 "Порошенко виправдовує свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції", - Аваков

Як передає Цензор.НЕТ, про це Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у відповідь на звинувачення з боку Петра Порошенка.
"Порошенко безсовісно бреше, виправдовуючи свою поразку на виборах тим, що проти нього "була робота поліції".
Поліція, як і МВС в цілому не працювали на нього, а працювали на чесні вибори. Ми працювали на людей і на Україну!
На жаль, для Порошенка брехати - як дихати - і тому він програє!
Він довів країну до такого емоційного стану, що люди дуже захотіли повірити не йому брехунові, - а будь-якій чесній людині.
Він, Порошенко, методично душив боязкі паростки надій в 2014, він у цьому винен.
Більшість позитивного в ці роки відбувалося не завдяки йому, а всупереч .. Можна тільки уявити собі - чого б можна було досягти країні, якби він не сконцентрувався на боротьбі за владу і гроші.
Мені його не шкода. Шкода країни.
І у нас у всіх, і скептиків, і розумників, і романтиків, і досвідчених - немає іншого виходу - як бажати успіху Зе!! І допомагати йому! Від простої людини до олігарха. Це прямі життєві інтереси кожного з нас.
Інакше, неуспіх команди нового президента – фрустрація/розчарування мас рознесе Україну.
І на цю межу остаточної невіри і надії поставила країну ця людина на ім'я Петро. Не шкода його.
Хоч і "по беспрєдєлу" його "кінчати" неправильно і не можна. Не дозволити це затятим - важливо. А ось те, за що заслужив відповідати - нехай відповідає, не шкода".
Посилання на всі частини дайджесту "Кінець епохи бідності, жадібності і брехні" знаходяться тут (№№ 001-???)
Ze Ben
Одесса!! Лига смеха!! Перекрытые пляжи для первой лэді!! Показуха для фанатов, мол смотрите, я в эконом классе, а то что там охранники с Киева в Одессу, самолётами, кортежами то не важно кстати никто не слышал как он от туда уезжал или улетал??
Наверно тоже эконом классом
Но, то всё херня... суть в другом.. очень хорошо показана на этой картинке!!
Отдыхай вовчик... мужики прикроют...
далее --> https://oleg-leusenko.livejournal.com/11908680.html
они счас точно как кацапы..
окружены абсолютно со всех сторон врагами...
Тем больше я люблю собак.
Alter как ты пишешь ,,песиков". Это так к слову и не означает любовь к пороху.Но чем дальше , тем больше я не верю зе.Что зе сделал за это время хорошего для страны ? Как по мне, нечего. Постоянное ляляканье , взять хотя бы заявление о люстрации за последних 5 лет , почему только 5 ? что у нас не было уродов у власти до этого и не будит в будущем? были и будут , не сомнивайтесь. И если зе такой честный ( по авакову) какого он так вцепился в богдона , или столько должен бене , что решил сыграть по закону как он играет на пианино? Хочиш что бы тебе верили и тебя уважали , живи по конституции и законам . И нехрен выписывать законы под себя и своё окружение , как это делали до тебя, вспомните как меняли конституцию , законы , в угоду одному или другому президенту.
там безроздільно панують Балоги...
Чтобы остаться у корыта, готов его в задницу целовать?
І Ольгінські, і своя вата, і зубожілі,і лугандони, і кримнаш - всі гавкали, аж піна з ротяк скапувала!!!!
Стадо оно и в Африке стадо. Правда о себе вседа портит настроение.Но полезна.
-Как чем?Теперь слово"Барыга" всегда будет писаться с большой буквы а "президент" с маленькой.
🤗
потому что надо было деньгами за рюкзаки поделиться
Тогда бы не обвинял
...Натомість повірили РюкзАкову та Зе.
Порошенку залишається тільки приміряти до себе ситуацію, коли така заява мала б місце перед виборами, щоб переконатися в тому, що він верзе нісенітниці.
Тому йому нічого не залишалося, окрім, як з важкою душею, зайняти нейтральну позицію
Якби ти ще плюнула в об'єктив камери, то ніхто й не побачив би цієї ганьби.