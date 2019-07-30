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Все про:Зеленський (2250) наказ (163) електронні послуги (2)

 В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг", спрямований на впорядкування та забезпечення прозорості роботи державних реєстрів, розвиток сучасних засобів електронної ідентифікації та впровадження пріоритетних для громадян і бізнесу електронних державних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документ передбачає першочергове проведення повного аудиту роботи державних реєстрів.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 350 державних реєстрів, більшість з яких функціонують абсолютно неефективно та непрозоро. Це є головною причиною виникнення рейдерства, корупції та інших схем при наданні різноманітних державних послуг, наприклад у будівельній чи земельній сферах", – зазначив радник Президента України Михайло Федоров. За його словами, аудит реєстрів та подальше їхнє упорядкування, поширення єдиного ідентифікатора фізичної особи для пов'язання даних з різних реєстрів і впровадження електронної взаємодії дасть змогу не вимагати від громадян постійно одну й ту саму інформацію та різноманітні довідки і значно спростити всі державні послуги.

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"Прозора та надійна робота держреєстрів буде запорукою безпечного розвитку бізнесу та ефективного управління країною в цілому", – додав радник Глави держави.

Крім того, указ Президента передбачає запровадження єдиного вебпорталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в державних реєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні державні послуги. Так, указом першочергово передбачається реалізація електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини (проект "єМалятко"), реєстрацією її місця проживання, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України, перевіркою наявності у водія документів тощо.

"Наразі ми проводимо дослідження щодо корупції у сфері адміністративних послуг. Вже точно можна сказати, що це мільярди гривень на рік з кишень українців. Тож ми сформували перелік близько 200 найбільш важливих послуг для громадян і бізнесу, щоб першочергово запровадити їхнє надання в режимі онлайн. Кожен українець зможе бачити наш план та перебіг реалізації цих завдань на спеціальному веб-сайті", – повідомив Михайло Федоров.

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Також указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.

Серед ключових завдань, передбачених указом, – прискорення наповнення Єдиного державного демографічного реєстру, який наразі містить дані лише близько 14 млн громадян, та запровадження інноваційних засобів електронної ідентифікації.

"Відсутність у громадян засобів eID є ключовим бар’єром на шляху розвитку е-послуг та цифрової економіки в цілому. Вже восени цього року ми плануємо розпочати видачу паспортів у вигляді ID-карток одразу з електронним підписом, але пріоритет робимо на запровадженні та масштабуванні таких інноваційних підходів, як MobileID та SmartID, а також інших альтернативних засобів. Щоб кожен українець зміг якомога швидше відчути переваги цифрових перетворень у країні", – зазначив радник Президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140258
 
   
 Топ коментарі
 
Мобильный интренет в селах благодаря указу зебобика уже летает....дороги благодаря указу зебобика уже просто в идеале... коррупция благодаря указу зебобика уже уничтожена... на таможнях благодаря указу зебобика уже никто взяток не берет....теперь электронные услуги тоже отрапортуют что они работают в один клик....
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не меня интересут вопрос как насчет смартфонов откуда мне спенсией 3000 гривен инвалиду взять гроши свободные на смартфон более менее вменяемый надо 85 баксов иметь а где их взять то.... а Зе клоун расскажи в один клик как и где мне взять свободные 2300 гривен на смартик????? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8694
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Почитал . Поржал. Реально смешно... В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 2565
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Фсё! Ну теперь заживём!....А что там с тарифами? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 7239
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не меня интересут вопрос как насчет смартфонов откуда мне спенсией 3000 гривен инвалиду взять гроши свободные на смартфон более менее вменяемый надо 85 баксов иметь а где их взять то.... а Зе клоун расскажи в один клик как и где мне взять свободные 2300 гривен на смартик????? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8694
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А что, пенсионерам Германии-Хранции и прочей ЕвроАмерики дети всё покупают?
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а что, детей и каких то близких родственников нет?вроде сумма не очень большая
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Дети помогают но они ЗАРАБАТЫВАЮТ дочка в местном совете госчиновник.. да вроде как 10 так уберите ЕСВ и налоги почти 35 % налогов и сборов... тыс зарплата но .. это ЕЕ доход.. а сын крутится сам они делают нам покупки аптеки продукты мы с женой на мою пенсию 3000 гривен вдвоем.... у жены нет работы она присматрвиает за мной .. у меня 2 группа.. так что.. когда я работал адвокатом с 2012 года государство меня отвадило и ЛИШИЛО КУСКА ХЛЕБА а дальше никому я не нужен НАДОМНЫХ (дома) РАБОТ для инвалидов общество закрыло.. на работу с 8 до 18 час не могу по частым непредсказуемым кризам... а найти работу 2-3 раза в неделю в офисе по 2-3 часа, а остальное дома- такого никого не интерескет.. все хоть вешайся хоть стреляйся хоть под камаз или поезд бросайся твои проблемы.... и что Я РАЗХВЕ ЛОДИН ТАКОЙ ТАС ТАКИХ ТЫСЯЧИ..десятки и сотни....у каждого свои проблемы и ньюансы..а никому сие не надо все усреднено занмиается власть чем угодно любой херней и гаиматьей а инвалиды как были на задворках так и остались я понимаю мы балласт общества так решите или убейте нас гумманно звучит правда не очень не знаю но делать вид что проблемы где то там на Луне также не дело....устанавливать очередные коршуки уполномоченных Президента КМУ в Раде (целый комитет) по делам инвалидов целая циничность и профанация..до лампочки то все...вот вам страна в смартфоне.. чтобы они суки выдохли все те кто во власти мозг таким как я теребет...наждачкой да еще признали меня НЕ НУЖДАЮЩИМСЯ В МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И СУБСИДИЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!! ну да я же не Еврей не вор и не барыга и в Синагои не бигаю...а то что 25 лет ЧЕСТНО БЕЗ ВЗЯТОК И ПОДАЧЕК ОТРАБОТАЛ АДВОКТАОМ а потом раз и выбросили говорит о том ЧТО НАДО ТОЛЬКО ВОРВОАТЬ ВОРОВАТЬ УБИВАТЬ КРАСТЬ УБИВАТЬ И ЛЕЗЬ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ И ТАМ ПИЗ..ТЬ ПРО МОРАЛЬ ЗАБОТУ И ВСЕ ТАКОЕ КОРОЧЕ "НЕСТИ ПОНОС" ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ И ПОРОШЕНКО И ТИМОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ.....
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Дети помогают но они ЗАРАБАТЫВАЮТ
после этого уже не читал...так зачем ныть, что тебе негде взять несчастные 3 тысячи?или ты из той когорты, что будет жаловаться на жизнь в любом случае?
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на НЕСЧАСТНЫЕ 3 ТЫСЯЧИ Я ПО ЛОГИКЕ ГОСДУАРСТВА ДОЛЖЕН жить в полную силу кушать без ограничений летать в Ежопу покупать смартфоны вы ДЭБИЛ ПОДОНОК УБЛЮДОК МРАЗЬ ИЛИ ******** НА ГОЛОВКУ или вор чинуша судья прокурор ПрЗедент Богдан кто вы еврей из Синагоги или отовранное за яца существо амебного типа не понимающего реалии 90% наслеения??????? кто вы дэбило....
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здесь многие до сих пор пользуются услугами бумажными ибо за некоторые услуги электронные вы должны платить. Пример-документы в финансовые органы-или оплачивай программу, или услуги бухгалтера или иди сам туда и все от руки.....
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Строчит пулемётчик.В привате проходит банальный кнопочник.Он всю подноготную ог клиенте знает.А вообще-то в коммунальные расходы при начислении субсидии надо включать расходы на мобильную связь и интернет в пределах какой-то усреднённой нормы,как на канализацию или мусор.
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А с компа - не судьба? Или он у тебя в аренде? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 8991
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твое погоняло и говорит что ты большое Г*..о....
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Ты завещание составил когда будешь подыхть уверен ты вспомнишь весь ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ.. ты что думаешь амеба ты вечно живущая ой ли ублюдок....
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кредит на 2 года 2300/24 = 95 +% 100-120 грн грн/месяц
либо б/у за 1000 грн более менее нормальный. (за 10 месяцев можно отложить)

Я думаю все таки причина не финансовая. Вижу сколько бабок стоят в очереди в киевстар за услугами которые доступны онлайн, просто непонимание как это работает.
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ВЫ НЕ В КУРСЕ ГОСУДАРСТВННОЙ ТАЙНЫ И МАРАЗМА УКРАИНЫ!!!!
Квкой кредит?? В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 8201 вы о чем галиматью пишите В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 4701 ТАК ЗНАЙТЕ я не раз обращался даже в Нацбанк Украины оттуда мне прислали письмецо с угрозой... мол я выбиваю с НБУ??!! во как он Регулятор а я выбиваю В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 4221 хотя я спрашивал один момент ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 1-2 ГРУПП НЕ ЗАВИСИМО ОТ РАЗМЕРА ИХ ПЕНСИИ В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 3887 НЕ ФОРМЛЯЮТ КРЕДИТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 5192 ДАЖЕ НА НЕБОЛЬШУЮ СУММУ ТОВАРА.. ОТВЕТ ОДИН НБУ ТИПА ВЫ ВЫБИВАЕТЕ С НАС И МЫ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ???!! В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 8201 а Банки все этот ГЕНОИД прописывают в правилах Кредитов хотя есть Закон- который убирает все ограничения, но банки вкупе с НБУ "болт с гайкой закрутили".... В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 9576
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честно, не знал что пенсионерам инвалидам не оформляют кредит. Но по скотски относятся не только к пенсам, молодой семье без жилья если никто не оставит наследство, нечего делать в Украине, кредит под 20% на жилье никто не хочет вешать себе на шею, а это все таки плательщики налогов.
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не скули
твой коллега из секты "свидетелей шыкаладной дупы" в соседней ветки советует:
В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 4478 133133
экономить надо.

краны закрывать
окна закрывать зимой
свет выключать лишний.

как в нормальных странах
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ты таки подонок тебе бы в морг реанимацию и на кладбище ушлебок мля болотно зеленый вас УБИВАТЬ НАДО ВОТ И ВЕСЬ ВЫВОД....
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не вибрируй так
я дал совет твоего коллеги
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попросите соседей .детей .знакомых . Я лично не отказываю людям тем более пенсионерам. Совершенно безвозмездно. Но Вы как всегда говорите не правду. У вас есть компютер . В чём проблема ?
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"Электронные услуги!.. Развивайтесь, раз - два!
раз - два! раз - два! раз - два! раз - два!

Все! поработали, а теперь можно с Богданом в Одессу!
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The Washington Post: У Зеленского есть шанс изменить Украину
Только Зеленский и та новая политическая элита, которую он создал, смогут доказать миру, что Украина способна на успех.

Полностью статья здесь, рекомендовано к прочтению порохоботам и кремлеботам
В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 197
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А что остается, если мозгов нет, сплошной порох...
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А откуда зебилам вообще известно, что такое мозг?
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Хорошо учились. Долго... с 2005 года наблюдали за барыгой. И все время учились. Не в пример платным порохоботам.
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Просто мечтаю, чтобы зебилы отвечали в тему...
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Клоуны никогда не будут силой, они будут просто клоунами.
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коррупционеры мародёры это твоё ФСЁ!
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и порохоботы тому подтверждение
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ФОТОШОП. В реалі шептун біля вуха Боби має бути.
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Как же всё просто. Коррупция уничтожается указами. Почему никто до этого раньше не додумался? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 6852
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Согласен!!!

И война остановится, если не стрелять!
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Ну т. е то фактически что уже работает, просто присвоят себе, хоть бы не перетрудились.
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Мне самому удивительно,ведь многое из перечисленного уже работает,другое дело,что далеко не каждый гражданин может этим самостоятельно воспользоваться в силу,так скажем, собственных сил и возможностей.
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Мобильный интренет в селах благодаря указу зебобика уже летает....дороги благодаря указу зебобика уже просто в идеале... коррупция благодаря указу зебобика уже уничтожена... на таможнях благодаря указу зебобика уже никто взяток не берет....теперь электронные услуги тоже отрапортуют что они работают в один клик....
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многое с этого есть хорошим, но и нереальным. Мне, например, сказали при выдаче ИД, что никакой электронной подписи, а сейчас снова ввели дополнительные защиты как в банках, так и в других учреждениях. Немножко отстает креативная группа ЗЕ, то уже вчера....
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Дебелизм,ой звиняюсь "зебелизм" крепчает...Вав,все станем скоро "зелеными киборгами"...
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Зе, спасибо!!! Я охнерел!

Скажи, а может ты оживишь пацанов, которые погибли за Украину?

Зе, занимайся фронтом, а не *уйней. Для этого у тебя должна быть команда.
За последний месяц погибло 49 пацанов. Что ты сделал кроме того, что отвел войска???

Отдохнул с душкой Богданом в Одессе (кстати, счастья Вам!!!!)? Пожрал шаурмы? Побегал по фонтанам?

Аааааааа, да, за деньги народа вывез свое кодло на корпоративчик, на недельку….
Мое мнение - сопляк никогда не станет главнокомандующим!
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С марта месяца погибли 49. Не стоит преувеличивать наши потери.
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Я так поняла, что потрох оживлял наших парней, что погибли за Украину? У него это классно получалось,особенно тех, кого угробил в Иловайске, Дебальцево и на Саур-Могиле вместе с ДАПом, да, соя, а у Зели это не получается?
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Да,соя,тут натякають,що оте,що сидить в кріслі президента,не займається зовнішньою політикою і обороною-прямими обов'язками.
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Вместо реальных из муки вареников с сыром зебилы будете жрать виртуальные электронные...
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Почитал указ. А в ОПе знают, что уже створено, а що ні?
Вот еще интересный пункт:
11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб'єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.

В Одминистрации Президента думают, что бухгалтера до сих пор с бумажными отчетами в налоговую, статистику, пенсионный и т.д. бегают?
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Указ написан для простого пиара,мол преЗедент не только с Богданом по пляжам шарится,но и о народе думает.Многое,если не большинство из перечисленного работает не первый год.
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Страна "Зебилия"где все будут жить в сказочном виртуальном мире... "матрица"...
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Ага, ось чим має президент займатися. Розробляти нові іграшки для смарта. А я думав, що їх ентузіасти-айтішники розробляють. А виявляється президенти. Ото сидить на унітазі вже другу добу, тестує якийсь новий тетріс для андроїда - ні видко ні чутно. А народ вже обшукася - де ж пропав.
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я пользуюсь на 90% электронными услугами, где нет подписи. Но при этом надо везде зарегистрироваться и получить доступ, потом надо иметь хороший интернет, чтобы не прервалась работа посередине, и все же есть ОЧЕНЬ много процедур, требующих личного присутствия.....Кстати, это надо уметь и не каждому под силу.
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короче, Зеленский опять предлагает туфту, ведущую к ухудшении жизни?
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он ничего нового не предложил, это начинание уже есть и было до него. Пример-при регистрации вы можете получить данные о пенсии или тот же банк через нет.
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это начинание уже есть
и реально сделать, две большие разницы

будем пасматреть
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Ти просто тупий, якщо досі не користуєшься електронними послугами. Як і всі зелебоби...
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Для того, щоб ставити питання та робити висновки, треба мати розум. Але у тебе чого нема - того нема.
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Це все дуже добре! Єдине, щоб це не стало в черговий раз пшиковою реформою. Бо проблема не в законах та указах, а проблема в людях, з якими потрібно вміти працювати і якими потрібно вміти керувати. А декого потрібно вміти ламати для благ більшості і розвитку держави. А в нас собак, яким не потрібна відкритість, прозорість та зрозумілість, ой як багато!
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******* ці собаки мутити воду та відчувати свою "важность" серед інших...
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Это их худые черти
Мутят воду во пруду

(с) В.С. Высоцкий
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Хлеба нет но зрелища будут.. Вместо молока и мяса электронная зебильная виртуальная пища от шаурмена-клоуна ...
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Не знаю как,но не так??? В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 413 Прекрасная соивая реакция!!
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ЦНАПы работают несколько лет. что это подписало? о чем? "улучшить, углубить, расширить"?
он имитатор. просто имитатор
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Мысля в целом правильная. Вопрос лишь в реализации
Большинство этих "услуг" придуманы только для того чтоб раздуть штат чинуш и создать "мутную воду" в которой как известно хорошо только всякого рода паразитам. Да собственно они это всё и создали. Затея с упорядочиванием этого говна выглядит несколько наивно. Для начала половину надо хотя бы убрать\ликвидировать.
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согласен, но в електронном виде авно все же легче упорядочить, а потом отсортировать, чем в бумажном виде. Но как Вы и сказали вопрос реализации, тем более что опыт уже имеем ID карта гражданина которая сама по себе не работает к ней еще нужно носить документы приписка и т.д.
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Та же приписка была ликвидирована решением КС еще 20 лет назад по рекомендациям ЕС и США как сталинский пережиток нарушающий основные права человека. Выполнять никто не стал. Просто переименовали "услугу", которая гражданину и нахрен не нужна
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Схоже, офіс Агенції Postmen (порохоботська клоака), що, окрім іншого лайна, виготовив ролик, де Зеленського збиває КАМАЗ, закрився. А ви дивуєтесь падінню активності ботоферми.

В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 4796
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а шо будет с авторами этого "ролика" интересно?)В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 9320
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Колхоз дело добровольное если порохоботам не нравится топайте по старому.Дуракам закон не писан.
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Ні, ну а як же ж, фейсбучний же преЗЕдент з фейсбучними міністрами...
*****.
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Реестр - база данных. В данном случае - очень-очень большая база. А тут их 300. Зеленский понимает, что указом здесь не отделаться? Какие финансовые, человеческие, временнЫе, технические ресурсы выделены под указ? Или оно само как-нибудь? Как-нибудь бы не хотелось, поскольку в большинстве(если не во всех) случаев речь идет о персональных данных. Очень бы не хотелось куда-нибудь слиться из-за фантазий главного зебила. Зебилята, у вас есть идеи, как это все реализовать с помощью указа?
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Не дарма анекдоти про Вовочку придумали. В один клик без коррупции и очередей: Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг - Цензор.НЕТ 3760
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) хорошо бомбит у порохоботов!!
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Из за электронного голосования, бабки без гречки останутся.
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Очень нужная вещь... Как её у вас еще не ввели - не понимаю...
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Нда, Зебилы как всегда - умеют громко пукнуть в лужу!
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Зеля, дорогой, умоляю!
НЕ надо всё, сделай один нормальный ВСЕУКРАИНСКИЙ земельный кадастр, чтоб тыц на точку на карте - и видно чья земля и на какую дату!
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Зебилоииды, большинство из этих онлайн услуг уже пару лет как внедрено и доступно без каких-то там указов от зепрездобола, который пиарится на том, что уже давно внедрено "злочынною владою Порошенка". В один клік без корупції і черг: Зеленський підписав указ про розвиток електронних послуг - Цензор.НЕТ 5574
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Почитал все и понял, что тут: 48% дебилов и 50% тролей (кацапских, ну и наших чуток). Адьос, пациЄнти!
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коли дозвіл на будівництво можна буде отриматив один клац?
без заносу, мля...
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