков воров которые 28 лет грабили и насиловали всю страну мы уже увидели и оценили. Это стыдобище еще имеет совесть рот раззевать? Бабушкины Бентли у обычных налоговиков, бриллиантовые прокуроры, виллы по всему миру жен которые в жизни не работали и т.д. Зеленский сказал будет национализация нажитого непосильным трудом, ждем )) Зашевелилось ворье шоколадное!
 показати весь коментар
 
 
пеэтя мародер сравнивает член с пальцем!тебе мальдивскому ******** этого не дано понять!!смотришь пэтя только со своей мародерской колокольни!!
 показати весь коментар
 
 
Взрывом ватно-соевых пуканов удовлетворен!!!
 показати весь коментар
 
петя, що питали на допитах у НАБУ і ДБР ?
як відмазувався ?
коли наступний допит ?
куди будеш тікати ? у РОстов ?
 показати весь коментар
 
За свідченнями слідчого пан Порошенко прийшов на день раніше на допит і пояснив це тим, що відбуває до Турції з сім'єю. Але його відповіді на питання мали тільки два типи:
1. "Забувся"
2. "Відмовляюсть відповідати"
 показати весь коментар
 
Он прав. Только вот задним числом. Никто не мешал его образованному и мудрому большинству принимать вывести страну из кризиса. Как-то не получилось у мнообразованных. Запалу не хватило.. Или еще чего (курева, бумаги...)
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, хамы правят балом, однако всё это быстро закончится когда дойдёт до реальных дел и придётся искать деньги, договариваться и с олигархами и с западными партнёрами, а хамское негодование упадёт на головы ими же избранного сброда по недоразумению ставшего депутатами.
 показати весь коментар
 
Тупой ублюдок,тебя второй раз послали в .опу украинцы,а он все расскпзывает,какой он хороший
 показати весь коментар
 
Какую же огромную вавку нужно иметь в бошке, что бы имея огромное состояние и многолетний опыт пребывания у власти, не иметь силы воли вовремя остановиться. На сколько нужно быть помешанным на деньгах и власти, что бы вместо наслаждения оставшимися годами жизни, продолжать с остервенением карабкаться на вершину властной вертикали, кому-то что-то доказывая и кого-то побеждая. Какое удовольствие жить в этой грязи, понимая, что тебя искренне ненавидят миллионы?! Больные люди эти олигархи! А у Петра болезнь пожалуй в самой крайней, неизлечимой стадии.
 показати весь коментар
 
 
Його мета диструктивно впливати на політичний розвиток України завдання ***** не виконано ще і гроші Сороса не відпрацьовані,а без цього йому гаплик компромату в ***** вистачить,щоб знищита багатьох ригоанальної та оппожопної публіки.
 показати весь коментар
 
Брехло вже вивезло свою сім'ю до Лондона і продовжую засирати ефір,а саме втече одразу,як буде призначений новий генпрокурор.
 показати весь коментар
 
Надеюсь что и Порошенку не помешало бы посетить эти курсы,ведь команду-,,руки в верх урод,, надо знать на всех языках а не только на ИДЫШ.
 показати весь коментар
 
Колись після закінчення вишу, необхідно було відпрацювати за спеціальністю 3 роки! Тільки тоді людину можна було вважати спеціалістом в даній професії! (4 -5 років вишу +3 роки практики!)

Каждая кухарка может управлять государством - Ульянов (Ленин)
Кожен в країні преЗЕдент - Зеленський
І як кажуть ті, кому все українське не просто пофіг, а огидне - КАКАЯ РАЗНИЦА!!
А це для тих Зе депутатів білів, що протягом десятиліть не може вивчити державну(українську), але хоче стати міністрами іноземних справ за тиждень!
Порошенко про школу "Зе!Депутата": За два тижні можна перетворити їх на підручних Чечетова і навчити піднімати руки - Цензор.НЕТ 6700
 показати весь коментар
 
 
И не поспоришь!!! В стране начинается настоящий ЦИРК !!!
 показати весь коментар
Сторінка 4 з 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору