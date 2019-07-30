EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Українські заручники в РФ Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо
 Політика України
  8199  184
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1203) вибори (4405) Порошенко (9533)

 "Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков

Представники Нацполіції не працювали на виборах проти колишнього президента Петра Порошенка і його політичної сили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у відповідь на звинувачення з боку Петра Порошенка.

"Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції".

Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну!

На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обраний нардепом у Донецькій області Гнатенко фігурує у справі про посягання на територіальну цілісність, - СБУ

Він довів країну до такого емоційного стану, що люди дуже захотіли повірити не йому брехунові, - а будь-якій чесній людині.

Він, Порошенко, методично душив боязкі паростки надій в 2014, він у цьому винен.

Більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки йому, а всупереч .. Можна тільки уявити собі - чого б можна було досягти країні, якби він не сконцентрувався на боротьбі за владу і гроші.

Мені його не шкода. Шкода країни.

І у нас у всіх, і скептиків, і розумників, і романтиків, і досвідчених - немає іншого виходу - як бажати успіху Зе!!  І допомагати йому! Від простої людини до олігарха. Це прямі життєві інтереси кожного з нас.

Інакше, неуспіх команди нового президента – фрустрація/розчарування мас рознесе Україну.

Також читайте: 10,6 тисячі заяв і 516 кримінальних проваджень: поліція підбила підсумки щодо порушень на виборах до Ради

І на цю межу остаточної невіри і надії поставила країну ця людина на ім'я Петро. Не шкода його.

Хоч і "по беспрєдєлу" його "кінчати" неправильно і не можна. Не дозволити це затятим - важливо. А ось те, за що заслужив відповідати - нехай відповідає, не шкода".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3140252
 
 
 Топ коментарі
 
вопрос один - а где нацжены с их требованиями сейчас - уже шо всех посадили?
 показати весь коментар
 
Аваков відсидівся в кущах після вбивства дитини своїми мєнтами і знов голос подав. Самому б не завадило піти у відставку.
 показати весь коментар
 
еще раз и по факту - где посадки их нет - окончание совместной операции по дискредитации Порошенко - аваковым и цапа спецслужбами?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
По-поводу потроха,аваков ПРАВ!...жадность фраера сгубила и жажда диктатуры.
 показати весь коментар
 
 
какая нах диктатура при Порохе ? Диктатура рождается в Украине сегодня. Одень очки, клоун.
 показати весь коментар
 
 
Достаточно вспомнить как С14 попытались на юлином сборище развернуть плакаты "хто замовив Катю..." и как при этом на них отреагировали аваковские менты... При этом нацжён на подобные акции против Пороха, менты чуть ли не на собственном транспорте возили!
 показати весь коментар
 
 
Ага, а задердание за карикатуру в газете, подростков за пикет одиночный с плакатом - это так, да?
 показати весь коментар
 
 
Кінець епохи бідності, жадібності і брехні: № 36 (огляд)

Посилання на всі частини дайджесту "Кінець епохи бідності, жадібності і брехні" знаходяться тут (№№ 001-???)

"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 9638

Ze Ben
Одесса!! Лига смеха!! Перекрытые пляжи для первой лэді!! Показуха для фанатов, мол смотрите, я в эконом классе, а то что там охранники с Киева в Одессу, самолётами, кортежами то не важно"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 6015 кстати никто не слышал как он от туда уезжал или улетал??
Наверно тоже эконом классом"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 6015"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 6015"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 6015
Но, то всё херня... суть в другом.. очень хорошо показана на этой картинке!!
Отдыхай вовчик... мужики прикроют...

"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 4771

далее --> https://oleg-leusenko.livejournal.com/11908680.html





 показати весь коментар
 
 
Не, ну на Мальдивах, конечно, дешевле. Да и хлопот с охраной меньше.
 показати весь коментар
 
 
Меня больше "умиляют" псевдопатриотические плакатики порохоботов. Опять пиарятся на крови героев на передовой. Ну да в этом они все и есть. Только недоумки не понимают что подобные плакаты вызывают у людей реакцию противоположную их ожиданиям.
 показати весь коментар
 
 
Согласен. А свой комментарий вы как-бы в ответ на мой поместили, чтобы не попасть в конец, и чтобы вас быстрее прочитали?
 показати весь коментар
 
тяжело счас восьмипроцентнім песикам. очень тяжело...
они счас точно как кацапы..
окружены абсолютно со всех сторон врагами...
 показати весь коментар
 
 
Чем больше познаю людей я,
Тем больше я люблю собак.
Alter как ты пишешь ,,песиков". Это так к слову и не означает любовь к пороху.Но чем дальше , тем больше я не верю зе.Что зе сделал за это время хорошего для страны ? Как по мне, нечего. Постоянное ляляканье , взять хотя бы заявление о люстрации за последних 5 лет , почему только 5 ? что у нас не было уродов у власти до этого и не будит в будущем? были и будут , не сомнивайтесь. И если зе такой честный ( по авакову) какого он так вцепился в богдона , или столько должен бене , что решил сыграть по закону как он играет на пианино? Хочиш что бы тебе верили и тебя уважали , живи по конституции и законам . И нехрен выписывать законы под себя и своё окружение , как это делали до тебя, вспомните как меняли конституцию , законы , в угоду одному или другому президенту.
 показати весь коментар
 
 
Нет лять) а людей с наклейками против зебобы менты тоже не хватали?
 показати весь коментар
 
 
бач як розпиз%%дівся ******....тоді при пороху хвіст прижав був як цуцик і виконував команди...т, а епер під нових лягає..от жеж..!
 показати весь коментар
 
 
По беспределу, конечно, нет, но сесть он должен.
 показати весь коментар
 
 
По итогам распада СССР власть в странах бывш. СССР взяли уголовные организации, в основном заведующие транспортом афганского герыча, производством и транспортом метамфетаминов и т.д. Естественно, это бизнес всяких "силовиков" (что в Украине, что в РФ). Очевидно что, поскольку аваковское МВД являет собой отдельную военную и политическую силу, действующую только в своих собственных интересах, этот бизнес принадлежит именно им.
 показати весь коментар
 
 
за винятком закарпатської області.

там безроздільно панують Балоги...
 показати весь коментар
 
 
А Винницу захватил пройдоха поднявший первый капитал на торговле оружием в Молдове по фамилии порошенко
 показати весь коментар
 
 
Авков курирует Азов и Нац.дружины Билецкого. Именно они работали максимально против Порошенка. Даже США признали Азов засланными кремлевскими козачками и запретили давать им американское оружие. Билецкий - друг идиолога русского мира Дугина. Все руководство Азова - россияны.
 показати весь коментар
 
 
наши мальчікі)) говорять етнічні росіяни про них
 показати весь коментар
 
Соивый ,окромя Мальдив и Гишпании нигде не отдыхал. И што его потянуло на Турцию? Бедность?
 показати весь коментар
 
 
Оттуда- куда угодно можно. Новый стамбульский аэропорт захотел осмотреть, например. Там есть что посмотреть, кстати. Мощнейшее сооружение.
 показати весь коментар
 
 
Аваков лизнул Зе, ой как лизнул...…

Чтобы остаться у корыта, готов его в задницу целовать?
 показати весь коментар
 
 
пожалуй первый раз согласен с тем, что сказал сабаков.
 показати весь коментар
 
 
Это писк!! *********** во всей красе! Но при этом все годы молчал,а сейчас высрал! Особенно про надежды!? Это сильно! И как оно отсосало у Зе,это классика!
 показати весь коментар
 
 
"вовремя предать это не предать-это предвидеть" (с)
 показати весь коментар
 
 
Даже если Аваков в чем-то и прав, но его поведение, напоминающее работу флюгера, вызывает отвращение.
 показати весь коментар
 
 
Нина разу не флюгер - Порошенко системно работал против Авакова. За что ему быть благодарным Пете?
 показати весь коментар
 
 
а в поліції є служба психологів? Мені цікава їхня думка відносно поста міністра
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За Нацполіцію не знаю, а от НЕТ точно працював проти Порошенка!
І Ольгінські, і своя вата, і зубожілі,і лугандони, і кримнаш - всі гавкали, аж піна з ротяк скапувала!!!!
 показати весь коментар
 
 
Аваков переметнулся к Зеле и принес в клюве голосов не намного меньше чем все остальные и это заставили мы его сделать. Это все на что мы способны в данный момент.
Стадо оно и в Африке стадо. Правда о себе вседа портит настроение.Но полезна.
 показати весь коментар
 
 
«У нас не было партнерства по поводу Зеленского, у нас есть его фан-клуб. Мы болели за Зеленского. Мы и за Юлю болели. Мы выступали против Пети»

"Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков - Цензор.НЕТ 7776
 показати весь коментар
 
Значит Слуга народа все таки сфальсифицировали выборы.
 показати весь коментар
 
 
В словах Авакова вся его суть. Но мне эта ситуация, почему-то, напоминает басню Крылова Слон и Моська, где Моська лает на слона
 показати весь коментар
 
 
ГДЕ ,,МОСЬКИ" ЭТО ПАРАШОНКА И ЕГО ПРАХОБОТЫ,КОТОРЫЕ ЛАЮТ НА УКРАИНУ И УКРАИНЦЕВ ЗА ТО, ЧТО НВЫБРАЛИ ********. 😂😅😂
 показати весь коментар
 
