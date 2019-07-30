 В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів.
"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", – зазначив радник Президента України Михайло Федоров. За його словами, аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізичної особи для пов'язання даних з різних реєстрів і впровадження електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги.
"Прозора та надійна робота держреєстрів буде запорукою безпечного розвитку бізнесу та ефективного управління країною в цілому", – додав радник Глави держави.
Крім того, указ Президента передбачає запровадження єдиного вебпорталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги. Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект "єМалятко"), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів тощо.
"Наразі ми проводимо дослідження щодо корупції у сфері адміністративних послуг. Вже точно можна сказати, що це мільярди гривень на рік з кишень українців. Тож ми сформували перелік близько 200 найбільш важливих послуг для громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн. Кожен українець зможе бачити наш план та перебіг реалізації цих завдань на спеціальному веб-сайті", – повідомив Михайло Федоров.
Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.
Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.
"Відсутність у громадян засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших альтернативних засобів. Щоб кожен українець зміг якомога швидше відчути переваги цифрових перетворень у країні", – зазначив радник Президента.
после этого уже не читал...так зачем ныть, что тебе негде взять несчастные 3 тысячи?или ты из той когорты, что будет жаловаться на жизнь в любом случае?
либо б/у за 1000 грн более менее нормальный. (за 10 месяцев можно отложить)
Я думаю все таки причина не финансовая. Вижу сколько бабок стоят в очереди в киевстар за услугами которые доступны онлайн, просто непонимание как это работает.
Квкой кредит?? вы о чем галиматью пишите ТАК ЗНАЙТЕ я не раз обращался даже в Нацбанк Украины оттуда мне прислали письмецо с угрозой... мол я выбиваю с НБУ??!! во как он Регулятор а я выбиваю хотя я спрашивал один момент ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 1-2 ГРУПП НЕ ЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА ИХ ПЕНСИИ НЕ ФОРМЛЯЮТ КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ДАЖЕ НА НЕБОЛЬШУЮ СУММУ ТОВАРА.. ОТВЕТ ОДИН НБУ ТИПА ВЫ ВЫБИВАЕТЕ С НАС И МЫ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ???!! а Банки все этот ГЕНОИД прописывают в правилах Кредитов хотя есть Закон- который убирает все ограничения, но банки вкупе с НБУ "болт с гайкой закрутили"....
твой коллега из секты "свидетелей шыкаладной дупы" в соседней ветки советует:
133133
экономить надо.
краны закрывать
окна закрывать зимой
свет выключать лишний.
как в нормальных странах
я дал совет твоего коллеги
раз - два! раз - два! раз - два! раз - два!
Все! поработали, а теперь можно с Богданом в Одессу!
Только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.
Полностью статья здесь, рекомендовано к прочтению порохоботам и кремлеботам
И война остановится, если не стрелять!
Скажи, а может ты оживишь пацанов, которые погибли за Украину?
Зе, занимайся фронтом, а не *уйней. Для этого у тебя должна быть команда.
За последний месяц погибло 49 пацанов. Что ты сделал кроме того, что отвел войска???
Отдохнул с душкой Богданом в Одессе (кстати, счастья Вам!!!!)? Пожрал шаурмы? Побегал по фонтанам?
Аааааааа, да, за деньги народа вывез свое кодло на корпоративчик, на недельку….
Мое мнение - сопляк никогда не станет главнокомандующим!
Вот еще интересный пункт:
11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.
В Одминистрации Президента думают, что бухгалтера до сих пор с бумажными отчетами в налоговую, статистику, пенсионный и т.д. бегают?
и реально сделать, две большие разницы
будем пасматреть
Мутят воду во пруду
(с) В.С. Высоцкий
он имитатор. просто имитатор
Куди Зе-команда веде Україну і чи можливий Майдан?
Большинство этих "услуг" придуманы только для того чтоб раздуть штат чинуш и создать "мутную воду" в которой как известно хорошо только всякого рода паразитам. Да собственно они это всё и создали. Затея с упорядочиванием этого говна выглядит несколько наивно. Для начала половину надо хотя бы убрать\ликвидировать.
*****.
НЕ надо всё, сделай один нормальный ВСЕУКРАИНСКИЙ земельный кадастр, чтоб тыц на точку на карте - и видно чья земля и на какую дату!
без заносу, мля...