Ну шож принимай, Петюня, ответочку. Яценюка вьітеснил, Турчинова переманил. а об эмоционального Авакова зубы обломал.
 показати весь коментар
 
 
Петя довёл страну до того, что новому президенту, осталось только ездить на концерты и на пляж.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
95% СМІ в Україні поливали і поливають болотом Порошенка ,Аваков також вилив. свою тонну дерьма.Так за сталіна,гітлера робили ворогів народу,голокост евреїв.
 показати весь коментар
 
 
Фавориту императрицы, графу Григорию Орлову пожаловался приехавший из провинции в столицу губернатор: его, дескать, без конца обвиняют во взятках. А это не по закону, никто его в том не уличил. Фаворит похлопал чиновника по плечу: "Что, мой друг, закон! Меня тоже в этом обвиняли, но что любопытно - как только я перестал брать, так и обвинять прекратили".
 показати весь коментар
 
 
Парашенко и Сабаков главные преступники по которым верёвочка с мылом плачут
 показати весь коментар
 
 
-Куме,а чем Порошенко запомнится в истории Украины?
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
🤗
 показати весь коментар
 
 
.

потому что надо было деньгами за рюкзаки поделиться
Тогда бы не обвинял
 показати весь коментар
 
"Люди очень захотели поверить ни ему лжецу, - а любому честному человеку." © РюкзАков
...Натомість повірили РюкзАкову та Зе.
 показати весь коментар
 
 
Аваков видав кілька дуже концентрованих думок і сталося це не до виборів, а через три місяці після виборів, у відповідь на провокацію з боку Порошенка.
Порошенку залишається тільки приміряти до себе ситуацію, коли така заява мала б місце перед виборами, щоб переконатися в тому, що він верзе нісенітниці.
 показати весь коментар
 
 
аваков, изза своих обид, поставил на кон судьбу страны, когда он на выборах "болел вместе с Коломойским" за клоуна...
 показати весь коментар
 
 
мне вот все интересно, как Аваков мог бороться за Маркива в Италии, если у него самого в Италии дом, наверняка есть и вид на жительство... То есть Аваков зависим от итальянских властей. Имеем конфликт интересов...
 показати весь коментар
 
 
А что говорит в пользу того, что Авакян БОРОЛСЯ за Маркива? Может, то, что бойцу срок добавили к предложенному прокуратурой?
 показати весь коментар
 
вот и я думаю, зачем он туда летал ? Может домик свой проведать ?
 показати весь коментар
 
тобто бєня бреше, коли називає авакова одним із союзників та бенефеціаріїв перемоги Зе? тобто це не аваковські специ зливали дані по укроборонпрому?доречі як там розслідування? тобто це не аваковські шакали пресували противників Зе(згадаймо рівне,київ)?тобто це не аваков розповсюджував супер сенсацію про сітки підкупу від ПП?доречі винні таки знайдені? тобто то не аваков поширюваав плітки про нібито прослушку Зе штабу сбу??? тобто це не аваковські нацжони каталися по україні та влаштовували провокації? а арсен борисович? доказів проти вас дохріна і трохи! мусора ж не люди! ви тим паче!
 показати весь коментар
 
 
100%. Тільки зелений безмозгий планктон нічого не розуміє, нічого не бачить, нічого не чує!
 показати весь коментар
 
то есть информацию про воровство порошенка и друзей в сфере обороны нужно было держать в тайне от народа Украины ??? нужно было еще 5 лет дать помародерить ??? это твоя идея хрюкобот ??? или просто в методичке так пишут ???
 показати весь коментар
 
 
а докази по укроборонпрому є? чи мо по енергетиці щодо кононенка? чи мо докази про вбивство пєцєю свого брата??? де це все досі??? ні мовчати не варто, але прикривати свою корупційну жопу шляхом метання компромату знаєте вдарить з часом по собі ж! тож тяпніть зєльонки. зубажіння, карупція ,олігархія і тарифний геноцид скінчився. секрет того простий- тре просто перестати про то розказувати на всіх тв!
 показати весь коментар
 
конечно есть, дело открыто в 16-м году генпрокуратурой под руководством кума порошенко, если б не было ЖЕЛЕЗНЫХ доказательств давно б замяли, лично для меня просто факт перевода 200 млн госденег "талантливому" ребенку друга порошенко на засекреченные закупки уже приговор рошении, я ж не идиот шоб меня сказками кормить... И да каким хером тут Аваков с полицией если дело генпрокуратура ведет ??? ты и тут наврал лапоть рошеновский
 показати весь коментар
 
 
от коли у вас буде доказ мегазбагачення у 83(100) раз як про то казала жуля, чи 5-6ярдів баків налічкою за словами саака, чи докази про вбиство пєцєю свого брата, про літаки вивезеного бабла як то було сказано насінням і ко- от тоді і поговоримо)))) а поки навіть дбр розслідує вигадані портновим і ко справи. і серед них немає жодної, озвучені мною!
 показати весь коментар
 
Политика - грязное дело . Удивляет , как они быстро "перестраиваются" , чтобы их не отлучили от кормушки .
 показати весь коментар
 
 
в новые лица очень хочеться попасть.да еще и с рюкзаком
 показати весь коментар
 
 
верю авакову,петина тысяча,рюкзаки,реформированная полиция,по мелочи много чего отсиделся в кущах петя не настоял об на его уголовке,теперь решил прогнуться под нового президента-оставьте его начальником и будет вам счастье.Если серьезно, мое мнение-будет большой ошибкой оставить его командовать полицией и нацгвардией
 показати весь коментар
 
один козел не посадил рюкзакяна-когда было за что,а второй козел на ходу переобувается!гнать поганой метлой этих ублюдков с Украины-в тюрьму с консфискатом!
 показати весь коментар
 
Аваков старательно с весны лижет яйца Голобородьку, думает вдруг он оценит. Так, наверное, нет, Аваков не понимает, что уже 250 рыл приготовились поставить другого человека на МВД, кого они еще сами не знают, но приготовились голосовать, на кого укажет пахан, этот армянин всеравно воспринимаешся ими как чужак, как бы не обслуживал пахана, "кто предаст раз, тот ...", а этот предавал не единожды со времен засранца Ющенка. А я еще не забыл, как Авакову хлопали луганские менты-сепаратисты, когда он своим ублюдкам приказал убить Сашу Белого. Надо его в Луганду отправить, чтобы возглавил тамошнюю ментовскую сепарню, может там он найдет в конце концов свое призвание.
 показати весь коментар
 
Злочин Авакова полягає в тому, що він не допоміг Порошенку сфальсифікувати, навіть, не результати виборів, а сам їх процес. Напевно, Аваков один з тих високих державних службовців, які добре усвідомлювали, що станеться з Україною, якщо Порошенко спробує ще 5 років проводити над нею свої, заплановані деінде, "патріотичні" експерименти.
Тому йому нічого не залишалося, окрім, як з важкою душею, зайняти нейтральну позицію
 показати весь коментар
 
 
А чей сын наживался на армии через рюкзаки , Порошенка или Авакова? А чьи подручные в погонах грабили дома , а увидев охрану всю полностью расстреляли, Порошенка или Авакова?
 показати весь коментар
 
 
******* совсем берега попутал ****....схемы подкупа значит в его воображении это в порядке вещей? А порохоботы, не понятно, идиоты или прикидываются.
 показати весь коментар
 
 
тебе коломомойский открытым текстом говорит о своей "дружбе с аваковым" против пороха, а ты какую то придуманную телегу про "схемы" веришь ?
 показати весь коментар
 
Нюанси твоєї дружби з "порохом" вже мало кого цікавлять. Більший інтерес представляють результати і наслідки цієї дружби. Ще більше питань викликає те, чому ви вибрали місцем для своєї дружби саме Україну і як так сталося, що ця дружба так гарно для вас склалася.
 показати весь коментар
 
Аваков завжди бреше, як собака, бо Коломойський особисто сказав на камеру, що мочити Пороха йому допомогав Аваков і він з ним дружив проти Порошенка, тому він і сказав, що Аваков був найкращим міністром і його треба залишити на цій посаді.
 показати весь коментар
 
 
І чого ти тоді, Люсьєна, не підійшла впритул до Коломойського і не сказала йому намочений порох, це майже те саме, що й підірваний склад.
Якби ти ще плюнула в об'єктив камери, то ніхто й не побачив би цієї ганьби.
 показати весь коментар
 
Абсолютно точно! Але зебіли цього не розуміють, бо їм не поступала команда по телевізору від "Г+Г".
 показати весь коментар
 
Чем больше узнаю армян, тем больше офигеваю. Это папа Авакяна вещмешочного о коррупции и олигархах говорит?))) Это же мразь, разве не видно?! о
 показати весь коментар
 
Когда меня достает жена, я ей говорю "шо ти брешеш як порошенко?" , обижается сильно)) интересно почему одно только сравнение обижает человека, по большому счету ложившего на всю политику ?))))
 показати весь коментар
 
 
Этот Бенин пёс ещё и комменты закрыл для большинства пользователей...
 показати весь коментар
 
Рюкзаков! Да хрен с ним, с Порохом, если бы тебя Сеня не пропихнул в главполицаи - у нас может хоть полиция была бы дореформирована.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору